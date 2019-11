Entrevista. Fran Moreno: "Hay que ir partido a partido, pero no queremos perder el liderato"

En la mañana del sábado previo al partido contra el Sestao River, Fran Moreno nos recibe en Butarque para charlar sobre la actualidad del C.D. Leganés. Con una camisa blanca impoluta y remangada por la presencia de un sol algo más que presencial en estos últimos días, su pelo aún húmedo nos informa de una ducha contra el sudor de un entrenamiento “bastante tranquilo”, nos explica Fran.

Cumple los 30 años en mayo, y su sueño a corto plazo es ascender con el Leganés. Es sincero pero mide sus palabras, y le gusta el basket, aunque no se le dé muy bien. Ama su tierra tanto como al fútbol, pese a que las cosas no le salieron como las expectativas preveían al principio de la temporada. No obstante, el pamplonés resurgió de entre las dudas, las críticas y los, siempre mediocres, insultos que recibió. “Todo cambia”, afirma con la tranquilidad de un hombre que se conoce bien a sí mismo, y que siempre ha sabido que sus goles llegarían. Porque calidad, no le falta.

Pregunta: El Sestao River fue el equipo contra el que marcó el primer gol con el C.D. Leganés. Fue un punto de inflexión para el equipo pero también para Fran Moreno. ¿Lo siente así?

Respuesta: Sí que veníamos de dos derrotas y el equipo tenía dudas. Era normal. Allí hicimos un partido muy serio, y nos salió todo bien. Fue muy importante para mí. Hacer un gol me dio mucha confianza y me ayudó para los siguientes partidos. Ahora el Sestao lleva una racha muy parecida a la nuestra, es uno de los mejores equipos de la segunda vuelta. Llegan en puestos de playoffs, que no es casualidad.

P: Cuando ve que pasan dos, tres, cinco, diez partidos, y no ve puerta… ¿qué piensa?

R: Hay muchos partidos en los que te puedes marchar sin tirar a puerta incluso, Segunda B es complicado. No es una obsesión, además tenemos un equipo que si no hace gol uno lo hace otro. Es muy bueno para el equipo que todos los que somos arriba hagamos gol.

P: ¿Siente la obligación de hacer gol?

"Es difícil sentirse observado porque no haces gol, pero todo cambia" R: Nunca me he sentido con la obligación de hacer los números de Dioni del año pasado, por ejemplo. Básicamente porque no soy un jugador que meta veinte goles por temporada. Venía con la intención de hacer goles, pero no con la idea de ser el referente número uno. Luego con el paso de los partidos, ‘Guaje’, Eraso y yo sí que nos hemos distanciado del resto en cuanto a goles, pero sin llegar a ser una obsesión.

P: La gente tuvo poca paciencia y hubo parte de la afición que tenía dudas con su juego. Sin incluir a los que se adjudicaron el derecho a insultar, ¿entiende que dudaran de usted?

R: Cuando se firma a un jugador de ataque, y éste no hace goles o no está bien, es normal que la gente esté molesta. Cuando se crean expectativas en torno a un jugador es normal incluso que se critique. Es difícil sentirse observado porque no haces gol, pero todo cambia. Hice gol en Sestao y a partir de ahí yo creo que fue todo diferente.

P: El año pasado marcó 13 goles con el Ontinyent. Esta temporada lleva 9. Imagino que tendrá en mente superarlo.

R: La verdad que no es algo que me obsesione. Sí es cierto que me gustaría meter más goles, pero sin obsesión. Prefiero hacer algo bonito con el equipo que hacer dieciséis goles y después no conseguir nada. Es algo secundario.

P: Cuando llegó a Leganés, en una entrevista en la web del club dijo que “a quien no le guste Butarque es que no le gusta el fútbol”. ¿Qué quería decir?

R: Hombre, porque tú entras a este campo, y a los que nos gusta el fútbol conocemos al Leganés, sabemos que estuvo en Segunda, la afición aprieta,… Y si tienen un campo como éste, pues se vive mucho más el fútbol.

P: ¿Seguía desde Ontinyent al Leganés?

R: Siempre he tenido un poco de seguimiento por gente que conozco. Puñal, Alfredo, Merino… Terminas siguiéndolo, además que siempre me ha caído muy bien.

P: Se rumoreó que algún equipo de Segunda quiso ficharle.

R: Una vez que no firmas en un equipo de Segunda es realmente porque no ha habido un interés real, así que a esos rumores es mejor no darle importancia.

