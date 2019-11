Real Valladolid - Valencia: oportunidad de oro para avanzar hacia la salvación

Nuevo envite de la Liga, nueva jornada del campeonato nacional. Esta vez, el Real Valladolid se enfrenta al Valencia, un rival que a priori parecería muy superior, pero que la realidad deja ver algo diferente. Con diferentes objetivos en mente, ambos equipos saltarán al verde para tratar de llevarse la victoria. Los pucelanos para continuar su pelea por la permanencia, y tratar de salir del descenso tras la victoria de Osasuna ante Almería; y los ché para ganar confianza de cara al próximo jueves, días señalado para tratar de materializar una remontada europea de complicadas dimensiones.

El conjunto local arriba al encuentro en plenitud de rendimiento, después de vencer al Almería en un duelo capital para los albivioletas. De esta manera, tratarán de encontrar por primera vez este curso dos victorias consecutivas, y no dejar en nada los tres puntos logrados siete días atrás. Con un once que ha costado de encontrar, los pupilos de Juan Ignacio afrontarán una nueva final en Zorrilla, lugar donde no pierden desde hace casi una vuelta, cuando cayeron derrotados ante Osasuna. No es el rendimiento en la capital castellana la que ha llevado a la situación en la que se encuentra el conjunto de Carlos Suárez, sino los resultados logrados fuera, insuficientes, que obligarán al Pucela a pelear hasta el último suspiro por la permanencia, o lo que es lo mismo, eludir los puestos de descenso en los que se encuentra hoy en día.

Mientras, el Valencia llega con poco que ganar y perder, puesto que se encuentra distanciado en diez puntos con los puestos europeos, y otros tantos con el descenso, marcado por su rival de esta jornada. La Liga, para los de Pizzi, parece haber terminado en lo que a objetivo se refiera, tras la mala semana pasada, empatando ante Almería y cayendo derrotado por el Getafe. Estos resultados, combinados con los de sus rivales por los puestos de privilegio, dejaron muy tocado a un conjunto ché que debería vencer en todos sus envites y esperar varios pinchazos, algo francamente complicado tras el nivel mostrado por unos y otros.

Para más inri, el Valencia cayó goleado en Suiza, ante el Basilea, en un estadio desterrado de ningún alma. Los de Pizzi no fueron capaces de sacar nada positivo en la ida de cuartos de final de la Europa League, dejando la puerta casi cerrada de las semifinales. Tan solo, una noche mágica, mucho acierto, y una histórica remontada, serviría para alcanzar el que era objetivo principal en estos momentos. El nivel de implicación e intensidad mostrado en estos tres compromisos citados, fue francamente ínfimo. Es por ello, que el técnico argentino deberá cambiar la moral de sus chicos, y tratar de completar un buen partido en Zorrilla para no dejarse llevar y afrontar con mejores garantías la vuelta europea.

Tres puntos para unos, confianza para otros

Como se ha destacado, el Real Valladolid se encuentra con 30 puntos en su haber, por lo que restarían doce para lograr los ansiados 42, o lo que es lo mismo, cuatro victorias en los siete últimos compromisos de Liga. Restando exactamente cuatro choques en Zorrilla, Juan Ignacio y sus hombres no querrán dejar pasar la oportunidad de sumar ante el Valencia, rival herido. Estos tres puntos, de lograrlos, servirían para acudir a Pamplona, el próximo viernes, con mayores garantías, y menor necesidad, ya que será un duelo, nuevamente, entre rivales por la permanencia.

Mientras tanto, el Valencia no tiene esa necesidad de puntos imperiosa que tiene su rival, dado que la permanencia está prácticamente cerrada –parece extraño decirlo, pero equipos que se complican la vida en Liga, pueden acabar metiéndose en batallas desconocidas para ellos, ejemplo el Villarreal de hará unas temporadas– y las plazas de Europa League quedan a diez puntos, con 21 solo por disputarse. Lo que era un objetivo de suma importancia, se ha convertido en una utopía, después de un mes de marzo irregular, se mire por donde se mire. La victoria ante el Villarreal de nada sirvió, puesto que una jornada después no fue capaz de superar a un Almería por debajo en el marcador desde el segundo siete de partido.

