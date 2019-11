Real Sociedad - Real Valladolid: tan difícil, como necesario

El Real Valladolid se enfrenta este jueves a la Real Sociedad, en el que sin duda será un complicadísimo envite para los blanquivioletas, que no se pueden permitir más tropiezos y pelearán por puntuar frente a un equipo sin duda superior que tiene casi asegurada su presencia en Europa la temporada que viene. El cuadro castellano-leonés viene de empatar a uno en Zorrilla ante el Rayo Vallecano en un partido rancio de los de Juan Ignacio Martínez que demostraron, una vez más, las innumerables carencias del equipo. Las sensaciones siguen siendo negativas y la competición liguera entra en su recta final. Nueve jornadas tiene el conjunto de la capital del Pisuerga para enderezar el rumbo y lograr el objetivo de la salvación, un objetivo que ahora mismo, viendo el rendimiento de la plantilla, se antoja bastante lejano.

Bajón de ambos equipos

El futuro del Pucela no invita a la esperanza. Un fútbol insulso y sin ideas, escasas oportunidades de gol, poca efectividad de cara a potería e incluso fallos tontos en defensa que antes no se cometían. La plantilla es limitada y hay que salir adelante con lo que se tiene. No son los mejores jugadores del campeonato, eso es evidente, pero sí se les debe exigir compromiso con la causa, una cierta actitud, un desgaste físico, y de momento no se está viendo nada de eso. La plantilla parece no estar motivada, no estar centrada, da la sensación de qué no son conscientes de lo que se están jugando. Sus rivales directos en la pelea por lograr la permanencia sí muestran una mejoría, un último sprint en este tramo final de temporada, pero al Valladolid le está costando meter una marcha más. La relajación ante un equipo de calidad como la Real se puede pagar cara.

A pesar de la delicada situación, el técnico Juan Ignacio Martínez ha comparecido ante los medios durante la semana y ha dejado claro que la Real es un “equipazo” pero que saldrán a por la victoria: “Hay que ir a San Sebastián convencidos, el primero que tiene ir convencido es el entrenador. Que no sea por nosotros”. “Tenemos que darlo todo en Anoeta, tenemos mucho que ganar. Nos motiva intentar sumar, sabemos que será difícil pero tenemos que intentarlo. Luego ya tendremos viernes y sábado para preparar el partido ante el Almería”, matizó. También tuvo tiempo de hablar sobre el futuro del equipo y sus opciones de salvación: "Nosotros tenemos que hacer los deberes, somos nosotros en nuestros partidos, no hay que justificarse. No debemos depender de otros. La zona baja es un momento difícil y puede pasar cualquier cosa, pero al final el equipo que más fuerte mentalmente esté, es el que permanecerá en Primera".

El conjunto realista llega con una tónica parecida. Desde que venciese al Barça -su verdugo en Copa- de manera magistral, el equipo no ha levantado cabeza. 3 puntos de 12 posibles. El conjunto vasco ha pasado de pelear con el Athletic por la cuarta plaza que da derecho a Champions a intentar mantener este sexto puesto que permite jugar Europa League. Su periplo por la presente edición de la Champions League fue un absoluto desastre (6 jornadas, 0 victorias) pero en la Copa del Rey y la Liga la cosa era distinta. El equipo de Jagoba Arrasate venía manteniendo las buenas sensaciones de la temporada anterior, con buen juego, un estilo directo y vistoso, con jugadores arriba de gran talento…, pero en las últimas semanas el equipo ha sufrido un pequeño bajón. Quizá el exceso de partidos, o sencillamente una mala racha, pero tras perder contra Almería y Rayo, las alarmas se han encendido.

Los precedentes, a favor de la Real

Echando la vista atrás, esta misma temporada en el partido de la primera vuelta en Zorrilla los dos equipos brindaron un partido loco que terminó con un reparto de puntos pero que pudo caer del lado de cualquiera. La Real empezó arrollando, se adelantó pronto en el marcador y al poco de comenzar el segundo tiempo marcó el segundo. A partir de ese momento el Valladolid reaccionó y de qué manera: encerró al rival hasta que anotó dos goles en tres minutos para poner las tablas en el electrónico. Con el 2-2 y en el último minuto del partido, el colegiado pitó penalti a favor del equipo local pero Ebert lo fallaó tirando por tierra la posibilidad de un remontada épica. Ese día el equipo tuvo garra, tiró de corazón, dio la cara, y eso es lo que espera la afición de sus jugadores para este partido. Que si mueren, sea con las botas puestas.

Teniendo en cuenta los enfrentamientos entre ambos equipos que han acontecido en el campo de la Real -ahora Anoeta y hasta 1993 antiguo estadio de Atocha- la estadística es desoladora para los vallisoletanos. En 36 enfrentamientos, los realistas han vencido en 24 ocasiones, por tan solo 3 victorias del Real Valladolid y 9 empates. Unos números que muestran la pasmosa facilidad con la que ha superado la Real Sociedad en su estadio al Pucela, aunque estas tan solo son cifras, meras anécdotas.

