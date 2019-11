Entrevista. Ángel Viadero: "Veo a mis jugadores convencidos de que pueden lograr algo grande"

Desde aquella entrevista veraniega como flamante inquilino del banquillo de Las Llanas a Ángel Viadero le ha cambiado el semblante. De aquel hombre serio, con un discurso prudente y pragmático que apelaba a la paciencia con el nuevo proyecto del Sestao, se ha pasado a encontrar un tipo afable, sincero, que sin perder su humildad, se muestra ambicioso, irradiando en sus palabras la misma ilusión de la que parece haberse contagiado con la feliz marcha de su equipo.

VAVEL, que fue el primer medio en entrevistarle tras su fichaje por el Sestao, ha preferido ser el último en esta época de bonanza. Una agenda cargada de compromisos y el largo viaje a Leganés de la semana pasada aconsejaba posponer una cita a la que el míster accedió encantado como en ocasiones anteriores. A pesar del cansancio acumulado tras su desplazamiento a tierras madrileñas, el técnico santanderino nos regala a la hora del café más de 30 minutos de su día libre para dar de nuevo cumplida respuesta a todas nuestras preguntas.

PREGUNTA. En Leganés se truncó la racha de seis victorias consecutivas, pero, tanto por lo que se ha podido leer en las crónicas de los mismos medios locales como por la enjundia del rival al que se enfrentaban, ¿se puede valorar el empate como si se tratase de la séptima?

RESPUESTA. Yo, personalmente, estoy contento con el resultado, teniendo en cuenta las circunstancias del partido, en el que, por la sanción de Pape, la sustitución de Tato y la inesperada lesión de Dani tuvimos que improvisar un centro del campo sin mediocampistas específicos durante un buen tramo de partido. Además, no debemos olvidar la fortaleza del rival que teníamos enfrente, que no está primero por casualidad, y que llevaba nueve partidos consecutivos ganando en Butarque. A pesar de ello, los jugadores volvieron con un sabor agridulce porque el empate les supo a poco: veníamos con una mentalidad ganadora y ellos pensaban que tuvimos la victoria bastante cerca.

P. Por resumir, y utilizando algunas de las expresiones que usted mismo suele utilizar cuando valora a los equipos rivales, ¿se podría decir que el Sestao dio en Leganés la imagen de "un equipo bien armado, que sabe lo que hace"?

R. Sí. Entiendo que el River es un equipo que compitió muy bien, jugando a un alto nivel, y que apenas dio oportunidades de hacer gol al Leganés. Incluso tuvimos nuestras opciones para llevarnos los tres puntos en un partido que, en líneas generales, estuvo igualado y cuyo resultado justo posiblemente era el de empate. De todas formas, lo bueno que tiene este grupo de jugadores es que ahora mismo nos da igual dónde y contra quién juguemos, siempre afrontamos los partidos con humildad y sacrificio, pero con la mentalidad de ganar.

P. Es curioso, pero en la trayectoria del Sestao se observan claramente dos puntos de inflexión, tras las derrotas ante Bilbao Athletic en la primera vuelta y ante Toledo en la segunda. La primera racha se caracteriza por la facilidad con la que el equipo ve puerta -23 goles en 9 partidos- y la segunda por la dificultad para que encajéis, con sólo tres tantos recibidos en los últimos siete partidos. ¿Qué explicación le da usted a estos cambios en el rendimiento del equipo?

