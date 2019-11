Carpio: "No vamos a Lugo con ánimo de revancha"

El 2 de marzo en El Toralín, ante el Mirandés, Carpio salía como titular en su posición habitual, la de lateral derecho. Desde aquel partido Claudio Barragán decidió apostar por otros jugadores en esa posición hasta este pasado domingo, donde de nuevo Javier Carpio saltó al terreno de juego desde el inicio.

A su vuelta, victoria, aunque el lateral no cree que tenga nada que ver con su retorno a la titularidad: “Cuando dio el once inicial, vi que estaba dentro y cada vez que juego intento hacerlo lo mejor posible, trabajar para el equipo y cumplir todo lo que me dicen. Si se gana pues mejor, satisfacción individual y colectiva”. “Para cualquier jugador es difícil verse en el banquillo. Yo no he bajado el rendimiento en los entrenamientos para que el míster vuelva a confiar en mí y si llega el fin de semana y me pone genial, sino pues a animar a los compañeros que esto es un equipo” declaró.

Ganar en Lugo para coger confianza fuera de casa

Lugo y Ponferradina son viejos conocidos, aunque uno de los últimos encontronazos fue muy dañino para los intereses bercianos. La pregunta de si el vestuario aún se acuerda de aquel partido era inevitable pero Carpio respondió tajante: “Para mí no existe la palabra revancha en el fútbol. Lo del año pasado está olvidado, aunque perdimos una gran oportunidad de meternos en el playoff. Para nosotros será un partido importante pero no vamos con ánimo de revancha. Vamos a ganar los tres puntos para estar más tranquilos la jornada siguiente y no miramos más allá del partido del sábado”.

También comentó la racha negativa que lleva la Ponferradina como visitante. Por eso, el lateral espera que el equipo demuestre que no tienen dos caras y que lejos de El Toralín también pueden jugar con la misma intensidad que en su feudo. “Cuando salimos al campo los futbolistas, lo que se nos pide es intensidad. Luego salen mejor o peor las cosas pero hay que darlo todo los 90 minutos y, si no se puede, hay más compañeros que pueden poner la misma intensidad que uno mismo” comentó.

Y tan importante es el partido del Lugo como el del Deportivo, también como visitante. Dos encuentros seguidos fuera que pueden determinar si la Deportiva está las últimas jornadas luchando por salvarse. El lateral salmantino espera que el objetivo se consiga antes de esas fatídicas jornadas y tiene claro que estos dos partidos son claves: “Está claro que si fallas en dos partidos seguidos te metes abajo. Tenemos dos oportunidades fuera para demostrar que lo que queremos es conseguir la salvación y no tener ningún tipo de problema”

No hay cuentas para la salvación

Al estar la Deportiva en la lucha por la permanencia y quedando tan solo ocho jornadas ya se van haciendo cálculos de cuantos puntos necesitará para salvarse. Este no es el caso de Carpio: “Este año tal y como está la liga no se pueden hacer cuentas. Siempre se comenta lo de los 50 puntos pero no sé si serán suficientes o si sobrarán. Tenemos que ir partido a partido”.