Entrevista. Alberto Bueno: "No quiero que se acabe la temporada"

El Rayo Vallecano está de dulce. Tras superar un difícil inicio y segundo tercio de campaña, el equipo ha conseguido distanciarse de los puestos de descenso y mirar el final de la temporada con una tranquilidad inesperada hace un par de meses. Uno de los síntomas de esta mejoría tiene nombre y apellidos: Alberto Bueno Calvo. El actual máximo artilero franjirrojo tomó asiento para hacer un repaso de su carrera futbolística, así como sus inicios, su estancia en Valladolid o su actual etapa en el club de la Avenida de la Albufera. Con la misma naturalidad y sencillez con la que anota goles, el madrileño empezó a disparar respuestas como si de la portería rival se tratara.

Pregunta: Alberto Bueno Calvo, ¿cuáles fueron sus inicios en el mundo del fútbol?

Respuesta: Empecé en un equipo de mi barrio, Moratalaz, en el que estuve dos años. Después pasé a la Escuela de la Concepción, donde pasé buenos años y me divertía mucho, primando el pasármelo bien y estar con mis compañeros antes que pensar que podía pasar en un futuro. Luego di el salto a la cantera del Real Madrid, empezando en Infantil A y estuve ocho años allí.

P: Estamos hablando con un jugador que ha llegado a jugar Champions con el Real Madrid. ¿Cómo fue compartir vestuario con Casillas, Guti, Raúl, Van Nistelrooy, Sneijder, Higuaín...?

R: Al principio ves el primer equipo como algo lejano y complicado, ya que existen muchas cribas donde compites con, prácticamente, los mejores jugadores a nivel nacional. Cuando te ves en la primera plantilla crees que es mérito a la constancia y el trabajo, además de porque tienes unas cualidades que se valoran.

P: Después ya tocaba afianzarse en un equipo profesional, y le tocó al Valladolid ¿Qué recuerda de esta larga etapa?

R: Elegí el Valladolid porque apostó por mí en ese momento, y era un equipo representativo en 1ª División. A partir de ahí tuve buenos y malos momentos: los buenos serían la permanencia del año pasado y el ascenso, y algunos malos que me han servido para formarme como persona y jugador.

P: Sólo has pasado una temporada fuera de España, fue en el Derby County inglés, ¿Cómo fue su experiencia en Inglaterra?

R: Al principio, cuando me dijeron la posibilidad de ir allí, tuve bastantes dudas porque era un fútbol que desconocía, no sabía la dimensión que tenía la 2ª división inglesa. A partir de ahí todo fueron buenos momentos, porque coincidí con un buen grupo humano, un entrenador que confiaba en mí y supe coger cosas del modelo inglés para que ahora en el presente me sirviesen.

P: Y para terminar, el Rayo Vallecano ¿Qué pensó cuando supo de su interés?

R: El año pasado ya tuvimos contactos para venir al Rayo, estuve cerca de venir pero no pudo ser. Siempre he tenido cierta afinidad con este equipo, al ser de mi ciudad, porque vivo muy cerca de aquí. Sobre todo es un equipo humilde, he entrado con muy buen pie, además de que hay un gran vestuario, y estoy contento a nivel personal y colectivo, por lo que esperamos sacar los resultados para conseguir, como mínimo, la permanencia.

P: ¿Qué pasó en las primeras jornadas para que el Rayo no estuviera tan arriba como el año pasado?

R: Sinceramente, no conseguíamos encadenar esos resultados que ahora a final de año estamos logrando. Teníamos una idea clara de juego, pero encajábamos muchos goles, aunque no era únicamente culpa de la zona de atrás como se dijo, sino que nos faltaba algo que nos hiciera ganar partidos y consolidarnos en una línea de resultados.

P: Cuando se encadenaban derrotas con empates y alguna victoria suelta, es decir, en los momentos difíciles ¿qué os decía Paco Jémez? ¿Siempre habéis creído en la permanencia?

R: Él nos transmitía que los resultados eran algo importante, pero el cómo conseguirlos también nos iba a primar para fortalecernos en una línea clara de juego y una idea de cómo conseguir esos puntos. A partir de ahí, y con el trabajo constante, que ha sido fundamental en nuestra temporada, porque entrenamos muy fuerte y con mucha dedicación, lo que nos ha hecho encarar muchos partidos, del último tramo de la temporada, con garantías.