R. Es cierto que en Lezama el equipo experimenta su primer cambio, la compenetración entre los

jugadores y la asimilación de los sistemas, sobre todo a nivel defensivo, propicia una mejora, que, sin embargo, no parece del todo regular en lo que a resultados se refiere, pues pasamos una fase en la que intercalamos victorias con derrotas, aunque siempre compitiendo a buen nivel y sacando partidos difíciles adelante. Luego en la segunda vuelta, sí que vivimos un tramo, si se me permite decirlo, excepcional tras la derrota ante el Toledo; una derrota que incluso habría que analizar con detalle, pues fue un partido en el que empezamos ganando bien pero un penalti casi con el descanso cumplido nos condicionó para toda la segunda parte. Aún así, la voluntad de la plantilla por mejorar y seguir creciendo ha dado sus frutos y la dinámica ganadora ha fortalecido la confianza de los jugadores. Y aunque es verdad que lo que ha destacado es nuestra solidez defensiva y el compromiso de todo el equipo por ayudar a mantener la portería a cero, no hay que olvidar la buena noticia de la aportación ofensiva de otros jugadores. Si en la primera vuelta era Jito nuestra principal referencia en ataque, ahora están llegando los goles de Gerardo, de Álex, de Josu… Seguimos confiando en nuestro goleador, pero necesitábamos que sumara más gente y así tener más alternativas para inquietar al contrario.

P. Siguiendo con los números, el Sestao es junto con el Leganés el mejor equipo de 20014 con 24 puntos conseguidos en los 11 partidos disputados de segunda vuelta. No sé si, como aconsejaba el recientemente fallecido Luis Aragonés, la planificación de la temporada ha pasado por no quedar descolgado en la clasificación para llegar en el tramo final de la temporada con el equipo a tope de rendimiento.

R. Sin duda hemos crecido a medida que transcurría el campeonato. Teníamos una plantilla de buenos futbolistas que se ha ido armando hasta llegar a una idea común. El esfuerzo solidario nos ha hecho fuertes, y esto se ha unido al talento individual de los jugadores y a algo tan importante como la mentalidad sumamente competitiva de este plantel. Ahora veo a un equipo sin fisuras, más homogéneo, sin los altibajos que presentábamos en la primera vuelta, y más equilibrado en cuanto a la defensa y el ataque. Teniendo en cuenta que tenemos una plantilla algo corta, si las lesiones y las sanciones nos respetan de aquí a final de temporada, y no suceden cosas extrañas, veo al River capacitado para luchar hasta el final por grandes objetivos.

P. Habla de homogeneidad cuando se trata de una plantilla que comenzó la temporada con 16 jugadores nuevos. ¿Cómo fue el proceso de selección y composición de una plantilla que motivó, como usted mismo reconoció en una entrevista reciente, que tuviera que tomar alguna que otra medida impopular como los casos de Ibai Salvador a principios de temporada, o David Moral y Arkarazo en el mercado de invierno?

R. En el aspecto de la composición de la plantilla, Alfonso Del Barrio, nuestro secretario técnico, ha sido un pilar fundamental. Cuando empezamos a trabajar en verano, él me explicó su idea y quedé convencido al instante. Hemos tenido que trabajar con mucha cautela, no ya en el mercado de invierno, sino desde el verano. Tuvimos que tomar decisiones duras, deshacernos de gente muy apreciada en el club, y jugadores que entendíamos que no iban a disponer aquí de minutos que sí podrían tener fuera. Fichamos tan despacio, que nos presentamos en pretemporada con apenas siete jugadores, y esto generó ciertas dudas desde el entorno... Intentamos combinar gente con experiencia, pero de los que llegaran con “hambre”, junto con jóvenes con ilusión y ganas de progresar. La verdad es que la mezcla resultante ha sido una gozada.

P. Insistiendo con el tema de la corta plantilla del River, nos parece digno de reconocimiento que, mientras entrenadores de otros equipos que luchan por el mismo objetivo que usted lamentan una racha de lesiones en un plantel con 22 fichas a su disposición, usted, con apenas 18, nunca se haya quejado, a pesar de haberse visto obligado a recurrir a uno y hasta dos juveniles en más de una ocasión para completar convocatoria.

