Osasuna - Real Valladolid: ganar, ganar o ganar

Esto se acaba. Esa Liga que arrancaba allá por agosto, con tantas ilusiones por delante, comienza poco a poco a marchitar, pues ya son pocas las jornadas que restan para que se dé fin a una de las competiciones ligueras más igualadas, tanto por arriba como por abajo, de los últimos tiempos. Los problemas económicos que atan de pies y manos a tantos equipos conllevan que en la zona peligrosa de la tabla se acumulen muchos clubes con una situación muy similar. Las plantillas dan para lo que dan, son justas y sin apenas jugadores por encima de la media, así que la ajustada clasificación verá cómo tras concluir la 38º jornada liguera tres equipos dicen adiós a la categoría dorada.

¿Será el Valladolid uno de ellos? Cambiemos la pregunta. ¿Será Osasuna uno de ellos? Podríamos seguir así con varios integrantes de los puestos comprometidos de esta apasionante competición española, pero estos dos son los protagonistas que se batirán este próximo viernes en busca de tres puntos que aflojen una cuerda que provoca heridas y roces en su ya lastimada piel. Los de Gracia y los de Martínez son conscientes de que tal y como están no pueden permitirse una caída más, así que se augura un encuentro de poder a poder en el que los románticos siguen llamando El Sadar.

Comienza la recta final

La situación de los pamplonicas y los vallisoletanos no es, para nada, envidiable. Ninguno de los dos ocupa esos puestos que condenan al descenso, pero en caso de despistarse caerán de inmediato a ese lugar que en los periódicos viene destacada con un temible color rojo. Sin embargo, son los dos combinados que ocupan las posiciones inmediatamente por encima de esos tres puestos malditos. En definitiva, en este sprint por la permanencia una derrota puede condenar al abismo, más aún si es ante un rival directo.

El Real Valladolid suma apenas 31 puntos, una cifra que condena al sufrimiento en cada jornada, pues los de Zorrilla tienen dos ojos en su partido y una mirada de reojo hacia campos en los que sus rivales por la salvación están jugando. Juan Ignacio no ha conseguido mantener el legado de Djukic y sus pupilos están pasándolas canutas en forma de irregularidad y desconfianza en sí mismos, pues en tantas y tantas jornadas solo han conseguido ganar seis choques. La barbaridad de empates cosechados, hasta trece, explican que los pucelanos no se vean defenestrados.

¿Por qué? Son tantas las incógnitas que es difícil elaborar una hipótesis que explique este bajón en el rendimiento. Unos señalan a la plantilla y afirman que no da más de sí, mientras otros ponen el dedo en la figura del entrenador, que no está sacando un gran rendimiento a su plantel. Lo mismo da encontrar el culpable toda vez que quedan apenas unas semanas para ver si el Pucela es de Primera o de Segunda en el curso 2014/2015, solo queda remar para añadir puntos a esos 31, los mismos que un Getafe al que solo se supera gracias a que los castellanos superan en el balance particular a los madrileños, pues la victoria en la primera vuelta y el empate en el Coliseum decantan la balanza.

El último partido, cómo no, se saldó con una igualada, un punto que no dio el aire necesitado a orillas del Pisuerga ante un Valencia que camina por tierra de nadie, pero que fue demasiado para el cuadro albivioleta, a quien le cuesta un horror ganar sus encuentros, aunque sea superior al rival.

En cuanto al conjunto navarro, el panorama no es mucho más halagüeño, pues apenas dos puntos los separan de los puestos de descenso. Una derrota en casa ante el Valladolid provocaría dar aire al Pucela y verse superados en la tabla por los de Zorrilla, y con el poco tiempo de reacción que queda por delante Osasuna no se puede permitir caer ante los chicos de Martínez si no quiere que su fiel hinchada sufra más de lo estrictamente necesario.

Puñal es el capitán de un equipo cuyas señas de identidad están en el propio ADN navarro, esto es, son tan aguerridos como intensos y hacen de su feudo un fortín inexpugnable incluso para Atlético de Madrid, el Real Madrid y el FC Barcelona, los cabezas de lanza del campeonato nacional liguero. La fragilidad de los chicos de Gracia en sus actuaciones como visitantes y una plantilla algo carente de calidad supone que sigan peleando como gato panza arriba por salvarse el trasero de la quema del descenso.

Ambos necesitan la victoria

Ya se ha destacado que en esta Liga los clubes modestos coinciden en tener una plantilla corta y sin grandes alardes en cuanto a calidad, y sucede lo mismo con Osasuna y Valladolid. Los aficionados más resignados rehúyen la queja fácil y son conscientes de que sus jugadores están dando todo, o prácticamente todo, lo que tienen y que están en la posición que merecen. Un campeonato de estas características con 33 jornadas trascurridas no es injusto, sino que pone a cada uno en su lugar.