P: ¿Por qué eligió el Leganés?

R: Porque se sabe que en este club se va a pelear por algo importante, pero sobre todo por Asier Garitano. Ya me conocía del Grupo III, hablé con él bastante en verano y me dijo que viniera. Al final las dos cosas juntas hicieron que me decidiera por el Leganés.

P: Tanto usted como Carlos Álvarez se están repartiendo los goles de este Leganés. Tiene que ser difícil esforzarse mucho y que la gente sólo se fije en los goles, pero vosotros rompéis un poco el tópico del famoso dicho ‘el delantero vive del gol’. ¿Cree en esa frase?

R: Está claro que marcar un gol te puede hacer cambiar un partido. Pero en este equipo que presionamos arriba, que trabajamos todos, yo creo que lo más importante es el trabajo. Si ya consigues hacer gol es maravilloso. Yo he tenido la suerte de marcar muchos en casa, y es lo mejor que te puede pasar.

P: Con el 'Guaje' se nota que hay buena relación. Cuando marcan gol lo celebran siempre saltando el uno contra el otro. ¿Por qué?

R: Cuando conectas con una persona eso enseguida se ve. Él llegó más tarde que yo y desde que vino, siempre hemos estado juntos. Y lo de la celebración, nos gusta la NBA, y allí cuando celebran algo saltan así.

P: Carlos siempre ha estado arriba pero usted ha jugado de punta, mediapunta, mediocentro,… ¿Le sorprende que haya sido un jugador tan recurrente para Asier Garitano? Sólo le falta jugar de central.

"Siempre se agradece que un entrenador confíe en ti no sólo en una posición" R: No me pilla de sorpresa jugar en esas posiciones porque ya lo había hecho antes, pero siempre se agradece que un entrenador confíe en ti no sólo en una posición. Y por suerte fue algo que no salió extremadamente mal. Fue puntual, y sirvió para ayudar al equipo.

P: Esta polivalencia la hemos visto en el campo, y dice que lo importante es ayudar al equipo en la posición que sea, ¿pero dónde se encuentra más a gusto?

R: Donde estoy jugando estos últimos partidos. Un poco detrás del punta, aunque ahora estamos jugando en paralelo, pero siempre bajo yo más a recibir. Esa posición es la que más me gusta.

P: Desde fuera se ve mucha unión entre los jugadores. Todos dicen que el grupo humano es increíble. ¿De 0 a 10 cuánta culpa del éxito cosechado hasta ahora cree que tiene la relación del grupo?

R: Totalmente un 10. Es difícil hacer un equipo nuevo. Quedan cuatro o cinco jugadores del año pasado y firmar quince jugadores y que aciertes en todos es un éxito. No ha habido nunca ningún tema de peleas ni nada y eso es complicado. Mucha parte de que estemos arriba, aparte de porque somos buen equipo y buenos jugadores, es la convivencia y el día a día.

P: Los tres fichajes de invierno, ¿han congeniado con esa piña?

R: Se ratifica al igual que con los fichajes de verano. Han venido tres jugadores que además de aportar como futbolistas son maravillosas personas.

P: A principio de curso el objetivo era estar entre los cuatro primeros. A día de hoy, ¿se queda corto ese objetivo y se mira más al liderato?

R: Lo típico es que te diga que vamos “domingo a domingo”. Pero sí que es cierto, bajo mi punto de vista, que lo importante es distanciarnos del quinto puesto. Hay que pensar en ir partido a partido, pero quieras o no estás ahí, ya quedan pocos partidos, y está claro que no quieres perder el liderato. Pero lo importante es no salirse de esos cuatro primeros puestos.

P: ¿Cuál es el discurso de Asier Garitano?

R: El ir domingo a domingo. Él lo deja claro y nosotros lo sabemos. Y más ahora, que si te pones a pensar en el siguiente te puedes llevar un susto.

P: ¿Cómo estuvo el vestuario después de la doble derrota ante Bilbao Athletic y Real Unión? ¿Qué les dijo Asier?

