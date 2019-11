Javi Álamo: "Ganando el domingo, el equipo cogerá confianza para ir hacia arriba"

El Real Zaragoza necesita una victoria como agua de mayo, después de llevar nueve partidos consecutivos sin llevarse los tres puntos. Pero Javi Álamo afirmaba en rueda de prensa que la mala racha no merma la ambición de los blanquillos, porque han mejorado en las últimas semanas: "El equipo está con muchas ganas e ilusión, porque en los partidos que llevamos con Víctor (Muñoz) lo hemos hecho bien, pero la suerte no nos ha acompañado. Esperemos que el domingo cambie todo contra el líder y consigamos ganar, para empezar a escalar puestos". El partido frente al Éibar, rival del domingo, no se antoja sencillo, ya que el líder llega en un momento inmejorable, pero el futbolista canario afirmaba que afrontan el partido con optimismo: "No va a ser fácil, porque el Éibar está haciendo una campaña espectacular y va líder, pero nosotros jugamos en casa, llevamos una trayectoria que tenemos que cambiarla, y nos lo merecemos ya". "Nos merecemos que la victoria llegue ya" Pese al mal momento del equipo, el extremo manifestaba que el objetivo siempre ha sido, y sigue siendo, mirar lo más alto posible: "El equipo no ha mirado para abajo en ningún momento, aunque la trayectoria no sea buena, seguimos mirando hacia arriba. Queremos ganar ya, quedan diez jornadas todavía y seguro que ganando el domingo, el equipo cogerá confianza para ir hacia arriba". Además, Álamo insistió en la idea de que "lo que se necesita es una victoria para dar moral, confianza y creer más en el trabajo". También agregaba que "el equipo lo está dando todo", y que el domingo van a salir a ganar desde el primer minuto. "Me encuentro mejor físicamente, pero todavía tengo que ir a más" Por último, quiso hablar sobre su situación personal. Y es que el canario lo está jugando prácticamente todo desde la llegada del nuevo míster: "Víctor me está dando mucha confianza desde que llegó y la verdad que le estoy agradecido. Solo me queda responderle en el campo. Cada vez me encuentro mejor físicamente, porque llevaba mucho tiempo sin jugar tanto, aunque todavía me falta, pero cada día espero ir a más y ayudar al equipo". Luis García, Acevedo y Henríquez, ausencias en el entrenamiento La primera plantilla del Real Zaragoza se ha ejercitado en la mañana del jueves en La Romareda con las únicas ausencias de Luis García, por un proceso gripal por el que será duda hasta última hora para el domingo, y de Acevedo yHenríquez, que siguen trabajando al margen. La cara positiva de la sesión la ha puesto Adán Pérez, jugador del filial zaragocista, que ha completado el entrenamiento con la primera plantilla. Los zaragocistas volverán a entrenarse mañana, viernes, en una sesión que se llevará a cabo en la Ciudad Deportiva a partir de las 11:00 horas. Tras ella, Víctor Muñozcomparecerá en rueda de prensa. Presentada la camiseta solidaria del Real Zaragoza y AFEDAZ Como viene siendo habitual en las últimas fechas, cada semana el equipo zaragocista presenta la camiseta solidaria que la primera plantilla lucirá jugando como local en el partido del fin de semana. En este caso, será el turno de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFEDAZ). El conjunto blanquillo lucirá el logo de dicha asociación en el espacio frontal de la camiseta, con el objetivo de contribuir a difundir su labor social. A partir de la próxima semana, una vez pasado el choque ante el Éibar, se podrán comprar las camisetas de edición limitada en la Tienda oficial del club. El beneficio económico que se consiga irá destinado a financiar a la asociación.