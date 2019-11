Resultado Barcelona - Real Madrid en la final de la Copa del Rey 2014 (1-2)

Esto es todo de nuestra parte, esperamos que hayan disfrutado y felicitamos al Real Madrid por su victoria. Este fin de semana vuelve la Liga y como siempre, les invitamos a seguir toda la actualidad deportiva en VAVEL.com. Tengan una buena noches y disfruten de la Semana Santa. Así resumimos nosotros el encuentro, con este licuadito-resumen:

Análisis. El Real Madrid ha sido superior claramente al Barcelona. A partir de un juego de contragolpe e impidiendo la fluidez en el juego de los culés, que dispusieron de la posesión durante todo el partido, pero creando peligro casi en cada salida. Di María al inicio y un gran gol de Bale casi al final desequilibraron el encuentro. Bactra fue el mejor del Barcelona y marcó un gran gol en una de las dos buenas oportunidades culés.

Vamos con los goles del encuentro:

¡¡Ahí está Casillas levantando la Copa de Mos del Rey!! Siempre en una posición alta, como a él le gusta.

Final. Ya está el Real Madrid recogiendo la réplica de la Copa en el palco de Mestalla, Casillas será el último y encargado de levantar el trofeo.

Final. Está el Barcelona recogiendo la medalla de subcampeón y el Madrid espera en el césped, celebrando el título conseguido esta noche.

Final. El Real Madrid creó mucho peligro a partir de los contraataques que generó. Bien cerrado atrás, impidió el juego por el centro del Barcelona. Bale, por su gol, y Di María por su trabajo fueron los hombres destacados. Messi volvió a ser una sombre en el campo y Bactra fue lo más destacable del conjunto catalán.

Final. Merecido ganador el conjunto blanco, aunque el partido se resolvió con un gran gol de Gareth Bale. El Barcelona ha tenido la posesión pero nunca a dado la sensación de peligro en el área de Casillas. Solo un balón al palo en el 89' y el gol de Bactra han puesto en aprietos a los madridistas.

El Real Madrid es CAMPEÓN de la Copa de S.M. el Rey.

¡¡¡¡¡Final!!!!! Barcelona 1-2 Real Madrid.

90'+2 Lo intenta el Barça con balones al área sin resultado.

90' Da 3 minutos de descuento Mateu Lahoz.

89' Hizo ya los tres cambios el Madrid casi de forma sucesiva. Se fueron Di María, Isco y Benzema y entraron Varane, Casemiro e Illara

89' ¡¡NEYMAR al palo!! Qué suerte ha tenido el Madrid, porque el disparo del brasileño fue al palo y después directo a las manos de Casillas.

88' Tarjeta amarilla para Alonso.

87' ¡¡Uuuyy!! Benzema volvió a entrar en el área y su disparo fue muy centrado. Paró bien Pinto.

84' Isco recuperó en el área del Madrid, combinó con Coentrão y el luso pasó a Bale aún en campo merengue para que el galés se fuera de Bartra, que incluso hizo falta al madridista. El Galés entro en el área y superó a Pinto para dar la ventaja al Madrid. Tremenda jugada de Gareth Bale.

84' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! ¡¡¡ OBRA DE ARTE!!! ¡¡GOLAZO!!

83' Buscó el disparo desde el pico del área Adriano, pero atrapó fácil Casillas.

80' ¡¡Al palo Modric!! Fue avanzando el croata sin oposición y sin compañeros que se ofrecieran, así que optó por un disparo que a punto estuvo de sorprender a Pinto.

78' Sacó Carvajal un buen centro de Alves.

74' Sigue la misma dinámica del juego, con el Barcelona teniendo la posesión y el Madrid dando mayor sensación de peligro cuando ataca.

71' Parece que el gol anulado al Real Madrid es por fuera de juego.

68' A la salida de un córner Bactra se deshizo de Pepe y con un remate espléndido batió a Casillas para poner el empate.

68' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!

67' Gol anulado a la salida del córner al Madrid, pero no ha quedado claro si por falta a Pinto o por qué.

