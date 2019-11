Calderón: "Tenemos que ganar mañana porque es nuestra obligación"

El técnico verdiblanco apura sus últimos cartuchos en el banquillo del Real Betis. La cita matinal del domingo se antoja clave para las aspiraciones de permanencia de la entidad, sumida en una temporada aciaga.

Las opciones de permanencia pasan, en primer lugar, en ganar mañana, según el propio preparador verdiblanco: “Vamos partido a partido, porque si ganamos mañana y no lo hacemos en el siguiente, al final es lo mismo. Tenemos que ganar mañana porque es nuestra obligación, porque es el derbi y porque estamos donde estamos. Después de lo que ha pasado en derbis anteriores, queremos este derbi sí o sí. Debemos ganar por la afición y por la Liga. No hay opción de errores”.

El argentino ve al Sevilla muy fuerte, sin embargo confía en sus opciones: “Lo vi muy bien el jueves, arrolló al Oporto y ganó merecidamente. No vamos a esperar a ver qué Sevilla vamos a ver. Iremos a ganar el partido. Es un equipo muy bien trabajado y tienen gente de refresco, por lo que estarán finos. Son fuertes, pero sabemos lo que tenemos que hacer nosotros”, argumentaba.

Cuestionado por su situación personal, el exseleccionador saudí no quiere oír hablar del futuro: “Desde que vine aquí, no he pensado nunca en el 30 de junio. Si tenía que pensar por mí, no hubiese venido. Vine a morir con el Betis si hacía falta. No pienso en esa fecha, solo pienso en que nos quedan seis finales, la más importante de ellas es la de mañana”.

Verdú y Nosa regresan a una citación, en cambio, Gabi Calderón que “no están para jugar de entrada”: “Verdú tuvo que parar la semana pasada, pero ésta la hizo normal. Nosa entrenó normal esta semana menos un día. En principio, van a entrar los dos en el grupo”.

Para finalizar, el albiceleste tuvo palabras para la afición: “Le queremos dar una alegría a nuestra afición, la cual pasa por ganar el derbi. Es nuestra obligación hacerlo. La afición ha sufrido mucho y siempre ha respondido. No podemos pedir nada, lo ha dado todo. Lo que ellos hagan le tengo el máximo respeto. Siempre está presente. Mañana el que esté seguro que va a ayudar al equipo. El que decida no estar por desencanto, todo es razonable y respetable. Solo podemos darle las gracias a la afición y tener el máximo de comprensión. Después de todo lo que ha vivido este año, no se le puede reprochar nada”, concluía.