R. Yo no voy a llorar por las bajas, porque pienso que uno tiene que ser coherente con su planificación. Alfonso y yo sabíamos lo que hacíamos, y dentro de nuestras limitaciones económicas optamos por invertir en calidad más que en cantidad, con una plantilla más corta pero “a la carta”, a nuestro gusto, con jugadores que pudieran adaptarse a varias posiciones en el campo. Además, una de las cosas que tenía claro Alfonso es que quería “futbolistas de 30 partidos por temporada”. Luego, quedaba la capacidad de los jugadores para cuidarse, mantener su condición física, su resistencia a las lesiones... Y más o menos creo que ha habido suerte en ese aspecto, aunque es cierto que hemos tenido algunos contratiempos como el caso de Bingen o el de Aketxe, jugadores llamados a ser importantes a priori.

P. Hablando de incorporaciones, y teniendo en cuenta que el único fichaje en el mercado de invierno, Raúl Domínguez, aún no ha debutado, se puede decir que la llegada en diciembre de Óscar Tapiador, “Coca”, al cuerpo técnico es la única novedad del Sestao River en esta segunda vuelta. ¿Se puede establecer algún tipo de conexión entre su aportación al cuerpo técnico y el gran rendimiento del equipo a partir del nuevo año?

R. Nos ha pasado una cosa curiosa. Por un lado, hemos tenido la oportunidad de incorporar a Raúl Domínguez, que es un meta buenísimo, que ha jugado en categoría profesional con el Sporting y que refuerza nuestra portería. Y por otra parte, y sin que suponga un coste adicional, la salida de uno de los jugadores de la plantilla para buscar minutos en un equipo de Tercera la hemos amortizado con la llegada de "Coca", ya que no hemos encontrado en el mercado nadie que nos ofreciera un plus a lo que ya teníamos en la plantilla. Para mí, sin duda, la presencia de Óscar está resultando vital. Trabajé con él en Noja durante dos años, y es un hombre que como futbolista se curtió en estas categorías, y que cuenta con una sensibilidad especial para ver determinados aspectos del fútbol. Parece que tiene un don especial para tratar a los jugadores, enderezarlos, saber su estado de forma, y, sobre todo, posee una cualidad fundamental para mí: irradia optimismo y alegría al vestuario. En el poco tiempo que lleva con nosotros, y en el que ha coincidido con nuestra racha de victorias, "Coca" se ha ganado el cariño y el respeto de toda la plantilla y del resto de componentes del club.

P. Desde el principio, y a todos los niveles, se ha reconocido desde el club que el objetivo del Sestao esta temporada era conseguir la permanencia de una forma desahogada, sin los apuros del año pasado. Más o menos lo que consiguió la campaña anterior cuando dirigía el banquillo del Noja. ¿Qué diferencias entre ambos proyectos, el de Noja y el de Sestao, cree usted que explican la mejora de sus números con respecto a los del año pasado en el equipo cántabro?

R. El año pasado el Noja era un equipo recién ascendido, quizá le faltó el “cuajo” que sí tiene ahora el River. Tenía muy buenos jugadores, pero acusando algo de inexperiencia en algunos puestos. Sin duda cumplimos con el objetivo deportivo en liga, y no lo hicimos nada mal en Copa, aunque todo fuese en unas circunstancias económicas difíciles, con muchos meses sin cobrar. El equipo tuvo algunos altibajos, sufrió la baja de algún jugador importante como nuestro portero titular, y quizás aflojó tras asegurar la permanencia, pero en líneas generales el Noja compitió muy bien la temporada pasada.

El Sestao, en cambio, tras certificar de forma rápida como el Noja la salvación, no ha tenido ese bache y ha seguido manteniendo o incluso acelerando el ritmo. Nos hemos metido en una dinámica ganadora, con mucho orgullo y un grupo muy unido, lo que multiplica nuestras posibilidades de hacer algo bonito. Estamos luchando por ello y creo que no cuesta nada soñar, generar ilusión a nuestro alrededor, y confiar en un factor clave como puede ser Las Llanas, donde vamos a jugar la mayoría de los partidos que nos restan. Sacaremos nuestro orgullo y "nos partiremos la cara" por llegar al final arriba.