66' ¡¡Pinto salva al Barcelona!! Buena combinación del Madrid y Benzema remató abajo y pegado al poste.

65' Casi sorprende Bartra a Casillas con un disparo lejano que el meta despejó a córner.

63' Asi celebró Di María el gol que de momento da la ventaja al conjunto blanco.

62' Otro saque de equina para el Real Madrid en una jugada en la que Busquets y Xavi se enredaron.

61' Paró bien Pinto un remate de Benzema a la salida de un córner.

59' Se va Fabregas y entra Pedro. El Barcelona ha podido aprovechar un error de Alonso en la salida del juego, pero Di María corrigió muy bien.

57' Sigue Barcelona tratando de entrar por el medio sin ninguna claridad.

53' ¡¡Bale!! Se equivocó Busquet y le dio el balón al galés en la frontal, este controló y remató alto por poco.

52' Tarjeta amarilla para Mascherano tras una buena salida de Pepe después de volverse a anticipar a Messi. Muy bien en esa faceta el conjunto blanco hasta el momento.

48' La ha tenido Bale. El galés se fue de dos y su disparo al palo corto salió fuera por poco.

47' Así fue el gol de Di María:

Se confirma que el lateral barcelonista estaba con problemas en los isquiotibiales y por ello no ha salido en esta segunda parte.

45' ¡¡¡Comienza la segunda parte en Mestalla!!!

Descanso. Hace un cambio Martino, se va Jodri Alva y entra Adriano. El brasileño había estado calentando casi toda la primera parte.

Descanso. Poco debería cambiar Acelotti, ya que su equipo marca el ritmo del juego aunque sin la posesión. Martino debe buscar la forma de abrir una defensa bien organizada y que su equipo no se parta como lo ha hecho en los primeros 45 minutos.

Descanso. El Real Madrid está encontrando facilidades en ataque porque el Barcelona presioan partido. Cuando superan la línea de 5 que presiona a los defensa, Bale, Benzema y Di María encuentran muchos espacios. Mascheranos salvó el segundo y antes del gol, el extremo galés pudo hacer el primero.

Descanso. El Barcelona tiene la posesión, pero los últimos metros son un problema. Acaba siempre con pases a las bandas y centros que el conjunto blanco defiende con facilidad. Los remates más peligrosos los han hecho los centrales y han ido muy centrados.

Descanso. Superior en sensaciones el Real Madrid, que ha generado más peligro en la portería de Pinto y se adelantó con un buen contragolpe al inicio del partido. Desde entonces defiende bien agrupado atrás y sale con velocidad.

Descanso. Barcelona 0-1 Real Madrid. Di María a los 8 minutos.

43' Se queja Messi ahora de una falta en el área tras un mal control. No hubo nada. Empieza por fin a aparecer el crack culé.

41' Buen remate de Messi. Jugada embarullada que se resolvió con un rechace en la frontal que el argentino remato de primeras desviado por medio metro a la izquierda de Iker Casillas..

39' Se equivoca el Barcelona haciendo centros por alto al área del Madrid. Por un lado porque no van dirigidos a nadie y por otro porque en esa faceta los merengues son superiores.

36' El Real Madrid crea peligro a partir del contraataque con cierta facilidad y al Barcelona le cuesta una vez llega a los últimos metros.

34' ¡¡¡Mascherano salva al Barça!!! Superó la presión el Madrid y el conjunto culé se quedó partido. Bale desbordó por la izquierda e Isco remató con claridad. Bien el jugador argentino para salvar a su equipo.

32' Se enfada Ancelotti por la facilidad con la que ha perdio el balón el Madrid en las últimas jugadas. El Barcelona controla más en estos minutos.

30' Sigue la ventaja del Real Madrid, que se agrupa muy bien atrás e impide que en los últimos 30 metros el Barcelona tenga claridad.

26' Sigue calentando Adriano cuando su equipo realizó un disparo lejano sin ningún peligro.

25' Trata de elaborar el Barça, pero el Madrid acumula mucha gente en el centro y tan solo por banda llegan los blaugranas.

