Resultado Borussia Dortmund - Real Madrid en la Champions League 2014 (2-0)

22:47 Y sin más, me despido de todos vosotros esperando que hayáis disfrutado de esta transmisión. Gracias por seguir el directo con nosotros y recordar que en VAVEL encontraréis toda la información deportiva. ¡Un saludo y hasta la próxima! Os dejamos con los goles del partido.

22:45 En el otro partido de cuartos disputado hoy, el Chelsea ha conseguido remontar el resultado adverso que traía de París. Por tanto, el PSG eliminado, pasa el conjunto londinense.

22:43 GOLES | El 2-0 también ha sido materializado por Reus. UN fallo de Illarramendi en el centro del campo provocó una buena contra que finalizó con u disparo de Lewandowski al palo. Reus estuvo atento y remató a puerta vacía aprovechando el rechace.

21:43 GOLES | El 1-0 ha sido obra de Reus, tras una cesión errónea de Pepe a Casillas. El guardameta blanco salió rápido pero el joven jugador alemán recortó y definió a la perfección.

22:42 Al final, el resultado global refleja un 3-2 favorable al Real Madrid. Por tanto, pase lo que pase mañana, habrá dos equipos españoles en semifinales.

22:40 ANÁLISIS | La primera parte ha sido dominada por el Dortmund, como bien decíamos en el análisis de la primera mitad. Los errores del Madrid han provocado dos goles del Borussia y más que podían haber sido. Pero arrancaba la segunda mitad y el cambio de Isco, primero, y de Casemiro, después, pareció dar más seguridad al Madrid. Pero el Borussia volvió a la carga en el minuto 70 y asedió la portería de Casillas hasta los últimos minutos. Balones al palo, paradas de Casillas... de todo menos goles. Al final, con un Dortmund cansado y buscando la heróica el Madrid encontró huecos pero no supo sentenciar la eliminatoria.

22:38 Casillas a TVE: "Hay que saber sufrir este tipo de partidos y no hay que cometer estos errores en las semifinales"

22:37 Casillas a TVE: "Demasiado sufrimiento. Es bueno tener un toque de atención de vez en cuando, sobre todo en la Champions"

22:35 La afición y Klopp felicitando a su equipo porque han hecho un partidazo. Solo Casillas y la fortuna ha impedido que, al menos, el Dortmund empatara la eliminatoria. Por su parte, el Madrid ha tenido ocasiones en la segunda mitad para haber sentenciado.

¡FINAL DEL PARTIDO! ¡SUFRIENDO EL MADRID PASA A SEMIFINALES!

91´ Entra Varane y se va Benzema. Cambio defensivo de Ancelotti para cerrar el partido.

90´ Mano de Aubemeyang en el remate. Balón para el Madrid.

90´ Remató Isco alto. Dos minutos de descuento.

89´ ¡Salva Weindenfeller! Gran balón de Benzema para la llegada de Bale en el área pero el veterano portero alemán estuvo rapidísimo en la salida.

88´ Buena contra ahora del Madrid que salía en un 3 para 3 pero finalmente Bale se resbaló.

88´ Córner. Fuerza Lewandowski el saque de esquina.

87´ Apretaba ahora el Madrid pero hay falta de Bale.

86´ Roba Isco y sale el Madrid.

82´ Falta de Casemiro que se lleva la tarjeta. Buen partido del brasileño que ha aportado consistencia a la medular merengue.

82´ Amarilla para Aubemeyang nada más entrar por una entrada sobre Modric.

81´ Grosskreutz pasa al lateral que ocupaba el polaco.

80´ Cambio ofensivo de Klopp. Se va Pisczek que se ha pegado una auténtica paliza y entra un delantero como Aubemeyang.

79´ ¡Paradón de Weindenfeller! Buscó el hueco Benzema para disparar y tras varios recortes en la frontal armó el tiro pero el guardameta alemán también está de dulce. Espectacular parada a la derecha y en el rechace, Isco la envió fuera.

78´ Lo intentaba Hummels pero cortó Coentrao. Hasta el central alemán sale al ataque.

