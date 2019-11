Granada - Barcelona en directo

22:06. Hasta aquí el directo del Granada - Barcelona. La Liga queda con un panorama nuevo, un equipo que respira tranquilo, otro que en 3 días ha despedido dos competiciones y un Atlético y un Real Madrid que vuelven a pujar por la Liga. ¡Muchas gracias por leernos y hasta pronto!

22:03. Datos que nos deja la derrota. El Busquets se perderá el partido contra el Athletic Club, quinto partido en el que el Barcelona deja la portería rival a cero y segunda vez que los azulgranas encadenan dos derrotas consecutivas esta temporada.

22:01. Y el Granada que respira mucho más tranquilo alejándose de la zona negra con el ego subido tras vencer a uno de los peores rivales, a priori, de la Liga.

Granada FC Barcelona 14% Posesión 86% 1 Goles 0 5 Remates 29 1 Córners 13 10 Faltas 5 0 Tarjetas 3 34 Balones recuperados 47 68 Balones perdidos 53

21:57. Asombrosa la estadística y muy contrastada contra el marcador.

21:53. Tuvo oportunidades el Barcelona para salir con los tres puntos de Granada pero una mala defensa y un bajón de confianza frente a un portero excelso pusieron fin a las esperanzas de los culés para la conquista del título de la competición regular. La final de la Copa del Rey adquiere ahora otra dimensión para los de Martino, que van con la confianza menguada a Mestalla.

21:49. Se acabó. Silva el colegiado el final del partido. El Barcelona se despide virtualmente de la Liga. Ha perdido por 1-0 frente al Granada. Un gol de Brahimi fue suficiente para desbancar a los azulgranas de la puja por el título.

90+4'. Expulsado Paulo Rosso por discutir con Alcazar.

90+4'. Última oportunidad del Barça. Falta peligrosa a la izquierda del ataque del Barcelona. Se estrella en la barrera.

90+3'. Dos minutos y se habrá acabado. El Barcelona jugando en la zona defensiva del Granada. La afición silvando cada toque del Barcelona.

90+1'. Se añadirán 4 minutos.

90'. Entrará Mainz por Murillo. Llegaremos al minuto 45 de partido. Los azulgranas cabizbajos. La grada cantando 'sí se puede' haciendo volar las bufandas por encima de sus cabezas.

88'. Pinto evitó el gol de El Arabi!!!! El segundo remate lo despejó Mascherano haciendo de cancerbero!!!

87'. Centrada de Pedro para Messi, que quiso rematar de cabeza pero la mandó demasiado alta.

85'. Martino y Pautasso discutiéndose con Alcazar.

84'. Contraataque del Barcelona que termina con córner y Messi y Murillo tendidos sobre el césped.

83'. Se hizo a dos granadinos Iniesta, que lanzó sin puntería a portería.

81'. Excelente el pase de Alexis, se quedó sin gol el Barcelona de nuevo, despejado bajo los tres palos por un central!

80'. Uuuyy!!! Centrada de Pedro a la que no llega Messi! Parece que el balón repela la portería.

78'. Les entran las prisas a los azulgranas.

75'. El Barcelona perdiendo en Granada, poco más de 15 minutos para terminar el partido. Nyom pegado a Neymar, no le deja combinar.

74'. Entra Alexis por Sergio Busquets. Alexis, Messi, Pedro y Neymar sobre el terreno de juego. Inventa Martino en la defensa con un doble pivot.

72'. Llaman a Alexis. En el Granada saldrá Piti con problemas en el gemelo y entrará Coeff. Un central por un delantero. Se refuerza defensivamente el Granada.

70'. Minuto 70 de partido y sólo un cambio de lateral por lateral en las filas culés. Sigue ganando el Granada 1-0 en este Granada - Barcelona.

67'. Entra Jordi Alba por Adriano.

66'. Amarilla para Busquets por frenar la carrera de Iturra, uno de los sancionables, que se perderá el partido frente al Athletic de Bilbao. Otra pesadilla para Martino.

65'. Se va Brahimi del terreno de juego y entra Bravo. Amarilla para Messi por quejarse.

63'. KARNEZIS!!!!!!! Está salvando a su equipo!!! Messi la lanzó perfecta a la derecha del cancerbero, que está haciendo el partido de su vida.

62'. Falta peligrosa del Barcelona. Se disputan Neymar, Adriano y Messi. Dimite Neymar. No es buena para un zurdo pero la lanzará el argentino.

60'. El Granada está imitando el sistema del Atlético de Madrid del miércoles. El Barcelona está tirando de recursos de equipo que se está desesperando por momentos. Minuto 16 y los azulgranas que siguen dominando abusivamente pero con la portería de Karnezis inmaculada. El tiempo no corre a su favor y la Liga está en juego. Martino se desespera.