22' Buen centro del Barça y remate fácil para Casillas de Jordi Alba. Se animan los culés en ataque.

20' ¡¡¡No llegó nadie a rematar!!! Primera aproximación del Barça con peligro pero el balón se paseó por el área pequeña.

18' Lo intentó desde lejos y sin fuerza Di María. Buena combinación del Madrid.

17' Tarjeta amarilla para Neymar y para Pepe después de un rifirafe entre ambos jugadores.

8' GOOOOL de Ángel Di María, balón al hueco que recibe el argentino y bate a Pinto con un disparo cruzado desde el flanco izquierdo del área. 0-1 para el Real Madrid - Barcelona en la final de la Copa del Rey.

3'. Amarilla a Isco por una dura entrada sobre Neymar.

1'. ¡Comienza el partido!

21:28. Los jugadores se dan la mano tras haber escuchado el himno españo. ¡El partido Barcelona - Real Madrid va a empezar!



21:12. A falta de veinte minutos os volvemos a dejar la previa del partido. Real Madrid - Barcelona: el auténtico juego de tronos.

21:10. ¡Calientan ambos equipos sobre el verde de Mestalla!

21:05. Noticia. El Rey ya está en Mestalla.

21:00. ¡Media hora para que arranque la gran Final! ¡Barcelona - Real Madrid! ¡Real Madrid - Barcelona!

20:55. También nos da la opinión nuestro compañero de la sección del Real Madrid, Raúl Izquierdo: "Yo veo ligeramente favorito al Barcelona, principalmente por la baja de Cristiano, que es mucho Cristiano. Es el día para que Isco, Bale y demás demuestren que pueden hacerlo bien sin Ronaldo, y no como en Dortmund".

20:50. Curioso que en el once azulgrana no estén ninguno de los dos delanteros que mejor actitud han mostrado a lo largo de la temporada. Pedro y Alexis, suplentes en todos los partidos grandes.

20:47. FOTO | Marc Bartra, titular, y Carles Puyol, suplente, han recibido esta tarde el alta médica.

20:37. DATO | José Manuel Pinto jugará hoy su cuarta Final de la Copa del Rey con el Barcelona. Iguala a Ramallets.

20:34. DATO | Marc Bartra jugará, lesionado, su primer clásico.

20:30. ¡Confirmado el once del Real Madrid! Casillas, Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Coentrao, Xabi Alonso, Modric, Isco, Di María, Bale y Benzema

20:22. ¡Ya tenemos once oficial del Barcelona! Pinto, Alves, Bartra, Mascherano, Alba, Sergio, Xavi, Cesc, Messi, Neymar e Iniesta.

20:20. FOTO | Xavi Hernández, capitán azulgrana, hablando con Mateu Lahoz.

20:17. DATO | En los enfrentamientos directos en Copa, ambos equipos han metido los mismos goles, 62.

20:15. A punto de hacerse oficiales las alineaciones. Todo apunta a que jugará nuevamente Cesc Fàbregas en el once azulgrana.

19:55. Ambos equipos se dirigen a Mestalla. Mateu Lahoz y su equipo arbitral ya esperan a los protagonistas en el templo ché.

19:52. En estos momentos salen los futbolistas del Barcelona dirección a Mestalla. Menos de dos horas para que arranque el partido.

19:40. DATO | El Madrid no gana un Clásico en el que empezó perdiendo desde hace 21 años. vía @2010MisterChip

19:35. FOTO | Se abren las puertas de Mestalla a la par que se riega el césped del templo valencianista.

19:33. DATO | Será la décima Final de la Copa del Rey que se dispute en Mestalla. Hasta el momento, cuatro para el Barcelona, tres para el Madrid y dos para el Espanyol.

19:30. Informa el Barcelona que los jugadores ya están en la última charla técnica y que ahora sabrán el once titular.

19:25. DATO | Los jugadores que más minutos han disputado en la Copa del Rey han sido Casillas y Pinto con 720, el máximo.

