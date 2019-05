Lugo - Ponferradina: derbi con cuentas pendientes olvidadas

A pesar de que los jugadores y el propio entrenador, Claudio Barragán, que comparecieron en rueda de prensa esta semana han querido quitar hierro al partido del sábado, el Lugo-Ponferradina no es encuentro más. No lo es porque la afición no lo trata como tal, porque los que se desplazaron a la ciudad gallega la temporada pasada volvieron doloridos a Ponferrada después de ver el empate a dos goles, que dejaba a la Deportiva fuera del playoff de ascenso. Y, por lo tanto, por mucho que desde el equipo no se hable de revancha, ese duro golpe siempre estará en la cabeza, tanto de los futbolistas como de los aficionados.

Sin embargo, en los deportes no se vive del pasado y esta temporada el objetivo de ambos sigue siendo el mismo: conseguir salvarse cuanto antes. Al contrario de lo que ocurrió la campaña pasada, en esta es el Lugo el que está en mejor situación y cuenta ya con 46 puntos a falta de ocho jornadas para el final. La Deportiva, por su parte, suma 41 puntos después de lograr salir del descenso tras la victoria ante el Mallorca en la última jornada disputada.

Con moral pero sin Yuri

La Ponferradina visitará Lugo con las pilas recargadas después de conseguir los tres puntos contra el Mallorca, aunque aún tiene la cuenta pendiente de ganar fuera de casa —solo ha conseguido vencer en Alcorcón a principio de temporada—, algo vital de cara a conseguir la salvación antes de las últimas jornadas. Por eso el duelo en el Anxo Carro tiene gran importancia, más si cabe teniendo en cuenta que la semana siguiente volverá a jugar fuera y ante el líder de la categoría, el Deportivo de La Coruña.

Para esta trascendental cita Claudio Barragán no podrá contar con su hombre más incisivo, el brasileño Yuri, que vio la décima cartulina amarilla en el último partido y cumplirá ciclo de amonestaciones. Tampoco podrá estar Samuel después de la roja directa vista frente al Mallorca. Pero a quien sí tendrá será a los más de mil aficionados que se desplazarán a Lugo, aprovechando la época vacacional y la cercanía, para apoyar a la Deportiva.

El técnico valenciano puede volver a usar el doble lateral —Castañeda y Bellvís— para tener más consistencia en defensa aunque sacrificaría profundidad ofensiva por la banda izquierda. Sin embargo, al Lugo, uno de los equipos de Segunda a los que les gusta tener la posesión del esférico, le haga daño tener un gran número de hombres detrás del balón. Además, con la ausencia de Yuri, Berrocal parece partir con ventaja para ser el delantero titular en la tarde del sábado.

Seoane recuperado para ser la manija con Pita

Quique Setién apuesta por un fútbol basado en largas posesiones, empezando el juego desde el portero e intentando acabar los ataques por las bandas, con los extremos muy abiertos y pegados a los laterales opuestos. Pero para hacer ese tipo de juego necesita grandes futbolistas en el medio del campo y para esta ocasión recuperará a Fernando Seoane, uno de los timones del Lugo junto a Carlos Pita. Los dos gallegos serán la extensión de Setién en el terreno de juego que, tras la derrota sin paliativos en Murcia, tendrá muchas cosas que indicar.

Sin embargo, el club rojiblanco tendrá alguna baja también. El exjugador de la Deportiva Iván Pérez arrastra molestias y será duda hasta última hora, al igual que Sergio Rodríguez. Pablo Álvarez tampoco podrá ser de la partida y Setién parece que que no contará ni con Ernesto, otro ex del equipo berciano, ni con Sandaza.

Los antecedentes en la Liga Adelante benefician al Lugo

Ponferradina y Lugo son como hermanos, ya que han ido prácticamente de la mano en los últimos años. Desde el paso de ambos por Tercera División, periplo largo por Segunda B —se encontraron en numerosas ocasiones al coincidir en los grupos—, y la actual etapa en Segunda División, a la que llegaron en el año 2012 tras eliminar a Tenerife y Cádiz respectivamente.

En estas dos campañas que llevan en la división de plata de fútbol español el equipo gallego ha vencido en los partidos en El Toralín —0-1 la temporada 2012/2013 y 0-2 en la actual— pero no pudo pasar del empate a dos en el partido de la polémica. En aquel choque, de la jornada 42ª de la Liga Adelante, la Ponferradina necesitaba ganar para poder entrar en el playoff de ascenso, en caso de que Las Palmas no consiguiese la victoria. El equipo canario no lo hizo pero el Lugo, no dejándose llevar, salió a ganar y se puso 2-0 con los goles de Mauro Quiroga. En la segunda parte la Deportiva igualó pero no fue suficiente y, tanto los jugadores del cuadro berciano como los aficionados que sufrieron bajo la lluvia de Lugo, lloraron desconsolados ante una oportunidad única y que tardará mucho tiempo en volver a ocurrir.