Y sí, creíamos en la permanencia y sabíamos que teníamos equipo, si hacíamos las cosas bien, para estar más arriba. Nuestro principal objetivo es la permanencia pero se habla de intentar subir para arriba, pero sin quitar los pies del suelo.

"En Vallecas hay un ambiente muy especial. La afición es una de las mejores"

P: Un momento difícil fue el partido ante el Sevilla, ahí le tocó a la afición levantaros. ¿Qué os dijeron después de esa derrota? ¿Fue un punto de inflexión?

R: A nivel de unión o feeling equipo-afición sí. Fue un partido que cualquiera pudo ganar, aunque posiblemente el empate hubiera sido lo más justo. Es complicado encontrar un equipo en el cual, tras un varapalo importante, se vea un grupo importante de aficionados que se paran delante de ti, y lo único que te dicen es que van a estar ahí siempre, animándote y que nunca van a decaer, que con que des el 100% te van a acompañar. Realmente estás teniendo una confianza y motivación extra, porque ellos nunca nos han fallado, han estado ahí y ahora cuando estamos ganando pues mucho más.

P: ¿Es la afición el pilar más importante de este Rayo?

R: No sé si el más importante, pero un pilar vital creo que sí. Nosotros cuando jugamos en casa nos sentimos muy arropados y cuando jugamos fuera también hay sectores de aficionados, que son de la ciudad donde vamos o trasladados desde Madrid. Eso, al fin y al cabo, te hace sentirte con ese número 12 que siempre se habla, para intentar encarar el partido de la mejor forma posible, por lo que yo creo que ese factor afición es para nosotros muy importante.

P: En muchas ocasiones jugadores y entrenadores del Rayo, así como jugadores visitantes, han hablado de la idiosincrasia especial de este equipo y de esta afición. Habiendo jugado como local y visitante aquí, ¿es tan bonito jugar en el Estadio de Vallecas?

R: Posiblemente no sea un campo majestuoso en cuanto a instalaciones, pero hay un ambiente muy especial. Ese nexo entre equipo y afición es complicado cuando juegas como visitante y muy bueno cuando juegas como local. He tenido la posibilidad de jugar de ambas formas y ensalzaría a la afición del Rayo, sino como la mejor, una de las mejores donde he estado.

"Me costó muy poco adaptarme porque me acogieron muy bien"

P: ¿Cuál ha sido la clave de esta mejoría en la segunda vuelta?

R: Se habla mucho de que es lo que hemos cambiado. Seguimos siendo el mismo equipo, puliendo algunos detalles que nos hacían no conseguir esos puntos, y a partir de ahí somos los mismos. Lo que pasa es que cuando tú ganas dos o tres partidos seguidos, la confianza del jugador crece, te piensas capaz de hacer más cosas, crees en ti mismo y en los compañeros, y eso fortalece el grupo. Somos un grupo extenso, sobre todo a partir de enero que han venido varias incorporaciones y no es siempre fácil manejar ese grupo. Nosotros hemos sabido, tanto los que juegan más como los que menos, mirar siempre por un bien común.

P: Cuando llegaste, el vestuario era muy nuevo, con las bajas importantes de Leo, Piti, Chori y compañía. ¿Te costó adaptarte al equipo? ¿Cómo te ves ahora, con la temporada casi acabada?

R: Sinceramente, para mi sorpresa, me costó muy poco porque me acogieron muy bien. Conocía a varios compañeros, sobre todo a Adrián, con el que tenía muy buena relación de la época del Madrid. Él me hizo integrarme rápidamente, y es un grupo humano muy bueno, por encima del futbolístico, y así jugar luego es mucho más fácil. Técnicamente y como compromiso es un equipo 10 y me siento muy cómodo, siempre he dicho que una de las claves del éxito de Alberto Bueno como jugador está siendo que está muy a gusto, se siente importante en este equipo y ahí es donde estoy mejor.