"Perder contra Athletic B y Real Unión fue un momento difícil pero supimos sacarlo adelante" R: Encadenamos dos derrotas pero creo que fue algo raro. En Lezama, si algo no merecimos fue perder. Luego fuimos a Irún y allí creo que fueron superiores a nosotros, pero aunque pudimos estar mejor o peor, la situación del viento, del campo, de la lluvia, todo les beneficiaba. Pero luego el equipo reaccionó bien. Jugar en casa, después de esas dos derrotas, creo que ayudó porque nosotros en casa somos fuertes. Nos vino bien aunque sufrimos más de lo que reflejaba el marcador -Leganés 4-0 Amorebieta-. Fue difícil pero lo supimos sacar adelante.

P: Hablando de Asier. Todos los jugadores destacan en mayor o menor medida que cada entrenador que tienen a lo largo de su carrera les deja algo grabado dentro. Si en diez años le preguntamos qué significó Asier Garitano para Fran Moreno, ¿qué nos podría decir?

R: Que ha sido un hombre que desde el principio ha confiado en mí. Eso se agradece. Jugar de delantero, de pivote… Tranquilamente podría haber puesto a otro. Por ejemplo, para jugar de pivote estaba David Valleros y confió en mí. Y esas cosas se agradecen.

P: Desde la grada se oye algún comentario de su similitud a la hora de controlar los balones y de proteger el balón, con Ibrahimovic ¿Se lo habían comentado alguna vez?

R: Eso me dicen los cabrones de mis compañeros -entre risas-. Encima ahora la AFE nos ha regalado unas botas y me he cogido las que lleva él, así que imagínate el cachondeo. Pero si me puedo fijar en alguien ahora mismo, por mis características es en él.

P: Ha comentado antes que se acerca el final y no quieren perder el liderato. En los últimos cuatro partidos de Liga, se enfrentan a rivales directos como Las Palmas Atlético, Toledo y Bilbao Athletic. ¿Cree que va a durar el suspense hasta el final?

R: Por supuesto. Además yo creo que es fundamental estar lo más arriba posible antes de llegar a esos partidos porque va a ser difícil. Ojalá respeten las lesiones porque estas alturas de temporada son las más decisivas y las más jodidas.

P: Y, ¿qué cuatro equipos ve ahí arriba a final de temporada?

R: Me tengo que mojar, ¿no? -risas-. Creo que van a ser, el Leganés, por supuesto, el Sestao creo que también va a estar arriba, Toledo y Bilbao Athletic. Las Palmas B yo creo que al final se van a deshinchar, es lo que pienso.

P: Siempre hace ilusión jugar en una categoría superior, en este caso Segunda División. ¿Tiene ganas de volver a vivir esa etapa después de hacerlo con el Numancia (06/07) y con el Albacete (07/08)?

"Si hay algo de lo que tengo ganas ahora mismo es de ascender con el Leganés y de volver a jugar en Segunda" R: Si hay algo de lo que tengo ganas ahora mismo es de ascender con el Leganés y de volver a jugar en Segunda. Es fútbol profesional, los campos son distintos, la vida es diferente. Es fútbol de verdad. Porque aquí, cuando jugamos en casa no tiene nada que envidiar a ningún campo de Segunda División, pero hay campos cuando vas fuera que dejan mucho que desear.

P: ¿El mejor Fran Moreno es éste o está por venir?

R: Estoy teniendo una regularidad en juego que en años anteriores me ha pasado mucha factura. Jugaba dos partidos bien y en cinco no me enteraba. Pero creo que puedo dar más. No te puedo decir que sea el mejor pero uno egoístamente siempre quiere dar más. Pero la regularidad es algo que está haciendo que parezca que esté jugando mejor.

P: ¿Se sienten importantes todos los jugadores en este equipo?

R: Sí, sí. Cuando tienes regularidad y confianza te sientes importante.

P: En el hipotético y posible caso de terminar en playoffs, ¿a qué rival le gustaría enfrentarte?

R: Me gustaría enfrentarme al Alcoyano. Porque he jugado allí y siempre me gusta enfrentarme a ellos. Si puede ser como primeros pues mejor. Ascender contra ellos sería muy bonito.

Test personal a Fran Moreno

¿Qué le hace feliz?

El fútbol

Mejor virtud

Cercano

Peor defecto

Cabezón

Mayor temor

Caer enfermo

Un ídolo

Zidane

¿Qué cualidades valora más en una persona?

La sinceridad

Una comida

El arroz.

Una película

Django

Una canción

Linkin Park con Jay-Z

Un deporte

El fútbol

Un estadio de fútbol

El Sadar

Un hobby

El basket

Un lugar para vivir

Pamplona

Un sueño

Subir con el Leganés a Segunda División