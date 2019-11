Candidatos al primer equipo periquito

La marcha de Javier Aguirre al final de temporada va cogiendo forma a medida que sus desencuentros con la directiva aumentan. Algunos ven en Sergio González, entrenador del Espanyol B, un digno sucesor del mexicano. El de L’Hospitalet ha revivido al filial y le ha dado una identidad que entretiene, algo que el juego del primer equipo no tiene.

Que el Espanyol no tiene presupuesto para llevar a cabo grandes fichajes no es un secreto y la cantera siempre ha sido su recurso. Con un técnico que no cuenta con las categorías inferiores es prácticamente imposible que alguno llegue a debutar esta temporada; no obstante, ahora ha llegado el momento de que los jugadores del filial demuestren que pueden ganarse un puesto en Primera División.

Todo parece indicar que el Espanyol tendrá numerosas bajas en todas las líneas del campo de cara a la próxima temporada y en VAVEL hemos preparado una lista de futbolistas del Espanyol B – con sus respectivos parecidos futbolísticos con algunos blanquiazules de los últimos tiempos - que podrían cubrir esos huecos que podrían quedar libres.

DEFENSAS

Rober Correa – Lateral derecho

El extremeño podría llegar al primer equipo para cubrir la más que segura baja de Mattioni. Rober es un fijo desde que se recuperó de su lesión y ha sido clave para recuperar la seguridad defensiva. La técnica individual no es su mejor cualidad pero lo suple con algo más importante: solidaridad, empeño y trabajo. Aun así, Rober sube con frecuencia al ataque e incluso tiene oportunidades de marcar. En su etapa en el Rayo Vallecano debutó en Primera División. Tiene 21 años y la próxima temporada sería la última para poder subir al primer equipo. Por su estilo de juego se le puede comparar con Javi Chica.

Antonio Raíllo – Central

Antonio Raíllo es un portento de central. Pocas veces falla y es un líder en defensa. Su seguridad a la hora de cortar el balón ha sido clave esta temporada y no se le da mal salir con el balón jugado. Su mejor virtud es el juego aéreo y ha marcado varios goles que se han traducido en puntos vitales para conseguir la salvación. El cordobés tendría que subir este año al primer equipo ya dejará de ser sub-23. Una hipotética baja de Héctor Moreno y la marcha segura de Sidnei le abrirían la puerta a la Primera División, donde por calidad no desentonaría. El central del Espanyol B, por su salida del balón y su contundencia por el aire, recuerda a Héctor Moreno.

Ferrán Monzó – Central

Un central como una catedral. El valenciano tiene un físico imponente y con Raíllo forma una dupla defensiva que muchos equipos quisieran tener. Ferrán es un central tranquilo y calmado que transmite seguridad a sus compañeros. Con tanta tranquilidad a veces comete algún error infantil pero rápidamente lo soluciona: a Ferrán se la puedes hacer una vez pero no dos. Al igual que Rober, la próxima temporada sería la última para ascender al primer equipo y podría suplir las mismas bajas que Raíllo. Las características de Ferrán le hacen comparable con Nico Pareja.

Eric Bertrand – Central

Es el defensor con más futuro del Espanyol B. El marfileño es una mole de tan solo 19 años que comenzó de titular, sorprendiendo a muchos por su velocidad y fuerza, pero una lesión le ha llevado al banquillo. Actualmente va entrando poco a poco en el equipo aportando mucho músculo en la zaga. Potente por arriba y sin miramientos por abajo, Eric Bertrand arrasa con todo aquel que se cruza en su camino. Pese a ser un jugador de mucha envergadura tiene una buena salida del balón pero, por inexperiencia, a veces ha puesto al equipo en jaque. Eric es de los futbolistas que más tiempo tienen para subir al primer equipo ya que todavía tiene cuatro años por delante para cumplir 23 años, edad máxima para ascender al primer equipo. Por su físico y contundencia se asemeja a Sidnei, eso sí, sin sobrepeso.

CENTROCAMPISTAS

Paul Quaye - Pivote

Por él se han peleado grandes potencias del fútbol europeo pero el ghanés quiso quedarse expresamente en el club blanquiazul. Cuando se habla de Quaye se está hablando de una de las perlas de la cantera y como no podía ser de otra manera es de corte defensivo, concretamente, un pivote destructor por lo que podría suplir las marchas de Víctor Sánchez o David López. Pese a no ser demasiado alto abarca mucho terreno y hace el trabajo sucio del equipo, lo que le ha costado varias amarillas y una expulsión pese a incorporarse a la rutina del equipo a media temporada tras recuperarse de una grave lesión. Es uno de los jugadores más jóvenes de la plantilla pero ya ha debutado en Primera División de la mano de Pochettino. El buen trato del balón no es lo suyo pero no tiene miedo a meter la pierna algo que recuerda a Forlín.

