Valencia - Elche: los ilicitanos quieren aprovechar la resaca europea de los ché

Segundo duelo valenciano para el Elche en dos semanas. Si hace dos jornadas viajaban a Villarreal, esta vez se desplazan a la capital para medirse al Valencia. Los franjiverdes, situados en la 14ª posición con 35 puntos, a cuatro del descenso, buscarán los tres puntos a orillas del Turia para alejarse más todavía de la zona roja de la clasificación.

Enfrente tendrá al Valencia, octavo con 41 puntos, que se encuentra en plena resaca europea. Los “ché”, que perdieron en la ida por 3-0 en el St. Jakob Stadium, consiguieron eliminar al Basilea en los cuartos de final de la Europa League el pasado jueves tras empatar la eliminatoria en los 90 minutos reglamentarios y marcar dos goles más en la prórroga, que decantaron la balanza a favor de los valencianistas, que se verán las caras frente al Sevilla en las semifinales.

Victoria divina frente al Getafe

Corría el minuto 92 de partido. Damián Suárez recorta a Diego Castro en su propio campo y manda la pelota hacia Coro, que controla y abre a la banda derecha, donde Carles Gil centra al área y Boakye, elevándose por encima de Míchel, remata de cabeza y empuja es esférico al fondo de la red. El ghanés llevó el delirio a las gradas de un Martínez Valero abarrotado, que celebró el gol ante el Getafe con una alegría tremenda, siendo consciente de que la victoria ante los azulones es un gran paso hacia la permanencia en Primera División.

El partido tuvo poco fútbol, ambos equipos buscaban la portería contraria, pero la tensión de la importancia del partido y el miedo a perder provocaba que ambos equipos no asumieran más riesgos de los necesarios. El Elche fue superior y tuvo más ocasiones que su rival en la primera mitad, sobre todo en las botas de Cristian Herrera, pero los franjiverdes no estuvieron acertados ante la portería de Codina. El primer tiempo también estuvo marcado por la polémica, ya que Iglesias Villanueva no señaló el punto de penalti por una mano clara de Borja en el área tras un chut de Damián Suárez. En la segunda parte, el fútbol y las oportunidades de gol decayeron, pero el Elche seguía siendo el que controlaba el partido, pero sin encontrar el camino del gol. Los minutos pasaban, el tanto no llegaba y el encuentro parecía estar condenado a terminar con el mismo resultado con el que comenzó. Pero en el descuento apareció el don divino de Boakye, que remató un centro de Carles Gil para darle a los franjiverdes tres puntos importantísimos en la lucha por la salvación.

Con la victoria frente al Getafe, los ilicitanos dieron un paso de gigante hacia la permanencia, al derrotar a un rival directo y al ganarle el golaverage particular, además de aumentar su distancia con el descenso hasta los cuatro puntos. Frente al Valencia, el Elche intentará aprovechar el cansancio físico y las pocas opciones de clasificarse para la Europa League por medio de la competición doméstica del Valencia para dar otro paso más hacia el objetivo de la salvación. Para ello, los franjiverdes deberán mostrar una mejor imagen que la habitual fuera de casa, donde arrastra una racha de siete meses sin conocer la victoria, y ser más efectivo de cara a la portería contraria, uno de los grandes déficits del Elche esta temporada.

Frente al Valencia, Fran Escribá no podrá contar con Manu del Moral, por la lesión muscular que se produjo frente al Athletic, con Edu Albacar, que sigue recuperándose de su lesión en los ligamentos de su tobillo derecho, ni con Carles Gil, que no puede ser alineado por la cláusula del miedo.

Marea Franjiverde en Mestalla

La afición del Elche no dejará solo a su equipo en su encuentro frente al Valencia. A pesar de que el encuentro se dispute en una fecha marcada para los ilicitanos, el Domingo de Ramos, más de 30 autobuses, todos ellos financiados por club, jugadores y patrocinadores, llevarán a los aficionados del club ilicitano hasta la capital de la Comunitat Valenciana. Los seguidores franjiverdes tan solo han tenido que pagar para este desplazamiento el coste de su entrada, que tienen un precio de entre 10 y 15 euros, dependiendo la zona del estadio. La trascendencia del choque, la cercanía con Valencia y el horario han posibilitado que la Marea Franjiverde acuda en masa al feudo valencianista.

Un Valencia centrado en Europa

Después del 3-0 en Suiza y de la imagen mostrada frente al Real Valladolid en el Nuevo José Zorrilla, solo los más optimistas creían que el Valencia podría remontar los tres goles de ventaja con los que viajaba el Basilea a la capital del Turia. Los optimistas tuvieron razón. El cuadro de Pizzi salió a por todas, con una intensidad tremenda y fue un auténtico rodillo, imparable para la defensa suiza. Paco Alcácer y Vargas marcaron al final de la primera parte y nuevamente Alcácer, en el minuto 69, puso el 3-0 en el marcador. El primer objetivo, empatar la eliminatoria, se cumplía. Tan solo las espectaculares intervenciones de Sommer, el hombre más destacado con diferencia del Basilea, y las ocasiones falladas por Vargas y Alcácer, evitaron que la eliminatoria se resolviese en los 90 minutos reglamentarios. En la prórroga, Alcácer y Bernat liquidaron al equipo entrenado por Murat Yakin, que se quedó con dos hombres menos en el tiempo extra. El Valencia, con un Mestalla entregado con su equipo, consiguió la machada de remontar el 3-0 de la ida y pasar a las semifinales de la Europa League, donde se medirá con otro equipo español, el Sevilla.