El Pucela no ha mostrado ningún tipo de uniformidad, ya sea en cuanto a resultados, alineación o sistema de juego, ya que no se ha seguido ningún criterio fijo. El entrenador no ha dado con la tecla y los futbolistas no han sabido plasmar sus cualidades sobre el terreno de juego. Este caldo de cultivo, de forma resumida, explica que los pucelanos estén balanceándose sobre una cuerda tendida entre dos acantilados.

¿Qué sería de los castellanos sin los trece goles de Javi Guerra? El malagueño ha empujado hacia adelante a sus compañeros a base de acierto y grandes actuaciones que han reportado buena parte de los 31 puntos que su equipo suma a estas alturas de campaña. Osasuna debe atar en corto al 9 rival si no quiere que, como sucediese el año pasado con gol de Ebert, los tres puntos en liza viajen a Castilla.

La trayectoria reciente de los navarros ha sido nefasta. Cinco derrotas consecutivas provocaron que los pamplonicas, que unas cuantas jornadas atrás veían esto del descenso desde una distancia prudencial, se viesen inmersos en este temible remolino. La victoria sumada el pasado fin de semana ante el Almería ha dado la vida a los de Gracia, tan necesitados de un triunfo como de comer tres veces al día, así que vuelven a jugar ante su público sabedores de que no pueden permitirse prorrogar esta racha negativa.

El Real Valladolid continúa con el mismo plantel

El plantel de Javi Gracia sabe que su entrenador no es amigo de tener un once establecido y no tocarlo salvo baja obligada, sino todo lo contrario. El míster acostumbra a jugar con la alineación, pues va variando el once en busca de la mejor combinación posible para que los rojillos achuchen al rival y sumen puntos a su casillero. Durante las cinco jornadas consecutivas que no arrancaron siquiera un empate fueron varios los bailes en las posiciones, pero la victoria en Almería la semana pasada podría hacer que el técnico apostara por los mismos hombres que en dicho triunfo.

De esta manera, la afición pamplonica probablemente vea en el Reyno de Navarra a Andrés Fernández bajo palos, con Damiá, Flaño, Arribas y Marc Bertrán en la retaguardia. Delante de ellos probablemente actúen Silva, Loé, que estarían acompañados en la zona de tres cuartos por Cejudo, de las Cuevas y Roberto Torres. La punta de lanza lleva el nombre de Oriol Riera, cuyos goles han dado más de una alegría al cuadro de Osasuna.

Javi Gracia no podrá contar con Armenteros y Lolo, no el ex blanquivioleta Sisi, que continúa lesionado. Joan Oriol, Satústregui y Nino son baja por decisión técnica: Andrés, Riesgo, Marc Bertrán, Flaño, Arribas, Orier, Loties, Damiá, De las Cuevas, Puñal, Cejudo, Lobato, Silva, Roberto Torres, Raoul Loe, Acuña, Manu Onwu y Oriol Riera.

Respecto al Real Valladolid, Juan Ignacio tampoco ha mantenido un once tipo a lo largo de esta campaña, pues ni siquiera han sido capaces de sumar dos victorias consecutivas. Hasta en China saben que el campo de su rival navarro es un fortín, una fortaleza de la que rara vez se extraen frutos, si bien el año pasado los pucelanos lograron un valiosísimo 0 a 1. Pero mucho ha cambiado en Pucela desde entonces, así que nadie sabe qué hará el entrenador de cara al partido del viernes.

En los dos últimos choques han coincidido Óscar, Manucho y el pichichi castellano Guerra en la zona ofensiva, pero la magnitud del encuentro y del escenario invita a pensar que no estarán los tres como titulares. El habitual juego directo de Osasuna podría invitar a mantener los dos delanteros, pero a sustituir al salmantino por un hombre de banda, con capacidad de esfuerzo y ciertas dotes defensivas. El buen hacer de Bergdich en las últimas semanas podría dar al marroquí una oportunidad en Pamplona.

El resto del equipo parece, no seguro, sino probable. Raro sería que Martínez hiciese una nueva revolución a falta de muy pocas jornadas para terminar, así que el once pucelano podrían formarlo Jaime como cancerbero, defendido por Rukavina, Rueda, Valiente y Peña. La medular parece reservada para Víctor Pérez y Álvaro Rubio, con bandas para Bergdich y Larsson, así que Manucho y Javi Guerra serían los responsables del gol. Un hipotético trivote para reforzar el centro del campo alejaría del once al extremo franco-marroquí en beneficio de Rossi.

La lista de Juan Ignacio esta formada por los siguientes hombres: Jaime, Mariño, Rukavina, Peña, Bergdich, Valiente, Jesús Rueda, Mitrovic, Álvaro Rubio, Rossi, Víctor Pérez, Larsson, Jeffren, Omar, Óscar, Osorio, Javi Guerra y Manucho.

Posibles alineaciones