Gerardo Carrera: " No sabía que en Las Llanas me llamaran 'Guaje' "

A sus 27 años Gerardo Carrera parece haber alcanzado por fin el poso de madurez necesario para una trayectoria vital y deportiva marcada por la inestabilidad. Los años y la familia – como él mismo ya dejase entrever en su anterior entrevista a VAVEL – han ayudado a encauzar fuera de los terrenos de juego al que prometía ser una perla más de la inagotable cantera de Mareo. En el césped, otro nombre, no menos importante, como Ángel Viadero, el técnico cántabro que ya lo fichó para el Noja la campaña pasada y que requirió sus servicios tras aterrizar en el banquillo de Las Llanas. Genio y figura en el verde, Gerardo poco a poco ha sabido devolver la confianza depositada en él y confía en superar en Sestao al menos lo conseguido el año pasado en La Caseta. Por ilusión y ganas no será.

PREGUNTA. El Sestao viene de ganar en Fuenlabrada, un rival directo y difícil, gracias a un gol tuyo. Entendemos que es un momento ideal para entrevistarle.

RESPUESTA. Pues sí. Estamos muy contentos, todo el equipo y yo, porque nos hallamos en una racha muy buena. El domingo nos costó pero pudimos conseguir la quinta victoria consecutiva y ponernos ahí arriba, cuando a principios de temporada nadie “daba un duro” por nosotros.

P. No sabemos si será uno de sus mejores partidos, o de los que vaya a guardar mejor recuerdo como verdinegro. ¿Nos puede resumir al menos cómo fue el partido del Fernando Torres para los que no lo vieron?

R. Fue un partido duro, como ya preveíamos, porque el Fuenlabrada tiene un equipo potente y quizás salían motivados por el partido de la primera vuelta. Sin embargo nosotros salimos muy enchufados y nos hicimos con el dominio del partido en el primer tiempo hasta adelantarnos; luego en la segunda parte, con el viento, nos costó un poco más. Hubo que trabajar mucho pero al final conseguimos los tres puntos, que es lo importante.

"A principios de temporada nadie 'daba un duro' por nosotros"

.P. Ha sido con éste su quinto gol en liga. ¿Espera superar la cifra de goles en liga de la temporada pasada, o es usted de los que no se obsesionan con el tema y está tan satisfecho asistiendo como marcando?

R. ¡Claro que me gustaría! Desde el principio tengo en la cabeza superar los siete tantos que conseguí el año pasado en Noja. De todas formas yo nunca fui de meter muchos goles, siempre he jugado por detrás del nueve, así que tampoco me obsesiono con ello.

P. Hablando de goles y de nueves, su pareja de baile esta temporada, Jito, se ha destapado. ¿Considera que por su forma de jugar es el complemento perfecto para el pichichi de la categoría?

R. Verdaderamente Jito es un “cañón”, un delantero que nunca falla. Poder contar con un futbolista como él, que te asegura muchos puntos a lo largo del año, es fundamental. Además parece que nos estamos entendiendo bien: él es el delantero referencia y yo estoy con más libertad de movimientos, desmarcándome y buscándole para darle balones.

p. Sin embargo, todo hay que decirlo, la estadística de goles conseguidos por el Sestao desde el punto de penalti nos hace recordar el dato de que usted fue el encargado de transformar la primera pena máxima que disfrutó el River. ¿Cómo está decidido el asunto de los lanzamientos? ¿Preparado por si le vuelve a tocar tirarlos?.

R. Me acuerdo perfectamente. Fue contra Las Palmas Atlético y ganamos 1-0 gracias al penalti que tiré yo. Pero hay un orden establecido, y si está Jito él es el encargado. Además no hay comparación en como los tira él, a la vista está por su porcentaje. De todas formas estoy preparado, y si los tengo que volver a tirar lo haría sin problema.

P. Llegó usted en verano a Sestao convencido por la propuesta ambiciosa de Ángel Viadero para su proyecto en Las Llanas. ¿Realmente pensaba que a estas alturas de la temporada iban a estar en esta situación en la tabla?

R. El objetivo era conseguir la salvación lo más rápido posible y si podíamos luchar por algo más, no renunciar a ello. La primera parte ya está hecha, y estaríamos encantados, mientras podamos, de seguir enganchados ahí arriba y, quién sabe, meternos en los playoffs.

P. Llegados a los 45 puntos marcados para asegurar la permanencia, no sería raro que ya se hubiesen empezado a hacer otro tipo de cuentas en el vestuario. En el reportaje que acabamos de sacar en VAVEL sobre la lucha por los playoffs en el grupo, hablamos de 65 puntos. ¿le parece una cifra razonable y asumible por el River?

R. Si conseguimos mantener esta línea es posible que consigamos esos 65 puntos y nos metamos en playoffs. Eso sí, nosotros tenemos que estar tranquilos, seguir partido a partido y ver qué pasa.

P. Conociendo el buen ambiente que hay en vuestro vestuario, ¿puede contar si alguien ha hecho algún tipo de promesa o de apuesta en caso de que “sonara la flauta” e hicieran “algo gordo” a final de temporada?

