Manucho, la más guapa de las feas y la más fea de las guapas

La llegada de Manucho al Real Valladolid fue hace ya cuatro temporadas. Parece que era ayer cuando en una mañana de verano, los noticieros locales exponían como noticia principal la llegada de un joven angoleño procedente del mismísimo Manchester United. La transacción se cifraba en algo menos de tres millones de euros, cantidad elevada para un delantero que deslumbró a una temprana edad pero que, con el paso del tiempo, cayó en la mediocridad del ariete todo terreno.

Llegó a Valladolid prometiendo muchos goles, tantos, que ni en todo su bagaje con el Club blanquivioleta ha conseguido igualar la cifra dicha, hace ya dos pares de veranos: “Mi meta es marcar entre treinta y cuarenta goles”. Por aquel entonces contaba con 26 años y, como es propio en jugadores de su edad, venía con unas ganas terribles de comerse el mundo; ahora, con 31 primaveras a la espalda, la situación es adversa y su paso por el Real Valladolid ha tenido más sombras que luces.

Estilo de juego

Su estilo de juego es bien conocido por los aficionados locales y también por los visitantes. Como se citó antes, su físico no le permite dar grandes exhibiciones en carrera, todo lo contrario. Es un jugador poco ágil, de pronto desgaste y una técnica paupérrima. Su acometido en el equipo, antes con Mendilibar, Onésimo, Clemente, Djukic y ahora con Juan Ignacio, ha sido el de hombre volcado al ataque, que gana losbalones aéreos, controla el esférico en tres cuartos de cancha, no siempre con mucho acierto, y da la sorpresa cuando la defensa se desajusta. El hecho de ser un delantero estático, le hace ser el complemento perfecto de Javi Guerra, un punta con mucha más movilidad y gol.

Su cualidad más notable es la eficacia a la hora de cabecear. Sus casi dos metros y su corpulencia, acorde a esa altura, son perfectos para ganar en el salto a sus opositores y rematar, batiendo al portero. Su testa prodigiosa le ha granjeado una gran fama entre los delanteros de su estilo, como Crouch, Zigic o Pavlyuchenko que, aún siendo prototipos de delanteros espigados, con escaso gol y segundones, ayudan enormemente al equipo, y sus características de juego dependen del estilo que imponga el entrenador en los compañeros. En el caso del Real Valladolid, Manucho es un ariete que combina las habilidades de esos todo terreno con pinceladas de gran clase y otras de cierto oportunismo, ya que la varita en ataque la lleva el malagueño Javi Guerra.

Aunque su registro goleador sea muy pobre, su labor en el equipo es poco reconocida, siendo criticado cada verano, incluso cuando sus actuaciones son notables. Han sido varios los intentos de despojarse del angoleño por su carente relevancia para los entrenadores de los que ha sido pupilo y por su alta ficha, la más cara del vestuario albivioleta.

Por último, cabe destacar el hecho de que Manucho no solo es un jugador meramente ofensivo, también tiene grandes dotes para las coberturas en defensa. Como último hombre, cierra espacios atrás y roba un número sustancias de pelotas en el centro del campo, además de fortificar los saques de esquina adversos, añadiendo 190 centímetros de altura a la zaga pucelana, ya alta de por sí. Cuando ejerce presión en la salida del cuero rival, suele crear cierta incertidumbre dada su envergadura, con lo que, sobre todo la campaña anterior, pudo montar contraataques a partir de sus propias tretas. En conclusión, el angoleño es un jugador perfecto para molestar a las defensas, que ya le tratan como un punta abominable.

Trayectoria

Mateus Alberto Contreiras Gonçalves (Luanda, 7-3-1983), empezó su carrera futbolística siendo un benjamín de un humilde equipo de Luanda, la capital de Angola y ciudad natal de La Palanca Negra. El Benfica de Luanda, apodados los águilas por el que hay en su escudo, el mismo que porta el equipo lisboeta. El equipo, a trancas y barrancas en la Liga Girabola (Primera División), vio nacer a la historia contemporánea del fútbol angoleño. Con 18 años fue cedido al Petroleros de Luanda, uno de los Clubes eminentes de la Girabola, aunque más conocido es su equipo de baloncesto.

Así es como Manucho daba sus primeros pasos como ariete profesional, ganando fama en la Liga local. Ya relataba hace unos meses El Norte de Castilla la fabulosa historia del delantero con su padre, su entrenador a distancia. Su relación con los terrenos de juego vinieron por la tradición balompédica de su familia, encarnada en la figura de su progenitor, uno de los mayores exponentes del país africano. Tras de sí estaba su padre, dándole consejos sobre como llegar a ser el gran delantero en el que se ha convertido e inculcándole el amor por el juego de la pelota, aún viviendo en una zona con recursos limitados, donde quién pierda un partido es la menor de las tristezas.