Pero ahora les toca volver a la realidad de la Liga, donde están realizando una campaña decepcionane, lejos de los puestos europeos. Los ché se encuentran a ocho puntos del séptimo clasificado, el Villarreal, con el que tiene perdido el golaverage, a falta de seis jornadas. Es por ello que en el entorno valencianista se tiene prácticamente asumido que las posibilidades de clasificarse para Europa por la vía de la competición liguera son remotas y que sus opciones pasan por llegar a la final de Turín y ganarla. Por lo tanto, algunos ya consideran la Liga como un estorbo donde no tienen nada que hacer. No obstante, las matemáticas siguen diciendo que el equipo valencianista todavía tiene opciones de alcanzar la zona europea y a ellas tendrán que agarrarse. Ganar al Elche supondría avivar la llama de la esperanza. No hacerlo sería decir prácticamente adiós a sus opciones en Liga. A buen seguro, los de Pizzi saldrán al campo con la idea de ganar, como debe ser, pero el entrenador argentino no sacará a toda su artillería y reservará a varios de sus titulares con la mente puesta en el próximo jueves frente al Sevilla.

Para este encuentro, el Valencia no podrá contar por lesión ni con Diego Alves ni con tres de sus centrales: Mathieu, Senderos, y Víctor Ruiz. El francés recibió un golpe en el tobillo frente al Basilea y no ha entrado en la convocatoria por precaución.

Cristian Herrera decidió en la ida

El Elche consiguió imponerse al Valencia en el partido de la primera vuelta por 2-1 gracias a un tanto de Cristian Herrera, que debutaba con el primer equipo en ese encuentro, a falta de siete minutos para el tiempo de descuento. Fue un partido dominado claramente por los ches, que gozaron de ocasiones clarísimas, pero su falta de puntería, las intervenciones de Manu Herrera, que realizó uno de sus mejores partidos esta temporada, y el gran acierto de cara al marco contrario de los ilicitanos propiciaron que los valencianistas se marchasen derrotados del Martínez Valero.

El Valencia perdonó bastante en la primera mitad, ya que tuvo oportunidades muy claras para adelantarse en el marcador, como un remate de Ricardo Costa en el área pequeña que se estrelló contra el larguero o un tiro de Fede Cartabia que se marchó rozando el palo. Sin embargo, quien se pondría con ventaja en el marcador sería el Elche: a los 11 minutos de la segunda parte, Edu Albacar pone un centro al área sin oposición que remata Fidel de cabeza para adelantar a los ilicitanos. Tras el gol, el Valencia se volcó contra la portería de Manu Herrera y, tras varios intentos, como un chut de Jonas que salvó el portero madrileño y el posterior remate de cabeza de Pabón que salvó Lombán bajo palos, el recién incorporado Juan Bernat aprovechó un error defensivo para empatar. Y apareció Cristian Herrera, que debutó a los 79 minutos de partido sustituyendo a Javi Marquéz y, a los cuatro minutos de saltar al campo, batió con un tiro raso a Diego Alves tras un magnífico pase de Coro por encima de la defensa valencianista desde la frontal del área para establecer el 2-1 definitivo.

Dos victorias ilicitanas frente al Valencia como foráneo

El Elche ha visitado la capital de la Comunitat Valenciana para enfrentarse al Valencia en competición liguera en 21 ocasiones, 19 en Primera División y 2 en Segunda, con un balance de dos victorias, seis empates y 13 derrotas. El primer triunfo ilicitano frente al Valencia como visitante se produjo en la temporada 65/66, cuando consiguieron imponerse por 1-2. Y la segunda y última victoria hasta la fecha fue en la temporada 86/87. Los franjiverdes derrotaron a los ché por 0-1.

Convocatorias

Valencia CF: Guaita, Jaume, Joao Pereira, Barragán, R. Costa, Vezo, Bernat, Gayà, Keita, Oriol Romeu, Javi Fuego, Parejo, Feghouli, Fede, Míchel, Piatti, Jonas, Vinícius, Vargas y Alcácer.

Elche CF: Manu Herrera, Toño, D.Suárez, Botía, Lombán, Pelegrín, Sapunaru, Cisma, Rivera, R.Pérez, Javi Márquez, Cárlos Sánchez, Aarón, Coro, Fidel, Rodrigues, Boakye y Cristian Herrera.

Posibles alineaciones

Fotos: Carla Cortés | VAVEL.com y elchediario.com