Otro aspecto que invita a ser pesimistas es la condición que ostenta el Pucela desegundo peor visitante de toda la Primera División. Solamente el Betis, colista de la Liga, tiene peores registros en sus salidas. El dato es abrumador: el Real Valladolid no consigue la victoria en el feudo rival, desde el lejano 26 de octubre de 2013, cuando lo hizo en Vallecas. Desde entonces, tan solo ha sumado 3 puntos de los 30 posibles que ha disputado, o lo que es lo mismo, tres empates y siete derrotas.

Onces de gala

Juan Ignacio Martínez ya ha dado la lista de los hombres que viajarán a Donosti. A esta lista regresa Rukavina, tras cumplir sanción ante el Rayo Vallecano la pasada jornada, mientras que se quedan fuera de la misma Heinz, con molestias en la cadera, Humberto Osorio, que aunque tiene el alta médica no está al cien por cien, y Lluís Sastre y Javier Baraja, que se caen por decisión técnica. La convocatoria íntegra es la siguiente: Jaime, Mariño, Rukavina, Peña, Bergdich, Mitrovic, Jesús Rueda, Valiente, Álvaro Rubio, Rossi, Omar, Víctor Pérez, Larsson, Jeffren, Rama, Óscar, Javi Guerra y Manucho. Sin bajas destacables, el Pucela irá con todo.

Viendo las últimas alineaciones del equipo vallisoletano, es imposible saber con certeza qué once sacará de inicio Juan Ignacio Martínez. Es lógico pensar que tras el sorprendente cambio en la portería de la jornada pasada, el técnico alicantino volverá a apostar por Jaime y dejará en el banquillo a Diego Mariño. La defensa parece la línea más clara: Rukavina volverá a ser de la partida y acompañará aRueda, Mitrovic y Peña. En el centro del campo, Álvaro Rubio será como casi siempre el faro que guíe a los suyos y a su lado, presumiblemente, estará Rossi. La duda está en el esquema de juego que empleará el técnico alicantino. Una posibilidad pasa por un 4-3-3, añadiendo un tercer pivote que podría ser Victor Pérez o incluso Marc Valiente, que viene desepeñándose varios partidos en esa posición, para acompañar a los dos anteriores. Arriba dos extremos, Rama y Jeffren o Larsson, acompañarían al indiscuible Javi Guerra. Esta opción coge fuerza ya que Óscar no pasa por un buen momento de forma y de esta manera jugarían sin mediapunta. Las otras opciones por un 4-2-3-1, quitando un centrocampista y colcando a Óscar detrás de Guerra, o un 4-4-2, quitando también un hombre del centro del campo pero metiendo aManucho arriba junto al "9" malagueño.

La Real, por su parte, contará con las bajas del defensor Mikel González, sancionado, y del guardameta suplente Zubikarai, que sufre una contusión en la cadera. Cabe destacar el regreso a la convocatoria del lateral José Ángel, tras cumplir su partido de sanción, así como el ingreso del suizo Haris Seferovic y del canterano Joseba Zaldua. Sorprende ver como Arrasate deja fuera también a dos pilares como son Carlos Martínez y De la Bella por decisión técnica, puede que el motivo sea darles descanso. La lista la componen: Claudio Bravo, Enrique Royo, Íñigo Martínez, Ansotegi, Jose Ángel, Zaldua, Elustondo, Javi Ros, Markel Bergara, Zurutuza, Rubén Pardo, Sergio Canales, Xabi Prieto, Chori Castro, Griezmann, Agirretxe y Seferovic. Sin duda, el equipo de Zubieta tiene un gran potencial.

Su once parece más claro que el del Pucela. Bravo es el dueño de la portería. Los lateralesZaldúa y Jose Ángel acompañarán a Ansotegui e Iñigo Martínez en la zaga. El centro del campo será cosa de Ruben Pardo, encargado de hacer jugar al equipo, y de Markel Bergara, que dará equilibrio en la medular. En los extremos estarán, como no podía ser de otra manera, dos de los mejores jugadores de nuestra liga, Antoine Griezmann y Carlos Vela. En la mediapunta surge la única duda de la alineación: Xab Prieto o Sergio Canales, dos jugones. El cántabro ex de Racing, Valencia y Real Madrid está en estado de gracia y viene jugando de titular desde su exhibición ante el Barcelona, mientras que el veterano capitán no está pasando por su mejor momento, pero sus galones y su calidad hacen de él un futbolista vital para los donostiarras. Arriba, para el gol, Imanol Agirretxe. No lo tendrá nada fácil el Real Valladolid.

Posibles alineaciones

Foto: EuroSport | Cadena SER