Deportivo Alavés - RM Castilla: grandes necesidades

El Deportivo Alavés buscará la victoria en su estadio frente a la peor versión del filial blanco desde la llegada de Manuel Díaz al banquillo. Tras el pésimo juego desplegado por el equipo vitoriano en el último partido contra el CD Tenerife, puntuar es imperativo. No hay lugar a dudas, el equipo vitoriano necesita los tres puntos para mantenerse a flote y no ir despidiéndose de la división de plata a falta de ocho jornadas para el final de temporada.

“jugamos en casa, en nuestro campo y con nuestra afición”

El entrenador albiazul hablaba esta mañana en rueda de prensa sobre el encuentro: "Partimos de la premisa de que es un partido más y que como cualquier partido sólo vale ganar”, haciendo hincapié en la importancia de la hinchada ayude a conseguir un resultado positivo: "Jugamos en casa, en nuestro campo y con nuestra afición”. Además, destaca la velocidad del conjunto madrileño y su uno contra uno: “Es un equipo relativamente alegre en el juego y con jugadores arriba muy decisivos pero nosotros tenemos que estar por encima de esto, tenemos que hacer que el partido se les haga duro y difícil y que tengan poco tiempo el balón” explica el técnico albiazul.

A su vez, Alberto López, insiste en que “no habrá nada definitivo después de este partido pase lo que pase”. Igualmente, ha querido aclarar la revolución en el once inicial ante el Tenerife: "No lo llamaría experimentos, la intención era sacar un equipo competitivo. Todos los jugadores eran jugadores de la primera plantilla”, y no descarta un cambio bajo palos, dada la mala racha del portero Iñaki Goitia: "Estamos recibiendo muchos goles pero la culpa no es sólo del portero que esté jugando”, pero todavía no tiene “nada decidido”.

Aunque pueda haber cambios en el once albiazul, desde luego no se dará una alineación tan alterada con la del pasado domingo, por lo que en defensa, volvería Unai Medina al costado derecho y en la pareja de centrales, Jarosik, es una apuesta segura, aunque todavía no es seguro quien podrá acompañarle, Samuel o Ález Ortíz, serían las opciones. La vuelta de Manu García junto a Beobide en el centro del campo propiciaría que Lázaro volviese al banquillo, mientras que los laterales titulares serían Stevanovic y Toti, tras su recuperación. Además, todo hace pensar que el goleador, Borja Viguera, volverá al once inicial.

El RM Castilla ha cambiado con respecto al partido de ida de esta temporada, en el que solo sumaban cuatro puntos en 12 jornadas, mientras que ahora, son el equipo que marca el descenso, con cinco victorias, cuatro derrotas y tres empates en esta segunda vuelta. Los merengues intentarán paliar su mala racha del último mes a costa del equipo vitoriano, a quienes ya ganaron por la mínima en el choque en Valdebebas.

Es segura la baja de José Rodríguez para el equipo madrileño, por acumulación de tarjetas, lo que abre las puertas de la titularidad a Borja García, ausente en convocatorias anteriores. Además, hasta cuatro jugadores del filial han sido requeridos por el técnico del primer equipo, Carlo Ancelotti, para acompañar al equipo en su partido ante el Almería. Los llamados son, el brasileó Willian José, el central Llorente, el centrocampista Omar Mascarell y el extremo derecho Lucas Vázquez, por los que entrarían Raúl De Tomás, Pulido, Lucas Torró y Cristian Benavente, respectivamente.

Convocatorias

Alberto López no ha dado convocatoria, por lo que cuenta con todos los disponibles excepto Óscar Rubio y Guzmán por sanción. Será mañana antes del partido cuando realice los descartes. En el filial blanco estarán los habituales y la convocatoria se verá alterada dependiendo del partido del Real Madrid contra el Almería, para el que han sido convocados, Willian José, Llorente, Mascarell y Lucas Vázquez. Dependiendo de el uso que les dé el técnico, Carlo Ancelotti, viajarán a tierras vascas o se quedaran en la capital.

Posibles onces

Jo ta ke Glorioso!