Lo que sí podría aprovechar el Valencia, es el impulso moral que supone vencer lejos de su estadio, en una complicada plaza como se ha convertido Zorrilla, donde no han sido capaces de vencer equipos superiores como Villarreal, Barcelona, Sevilla o Real Sociedad. Una victoria que les ayudaría a afrontar con mejores ojos, a los futbolistas blanquinegros, lo que será el último tres de esta temporada para ellos, en Europa League ante el Basilea.

Los problemas defensivos y las bajas atormentan al Valencia

Un hándicap que deberá superar el Valencia, es el quebradero de cabeza que tiene Pizzi para conformar una defensa de garantías para el choque. Ya no solo por lo visto en las últimas jornadas, donde los equipos que se han enfrentado al conjunto ché han tenido infinidad de facilidades de cara a puerta; sino por las bajas de los hombres habituales en esta demarcación. Ni Mathieu, ni Senderos, podrán ser de la partida, en la que era la pareja titular del míster argentino. El francés, que tuvo un rifi rafe con Pedro León en Mestalla, fue expulsado y no podrá vestirse de corto; mientras que el suizo volvió a sufrir una nueva lesión, una más para su colección en estos meses que lleva a orillas del Turia, y se perderá las próximas cuatro semanas de competición.

Mathieu, Senderos, Víctor Ruiz y Ricardo Costa son bajas en el Valencia

No queda ahí la cosa, puesto que a las lesiones ya conocidas de Víctor Ruiz y Ricardo Costa, se suma la de Antonio Barragán, hombre comodín de Pizzi que actuó en el eje de la zaga en Basilea tras la lesión de su homólogo. Aunque, también es cierto que el ex pucelano no terminó de cuajar un gran partido, cometiendo un grave fallo cuando este expiraba, en el tercer gol del conjunto helvético.

Es por ello que Rubén Vezo será el titular, una vez más por lesión de sus compañeros, junto a otro hombre. Todo parece indicar que será Javi Fuego, reconvertido a la posición de central, quien acompañe al luso. Opciones como Keita u Oriol Romeu parecen más descabelladas, puesto que el asturiano ya ha actuado, por circunstancias de partidos, en el eje de la zaga durante esta temporada. El único recambio natural que posee Pizzi, es el de Sergio Ayala, defensa central del filial; aunque, sin haber debutado con el primer equipo en partido oficial, parece complicado su concurso.

La amenaza de la dupla Guerra - Manucho

Tanta importancia cobra los problemas defensivos del Valencia, que el Real Valladolid tendrá una serie oportunidad de hacer mucho daño con sus dos delanteros. Tanto Manucho como Javi Guerra tuvieron una gran actuación ante el Almería, error del malagueño a parte en un gol cantado. Esta dupla de atacantes se compenetra a las mil maravillas, siendo el angoleño el delantero más de referencia, y el goleador albivioleta el jugador con mayor libertad sobre el verde.

Manucho fija a los centrales, con su poderío físico de espaldas, y permite a Guerra percutir por diferentes costados, entrando al remate ambos en dos líneas. Claro ejemplo fue el gol ante el Almería, en el que Guerra atacó el primer palo, dejando total libertad para que el africano entrara al segundo libre de marca, y tan solo tuviera que empujarla a la red.

Además, el Real Valladolid cuenta con otro hombre en gran forma, como es Daniel Larsson. Ovacionado por Zorrilla, completó una magnífica actuación, tanto de desgaste como de calidad en banda, por lo que también apunta a titular junto a sus otros dos compañeros. Cabe decir, que de primeras el sueco era un jugador más de posiciones centradas que de los costados, pero las circunstancias y las lesiones en la primera plantilla le han obligado a escorarse al flanco derecho, convirtiéndose en una de las mejores opciones de Juan Ignacio para esta demarcación. La duda llega en el lado izquierdo, donde pueden entrar Óscar, si el alicantino quiere darle la batuta, aunque el salmantino no termina de explotar en una banda; o Jeffren, si lo que prefiere el míster albivioleta es velocidad, desborde y centros.

Las estadísticas, de color blanco y violeta

Real Valladolid y Valencia son dos históricos de la Primera División española, es por ello que sus enfrentamientos han sido múltiples a lo largo de toda la historia, llegando hasta la cifra de 46 duelos en el José Zorrilla, tanto el nuevo como el antiguo ya inexistente. Y en el total de estos choques vistos a orillas del Pisuerga, es el Real Valladolid el vencedor. Hasta en 19 ocasiones han vencido los locales, dando su brazo a torcer en tan solo 11. El resto, 16 partidos, terminaron con tablas en el marcador.