19:22. Poco más de dos horas para que comience la Final de la Copa del Rey 2014: Barcelona - Real Madrid. Las últimas informaciones apuntan a la titularidad de Bartra como central y a Cesc por Alexis.

19:10. DATO | Gerardo Martino venció en seis de las ocho finales que ha disputado como entrenador. Solo perdió las que jugó a partido único.

19:05. DATO | Carlo Ancelotti ha ganado hasta la fecha 10 de las 14 finales que ha disputado como entrenador.

19:00. ¡Faltan dos horas y media para que arranque el Barcelona - Real Madrid!

18:55. También ha mostrado su parecer Jessica Galera, de la sección del Real Madrid. "Yo lo veo como una final rara; no sabes si el Barça va a salir a comerse el mundo o si va a estar un poco en la línea de los últimos partidos, que no han sido buenos y por parte del Madrid, es como si estuvieran más centrados en las semis de Champions que en la final". "El pronóstico, buf! 0-2, me voy a tomar como referencia el del año pasado. El Madrid no se jugaba nada porque la liga la tenía ya perdida, sacó suplentes y creo recordar que ganó 2-1 en el Bernabéu; como el Barça es favorito, el Madrid tiene menos presión y quizás liberado de esa presión y vivo en otras competiciones, igual salta la liebre".

18:50. Nuestro compañero de la sección del Barcelona, Ivan Dacal, muestra su opinión en clave azulgrana. "Será clave que se vea la mejor cara de Xavi Hernández. Que el de Terrasa lleve el peso del partido. Iniesta y Messi, igual que en el Bernabéu serán los encargados de hacer daño al rival. Si son capaces de generar el mismo peligro que en el partido liguero, sobre todo el argentino que deberá aprovechar la espalda de los mediocentros. Aunque también será importante no dejar correr a los hombres de Ancelotti. Hay que evitar los contraataques del conjunto blanco, que a pesar de la ausencia de Cristiano, son su mayor punto fuerte".

18:45. FOTO | Polémica en la Fan Zone del Real Madrid en Valencia. Una bandera nazi preside la carpa madridista y un periodista de TV3 ha sufrido amenazas e insultos por parte de unos aficionados blancos.

18:40. FOTO | La afición azulgrana en la Fan Zone del Barcelona en Valencia.

18:33. Recordar que podéis comentar el Clásico con nosotros. A través de Facebook, por este mismo directo, y por Twitter, mencionando @Barcelona_VAVEL o @RealMadridVAVEL. contestamos a vuestras preguntas.

18:30. A la espera de Cesc. Su irregularidad en Barcelona, añadido a su 'desaparición' en las grandes citas, hace que la final de Copa sea una oportunidad para él. La afición culé espera con 'ansia' una gran actuación que permita revertir las dudas expuestas sobre el centrocampista.

18:25. El Ángel blanco. La nómina de bajas blancas obligarán a Ancelotti a buscar otras opciones para suplir la ausencia de Cristiano Ronaldo. Sobre Di María, el Ángel blanco, recaerán las miradas y la responsabilidad de darle al equipo de ese punto diferente y necesario para hacerse con la victoria en la final ante el Barcelona.

18:18. Messi apunta a Casillas. Messi e Iker Casillas volverán a coincidir en el clásico por excelencia del fútbol español. El argentino tiene motivos para el optimismo. El capitán blanco es el portero que más veces ha batido el 10 azulgrana. 17 goles han sido los logrados por el argentino, una racha que se vio interrumpida tras la lesión sufrida por el mostoleño hace un año, y tras su posterior suplencia con Mourinho y Ancelotti.

18:14. Análisis táctico del Barcelona. Nuevo clásico, esta vez con un título en juego, en la Final de la Copa del Rey. El Madrid se enfrentará a un Barça mermado en defensa. Las bajas y su fragilidad atrás serán claves para el devenir de los azulgrana. En la parcela ofensiva, los hombres del Tata no dan con la tecla del juego colectivo, pero la calidad individual de Messi, Neymar o Iniesta puede ser suficiente, sobre todo su juego entre líneas. El Madrid deberá vigilar el espacio entre Xabi y los centrales, y atacar las bandas y la espalda de los centrales.