Caballé – Pivote

Al contrario que Quaye, el catalán sí toca el balón. Es un jugador polivalente que tan pronto está cortando balones, como organizando el juego o disparando desde fuera del área con su potente chute. Caballé volvió este verano al Espanyol B donde lo ha jugado casi todo, aunque de por medio ha sufrido lesiones. Este año es su último tren para ascender al primer equipo ya que es su último año sub-23 y podría suplir cualquier baja en el centro del campo. Sin duda, recuerda a David López.

Joan Jordán – Mediocentro

Si hay que proteger a un jugador en especial ese es Joan Jordán. El Espanyol no es un especialista en sacar jugadores ofensivos de su cantera pero el de Palamós es una excepción. Todo el juego del filial pasa por sus botas y es habitual verlo rodeado de numerosos rivales. Jordán tiene algo especial: esconde la pelota, reparte el juego, especialista a balón parado y con gol. El trabajo más físico era algo que no acababa de demostrar pero desde la llegada de Sergio González se ha convertido en un futbolista mucho más completo. En esta temporada está siendo clave. Pronto hará 21 años por lo que tiene dos años para jugar en Primera División con el Espanyol. Como no podía ser de otra manera el estilo de juego que más se le parece a Jordán es el de Verdú.

Iván Sales – Interior derecho

Si se mezcla técnica, capacidad defensiva y gol obtenemos un jugador muy completo. Iván Sales pertenece a esta clase de jugadores. El castellonense se encierra en su banda y la corre tanto para atacar como para defender, sin excepción. Este gran esfuerzo hace que en la segunda parte esté agotado y sea sustituido pero durante los minutos de juego se deja ver en multitud de ocasiones. La más que segura baja de Stuani sería su oportunidad de unirse a la disciplina del primer equipo, aunque le quedan dos años para dejar de ser sub-23. Por su gran trabajo sobre el césped se le puede comparar con el Callejón que se pudo ver en Cornellà-El Prat.

Julián Luque – Extremo derecho

El cántabro ha sido el último fichaje de invierno y ha tardado mucho en debutar. Solamente ha jugado un par de partidos, ambos de titular, y ha dejado destellos de calidad. Lo poco que se le ha visto ha gustado y se esperan grandes cosas de este chico. Puede jugar tanto por la banda como por el centro y podría cubrir el hueco que dejará Simao. Vino al Espanyol B dispuesto a pelear por un sitio en el primer equipo y con 22 años recién cumplido tiene todavía una temporada para hacerlo.

Borja Martínez – Extremo izquierdo

El alicantino es el revulsivo perfecto. Cuando sale desde el banquillo el impacto de Borja en el encuentro es mucho mayor ya que puede explotar sus mayores virtudes cuando los rivales están cansados. Un regate preciso y una velocidad endiablada son sus principales armas y tiene gran libertad sobre el césped; por lo que no es raro verlo en banda contraria. Sin embargo, los asuntos defensivos no van mucho con el ex del Hércules, que siempre tiene la portería rival en mente. Su fútbol individual es muy atractivo y varias veces se ha marchado de tres defensores en una carrera interminable. Asistente y goleador Borja es uno de los preferidos por los aficionados. Con apenas 20 años tiene todavía tres años por delante para triunfar en el primer equipo y, en el caso de tener una oportunidad este año, podría cubrir las bajas de Stuani o Simao. Por su eficacia desde el banquillo recuerda a Coro pero por su juego eléctrico se asemeja a Weiss.

DELANTERO

Jairo Morillas - Delantero centro

Es el más listo de clase. Jairo tardó en obtener la titularidad; no fue hasta la grave lesión de Aday que comenzó a jugar con asiduidad. El ariete sevillano se ha ganado a pulso salir desde el inicio gracias a ser el pichichi del equipo. Jairo es un delantero de referencia al que le gusta caer a las bandas y asociarse con sus compañeros pero si algo bueno tiene es un excelente posicionamiento en el césped. El de Gilena siempre está en el sitio indicado y en el momento indicado. Defiende y presiona con esmero y sus goles siempre son de cazagoles, ya sea con la cabeza o con los pies. A punto de cumplir 21 años tiene por delante dos años para subir al primer equipo y podría suplir las marchas de Córdoba, Stuani o Sergio García. Por su estilo de juego recuerda a Pandiani en su primera etapa como blanquiazul.