P. Usted mismo reconoció la semana anterior que este año en Sestao le está sirviendo para mejorar a nivel profesional. ¿Podría concretarnos qué le está aportando como entrenador su experiencia en el banquillo de Las Llanas?

R. No sólo yo, sino todos los miembros de este club estamos viviendo situaciones difíciles que están obligándonos a sacar de cada uno lo mejor de nosotros mismos, no sólo a nivel deportivo sino humano. Una serie de valores como el compromiso, la solidaridad, el afán de superación, la confianza en el trabajo que hacemos... Todo ello multiplica nuestras posibilidades, a pesar de que reconocemos que el camino aún es largo y difícil.

P. Para ese ilusionante camino que tiene como meta los playoffs, desde este medio elaboramos la semana anterior un informe en el que sosteníamos que 65 puntos podría ser la cifra mínima que necesitaría un equipo de este grupo para acceder a la cuarta y última posición que da derecho a disputar la fase de ascenso. ¿Se han hecho ya las pertinentes cábalas en el vestuario sobre la cantidad de puntos necesaria?

R. No soy persona que crea en los números ni en los datos que deparan anteriores temporadas. Me fijo en que ahora mismo el River tiene 52 puntos y está empatado con el tercer y cuarto clasificado. A partir de ahí, toca mejorar en el día a día, luchando por seguir arriba e intentar subir posiciones cada jornada. Para mí la mirada de mis jugadores, la ilusión y la fuerza que transmiten cada vez que los veo entrenar son las estadísticas a las que me aferro.

P. La buena temporada que está realizando Ángel Viadero en Sestao no está pasando tampoco desapercibida en su tierra, y no son pocos los que comparan su labor en el River con la que hizo Paco Fernández, actual entrenador del Rácing de Santander, en el modesto Caudal. ¿Contempla usted un futuro a corto, medio o largo plazo regresando a su tierra para sentarse en el banquillo del Sardinero?

R. Es algo que ahora, sinceramente, no me preocupa. No voy a esconder que el Racing ha sido mi equipo desde niño, Santander es mi casa y el Racing el club en el que me formé como entrenador en sus categorías inferiores, pero ahora estoy concentrado en el River y veo al equipo tan bien preparado y mentalizado que sólo tengo ganas de que pasen pronto los días y llegue el sábado para competir. Es una oportunidad única para todos, somos conscientes de que debemos sacar lo máximo de nosotros, porque podemos hacer algo bonito y quiero disfrutar plenamente de estos dos meses que nos quedan de competición y que ojalá la temporada no se acabe ahí para el Sestao.

P. Continuando con el tema de los banquillos, ¿qué le parece el que cuatro de los primeros cinco equipos del grupo estén dirigidos por entrenadores del Norte? ¿Lo relacionaría con lo que está sucediendo en otras categorías de nuestro fútbol?

R. La verdad es que conozco a casi todos los entrenadores del grupo, entre ellos a Asier, Imanol, “Cuco”…y también a Gaizka Garitano del Éibar. Nadie va a descubrir lo que están consiguiendo con sus equipos, a los que tienen arriba no sólo por resultados sino por su juego. Sin duda, el fútbol del Norte está viviendo un buen momento en todas las categorías, y no es de extrañar que equipos como el Leganés o el Toledo se hayan fijado en técnicos de la zona para sus banquillos. También tenemos en Primera División a Ernesto y Jagoba, que están desempeñando un gran papel en el Athletic y la Real.

P. En estás últimas semanas, no ha escondido la satisfacción y orgullo que siente por su plantilla, pero casi siempre sus elogios los ha hecho a nivel colectivo, y pocas veces individual. ¿Le costaría mucho definir en una o dos palabras a cada uno de los futbolistas del River?