18:12. Ambos equipos se han enfrentado en seis finales de Copa del Rey hasta la fecha y, por el momento, el bagaje es igualado ya que tanto Barcelona como Real Madrid han vencido en tres ocasiones a su eterno rival. En el año 1935 fue el Madrid el que golpeó primero gracias a un 2-1 en un choque que también se disputó en Mestalla. Tras eso, llegaría la primera azulgrana ante el Real Madrid, fue en 1968 y en el Santiago Bernabéu. En el 1973 se vivió la más desigualada de todas ya que el Madrid se impuso por 4-0. Tras esa, dos victorias azulgrana, en 1982 y 1990, ésta última con Johan Cruyff como técnico. La última Copa que se disputaron la Final entre ambos equipos se decidió en la prórroga gracias a un gol de Cristiano Ronaldo, que batía por primera vez, de jugada, al Barcelona.

18:08. También uno de los capitanes del Barcelona salió en rueda de prensa. Andrés Iniesta quiso hacer un llamamiento a la afición a la par que buscó tranquilizar al socio tras la pésima semana de juego y resultados de la que proceden los culés. "Somos los primeros en hacer autocrítica y cuando fallamos nos duele. No eludimos nuestra responsabilidad, pero a veces las cosas no salen. El que es culé quiere al Barça cuando gana y cuando pierde. A todos nos gustaría siempre el mundo de rosa, pero no siempre es así. Cuando las cosas no salen te jodes, pero luego te levantas y sigues, no te rindes", comentó el manchego.

18:04. En la previa de la gran Final entre Barcelona - Real Madrid comparecieron los entrenadores y un jugador por bando. En el Real Madrid fue Casillas, el capitán, el que afirmó que su equipo está en un buen momento. "El equipo ha realizado una gran Copa y queremos poner la guinda al pastel. Sabemos que no va a ser fácil, será un partido vibrante con grandes jugadores, pero nosotros confiamos en nuestra manera de jugar y creemos que vamos a conseguir esa Copa del Rey”, sentenció el meta blanco.que también defendió la temporada de los suyos afirmando que: "La labor que tiene que hacer el equipo es la que está haciendo a lo largo de la temporada. Hace ocho meses queríamos depender de nosotros mismos y estamos en esa línea. Estamos en una final de Copa, en las semis deChampions y en Liga estamos luchando por el primer puesto. Queremos empezar ganando el primer título de la temporada con la ilusión que venimos haciéndolo hasta ahora”.

18:00. Más dudas hay, en cambio, en las filas azulgranas. Con Pinto, Alves, Mascherano, Alba, Sergio, Xavi, Iniesta, Neymar y Messi como fijos, hay cinco futbolistas que se disputan los otros dos puestos en el once titular. En el eje de la zaga se espera la titularidad de Bartra aunque hasta última hora no se sabrá si podrá o no jugar el partido. Si no superase la última prueba su lugar lo ocuparía Adriano. En el puesto de delantero, Cesc, Alexis o incluso Pedro podrían ser de la partida. En un principio se apuntaba como titular al chileno pero el nombre del catalán va cogiendo fuerza a medida que se acerca la Final.

17:58. En el Real Madrid la principal duda reside en quién jugará en el puesto de Cristiano Ronaldo. Cuando todas las apuestas apuntaban a Illarramendi para avanzar a Di María, apareció Isco que, con dos buenos partidos en Dortmund y ante el Almería, parece reclamar su titularidad.

17:56. A falta de cuatro horas para que comience el partido y de unas tres para saber las alineaciones, todavía hay muchas dudas en ambos equipos. ¿Jugará Isco por Cristiano?, ¿Será Bartra el zaguero y Alexis extremo? Pocas cosas claras en uno y otro equipo a causa de las numerosas bajas que acusan ambas plantillas.

