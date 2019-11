Atlético de Madrid - Villarreal CF: un duelo con historia

A falta de únicamente siete jornadas para finalizar la Liga BBVA, el Villarreal visita al Atlético de Madrid en un partido sin retorno. El partido marcará el devenir de ambos conjuntos en lo que resta de temporada. No están en juego únicamente tres puntos; el Atlético de Madrid necesita ganar para mantener el liderato frente a Real Madrid y Barcelona, mientras que el Villarreal necesita conseguir los tres puntos para seguir en la pugna por estar en Europa la temporada que viene.

Será un partido muy duro y físico, al igual que lo fue el de ida, partido que se decidió por dos goles en propia meta, uno de Juanfran y otro de Mario Gaspar. Tanto amarillos como rojiblancos fueron incapaces de marcar un gol durante los 90 minutos, aunque el Villarreal dominó gran parte del encuentro.

Ninguno de los dos conjuntos tiene margen de error. Por un lado, un pinchazo del Atlético de Madrid supondría una clara posibilidad de recortar puntos para sus perseguidores, Barça y Madrid. Por el otro lado, una derrota del Submarino le impediría entrar en Europa esta jornada y permitiría a la Real y al Sevilla, que le aventajan en un punto, afianzarse en puestos de Europa League si ganan sus encuentros.

Resultados en Liga BBVA

Estadísticas en Liga BBVA | Create infographics

Con ganas de saldar una cuenta pendiente

El Villarreal visita el estadio del Atlético de Madrid con la necesidad de sumar los tres puntos. Pero no será un partido más. Es un partido que posee su particular historia. El conjunto amarillo tiene ganas de revancha, ganas de devolver a los colchoneros el puñal que le clavaron hace dos temporadas. Aquel fatídico 13 de mayo de 2012, un gol deFalcao, ex jugador de un Atlético que no se jugaba nada, en el minuto 88, mandó al conjunto del por entonces entrenador Miguel Ángel Lotina a Segunda División. En aquella derrota estuvieron algunos de los actuales estandartes del equipo castellonense, como Mario Gaspar, Musachio, Bruno o Cani. Aquel partido servirá este sábado como un punto extra de motivación para el Submarino amarillo, que le ayudará a plantar cara al líder de la Liga.

Por ello, el Villarreal quiere volver del Calderón habiendo sumado los tres puntos o, al menos, uno de ellos. No quiere que el que fuera su verdugo hace dos temporadas vuelva a pintarle la cara, aunque sea en su campo. El Submarino sabe lo que se juega el conjunto colchonero, pero también sabe que una victoria suya le haría dar un paso de gigante para finalizar la temporada en puestos de Europa League. Los "groguets" ven en este partido la oportunidad de tomarse su particular revancha contra el equipo que le mandó a la segunda categoría hace tan solo dos años.

Bajas importantes

Ambos conjuntos afrontarán este sábado uno de los partidos más importantes de la temporada, y lo harán con algunas bajas importantes. Por parte del Atlético de Madrid, Diego Costa no ha entrado ni siquiera en la convocatoria por la lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho que le hizo retirarse del Nou Camp el pasado martes. Tampoco estará en el equipo Arda Turan, con un leve problema de pubalgia, al que el "Cholo" prefiere reservar para la vuelta de los cuartos de final de la Champions League del miércoles que viene. Y por último tampoco podrá jugar Gabi, que se pierde el encuentro por acumulación de tarjetas.

Por parte del Villarreal, el equipo llega con numerosas bajas tanto en ataque como en defensa. En ataque, no estarán los dos delanteros que más goles han metido en el equipo: Giovani dos Santos, lesionado en el bíceps femoral de su pierna izquierda, yUche, que se ha caído de la convocatoria de Marcelino a última hora. En defensa, no estarán en el partido Dorado ni Musachio, lesionados, ni tampoco Jaume Costa, por acumulación de tarjetas. La defensa está siendo la más afectada en este tramo final de temporada. Además, Oliver, la reciente incorporación del Villarreal cedido por el conjunto colchonero, no podrá jugar ante su equipo, ya que no se han pagado los 200.000 euros que pedía el Atlético de Madrid.

Aún así, en el campo estarán jugadores de la talla de Diego, que viene de marcar un golazo contra el FC Barcelona, Villa, Cani, una de las claves del buen inicio del Villarreal esta temporada, Bruno, Jonathan Pereira… que seguro darán la talla en un partido de tan alto nivel en el que ambos equipos saldrán con el cuchillo entre los dientes.

Precedentes

Los últimos cinco enfrentamientos entre el Atlético de Madrid y el Villarreal dan comofavorito al conjunto madrileño, pues ha ganado tres (mandando en uno de ellos al Submarino a Segunda División), ha empatado otro, y solo en uno de los cinco encuentros el Villarreal logró una victoria, y fue en El Madrigal. Además, el balance de goles se decanta a favor del equipo del "Cholo": ocho tantos para los rojiblancos por 4 para el Submarino.

Hay que remontarse a la jornada 8 de la temporada 2010/11 para encontrar la última victoria del Villarreal ante el Atlético, por un contundente 2-0 en casa. Pero hay que ir aún más lejos para encontrar la última derrota de los colchoneros en casa ante el conjunto "groguet": jornada 14 de la temporada 2009/10, donde perdió por 1-2 con un gol de Joseba Llorente en el minuto 91 (foto), tras remontar un 1-0 que anotó el ex jugador atlético Simao. Casualmente, por aquel entonces el portero del Atlético eraSergio Asenjo.

Convocatorias

En cuanto a las convocatorias, los jugadores elegidos por parte del "Cholo" Simeone y de Marcelino son los siguientes:

Atlético: Aranzubia, Courtois; Godín, Filipe, Alderweireld, Juanfran, Insua, Miranda; Mario, Tiago, Koke, Raúl García, Cristian Rodríguez, Sosa, Diego, Adrián, Villa, Samu.

Villarreal: Juan Carlos, Asenjo; Mario, Blázquez, Jokic, Gabriel, Pantic, Diego Jiménez; Bruno, Trigueros, Pina, Cani, Moi Gómez, Joan Román, Aquino; Jonathan Pereira, Perbet, Nahuel.

Posibles onces