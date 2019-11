Molina: "Hay ganas de revancha deportiva"

Semana previa al duelo liguero entre Betis y Sevilla. Último de los derbis que se disputarán este curso. Tras el triste desenlace que deparó el destino para los verdiblancos en Europa League, el encuentro del domingo se antoja una “revancha” para los heliopolitanos, como así indicaba Jorge Molina, futbolista que valoraba en sala de prensa sus sensaciones acerca del tramo final de Liga.

Cuestionado por las circunstancias en la que llega el derbi, que vivirá su cuarto episodio esta temporada, el alicantino reconocía que “es un derbi extraño, pero al fin y al cabo, es un derbi. Hemos jugado este año tres, sabemos que es un partido especial. Vamos con mucha ilusión de intentar ganarlo y dar una alegría a la afición que viene pasando un año muy complicado”, aclaraba.

Una vez más, el tema de la permanencia se sigue comentando entre la plantilla bética, que aún cree en el milagro: “La idea es que mientras matemáticamente se pueda luchar por la salvación, lo vamos a hacer. Hay que ser realistas y saber que es muy difícil porque prácticamente hay que ganarlo todo, pero debemos ir pasito a pasito. Sabemos de la importancia del partido, a ver si ganando podemos estar un poco más cerca. Salvo el partido contra la Real Sociedad son todos enfrentamientos directos, así que a ver hasta dónde podemos llegar si somos capaces de ganarlos”, agregaba Molina.

"No tendría problemas para quedarme"

Acerca de su situación personal, el ariete de La Palmera explicaba que ha estado “fastidiado” a consecuencia de una lumbalgia: “Sí es verdad que estuve 10 días un poco más dolorido, porque cuando te da la lumbalgia no te puedes mover prácticamente. Paré 4 días y entrené a tope. Ahora estoy perfectamente y no tengo ningún problema. De momento, no me planteo el quirófano, a no ser que fuera a más, pero tal y como estoy ahora mismo, no me lo he planteado”.

Algo que tampoco se plantea es la salida del club, pese al descenso de categoría: “Tengo dos años más de contrato. Cuando llegué aquí vine a Segunda División. Aunque estuviese en Segunda, el Betis es un Club de Primera, así que no tendría problemas para quedarme”.

En otro orden de términos, preguntado por su preferencia de cara al duelo de vuelta entre Sevilla y Oporto, Molina tiene claro que lo que más interesa al equipo es “que empataran y se fueran a la prórroga porque son 30 minutos más de cansancio y nos vendría mejor; que gane o que pierda el Sevilla es algo que nos da igual”.

La fortuna esquivó a la entidad verdiblanca en la eliminatoria europea del pasado mes de marzo, por lo que el partido llega centrado por la idea de vendetta en el seno de la plantilla del Real Betis: “Hay ganas de revancha deportiva porque caímos eliminados en una eliminatoria muy disputada. Cuando mejor estábamos jugando nos marcaron el segundo. Tenemos ganas de quitarnos la espina de ese partido y dar una alegría a la afición”.