17:54. Así, ambos equipos llegan sin perder ninguno de los ocho partidos de Copa que han disputado y con apenas un empate. El Barcelona lo cosechó en el último choque y el Real Madrid en el primero, siempre a domicilio. El mejor ataque - la mejor defensa. Leo Messi, máximo goleador de la competición, contra Casillas, imbatido en lo que llevamos de competición. Estos son los números de Barcelona - Real Madrid.

FC BARCELONA COPA DEL REY 13-14 REAL MADRID 7 Victorias 7 1 Empates 1 0 Derrotas 0 25 Goles a favor 13 4 Goles en contra 0 125 Remates 97 46 Remates en contra 69 6.473 Pases 4.661 88 Faltas cometidas 106 15 Tarjetas amarillas 16 0 Tarjetas rojas 1

17:52. En la penúltima ronda del torneo del KO se dieron cita los cuatro primeros clasificados de la última Liga. Casualidades del destino y como si del baloncesto se tratase, se midieron el primero contra el cuarto (Barcelona - Real Sociedad) y el segundo contra el tercero (Real Madrid - Atlético de Madrid). Las Semifinales prometían ser apasionantes pero se sentenciaron en los encuentros de ida y en favor del equipo local. En el Real Madrid el protagonista fue Jesé. El canterano fue titular por la lesión de Bale y respondió con un gol que se unió a los autogoles rojiblancos que firmaron el 3-0 final. En la vuelta, dos penaltis anotados por Cristiano Ronaldo terminaron de sentenciar el pase a la gran final. Más fría fue la eliminatoria entre Barcelona y Real Sociedad. Un mal partido culé no bastó a los donostiarras para llegar con vida a Donosti ya que los tantos de Busquets y Zubikarai en propia portería encarrilaron un pase que Messi confirmó en Anoeta. El postrero gol de Griezmann no sirvió para nada.

17:50. En el cargado mes de enero se jugaron los Cuartos de Final. Un Real Madrid - Espanyol y un Barcelona - Levante eran los protagonistas. La solidez defensiva del Real Madrid fue la principal baza ganadora del cuadro de Ancelotti que superó por la mínima al Espanyol en los dos encuentros. Un gol de Benzema en Cornellà - El Prat y uno de Jesé en el templo blanco fueron suficientes para superar a un digno rival como fue el Espanyol. Más holgado, sin embargo, fue el pase del Barcelona a Semifinales. Un contundente 1-4 con hat-trick de Tello en el Ciutat de València y otra goleada (5-1) en el Camp Nou fueron los resultados para que el cuadro de Martino se mantuviera invicto en la competición.

17:48. En la ronda de Octavos de Final ambos equipos ya tuvieron que medirse a rivales de la Liga BBVA. Al Barcelona le tocó un equipo madrileño, el Getafe, y al Real Madrid uno navarro, Osasuna. El equipo culé vivió una gran noche en el Camp Nou en la ida gracias a la reaparición de Leo Messi. El argentino apenas jugó 25 minutos y marcó dos goles que añadidos a los otros tantos de Cesc, sirvieron a los azulgrana para encarrilar la eliminatoria. En la vuelta, en el Alfonso Pérez, otro doblete del astro argentino sirvió para certificar el pase que se enturbió por la lesión de Neymar Jr. También cómodo fue el pase del Real Madrid. Osasuna, que se presentaba como un férreo rival y que ya consiguió empatar en Liga, no apuso apenas resistencia y con un mismo resultado, 2-0, claudicó en ambos encuentros. Jesé y Benzema en el Bernabéu y Cristiano Ronaldo y Di María en El Sadar, fueron los goleadores.

17:46. La primera eliminatoria fue, como siempre, ante equipos de la División de Bronce del fútbol español, la Segunda B. El Cartagena fue el rival azulgrana y la eliminatoria ya quedó sentenciada en la ida gracias al 1-4 con el que finalizó el partido en el estadio de Cartagonova. Fernando adelantaba por sorpresa a los locales pero Pedro, en dos ocasiones, Cesc y el camerunés Jean Marie Dongou terminaron de despertar al equipo murciano del sueño. En la vuelta un 3-0 con tantos de Pedro, Neymar y un autogol confirmarían el pase azulgrana a los Octavos de Final. El Real Madrid, por su parte, superó con alguna dificultad más al Olímpic de Xàtiva. En el partido de ida, disputado en La Murta, los blancos no pudieron superar al equipo local y apenas se llevaron un empate sin goles. En la vuelta, con goles de Illarramendi y Di María, los blancos se impusieron a los valencianos con facilidad.