Buscando el último precedente oficial, en la temporada pasada, ambos conjuntos empataron a un tanto, con goles de Aly Cissokho, ahora cedido en Liverpool, y Víctor Pérez desde la línea de siete metros. Pero esta campaña ya se vieron las caras en la capital castellana, en el habitual Trofeo Ciudad de Valladolid. En un choque plagado de jugadores menos comunes, por aquel entonces, en las alineaciones titulares, los ché vencieron con comodidad por 2-4. Ese encuentro sirvió para ver el regreso de Miroslav Djukic, ya lejos del Valencia, a Valladolid, ciudad donde sí triunfó y que le regaló una sonora ovación por el trabajo realizado en dos magníficas campañas.

Ambos técnicos quieren la victoria

Juan Antonio Pizzi afirmó sentir vergüenza por lo sucedido en Basilea, tras el partido ante los helvéticos. Con la eliminatoria muy cuesta arriba, es consciente que necesitan dar lo mejor de sí mismos para poder tener alguna opción. Y esto no lo lograrán si no rayan a un buen nivel ante el Real Valladolid, según indicó: “Tenemos que revertir estas sensaciones y resultados adversos obtenidos. Es la mejor motivación que existe. Estamos preparados, y al margen de las bajas en defensas, tenemos que tener la ambición de volver al triunfo lo antes posible”.

Pizzi: "Tenemos que aprovechar esta oportunidad para volver a la línea que pretendemos"

Asimismo, el técnico argentino respaldó a Guaita, criticado durante toda la temporada por sus acciones dubitativas en la puerta. Además, trató de quitar peso a la situación institucional que vive el Club de Mestalla, en pleno proceso de venta: “La situación institucional no es un problema, pero está dentro de los inconvenientes que hemos tenido. La mejor forma de arreglarlo es ganar”.

En el otro banquillo, Juan Ignacio Martínez destacó la importancia que tendría lograr la victoria en su caso, pues significaría avanzar de manera considerable hacia la salvación que tanto asía: "Una victoria ante el Valencia supondría un paso de gigante en nuestras aspiraciones". “Con el máximo respeto al Valencia, nosotros nos estamos jugando algo muy importante como es mantener la categoría, tenemos que sacar fuerzas de cualquier sitio. Es un equipo muy ofensivo, que busca constantemente la portería rival, espero que en esos aspectos seamos muy fuertes”, añadió.

Juan Ignacio: "Nos estamos jugando algo muy importante como es mantener la categoría"

También comentó la dificultad que tendrá el choque, ya que su rival llegará con ganas de reivindicarse, por lo que su equipo debe mostrar la intensidad suficiente para lograr la victoria desde el primer minuto: “Tenemos que demostrarlo desde el primer minuto, pero el rival va a venir fastidiado, a nadie le gusta perder de una manera reiterada. Ellos el mensaje que estaban mandando era que se jugaban todo en Europa, peroconociendo el nivel de exigencia del equipo, va a ser un partido complicado”.

Barragán no regresará a la que fue su casa

Juan Ignacio Martínez no ha hecho oficial su convocatoria, en la que deberá hacer algún descarta dado que la enfermería pucelana está vacía, salvo por las molestias Heinz, jugador que no cuenta para el alicantino. Álvaro Rubio superó con éxito la semana, y no tendrá problemas para vestirse de corto si así su técnico lo requiere.

Por su parte, Juan Antonio Pizzi cuenta con las bajas citadas de sus defensores Mathieu (sanción), Senderos, Víctor Ruiz, Ricardo Costa y Barragán (lesión); además, tampoco estarán Diego Alves y Jonas, ambos lesionados. Con este gran número de bajas, el argentino ha tenido que echar mano de la cantera para completar la lista, con Jaume Doménech (portero), Sergio Ayala (central / lateral izquierdo) y Salva Ruiz (lateral izquierdo). De esta manera, Antonio Barragán no podrá volver a Zorrilla, estadio que no hace mucho fue su hogar.

La convocatoria final del Valencia es la siguiente: Guaita, Jaume, Joao, Ayala, Vezo, Bernat, Salva Ruíz, Fuego, Oriol, Keita, Parejo, Míchel, Fede, Feghouli, Piatti, Vargas, Vinícius y Paco Alcácer.

Posibles alineaciones

Fotos: Real Valladolid | Carla Cortés - VAVEL | El Norte de Castilla

Vídeo: Radio Televisión Castilla y León