76´ Balón largo de Kirch hacia Mkhitaryan que no pudo conectar un buen centro.

76´ Despejó Weindenfeller ante la presión de Bale.

74´ Amarilla para Reus que cayó en el área. El árbitro interpreta que simuló la caída y se lleva la primera amarilla para los alemanes.

73´ Segundo cambio en el Madrid. Se va Di María y entra Casemiro para aportar más trabajo y contención al centro del campo.

71´ El centro de Reus se quedó enganchado en un defensa y finalmente atrapó Casillas.

70´ ¡De nuevo Casillas! Volvió a salvar otro remate del Dortmundo desde el interior del área grande. Apareció el capitán para sacar otra mano prodigiosa.

68´ Entregó Lewandowski un buen balón a Mhkitaryan que remató centrado pero muy fuerte, y Casillas se echó abajo para salvar el tercero.

68´ ¡Salva Casillas!

67´ Amarilla para Carvajal tras zancadillear a un jugador del Dortmund.

66´ ¡No llega Bale! Deja pasar el balón Weindenfeller.

65´ Vaya jugada de Lewandowski, nadie entró al polaco que llevó la contra, dio un grandísimo pase al espacio hacia Mkhitaryan que, tras recortar a Casillas, estrelló el balón en el palo. La jugada acabó con un par de remates más que no fueron a portería. ¡Ha tenido el empate el Dortmund!

64´ ¡Al palo el Dortmund! ¡Ha tenido el tercero!

62´ Falta de Grossekreutz en el salto con Carvajal. Buena jugada ahora del Dortmund que acabó con un centro buscando al alemán.

61´ Está apretando ahora el Madrid y el partido tiene otro color para los blancos. Con Isco están sabiendo jugar entre líneas y aparecer para dar buenos pases en profundidad.

60´ ¡A punto de marcar Benzema! El balón a la espalda de la defensa para el francés que estuvo un pelín lento y Fiedrich muy rápido en el corte. Benzema recoró bien a Weindenfeller pero el defensa alemán estuvo rapidísimo.

58´ ¡Fueraaaa Bale! El galés salió desde el córner con un gran recorte y la pegó con rosca buscando el palo largo casi sin ángulo. El balón se paseó por el área chica.

58´ Balón de Isco buscando a Bale, pero se va largo. Atrapa Weindenfeller.

57´ Toca ahora el Madrid parando el ritmo de partido. Modric se tiene que venir a la banda para tocar el balón. El croata está teniendo mucho trabajo hoy.

55´ Ahora parece que se han cambiado las tornas. El Madrid presiona y roba balones a un impreciso Dortmund.

54´ El centro de Coentrao lo sacó Hummels.

51´ El centro de Mkhitaryan que lo saca la defensa. Monta la contra Modric pero roba el Borussia. Hay falta sobre Modric.

50´ Pitada monumental al esloveno por parte del público local. Y es que la falta de Xabi Alonso parece clara y cortaba la contra del Borussia. Podría haber sido falta y segunda amarilla para el de Tolosa. Finalmente Skomina no pitó nada.

48´ ¡Paróoo Weindenfeller! Buena jugada del Madrid que acabó con un buen tiro de Bale desde la frontal que rechazó el guardameta alemán. Di María lo intentó después pero se resbaló y su disparo se fue alto.

46´ No llegó Bale, atrapa Weindenfeller.

45´ Hay cambio en el Madrid. Se retiró Illarramendi y entró Isco. Di María, en teoría, pasará al centro del campo para aportar físico y trabajo. Isco aparecerá desde la izquierda.

¡Arranca la segunda mitad!¡Gana el Borussia al Real Madrid!

21:44 De momento, el mejor del partido está siendo Reus aunque hay que destacar a todo el bloque del Borussia. En el Madrid, salvar a Casillas, con una gran intervención, y Carvajal. Por lo demás, Illarramendi y Di María están siendo los menos afortunados hoy. ¿Hará cambios Ancelotti?¿A quién sacaríais?