17:44. El camino del Barcelona, como el del Real Madrid, ha sido fácil, sin mayores dificultades en ninguna de las eliminatorias. Cartagena, Getafe, Levante y Real Sociedad por el bando culé y Olímpic de Xàtiva, Osasuna, Espanyol y Atlético de Madrid por el madridista han sido los rivales que fueron quedando por el camino hasta la gran Final de la Copa del Rey que se disputará en poco más de cuatro horas en Mestalla.

17:42. Lista de convocados del Real Madrid. Casillas, Diego López, Jesús, Sergio Ramos, Pepe, Varane, Carvajal, Coentrão, Nacho, Llorente, Xabi Alonso, Illarra, Isco, Bale, Casemiro, Modric, Di María, Benzema, Morata y Willian José.

17:40. Lista de convocados del Barcelona. Pinto, Oier, Montoya, Piqué, Cesc, Puyol, Mascherano, Bartra, Jordi Alba, Adriano, Dani Alves, Xavi, Pedro, Iniesta, Jonathan Dos Santos, Busquets, Song, Afellay, Sergi Roberto, Alexis, Messi, Neymar, Tello y Cuenca.

17:38. Primero de todo, tras recordar las previas realizadas por ambas secciones, vamos a recordar las convocatorias de ambos equipos. En el Barcelona han viajado todos excepto Valdés, pese a que Bartra, Puyol, Gerard Piqué, Cuenca y Dos Santos lo han hecho sin el alta médica. El Real Madrid ha hecho lo propio sin Cristiano, Marcelo, Arbeloa, Khedira ni Jesé.

17:36. Final de la Copa del Rey. Barcelona - Real Madrid: la corona por un ciclo. Barcelona y Real Madrid se ven las caras por tercera vez en la temporada en un duelo extraño, plagado de bajas en uno y otro equipo. Para los azulgrana, el único asidero cercano en una temporada difícil; para los blancos, relegada a un plano secundario en pos de centrar esfuerzo en Champions. Más allá de factores colaterales, eso sí, no son pocos los que toman este encuentro como algo más significativo en la historia reciente entre unos y otros: mientras los culés buscan prolongar su reinado con un nuevo título, los blancos aspiran a un cambio generacional en el trono futbolístico. Una corona en juego y dos contendientes, dueños de una historia aún por escribir.

17:34. Final de la Copa del Rey. Barcelona - Real Madrid: el auténtico juego de tronos. Blancos y azulgranas se ven las caras tras hacerlo en Liga hará casi un mes en un partido con un título en juego: la Copa del Rey. Los catalanes ven en esta final la oportunidad de redimir las últimas derrotas. Los madrileños deberán dosificarse para llegar enteros a la semifinal de Champions. Sin Cristiano, Jesé, Arbeloa ni Marcelo, Ancelotti deberá afrontar su primera final como técnico blanco con bajas importantes. Martino deberá tomar decisiones en la retaguardia para no mostrar el caos defensivo vivido en Granada. El espectáculo está servido.

17:32. Dos de los mejores equipos del mundo cara a cara por el segundo título de la temporada. El primero, la Supercopa, cayó del lado azulgrana, que no podrá luchar por la Champions y que tiene más que difícil la Liga. El Real Madrid, que no gana un título desde agosto de 2012, aspira a levantar una nueva Copa tras perder la final del pasado año.

17:30. Buenas tardes a todos y bienvenidos al espectáculo que podamos vivir en el mundo futbolístico hoy en día. Barcelona - Real Madrid para definir al campeón de la Copa del Rey. ¡Que comience el espectáculo!