Los años pasaron y el joven Mateus Alberto no veía cumplido su sueño de dar el gran salto. Fueron cinco temporadas después cuando la oportunidad llamaba a su puerta. Es sabida la atracción que sienten los equipos británicos por ojear a chavales de países inhóspitos que, con seguridad, alguno de ellos, podrá ser estrella de alguno de los combinados que la Premier contempla. Al igual ocurre con otras ligas, como la Eredivisie o la belga, pero, en este caso, fue el Manchester de Ferguson quien decidió volar hasta Angola para traerse al viejo continente a un mancebo con ganas de dar la campanada.

El mítico ex entrenador de los Red Devils dio el visto bueno para que Manucho se quedara en su disciplina, sin embargo, problemas burocráticos le impidieron jugar en Manchester. Ese mismo año se celebró una nueva edición de la Copa África en la que se desquitó, dándose un baño de masas que le sirvió como escaparate para salir en primera fila en el mercado europeo. Debido a la negativa de poder jugar en la Premier, se produjo su fichaje por el Pantahinaikos griego, que, en cierta manera, le vino bien como toma de contacto con el fútbol europeo. Su fugaz paso por el país heleno finalizó cuando elManchester consiguió por fin que El Matador de Luanda estuviera en sus filas.

Su paso por el Old Trafford fue efímero, tan solo duró un año, aunque allí conoció a grandes amigos como el propio Cristiano Ronaldo, con el que forjó una gran amistad, ambos hablaban el portugués, se llevaban a las mil maravillas y cantaban juntos, llegando a maquinar un proyecto musical que terminó en agua de borrajas. Sus números son modestos, jugó lo equivalente a siete partidos y marcó dos tantos, saliendo casi siempre desde el banquillo. Al final de temporada fue cedido al Hull City, es decir, los sueños del angoleño se tornaban utópicos porque alcanzó la cima demasiado pronto, y, como se suele decir, la casa se empieza desde los cimientos, no desde el tejado. El resultado no pudo ser peor, ni una temporada estuvo a las órdenes de Ferguie.

La brega del United sirvió de poco, ya que Manucho resultó ser un fracaso. Se le buscó una rápida salida y el Valladolid, en busca de un delantero para afrontar su tercera temporada consecutiva en Primera, fue el chivo expiatorio de los ingleses. Cual Paco Martínez Soria en sus incursiones fuera de la frontera nacional, los castellanos, ingenuos, sin muchos miramientos, desembolsaron alrededor de tres millones de euros en un jugador que, aunque estaba despuntando, no dejaba de ser un desconocido. Quizá fueron las prisas por encontrar pronto a un ariete o la anquilosada directiva que no supo fichar correctamente, las causantes del estrepitoso fichaje que, además de no dar resultado, dejócaninas las arcas del Valladolid.

A su llegada prometió una cantidad ingente de goles y vino con ganas de explotar de una vez por todas y demostrar todo su potencial. Al final de temporada, las cosas fueron bien distintas. El equipo descendió y el delantero fue objeto de mofas por su nimio rendimiento. Con un 4-3-3, los registros goleadores de Diego Costa, Cannobio y Manucho fueron deleznables. Cuatro del ex Manchester, uno del uruguayo y ocho del ahora hispano brasileño, que fue el único que se salvó del bochorno.

Mendilibar fue destituido en la jornada 20, en su lugar llegó Onésimo, procedente del filial, y ante su poca valía al frente de un equipo fue depuesto en pos de Javier Clemente, que a punto estuvo de salvar la categoría con un margen de ocho partidos. Tristemente, el Valladolid se convirtió en carne de Segunda, ratificando su condición de “ascensor”. Con el equipo descendido y una situación económica temible, se decidió ceder a Manucho para que fuera cogiendo más minutos en competiciones que supusieran un compromiso menor como fue la Liga turca. El Bucaspor y el Manisaspor fueron sus dos destinos como cedido, en donde tampoco acabó por reivindicarse como gran estrella, de hecho, se reivindicó como fracaso de la dirección deportiva pucelana, ya que en competiciones de menor estofa como la otomana, no superó los dos goles en veintiún partidos. Volvió a ser la clasificación para la Copa África el último halo de esperanza para el angoleño, al que la fortuna parecía no sonreírle.

Manucho regresó de su particular exilio turco en la 2011/2012, cuando el equipo estaba sufriendo una metamorfosis complicada que, a la postre, serviría para ascender de nuevo. Djukic como mayoral cárdeno decidió dejar en el banco al angoleño y decidirse por el goleador Javi Guerra, con el que, desde su llegada a Zorrilla, ha mantenido unalucha por la titularidad. Las estadísticas hablaban por sí solas: Guerra era el artífice de la salvación y la falta de puntería de Mateus, una anécdota. Marcó cuatro goles y la afición pucelana, enrabietada por el coste de su transacción y su nulo rendimiento, le trataba ya como aquel carismático jugador que lleva peinados imposibles y más que el rey en los terrenos de juego, era el rey de las bacanales pucelanas.

