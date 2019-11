Osasuna - Valladolid: La permanencia pasa por El Sadar

El CA Osasuna y el Real Valladolid CF disputarán en la tarde noche del viernes un choque que se antoja crucial para el devenir de sus destinos. Apenas dos puntos y un único puesto les separa en la tabla clasificatoria, en la que ocupan además, los puestos inmediatamente precedentes a los que condenan al descenso. Si además se tiene en cuenta que ambos conjuntos deberán medirse en próximas citas a un Real Madrid a la caza de la liga, el partido adquiere tintes dramáticos.

El Sadar volverá a ser una caldera

Osasuna gozará del aliento de su afición más que en ningún otro partido de la presente temporada, ya que el estadio de El Sadar presentará la mejor entrada de la presente temporada. Los catorce mil aficionados que han poblado de media las gradas del estadio navarro durante la temporada, pasarán a ser al menos dieciocho mil en este encuentro. Este incremento de aforo se debe a la polémica campaña de precios especiales que ha promovido el club para tratar de llenar el campo en este último tramo de liga, en la que ha ofrecido entradas a ocho y diez euros.

Los jugadores deberán aprovechar el apoyo de una afición que será más numerosa y que se volcará como siempre, para lograr una victoria que no conoce como local desde que derrocara a un fortísimo Atlético de Madrid allá por la jornada 25. Y es que este año, jugar en el estadio a orillas del río Sadar no le ha reportado al conjunto pamplonica los réditos de antaño. Los números no mienten, Osasuna ha logrado 18 de los 33 puntos que posee en su feudo, y 15 lejos de él. Esta balanza normalmente muestra un desequilibrio mayor, ya que los navarros obtienen habitualmente la mayor parte de sus puntos en terreno propio. Este cambio de tendencia no ha sido tal en los encuentros ante los equipos grandes y el misticismo de El Sadar ha sobrevivido a todos ellos, haciendo que los tres primeros clasificados en liga pincharan en su visita a Pamplona.

Trayectorias diferentes

La situación de ambos equipos es similarmente incómoda, algo más la del Real Valladolid, que tiene los mismos puntos que el Getafe, que es el primer equipo en ocupar plaza de descenso. Sin embargo, la forma en la que han llegado hasta este punto ha sido bien distinta. Lo analizamos.

En primer lugar tenemos al CA Osasuna, cuya trayectoria en la presente liga ha sido como una montaña rusa. Tras un mal comienzo, consiguió espabilar con el despido de Mendilibar y ha pasado buena parte de la temporada dando la sensación de que este año se iba a salvar sin pasar apenas apuros. Nada más lejos de la realidad. Después de vencer a los colchoneros en la jornada 25, Osasuna encadenó cinco derrotas consecutivas que lo situaron otra vez de lleno en la pelea por la permanencia. Tras semejante traspiés, Osasuna no comenzó a dar señales de que todavía estaba vivo hasta la penúltima jornada disputada hasta la fecha, cuando arrancó un valioso empate ante la Real Sociedad. En la última, visitó un campo difícil como es el del Almería para derrotar a los andaluces en una victoria de mucho mérito. Da la impresión de que ahora mismo los navarros vuelven a estar fuertes y afrontan el tramo final de liga con una perspectiva algo mejor que la de la mayoría de sus rivales.

Por otro lado está el Real Valladolid, que ha llevado una trayectoria mucho más regular que los pamplonicas. En este caso particular, no se puede decir que la regularidad haya sido algo positivo, ya que les ha mantenido coqueteando con los puestos de descenso a lo largo de todo el campeonato. De hecho, no han conseguido estar por encima de la decimoséptima posición desde la jornada 17. A pesar de esto, hay que decir que los blanquivioletas llegan al partido en un buen momento de forma, ya que vienen de dos jornadas muy positivas en las que le ganaron al Almería y empataron con el Valencia, ambos choques disputados en el José Zorrilla. Y es que buena parte de los 31 puntos que posee el Valladolid han llegado en su feudo, dónde únicamente han ganado Athletic, Atlético y Osasuna. Lo cierto es que fuera de casa, donde tan solo han logrado 8 puntos, bajan y mucho su rendimiento.