Además, cada vez que juego me divierto más, me siento más importante, y quiero disfrutar de esta temporada para conseguir lo máximo posible. Quedan cinco partidos y la verdad es que no quiero que acabe porque me lo estoy pasando muy bien.

P: Paco Jémez es uno de los entrenadores de moda en el fútbol español ¿Cómo es dentro del vestuario o antes de un partido?

R: Es una persona muy cercana. Como entrenador, tiene esa capacidad de motivar a los jugadores para sacar el máximo de cada uno. Además, tiene una idea de juego bastante atractiva. Es peligrosa si no haces las cosas como él te pide. A mí que me gusta disfrutar estando en contacto con el balón, por lo que salgo beneficiado con esa idea de juego.

P: ¿Cuántos puntos cree que se van a conseguir de los quince que quedan por jugarse?

R: Por mí, ojalá saquemos los quince. Será complicado, pero trabajamos día a día para ello. Lo malo es que jugamos contra equipos que se juegan la vida por abajo y otros que están luchando por Europa. Tenemos que dar nuestra mejor versión para sacar puntos.

"Paco Jémez es una persona muy cercana, que sabe cómo motivar a los jugadores"

P: ¿La plantilla también cree que es posible quedar entre los 10 primeros?

R: Siempre he pensado que tenemos que ir paso a paso. Ahora mismo tenemos 37 puntos, y lo primero que tenemos que hacer es asegurar esa permanencia que, durante un largo tramo de la temporada, nadie pensaba que íbamos a tener. Entiendo las palabras de Paco Jémez porque nos ve entrenar y competir, y porque sabe que estamos en línea ascendente y es difícil jugar contra nosotros.

P: ¿Cree que está usted en el mejor momento de su carrera futbolística? ¿Cree que puede hacerlo aún mejor?

R: Siempre creo que puedo mejorar. Soy ambicioso con mi fútbol. Intento progresar en cada entrenamiento. Estoy contento con mi temporada, que está sirviendo para que el Rayo consiga sus objetivos. Cada consejo que me dan lo llevo al plano personal para seguir mejorando y seguir yendo para arriba.

P: Siendo el máximo goleador del Rayo Vallecano con 11 dianas en liga y una en copa, ¿eres consciente de que se te considera uno de los jugadores más importantes del plantel?

R: Me gusta esa presión o ese pensamiento que puedan tener de mí. Vine aquí con la idea de ser un jugador importante. Aquí me considero como tal, porque con el trabajo diario y del fin de semana me he ganado ese status. Realmente, creo que es muy fácil perderlo, por eso trabajo cada día para estar en el once y aportar lo máximo posible.

P: ¿Cuál ha sido tu mejor gol durante esta temporada?

R: Hay varios que guardo con buen recuerdo. Destacaría el de Valladolid por la complejidad, pero también está el del Betis por la importancia, la chilena de Bilbao...

"Me siento querido y respaldado por compañeros, cuerpo técnico y afición"

P: Siguiendo con los goles, Larrivey lleva 10, ¿hay algún pique sano con él a ver quién marca más goles?

R: Pique en el sentido de que cuantos más sumemos va a ser mejor para el Rayo. Ojalá los dos marquemos más goles, porque él también trabaja muy duro. A nivel personal, quiero seguir exprimiéndome al máximo para terminar la temporada de la mejor manera posible. Cuando disfrutas en el campo, se dan esos frutos, y ojalá se vean en forma de asistencias o goles. Tengo muy buena relación con Larrivey y cualquier broma sobre los goles no pasa de eso. No estamos compitiendo por nada que nos pueda llevar a malentendidos.

P: ¿Con qué jugadores tiene mejor relación?

R: Por cercanía y porque le conocía del Castilla, con Adrián. Compartimos muchas ideas y somos parecidos para muchas cosas. Como vivimos cerca, venimos juntos en el coche, lo que contribuye a que sea con el que tenga más feeling con él.

P: ¿Está todo el vestuario tan unido como parece desde fuera?

R: Sí, sin dudarlo. Los jóvenes, los veteranos...todos juntos miramos a un bien común. Eso sí, hay que entender que los que juegan más están más contentos, y los que juegan menos tienen altibajos completamente normales. El míster lo maneja de la mejor manera posible. Hay muy buen rollo entre compañeros, me atrevería a decir que es uno de los vestuarios en los que más cómodo me he encontrado.