R. Pues no sabría o no podría decirte, porque creo que sería injusto con unos jugadores que para mí son especiales. Además, no lo haré por respeto a ellos, pues no sería capaz de condensar en dos palabras las cualidades de cada uno, ya que me quedaría corto u omitiría aspectos importantes. Para mí son todos unas joyas, un gran grupo del que puedo presumir con orgullo por el trabajo que están desempeñando, con una calidad y una actitud increíbles.

P. En una anterior entrevista le preguntábamos a Gerardo Carrera si ya había salido o tenía constancia de que en la plantilla hubiese algún tipo de apuesta o promesa en caso de que el equipo terminara haciendo “algo gordo” a final de temporada. Con su conocimiento de lo que se cuece dentro del vestuario, ¿nos puede confirmar o negar algo?

R. No, la verdad es que no me consta que haya nada de apuestas o promesas. Lo que sí me atrevo a decirte es que no creo, conociendo cómo está el ambiente en el vestuario, que vaya a surgir nada, pues para mí este tipo de cosas denotan debilidad o falta de fe en tus posibilidades. Yo miro a los ojos de mis jugadores y los veo convencidos de que pueden lograr algo grande, y que acabar la temporada arriba es algo factible y a su alcance.

P. El próximo sábado reciben a un equipo casi desahuciado para la categoría como la Peña Sport, un partido a priori propicio para hacer lo que por ejemplo hizo un rival suyo como el Toledo esta semana: forzar la amarilla para cumplir ciclo de algunos de sus jugadores más importantes. ¿Se ha valorado en el vestuario del Sestao esta posibilidad o la de simplemente dar descanso a algunos de los jugadores con más minutos en sus piernas?

R. En absoluto, si ya tenemos una plantilla corta, y le sumamos que esta semana perdemos a dos jugadores, Resines y Urkizu, por sanción, y que otro, Dani Guerrero, llegó tocado de Leganés, entenderás que ni nos planteemos el tema de reservar jugadores. Además, somos un equipo con ambición pero sin perder la humildad que nos ha caracterizado. Mis jugadores han conseguido los puntos que llevamos a base de sacrificio y dolor en muchos casos. Hemos trabajado mucho para sumar un punto en casa del líder, pero una semana antes sufrimos "como perros" para sacar los tres puntos ante un equipo de la zona baja como el Puerta Bonita. En un grupo tan igualado, antes de cada partido hago mía una frase que dice que “a los rivales grandes no hay que temerlos, y a los pequeños, respetarlos”. La Peña Sport y el Sariñena son equipos muy dignos, con independencia de su clasificación, que han “robado” y creo que seguirán “robando” puntos que a la postre serán tan importantes como los demás a la hora de hacer el recuento final.

P. Por el tono de sus declaraciones sospechamos que no entrará a valorar lo que suceda en enfrentamientos directos de sus rivales la próxima jornada, y más concretamente ese Toledo - Bilbao Athletic, los dos equipos que están actualmente empatados con ustedes en la clasificación, que garantiza al Sestao ocupar plaza de playoffs en caso de victoria en Las Llanas.

R. En efecto, nosotros sólo pensamos en nuestro partido más cercano, en sumar y seguir sumando puntos, con independencia de lo que haga el resto. Lo importante no es estar dentro en ésta o la siguiente jornada sino en la última, y para ello dependemos de nosotroa mismos.

P. Para terminar, y aprovechando la oportunidad que le ofrece este medio, nos gustaría conocer qué mensaje le gustaría transmitir a la afición para este final de liga.

R. Pues que estamos seguros de que con sus gargantas contribuirán a hacer de Las Llanas un fortín donde no se escapen puntos. Que no les quepa duda de que nosotros vamos a darlo todo hasta el último partido por intentar llegar lo más lejos posible. En este club todos sumamos, y tenemos una afición espléndida cuyo aliento será fundamental para contribuir a nuestro éxito.