Otra vez en la máxima categoría del fútbol español, Manucho volvería a presentarse candidato a saltar al estrellato. Como no podía ser de otra forma, el técnico serbio alineó aJavi Guerra de inicio pero las expectativas puestas en él no se hicieron realidad. Su juego en Primera decayó y, acaso motivado por ser su debut en la elite, los goles no llegaban. A Djukic no le quedó más remedio que situar a Manucho en su once inicial.Era su momento, el de la reivindicación. Extrañamente, el angoleño comenzó a despegar, y sus goles, ayudados por la magia de Patrick Ebert y la magnífica temporada de Óscar, fueron la causa de una pronta salvación. El tiempo daba a Manucho los frutos que un día sembró siendo semillas, quizá en África o en Europa, de cesión en cesión.

Aprovechando la Copa África, el de Vélez-Málaga volvió a la titularidad, y, paulatinamente, sin hacer mucho ruido, iba marcando algún que otro gol. Sin que el espectador se diera cuenta, el bueno de Guerra ya llevaba ocho. Manucho pasó por un período en el banquillo, enlazando algún encuentro como titular. Las fuerzas en la segunda vuelta se igualaron, aunque, en cómputo global y discerniendo fríamente, la temporada que cuajó Manucho fue mucho más completa que la del ariete hasta entonces titular, Guerra.

Recordado será por todos los hinchas del Valladolid, el partido disputado frente al Madrid que acabó con un resultado adverso de dos goles a tres. Ya no por haber desplegado un buen fútbol, que sí se hizo, sino por la enorme actuación que La Palanca Negra hizo ante un rival de tanto renombre. Marcó los dos goles blanquivioletas, de forma consecutiva, con apenas cinco minutos de diferencia, y, cómo no, con la cabeza. Casillas, abatido, no creía como un jugador tan ramplón como Manucho le había colado dos golazos que, aún siendo con la quijotera, iban colocados de manera espectacular, imposibles para el guardameta blanco.

Fue en esa temporada, que no es más que la anterior, cuando una frase reverberó en la cabeza de, supongo, gran parte del respetable vallisoletano. De Manucho se dijo que erala más guapa de las feas, y la más fea de las guapas. No sé si fue por la juiciosa sentencia que daba un comentarista deportivo o por la pesadez de unas palabras tan exentas de hipocresía que, al fin y al cabo, desmerecían y alababan a la vez al punta todo terreno, tal afirmación se grabó en las mentes de los seguidores albivioletas. Hay muchas palabras para definir el juego de Manucho pero quédense con esas que otro dijo, porque no habrá mejores para decir quién es Mateus Alberto Contreiras Gonçalves.

Durante el presente curso futbolístico no está gozando de las mismas oportunidades que Djukic le dio el año anterior. Ahora con Juan Ignacio Martínezal frente, la alineación ha dejado fuera a nuestro protagonista, siendo Guerra el indiscutible arriba. Su hegemonía es incontestable y se ha reafirmado como uno de los mejores delanteros españoles, siendo durante muchas jornadas pichichi nacido en territorio nacional. Ante tales galones, el papel de Manucho se ha limitado ha incursiones insignificantes en los minutos de la basura, aunque últimamente, con la decadencia en la media punta de Óscar y la sequía del andaluz, Manucho está compartiendo puestoen la zona ofensiva con el que ha sido su máximo rival durante todos estos años, ahora, juntos en el verde ya no pelean por ser el titular, ahora juntos buscan el gol.

El otro día fue el africano el autor del gol frente al Almería, que supuso los tres puntos para un necesitado Valladolid. La historia puede que vuelva a repetirse el domingo contra el Valencia, ya que, salvo imprevisto, el entrenador alicantino, alineará a los dos delanteros para que, una vez más, sean archiconocidos y no archienemigos.

Esta es la historia de Manucho, como al principio se decía, una complicada historia con menos luces que sombras, en el que el jugador carismático y diferente, se busca las castañas para salir a delante pese a tener un físico contrario a lo que su equipo busca. La historia del excéntrico y siempre criticado Manucho, del que puede disfrutemos unos y padezcan otros durante poco tiempo, dado que la prioridad es quitarse de encima su ficha como pasara con la de Alberto Bueno, y también la de su compañero de andanzas Javi Guerra, quien tiene prácticamente sentenciada su salida del Club en verano.

Fuente de las fotografías: zimbio.com, La Linterna de Velasco y mtnfootbal.com