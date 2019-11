Fidel: "Tenemos que superarlos en intensidad"

Fidel Chaves conpareció ante los medios de comunicación después del entrenamiento. El onubense, cuando fue cuestionado por el Atlético de Madrid, declaró que es consciente de la dificultad de visitar al líder, pero él y sus compañeros están convencidos de que el equipo puede sacar algo positivo del Vicente Calderón: "Sabemos que es un campo muy difícil, pero vamos con la mentalidad de que tenemos posibilidades, si algo bonito tiene el fútbol es que pasan estas cosas. Quizás nosotros todavía no hemos dado ninguna sorpresa en todo el año y qué mejor momento que esta semana".

El extremo franjiverde explicó en rueda de prensa cómo intentará jugarle el Elche al cuadro colchonero: "Intentaremos estar juntitos, abrir el campo por fuera, intentar cogerlos a la contra y aprovechar las ocasiones que tengamos. Son un equipo que mete una intensidad tremenda y tenemos que superarlos en intensidad, porque quizás igualándolos no nos valga".

El onubense sabe que no está pasando por su mejor momento y que ha pasado de ser un fijo en el once a alternar la titularidad con la suplencia: "A lo largo de la temporada se pasan muchos altibajos, quizás la temporada pasada fui más regular y en esta no lo estoy siendo tanto. Creo que hay que ser objetivos, hay que ser crítico con uno mismo. Esperaba más esta temporada, pero en estos últimos cinco partidos voy a aportar todo lo posible para que el equipo gane".

El Elche está ahora mismo a cuatro puntos de los puestos de descenso y afronta un final de temporada complicado. A pesar de ello, Fidel dejó un mensaje claro y contundente: "Si de algo estamos convencidos en el vestuario es de que este equipo se va a salvar. Estamos seguros de ello, todos en el vestuario tenemos una convicción absoluta".

Por último, fue cuestionado sobre las críticas que rodean a su juego en las últimas jornadas: "Creo que la gente siempre lleva la razón. El público es el que paga su abono y si la gente me pide más es porque cree que puede dar más. Y si en algún momento hay algún pito es porque me lo he merecido. Si el público está descontento conmigo, no me queda otra que cambiar esos pitos por aplausos".