Calendarios parejos

Tras el encuentro de este viernes en el que se enfrentarán entre sí, rojillos y blanquivioletas afrontarán un calendario muy parejo. De hecho desde esta jornada Osasuna cogerá el equipo que deje el conjunto pucelano. Solo se enfrentarán a un equipo distinto, que será el Valencia en el caso de los navarros y el Granada en el de los castellano-leoneses. Además, tras la presente jornada, a ambos conjuntos les quedarán por disputar tres partidos como locales y dos como visitantes. Cabe reseñar que tanto unos como otros deberán disputar una de esas cinco jornadas contra todo un Real Madrid, que seguramente se encontrará inmerso en la lucha por la liga. Osasuna se enfrentará, en este orden, a los siguientes rivales: Valencia (c), Real Madrid (f), Celta (c), Espanyol (f) y Betis (c). Al Valladolid le quedarán los siguientes: Real Madrid (c), Celta (f), Espanyol, Betis (f) y Granada (c).

Osasuna, otra vez en viernes

Osasuna repetirá el horario de viernes, día de la semana en el que disputó con inmejorable resultado la última jornada de liga. El balance global de los partidos disputados en viernes es bastante positivo para los intereses rojillos, de los cuatro que ha disputado, ha ganado dos, ha empatado uno y ha perdido otro. No es mala media, sobre todo teniendo en cuenta que los tres resultados positivos que ha logrado en viernes se han dado en partidos disputados fuera de casa. Vencieron precisamente al Valladolid en el partido de ida en Pucela, al Almería en los Juegos Mediterráneos y arrancaron un buen punto en tierras ilicitanas ante un correoso Elche.

La otra cara de la moneda es, que en el único partido que Osasuna ha disputado en este día de la semana en el estadio del Sadar perdió. Fue en la primera vuelta, y un solitario gol de Rodri se llevaría a Almería los tres puntos en juego.

Precedentes

Los precedentes de la historia moderna de los choques entren ambos conjuntos disputados en la capital navarra no es nada alentadora para los rojillos. Tres de los últimos cuatro partidos terminaron en empate y en el otro, el Valladollid se llevó los tres puntos. En la 2007/2008 el resultado final sería de 2-2, en la 2008/2009 de 3-3 y en la 2009/2010 de 1-1. En el partido que tuvo lugar la temporada pasada, un gol de hermosa factura de Ebert cuando el encuentro agonizaba le otorgaría la victoria final a los pucelanos por 0-1.

En el partido de ida de la presente campaña la cosa fue bien distinta, un gol de Oier en el minuto 83 sentenciaba un partido que había sido bastante soso, dando a los suyos tres puntos de una importancia vital. Con este resultado de 0-1, Osasuna aventaja de manera provisional en el golaveraje particular al Valladolid, algo que también estará en juego en la noche de este viernes, ya que podría resultar crucial en el caso de que ambos conjuntos llegaran empatados al final de liga.

Convocatoria y posible alineación

A estas alturas de la película, los entrenadores de los equipos que se están jugando las habas tienen muy claro cuáles son los jugadores en los que confían para sacar adelante los objetivos marcados. Esto se hace muy evidente en las convocatorias de los partidos, donde prácticamente no se producen cambios semana tras semana.

En la convocatoria de Osasuna apenas hay un cambio respecto a la semana anterior, sale de la misma Joan Oriol, y entra en su lugar tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas Lotiès. La convocatoria queda así: Riesgo y Andrés Fernández; Marc Bertrán, Miguel Flaño, Arribas, Oier, Loties y Damiá; De las Cuevas, Puñal, Cejudo, Lobato, Silva, Roberto Torres y Raoul Loe; Acuña, Manu Onwu y Oriol Riera.

En la convocatoria del real Valladolid en cambio, el míster Juan Ignacio Martínez ha decidido repetir la convocatoria con la que le arrancó un punto al Valencia CF. Así queda la lista vallisoletana: Jaime, Mariño, Rukavina, Peña, Bergdich, Valiente, Jesús Rueda, Mitrovic, Álvaro Rubio, Rossi, Víctor Pérez, Larsson, Jeffren, Omar, Óscar, Osorio, Javi Guerra y Manucho.

En cuanto a los onces titulares, tampoco parece que vaya a haber demasiadas novedades, apenas una por cada escuadra. En los locales se espera la vuelta al once del francés Lotiés que sustituiría a Flaño en el eje central de la zaga. Por parte del Valladolid, se caería del equipo titular Manucho, en favor de Bergdich que ocuparía la banda izquierda. Este cambio centraría la ubicación de Oscar, que pasaría a jugar justo por detrás de Javi Guerra, en una posición en la que disfruta de mucha más libertad y en la que su productividad de cara a la puerta contraria crece casi exponencialmente.

Posibles onces