58'. NEYMAR!! Remató lamiendo el palo!! Martino se revuelve en el banquillo. Jordi Alba vuelve a calentar.

57'. Alba se va hacia el banquillo, será el primer cambio del Barcelona, seguramente por Adriano, que se está resentiendo físicamente.

55'. Brahimi la volvió a tener en sus botas!! Tuvo el segundo tanto andaluz pero Pinto y Montoya lo empidieron, el primero con un balón largo y el segundo arriesgando.

53'. Lo intenta ahora el Barcelona!! Karnezis ha sacado un par de manos de mérito a los remates de los azulgranas. Dominio total del cuero que no le sirve para nada. Abuso total de los azulgranas, que siguen por detrás en el marcador. Los minutos pasan y la Liga se va escapando de las manos del Barça.

52'. ¡¡¡La tuvo Messi!!!

50'. Adriano cojea. Alexis, Tello y Jordi Alba salen a calentar.

46'. ARRRRANCA la segunda mitad!! Sin cambios en las lineas de ambos equipos!

Granada Primera Parte FC Barcelona 16% Posesión del balón 84% 0 Tarjetas amarillas 1 3 Faltas recibidas 4 4 Faltas cometidas 3 26 Balones perdidos 27 18 Balones recuperados 16 1 Fuera de juego 1 0 Penaltis 0 9 Paradas del portero 3

20:59. Estas son las estadísticas de la primera parte. Posesión del balón clara del Barcelona.

20:50. Se les ha complicado el partido a los catalanes con el gol de Brahimi. Se verán obligados a anotar dos si quieren seguir dependiendo de sí mismos en la Liga. Si el Atlético de Madrid gana en Getafe y el Real Madrid lo hace contra el Almería, serían terceros y sin muchas posibilidades en el tramo final de la temporada.

20:46. El Barcelona ha dominado un partido que va perdiendo en Granada. Los nazarís han llegado pocas veces pero sus llegadas han presentado mucho peligro debido a la débil defensa azulgrana. Pese a ello, y sin ninguna ocasión manifiesta, el caudal ofensivo del cuadro de Tata Martino podría estar perfectamente por delante en el marcador. Montoya está siendo con diferencia el mejor del encuentro.

45'. Añade un minuto el colegiado. Jordi Alba sale del banquillo muy molesto. No se sabe el motivo.

44'. Amarilla a Neymar por una patada por detrás totalmente innecesaria a Nyom.

42'. Intentó Montoya en el lateral derecho de la portería un chut muy complicado que acabó rematando fuera.

41'. Estaba Messi en fuera de juego cuando Song le pasó el balón. Acierta el linier.

38'. Fluído el juego del Barcelona ahora. Jugada de combinación azulgrana con bicicletas de Neymar incluídas.

36'. Pinto dejó muerto el balón dentro del área que El Arabi quiso aprovechar pero se encontraba fuera de juego. Cantada sin castigo del cancerbero culé!

33'. Innecesario el gesto de Iturra, que busca al azulgrana.

32'. Se ha hecho daño Neymar! Se revuelve sobre el césped tras una agresión de Iturra en el balcón del área, tras un choque entre varios jugadores en el que el local le dio un codazo en el pecho al brasileño.

31'. El gol andaluz ha despertado a los azulgranas, que están jugando prácticamente todo el rato en el terreno defensivo de los locales.

30'. UUUYY!!!! Buenísimo el chut de Neymar de rosca desde fuera del área!!! La salvó Karnezis!

29'. Centrada brillante de Montoya que Messi no aprovechó! Qué partidazo está el lateral azulgrana!

27'. Buena jugada del Barcelona!! Neymar se deshizo de la presión defensiva granadina por el carril izquierdo.

26'. Débil remate de Pedro, si hubiera conectado con Messi hubiera sido una ocasión clarísima. Pese al resultado, el cuadro azulgrana llega con relativa comodidad.

25'. Atropella Nyom a Cesc cuando el catalán ya estaba fuera del terreno de juego. Calma el colegiado al rojiblanco.

23'. Centrada buenísima de Montoya que Neymar chuta fuera!! Que bien está el lateral ofensivamente!

21'. Jugada delicada de Mascherano sobre El Arabi dentro del área. Se vio superado el argentino y hizo un uso excesivo de los brazos. Reclamaban penalti los jugadores de Alcaraz.

18'. Retratados Montoya y Busquets en la acción del gol del Granada. Todo empezó con una pérdida de balón de Song, que cuando no vio un pase claro quiso conducir el balón y no supo driblar a los granadinos.