21:34 ANÁLISIS | El Borussia Dortmund ha sido superior en todos los aspectos al Real Madrid y eso se traslada al resultado. La presión de los de Klopp al centro del campo madridista está haciendo efecto y está desactivando la circulación de balón con Modric y Alonso muy tapados. Illarramendi está muy fallón y eso lo han aprovechado los alemanes que han presionado, robado y salido a la contra con velocidad. Un error de Pepe, tras una mala cesión a Casillas, provocó el primer gol, mientras que un falló en la entrega de Illarramendi propició la contra de lo que fue el segundo. Di María y Bale, por su parte, están fallando en ataque al igual que todo el Madrid, que se muestra errático en las entregas de balón. Por su parte, la dupla Reus-Lewandowski está siendo un quebradero de cabeza para la zaga blanca. La aportación de otros como Grossekreutz o Mkhitaryan está ayudando así como la seguridad defensiva y el buen partido de Weindenfeller, que paró un penalti.

¡Final de la primera parte! ¡Gana el Borussia con goles de Reus (x2)!

41´ ¡Córner! La pegó Reus desde la frontal, el balón rebotó en un defensa y se fue a córner. El Borussia toca en la frontal y crea peligro.

40´ El partido de ida y vuelta ahora. Borussia y Madrid se muestran un tanto erráticos y eso propicia contragolpes.

39´ Aquí está el primer gol del Borussia, obra de Reus:

38´ Nuevo fallo, esta vez de Illarramendi, que entregó el balón al rival que llegó rápido al área, Lewandowski la estrelló en el palo y en el rechace, apareció Reus para romperla arriba a puerta vacía y hacer el segundo. 2-3 en la eliminatoria.

37´ ¡Gooooool del Borussia Dortmund! ¡Gooooool de Reus que repite!

35´ Toca ahora el Madrid. Quiere tranquilizar el partido ante la intensa presión del Dortmund.

34´ Nuevo robo del Borussia en tres cuartos de campo pero el balón de Reus demasiado largo hacia Pisczek.

33´ Aquí una foto del penalti parado por Weindenfeller (vía @canchallena):

31´ ¡Qué paradón de Casillas! Salva el guardameta el segundo gol. El remate de Hummels, tras el saque de falta, lo sacó el capitán madridista.

31´ Falta de Xabi Alonso en la frontal. El de Tolosa se lleva la amarilla al igual que Ramos, que la vio hace unos minutos.

30´ Se quedaban solos Benzema y Modric pero se resvaló el francés.

29´ El Madrid comete los mismos errores una y otra vez. Toca bien y en la frontal falla en el último pase ante una defensa que está muy sólida.

27´ Recupera de nuevo el Dortmund y sale tocando.

25´ Intentó controlar PIsczek a la espalda de la defensa pero no pudó conectar con la bola. Balón para Casillas. El peligro sigue rondando el área del Madrid.

23´ El Madrid ha sufrido un cúmulo de fallos que le cuestan el gol. Primero una defectuosa cesión de Pepe hacia Casillas, que salió rápido pero no pudo con el quiebro de Reus que recortó y batió al guardameta madrileño. Se adelanta el Dortmund. 1-3 en la eliminatoria.

23´¡Goooooool del Borussia Dortmund! ¡Goooooool de Reus!

19´ Peleó el balón Lewandowski con Illarramendi, logró arrebatarle la bola y poner el pase atrás pero Mkhitaryan no acertó a rematar a portería, dentro del área pequeña. La réplica del Dortmund.

18´ ¡Fueraaaa, a punto de marcar el Dortmund!

16´ Gran parada del portero alemán que ya salvó a su equipo en la ida de algún gol más y salva ahora el penalti. Di María no lo tiró mal aunque se resbaló en el último momento. La pegó abajo, a la izquierda de Weindenfeller, aunque no demasiado ajustada.

16´ ¡Paraaaaaa Weindenfeller!

15´ ¡Penalti a favor del Real Madrid! Por mano de Pisczek.

14´ Corta Carvajal el balón al área de Mkhitaryan. Sale el Madrid en ataque.

14´ Toca ahora el Borussia mientras presiona el Madrid.