P: ¿Se siente querido y valorado en el Rayo Vallecano, tanto por la afición como por sus compañeros?

R: Me siento querido y respaldado por compañeros, cuerpo técnico y afición. Cuando no he jugado bien, me lo han dicho, y, cuando he jugado bien, me han agradecido el partido que he hecho. Al fin y al cabo, peleamos por el mismo objetivo.

P: ¿Cómo es su relación con la prensa? ¿Alguna vez le han puesto algún apodo?

R: Siempre ha sido buena, cordial. Creo que la prensa es necesaria en el fútbol. Tiene su trabajo y es respetable. Nunca me han puesto ningún apodo, quitando aquello de "bueno" por mi apellido.

P: Sabemos que usa bastante las redes sociales, aunque Paco ha dicho públicamente que no le gusta... ¿Qué opinión le merecen?

R: A mí me gustan. Yo las utilizo para ser un jugador más cercano al aficionado. Al fin y al cabo, cuando yo no era futbolista, ensalzaba a los jugadores como si fueran ídolos. Yo entiendo que a cualquiera de la plantillase le puede tener respeto por ser jugadores de tu equipo. Los jugadores antes de todo somos personas, y me gusta interaccionar. Cuando me hablan por ahí, siempre he intentado, con respeto, contestar.

Preguntas twitter: @Rayo_VAVEL

P: Rayo Eterno @brutuslife

R: Ojalá, tengo un año más de contrato, estoy muy contento aquí y nunca se sabe que va a deparar en el futuro mi carrera, pero yo lo único que quiero es mejorar, progresar, y si es en el Rayo pues mejor. Si es en otro equipo porque tenemos que separar los caminos, guardaría siempre el Rayo en un gran sitio porque me ha dado todo.

P: Jesús Nuñez :3 @jesusvk97

R: Si soy sincero no pensaba que fuera a meter tantos goles. No porque no confiara en mis posibilidades, sino porque pienso que marcar 11 goles en 1ª división, y otro en copa, es una marca complicada. A partir de ahí, estoy contento con mi marca pero ojalá pueda mejorarla en esto cinco partidos que quedan.

P: Fans Alberto Bueno @FansABueno

R: Cómo son capaces de crear un clima en cada partido. Yo soy madrileño, y tengo amigos que nunca han pisado el campo de Vallecas porque no han podido, querido o no les ha apetecido. Con la excusa de tenerme aquí en el Rayo me han pedido un día una entrada y ahora son fieles seguidores del Rayo. Realmente no es porque sean del Rayo, sino que se lo pasan bien, incluso gente que no les gusta el fútbol, porque aparte del espectáculo que puedan ver dentro del campo, el espectáculo también está fuera.

Test personal a Alberto Bueno | @Albertobueno15

¿Qué le hace feliz?

Ver feliz a la gente que quiero.

Su mejor virtud

Aspirar a lo mejor.

Su peor defecto

Soy muy cabezón.

Su mayor temor

No soy una persona temerosa, salvo en situaciones que no tenga controladas.

Un ídolo

Ronaldo, el delantero brasileño.

¿Qué cualidades valora más es una persona?

Que sea sincero y vaya de frente.

Una comida

Pasta

Una bebida

Coca-Cola

Un libro

No suelo leer, pero suelo tirar por alguna biografía de un futbolista.

Una película

Gladiator

Una canción

Cualquiera de Dani Martín o Estopa.

Un deporte

Baloncesto

Un estadio de fútbol

Que haya jugado, Bernabéu. Por ambiente, y no es por vender humo, Vallecas. Uno que he visitado como fan, Old Trafford.

Un hobby

Pasar todo el tiempo que pueda con mi hija, porque es la persona que más feliz me hace.

Un jugador de fútbol para recordar

Raúl González

Un jugador de fútbol para olvidar

Ninguno. De todo se puede aprender.

Un lugar para vivir

Madrid

Un lugar para visitar

Cualquiera con playa.

Un sueño

Ser feliz.

Fotografías: Dani Mullor (VAVEL.com)