17'. Pase de Fran Rico en profundidad, entra en el área desmarcado Brahimi, el jugador más peligroso del conjunto andaluz, y anota el primero del partido!

16'. ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL GRANADAA!!!

14'. Empate a cero en el primer cuarto de hora de partido.

13'. Contundente la entrada de Mascherano sobre El Arabi. Protesta la falta Cesc.

12'. ¡¡Buenísima la jugada de Adriano y Montoya!!

9'. El Barça ha empezado bien el partido, abierto en las bandas pero sin tener continuidad en el juego.

7'. El chut de Messi se estrella en la barrera!!

6'. Falta peligrosa para el Barcelona.

1'. Silva Delgado Ferreiro el inicio del partido!

20:00. Mosaico para empezar el partido e himno a capela de la afición!

19:55. Los 22 jugadores ya esperan en el túnel de vestidores.

19:27. ¡En media hora empieza el Granada - Barcelona!

19:14. Los suplentes del cuadro de Alcazar son: Roberto, Mainz, Ighalo, Coeff, Fatau, Bravo y Success.

19:13. El Granada saldrá con: Karnezis, Nyom, Ilori, Murillo, Foulquier; Iturra, Fran Rico, Recio; Brahimi, Piti y El Arabi.

19:07. El banquillo azulgrana estará formado por Oier, Jordi Alba, Xavi, Alves, Tello, Sergi Roberto y Alexis.

19:05. Ya hay once titular confirmado por el FC Barcelona. Tata Martino saldrá con: Pinto, Montoya, Mascherano, Sergio, Adriano, Song, Cesc, Iniesta, Pedro, Messi y Neymar.

19:00. El último enfrentamiento Granada - Barcelona, correspondiente al partido liguero de la primera vuelta en la Jornada 14 acabó con festín azulgrana, que goleó a los rojiblancos con un contundente 4-0. Dos penaltis convertidos por Iniesta y Cesc abrieron la lata de goles, y Alexis y Pedro se unieron a la fiesta. Los de Martino propusieron un juego más agresivo que en los partidos anteriores y presionaron alto al rival.

18:58. Por el Barcelona, la mala suerte sigue persiguiendo a los azulgranas en la zaga y es que Marc Bartra se suma a los centrales culés lesionados Carles Puyol y Gerard Piqué. Baja importante para Martino que deberá hacer malabares con la alineación para que la defensa no sufra en exceso, posiblemente utilizando a Sergio Busquets o Álex Song para esta demarcación.

18:55. La noticia de la semana para los andaluces ha sido la vuelta a la convocatoria de Recio e Ighalo. Recio se perdió el último partido por el nacimiento de su hija el segundo e Isaac Succes es la primera vez que entra en la convocatoria

18:52. Messi vuelve a estar bajo los focos después del partido frente al Atlético de Madrid. 'La pulga' siempre ha demostrado en estas ocasiones su caché haciendo pagar los platos rotos a su próximo rival, víctima de todo un despliegue de calidad del argentino. En este caso la víctima será el Granada, que vivirá en carne propia la reivindicación del segundo mejor jugador del mundo tras ser acusado de recorrer los mismos kilómetros que Pinto en el enfrentamiento europeo y que saldrá al terreno de juego con la hambre y frustración de haberse despedido de la Champions.

18:50. Precisamente el delantero granadino Francisco Medina Luna, 'Piti', habló para los micrófonos de Cuatro esta jornada en los que aseguró que "no le tienen ningún miedo al Barcelona".

18:45. Atentos esta jornada a Piti, que sustituirá la baja de Riki. El catalán no ha recuperado su mejor versión desde que volvió de la lesión y que ya sustituó al delantero madrileño, que se ganó la titularidad con la lesión de Piti, frente al Málaga.

18:40. Esta semana también Lucas Alcazar ha hablado su próximo enfrentamiento a los azulgranas. El técnico granadino ha tenido más tiempo para preparar el enfrentamiento. “Es un partido que se encara con ilusión, aunque hay una evidente preocupación hasta que no estemos salvados. No nos tenemos que centrar en la racha del FC Barcelona, si no en lo que hacemos nosotros. Tenemos que jugar con máxima efectividad y decisión”, fueron algunas de sus palabras en la rueda de prensa previa.

18:35. "Caer en Champions fue un fracaso y lo seguirá siendo pase lo que pase en Liga y en Copa". Estas fueron las palabras del Tata Martino en la rueda de prensa previa al enfrentamiento en Granada. El técnico fue más preguntado por su reciente derrota en Champions que por su próximo rival en la Liga.