10´ Intentaba Bale el taconazo...Recupera el Borussia y sale a la contra.

9´ Córner para el Madrid tras una jugada por banda de Di María. El argentino vuelve a la banda tras un tiempo actuando en el trivote.

8´ El conjunto alemán que lleva mucho peligro al área madridista. La presión está funcionando y están llegando con los hombres de calidad como Lewandowski o Reus.

5´ Detalle de calidad de Reus; el alemán hizo una ruleta y Pepe derribó a Reus. PIden falta los jugadores del Dortmund.

5´ Atrapa Casillas un balón largo del Borussia. Empieza con calma el Madrid desde atrás y pita el público alemán.

4´ El Borussia intentará conseguir un gol tempranero y poner nervioso al Real Madrid.

3´ El Madrid que domina la posesión aunque sin demasiado peligro. El Borussia presiona en medio campo e intenta salir a la contra.

¡Arranca el partido! Sacó el Madrid.

20:44 Recordamos las alineaciones:

20:43 Suena ahora el himno de la Champions.

20:41 Ambiente de gala y saltan ya los jugadores al terreno de juego. Suena de fondo el himno del Borussia.

20:33 Así está este Signal Iduna Park a menos de 15 minutos para que arranque el encuentro. Ambientazo a pesar del resultado (vía @ageof):

20:24 Confirma Klopp su alineación: Nosotros jugamos con un 4-1-4-1 con Kirch como pivote defensivo, Mkhitaryan por la derecha y Grossekreutz por la izquierda.

20:16 Así llegaba al estadio el hombre sobre el que estarán puestos todos los focos hoy: Robert Lewandowski (vía @BVB):

20:11 Lluvia fina sobre el estadio alemán, veremos a quien favorece el terreno de juego mojado.

20:07 Así estaba hace unos instantes el Signal Iduna Park. En poco más de media hora, el ambiente será totalmente distinto aunque la visión del estadio es espectacular (vía @tjcope):

20:00 También podemos confirmar ya la alineación del Borussia Dortmund: Weindenfeller; Piszcek, Fiedrich, Hummels, Durm; Jojic, Kirch; Grosskreutz, Mkhitaryan, Reus; Lewandowski. Entra Fiedrich en defensa, por Papasthopoulos y un doble pivote totalmente nuevo: entra Jojic, sustituyendo a Kehl y Kirch por Nuri Sahin, que era duda y no será de la partida finalmente, aunque estará en el banquillo. Arriba, lógicamente, entra Lewandowski por Aubemeyang.

19:54 Por tanto, este será el dibujo final del Madrid en ataque:

19:50 Confirmada ya la alineación del Real Madrid. NO JUEGA RONALDO. Ancelotti sale con Casillas en portería; Pepe y Ramos como centrales, con Coentrao y Carvajal en los laterales; trivote para Xabi Alonso, Illarramendi, que suple a Cristiano, y Luka Modric; banda Di María, derecha para Bale, en punta Benzema.

19:45 En Dortmund aún recuerdan la goleada del pasado año y es una de las pocas cosas a las que agarrarse (vía @BVB):

19:40 Estas son las estadísticas de ambos conjuntos en la presente edición de la UEFA Champions League. El Madrid supera al Borussia claramente:

Fuente: www.squawka.com

19:33 El Real Madrid acumula diez partidos invicto en Champions. Tan solo ha concedido un empate desde que cayera, precisamente, en el Signal Iduna Park en 2013. El Dortmund, por su parte, llega tras dos derrotas consecutivas: como local ante el Zenit y como visitante ante el Madrid.

19:23 Por todos es sabido que el Real Madrid es un equipo goleador pero, ¿hasta qué punto? El conjunto blanco encadena 22 partidos marcando fuera de casa en la Liga de Campeones. La última vez que no lo hizo fue en 2010, cuando cayó por 1-0 en Lyon.

19:15 Podéis consultar la previa del partido así como todos los artículos y reportajes hechos para este encuentro.

18:55 Otro de los que tendrá más responsabilidad en este partido Borussia Dortmund - Real Madrid es el galés Gareth Bale.