R. La gente sí que está empezando a comentar si nos metemos o no, pero promesa no hay ninguna todavía por parte de nadie. El ambiente es sensacional, no hay problemas ni “malos rollos” y todo el mundo está comprometido, siempre cada uno ayudando al de al lado.

P. Al principio de temporada parecía que no te salían las cosas, e incluso surgieron dudas con su juego. Ahora se puede decir que es uno de los indiscutibles en el once de Viadero. ¿Ha progresado su juego de forma paralela a la evolución del equipo, o es una simple cuestión de rachas?

R. Todos sabemos cómo es el fútbol, uno lo intenta y unas veces te sale bien y otras mal. Reconozco que a principio de temporada no estaba todo lo fino que me habría gustado, pero ahora llevo los últimos cinco o seis partidos jugando a buen nivel, bastante bien. También es indiscutible que el equipo te ayuda: si las cosas le salen al equipo, uno se encuentra más a gusto y tiene más posibilidades de hacerlo mejor.

p. Además de sus indiscutibles cualidades técnicas, regalando alguna que otra filigrana en cada partida, usted se caracteriza por ser un jugador con carácter, siempre incordiando al defensa rival. ¿Cree que Las Llanas aprecia esa parte más oscura de su función en el campo?

R. Sí. Yo creo que eso no pasa desapercibido para la gente. La garra, el carácter fuerte que imprimo dentro del campo, el no dar un balón por perdido…Todo eso son cosas que en Las Llanas se aprecia y admira, pues incluso algunos me lo dicen por la calle. En ese sentido creo que la afición está contenta con mi trabajo.

P. Según nuestras cuentas está usted con cuatro amarillas. El hecho de estar “en capilla” condiciona su forma de jugar pensando en no perderse el siguiente partido, o en el campo se olvida uno de todo?

R. Yo me olvido de todo en el campo. Soy consciente de que tengo cuatro tarjetas, pero cuando me toque cumpliré el partido de sanción. No soy de los que esté pendiente en el partido siguiente, me da igual que sea contra el primero que el último. Para mí todos los partidos son importantes y valen 3 puntos, así que no me condiciona en mi juego para nada.

P. ¿Qué le parece que una parte de la grada le conozca como el “guaje” ¿? ¿Ha sido David Villa su referente como jugador?

R. Sí, es verdad. Estuve siete años en el Sporting de Gijón, y me crié futbolísticamente en Mareo. Coincidió con la época en la que David debutó con el primer equipo, y siempre me fijé y aún me sigo fijando en él, en su juego, en su carácter…Quizás por eso que haya gente en Las Llanas que me llame “Guaje” pero no lo sabía.

"Lo que más me ha sorprendido es haber encontrado un club en el que se esté cobrando al día"

P. Nos hablaba en verano de la adaptación suya y de su familia a vivir en Sestao. ¿Conoce ya que es “La Pela” y Kaiku? ¿Suele pasar desapercibido por la calle, o la gente le reconoce y le pregunta por el equipo?

R. (Risas). Claro que sé lo que son "La Pela" yKaiku: la calle con más ambiente y el club de remo de Sestao. Por otra parte, suelo coincidir con bastante gente porque vivo al lado de Las Llanas y por aquí hay mucho aficionado del River. Me preguntan frecuentemente y se les ve ilusionados y muy contentos con el rendimiento del equipo, así que ojalá pudiésemos seguir así y darles más alegrías de aquí al final de temporada.

P. Este domingo reciben al Puerta Bonita, un rival que lucha por salir de la zona baja y al que ya derrotasteis en su casa en la primera vuelta. ¿Piensan que es el típico “partido trampa” y que un exceso de confianza les puede pasar factura?

R. Puede ser. En estos partidos inconscientemente te relajas un poco, piensas que el equipo es más asequible de ganar porque está más abajo en la clasificación, y te puedes llevar la sorpresa. Pero la mentalidad del vestuario está clara: el River tiene que salir y “currar” como lo hacemos cada fin de semana o tendremos problemas con cualquier rival.

p. Como exjugador del Noja es imposible no preguntarle por la situación que se sigue viviendo esta temporada en el club cántabro. Supongo que ha estado al tanto de las penalidades de los que fueron compañeros suyos. ¿Cuál es su visión del tema?

R. Me parece lamentable que estén pasando estas cosas en el fútbol. Siempre te fastidia más cuando te toca de cerca, cuando es un equipo en el que has estado hace unos meses y conservas compañeros allí está pasando penurias por la mala gestión de los dirigentes del club

P. Para terminar, después ya de medio año como verdinegro, ¿qué es lo que más le ha sorprendido hasta ahora de su actual club?

R. Sinceramente estoy muy contento en Sestao, la gente del club nos apoya muchísimo, está con nosotros en todo. Y lo que más me sorprende de todo es que se esté cobrando al día, porque tal como están las cosas encontrar un club así de serio es muy complicado.