18:30. El archivo histórico de marcadores entre ambos conjuntos también da una clara ventaja a los de Martino, y es que con 33 de los 42 partidos disputados, el 78,6% de ellos, ha acabado con victoria blaugrana, mientras que los andaluces sólo han ganado 4 (un 9,5%) y los otros 5 (11,9%) han acabado en tablas. Con el feudo rojiblanco como marco se han disputado un total de 20 partidos, de los cuales 11 se los ha llevado el cuadro catalán, 4 el Granada y 5 han acabado en empates. Para encontrar la victoria más amplia del Barcelona al Granada nos tenemos que remontar a la temporada 1960/61, en la que los azulgranas golearon por 8-2 a los nazarís en el feudo azulgrana. Más años aún tenemos que echar la mirada atrás para encontrar la máxima goleada andaluza: El 1941-42 los granadinos anotaron un contundente 6-0 en casa a los culés. El resultado más habitual obtenido en el Estadio Nueva Coromina es un 1-2.

Granada FC Barcelona 29 Goles a favor 92 49 Goles en contra 26 98 Tarjetas 54 10 Victorias 25 4 Empates 3 18 Derrotas 4

18:25. Las estadísticas de esta temporada dan como claro favorito al Barcelona. De las 32 jornadas disputadas en la vigente campaña, los granadinos han sumado sólo 10 victorias (de las cuales 6 han sido en casa), 4 empates y 18 derrotas (9 de ellas en su propio feudo). Por su lado, el Barcelona suma 25 victorias, 3 empates y 4 derrotas, pero todos los empates y 3 de las cuatro derrotas se han realizado cuando han jugado como visitantes. Otro dato significativo son los goles anotados por ambos conjuntos. Mientras los de Martino suman 92 goles a favor y 26 en contra, los de Alcazar han anotado en lo que va de Liga 29 y han encajado 46.

18:20. Los catalanes vienen de vivir un duro golpe en Champions hace apenas tres días. Un Atlético de Madrid sin Arda ni Diego Costa convertido en apisonadora esta campaña superó en todos los aspectos a los azulgranas, que vieron como el billete para la semifinal se les escapaba poco a poco de las manos, situación que no se vivía en Can Barça desde hace casi siete años. Un gol de Koke en las primeras comparsas de partido complicó la eliminatoria para los de Martino. Y en Liga, el último partido también dejó un sabor agridulce, y es que los azulgranas sufrieron en casa y en una de las mejores entradas del año ante un Betis último en la tabla. Pese que el partido acabó con victoria, la forma de sumar los tres puntos no convenció a plantilla ni afición.

18:15. Por su parte el Barcelona sigue dependiendo de sí mismo para hacerse con el título de Liga. Eliminados de la Champions y con una final a tres días, los azulgranas siguen a sólo un punto del líder, el Atlético de Madrid, con el que se volverán a ver las caras en la última jornada de la competición regular. Precisamente los de Simeone fueron los encargados de romper la racha de los culés de llegar a semifinales de la liga europea desde 2007. Sin pensar en el continente, los de Tata Martino pondrán los cinco sentidos en lograr alzarse a final de curso como campeones de Primera.

18:10. En la última jornada vivieron una derrota en la que el Málaga hundió al equipo de Alcaraz. Los granadinos se acomodaron en un sistema de juego que les permitió tener una posesión del cuero que no se acabó materializando en una victoria. Rivales por la permanencia los de Schuster se están tomando en serio lo de no sufrir a última hora y este deseo se ha manifestado en sus últimos enfrentamientos, mientras que los nazaríes no supieron reaccionar a la apisonadora malagueña. Un doblete de Camacho para abrir la lata, y los tantos de Amrabat y Juanmi neutralizaron el gol del honor que anotó El Arabi y les dieron unos tres puntos vitales en la recta final de temporada.

18:05. El Granada recibe a un rival herido en uno de los momentos más delicados de los andaluces desde que empezó la temporada. Con 34 puntos y en 15ª posición en la tabla, los de Lucas Alcaraz no tienen margen de error si quieren evitar jugar en la División de Plata la próxima temporada. Una victoria les serviría para romper con una racha de tres derrotas consecutivas (1-0 contra el Atlético de Madrid, 0-2 ante el Levante y 4-1 en Málaga) y alejarse de la zona negra de la clasificación en este tramo final de campaña en la que cada error se pagará a precio de oro. Y es que los rojiblancos no suman los tres puntos desde la victoria frente al Elche (con gol de Brahimi).

18:00. ¡¡Buenas tardes a todos y bienvenidos al directo del FC Barcelona en VAVEL.com!! En poco más de dos horas comenzará el partido que enfrentará a al Granada vs Barcelona. Recordad, a partir de las 20:00 Granada - Barcelona en directo por VAVEL.com!