18:50 En caso de que Ronaldo no pueda jugar, Ancelotti tiene multitud de variantes para sustituirle, aunque lo más probable es que jueguen Isco y Di María, o incluso Illarramendi, como solución defensiva.

18:45 Estas son las posibles alineaciones de ambos equipos, pendientes de la posible baja de Cristiano Ronaldo.

18:40 En competición doméstica, tanto Borussia como Madrid ganaron sus compromisos. El conjunto alemán se impuso al Wolfsburgo por 2-1, con goles de Lewandowski y Reus. Por su parte, el Madrid apenas sufrió ante la Real Sociedad. Un cómodo 0-4 con goles de Illarramendi, Bale, Pepe y Morata.

18:30 Por otro lado, el encargado de arbitrar el encuentro será el esloveno Damir Skomina. Ha arbitrado en tres ocasiones al Real Madrid con resultados favorecedores para los blancos, que ganaron al Ajax, Olympique de Lyon y Manchester City, respectivamente.

18:25 El Signal Iduna Park se inauguró en 1974. Tiene una capacidad de 81.264 espectadores y ha acogido partidos del Mundial de 2006 ( entre ellos, Brasil, Alemania o Italia) y la final de la Copa de la UEFA 2001 que enfrentó al Liverpool con el Deportivo Alavés.

Fuente: Wikipedia.

18:20 En caso de que no juegue Ronaldo, Bale será la gran estrella del Madrid, el jugador franquicia en ataque. El inglés ha hablado, en una entrevista, sobre su rival, destacando sobre todo a Robert Lewandowski: "Lewandowski es un gran jugador y lo ha demostrado". Precisamente el delantero polaco se ha mostrado muy cauto ante la prensa: "Sería una locura pensar que puedo marcar otra vez cuatro goles" comentaba pero también admitía que "en Dortmund somos siempre peligrosos".

18:15 Por su parte, Jurgen Klopp también compareció ante los medios. El alemán no se rinde, aunque sí que admite que lo tienen muy difícil: "Este año parece que será en los cuartos de final. Pero no está todo decidido. Somos especialistas en segundas partes y esta es la segunda parte de los cuartos de final". Además, también admitió que su rival, el Real Madrid, es uno de los favoritos para ganar la Champions.

18:10 El técnico italiano también ha comentado otras cosas sobre el partido ante el Borussia. "Ellos tienen 90 minutos para marcar cuatro goles y nosotros los mismos minutos para hacer uno" comentaba Ancelotti, quien afirmaba también que "tenemos que jugar a nuestro mejor nivel e intentar repetir el partido que hicimos en la ida".

18:05 En el caso Ronaldo están puestas todas las miras en estos momentos. Quizás la preocupación no sea inminente, teniendo en cuenta que el Madrid tiene casi encarrilada la eliminatoria, pero la final de Copa está a la vuelta de la esquina, y la baja de Cristiano sería fatal para los intereses blancos. El entrenador madridista, Carlo Ancelotti comentaba que "si está al 100% jugará y si no, no lo hará", admitiendo además que nunca han tomado riesgos con el portugués. Además, el técnico italiano piensa, al igual que el propio Ronaldo, que tiene que jugar siempre pero que "si no se encuentra bien no puede jugar".

Fuente: @casadelfutbol.

18:00 ALTAS/BAJAS | En el Madrid, por otro lado, llega con alerta roja. Y es que su principal estrella, Cristiano Ronaldo es seria duda para el encuentro de esta noche, y quien sabe si para la final de Copa del Rey del próximo jueves. El portugués se retiraba tocado del entrenamiento matinal y encendía todas las alarmas, tras descansar por precaución el pasado sábado en Liga. Todo proviene de las molestias en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda, que le llevan "dando la lata" varios meses. Además, Ancelotti cuenta con las bajas seguras de Marcelo, Jesé, Khedira y Arbeloa.

17:55 ALTAS/BAJAS | Pero los de Klopp tendrán un aliciente extra, algo que no tuvieron en el Bernabéu. Y es que contarán con su goleador Robert Lewandowski. Con el polaco las cosas pueden ser muy diferentes y es que el de Varsovia es capaz de sacarse los goles de la manga. Como se dice coloquialmente, solo necesita media ocasión para hacer un gol y eso deberá ser uno de los aspectos a tener en cuenta por la defensa blanca. A pesar de todo, Klopp no podrá contar con Gundogan, Schmelzer, Subotic, Bender, Blazcykowski ni Sebastian Kehl. El capitán del equipo amarillo es baja por sanción. Además, Sahin es duda por problemas en la espalda y mientras que Weindenfeller y Durm, que acabaron tocados el encuentro de ida, también son duda tras no jugar ante el Wolfsburgo en Liga.

17:50 Pero vamos a ir metiéndonos en harina, es decir, en el partido de hoy. El Dortmund necesita un 3-0 para igualar la eliminatoria. Un gol del Madrid complicaría mucho las cosas al conjunto de Jurgen Klopp, por si no tenían suficiente.

17:45 Pero si alguien piensa que el partido de vuelta será como el de ida está muy equivocado, al menos sobre el papel. Y es que el Madrid sufre mucho en territorio alemán. A pesar de que en su única visita esta temporada (ante el Schalke 04 en octavos) ganó de goleada, las estadísticas apuntan a que sufrirá en el Signal Iduna Park, donde el conjunto merengue aún no ha conseguido la victoria (suma dos empates y dos derrotas). Las estadísticas totales, eso sí, favorecen al Madrid que hace valer las victorias como local (4) para superar al Dortmund. Además, al conjunto español NUNCA le han remontado un 3-0 a favor en la UEFA Champions League.

Goles Resultados Real MadridBorussia Dortm...Goles a favor0481216 Real MadridEmpates

44.4%22.2%33.3%

Fuente: www.ceroacero.es

17:40 El año anterior, en la edición 2012-2013 de la Champions League, las cosas fueron muy diferentes. El conjunto alemán venció en la ida, por 4-1, a un Real Madrid que se vio sobrepasado por el Borussia en todos los aspectos del juego. El planteamiento de Klopp fue inmejorable y maniató al equipo español. Robert Lewandowski, con cuatro goles, fue la figura del partido, en un equipo donde sí jugaron Gundogan, Blazcykowski, Bender, Schmelzer... además de Reus y el actual jugador del Bayern de Munich, Gotze. En la vuelta, el Madrid estuvo a punto de dar la vuelta a la eliminatoria, con más corazón que cabeza, gracias a los goles de Benzema y Ramos, en los minutos finales. Al final, nueva debacle blanca, tras una eliminatoria donde partían como claros favoritos.

Fuente: falso9blog.blogspot.com

17:35 Para empezar, vamos a recordar lo que ocurrió en el partido de ida. El conjunto madridista fue bastante superior a un Dortmund que no podía contar con su principal figura, Robert Lewandowski. El delantero polaco estaba sancionado otros hombres clave tales como Gundogan, Subotic o Blazcykowski, eran baja por lesión. El Madrid supo aprovechar sus bazas, el juego rápido y la velocidad para crear muchas ocasiones de gol, materializando tres de ellas Benzema, Isco y Cristiano. El mediapunta malagueño fue el mejor del partido en tareas ofensivas, aunque el central Pepe fue uno de los baluartes defensivos del conjunto blanco. Por su parte, Ronaldo tuvo que ser sustituido en el minuto 79. Al final, 3-0, con buenas sensaciones y un inmejorable resultado para la vuelta. Por su parte, el Dortmund no supo plantarle cara al Madrid, debido entre otras cosas, a sus importantes bajas. Ni Sahin, ni Aubemeyang ni Reus pudieron romper la zaga blanca.

17:30 ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de este Borussia Dortmund - Real Madrid en VAVEL! Entre hoy y mañana se deciden los conjuntos que pasarán a las semifinales de la UEFA Champions League aunque en esta eliminatoria, las cosas están bastante decantadas para el Real Madrid. Aun así, el espectáculo será enorme ya que se enfrentan dos de los mejores equipos del continente. ¡Empezamos!