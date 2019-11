Osasuna no supo sufrir

Osasuna saltaba al césped de El Sadar con una losa cargando sobre su espalda: no haber conseguido la victoria en ninguno de los últimos cinco partido en casa. El Valencia, por su parte, llegaba a Pamplona arrastrando un complejo que les ha llevado a no ganar lejos de Mestalla desde el 1 de febrero (2-3 en el Camp Nou). Con esta carta de presentación, el duelo no podía acabar en otra cosa que empate. Así fue. Y eso que ambos técnicos insistieron durante la semana en que la victoria era capital.

Los rojillos ocupaban la 16ª posición de la tabla, con 34 puntos y tres sobre el descenso. Una distancia corta si preguntamos a los seguidores navarros, o muy amplia si hablamos con los de Getafe o Almería. El caso es que un punto ante el Valencia, a priori, puede no parecer malo para Osasuna por aquello de que le asegura permanecer al menos una semana más fuera de los puestos de descenso y dependiendo de sí mismo de cara al próximo compromiso liguero. El problema es que la siguiente parada de Osasuna es el Santiago Bernabéu.

El Valencia demostró una preocupante falta de intnesidad durante casi todo el partido

El Valencia, en cambio, necesitaba la victoria para apurar sus opciones de entrar en Europa —vía Liga, ojo—. El conjunto de Pizzi era 8º, con 44 puntos y a 8 del Villarreal, sexto marcando el último puesto para jugar la Europa League la próxima temporada. Aunque lo cierto es que, incluso de haber logrado la victoria en El Sadar, la empresa se antojaba sumamente complicada y, de hecho, se notó en la actitud del equipo valencianista.

Con las semifinales de la otrora Copa de la UEFA en el horizonte (jueves a las 21:05h en el Ramón Sánchez Pizjuán) y a casi tres partidos de distancia del objetivo —con solo cinco por jugarse— había quien recomendaba a Pizzi reservar a sus mejores hombres, pero el argentino es terco y orgulloso y presentó en Pamplona su once de gala, muy similar al que posiblemente se vista de corto el día 24 en Sevilla. Once futbolistas entre los que no estaban, eso sí, los sancionados Javi Fuego y Barragán, además de los lesionados Ricardo Costa, Senderos, Víctor Ruiz y Diego Alves. En el banquillo, a plena disposición del técnico, pero esperando su oportunidad, la bestia negra de Osasuna. Pero a eso iremos más adelante.

Los navarros también saltaron sobre el tapiz con lo esperado. Armenteros, tras perderse los dos últimos partidos por molestias en su pierna derecha, volvía a la convocatoria, pero no al once, que mantenía la misma estructura de la última jornada, incluyendo a Miguel Flaño en detrimento del francés Jordan Lotiès: esquema 4-2-3-1, con Andrés en portería y la defensa habitual, Silva y Loé en el doble pivote y Cejudo, De las Cuevas y Roberto Torres por detrás de Oriol Riera. ¡Ah!, y mucho miedo.

Un punto más de intensidad bastó para el 1-0

Aún así, en los primeros compases parecía que Osasuna iba a intentarlo con más impetú que su rival. La presión era conservadora —a partir de medio campo—, pero el juego parecía rápido y fluido. Incluso pasado de revoluciones, pues la estabilidad en el juego rojillo brillaba por su ausencia durante los primeros minutos.

Enseguida, un equipo mucho más entero como el Valencia, se recompuso a pesar de su apatía. No había tensión ni intensidad en el conjunto ché y Pizzi se lo recriminaba a sus jugadores desde la banda. Apenas un par de centros blandos y muy pasados durante los diez primeros minutos. Ni siquiera los regalos de Raoul Loé, lento e impreciso durante casi todo el partido, pudieron ser aprovechados para terminar la jugada por un Valencia demasiado impreciso.

A los 10 minutos, Fede dispuso de la mejor y única ocasión del Valencia hasta el gol

El nerviosismo inicial de Osasuna, unido a la ausencia total de intención en el cuadro de Mestalla condenaron gran parte del partido a una soporífera falta de continuidad. Sin embargo, el primer acercamiento al área resucitó el espíritu competitivo de los visitantes. Balón interior al lateral del área e internada de Fede Cartabia que remataba cruzado superando a Andrés pero no a Damià, que acababa despejando la pelota a córner. Un córner que volvió a llevar el miedo a la grada por partida doble: con el saque de esquina de Parejo y tras ganar el Valencia la segunda jugada. El caso es que en ambas ocasiones la pelota quedó muerta en el punto de penalti y, afortunadamente para el cuadro local, ningún jugador ché llegó a impactar con la pelota.

Con tres buenas opciones de gol en tres minutos, el Valencia parecía aceptar su condición de equipo grande y Dani Parejo lo intentaba con un trallazo desde lejísimos que se marchaba muy por encima de la portería de Andrés. Pero nada más lejos de la realidad. Los hombres de Pizzi volvieron a perder intensidad y volvieron a desperdiciar los errores en el centro del campo de Loé y las posibilidades clara de contraataque.

Con este gol (12º), Riera supera las marcas de dos grandes como Milosevic y Pandiani

Es precisamente esta preocupante falta de intensidad lo que explica el primer gol del partido. De las Cuevas lanzaba una contra tras un nuevo ataque desperdiciado por el Valencia, Torres le doblaba por la derecha y el alicantino se la cedía al canterano en el pico del área. Con un recorte hacia el interior marca de la casa, el navarro se abría hueco entro los defensores, armaba la pierna y desde la frontal sacaba un latigazo ajustado al palo diestro de Guaita. El portero valenciano hacía gala de sus reflejos y protagonizaba la estirada de la tarde para evitar el tanto local, pero Oriol Riera, más listo que ninguno, más rápido y metido en el partido que los defensores visitantes, atrapaba el rechazo del cancerbero y, en el área pequeña, alojaba la pelota a placer en el fondo de las mallas. Era el minuto 18, el 1-0 y el duodécimo gol del delantero de Vic esta temporada, superando la mejor marca de dos grandes de la historia rojilla como Savo Milosevic y el Rifle Pandiani y colocándose a tan solo dos tantos de la mejor cifra de goles de un futbolista de Osasuna en una temporada en Primera División: Iván Rosado (14).

Osasuna cedió la pelota a un Valencia impotente

Y prácticamente, hasta ahí puede hablarse de Osasuna. Tras el 1-0, fue el Valencia quien, como manda la cordura, se hizo con la posesión del esférico en busca del empate. O algo así... El conjunto ché se dedicó a tocar en la medular. Parejo, director de la orquesta valencianista, se desesperaba ante la falta de profundidad de equipo y los intentos de sorprender a la espalda de la defensa acababan siendo neutralizados por la zaga rojilla. Incluso fue Osasuna quien puso algún tiro en el acta, gracias a una volea de Cejudo, que cazó en el área un balón larguísimo de Andrés.

No osbtante, los rojillos ya había pasado a la fase de los patadones a seguir, con todo el equipo por detrás del balón y sin ninguna intención de salir a la contra. Afortunadamente para ellos, el Valencia era torpe y predecible con el balón en los pies y la defensa de Osasuna no sufría demasiado para parar las arrancadas de Paco Alcácer y Vargas. De hecho, los más entretenido del último cuarto de hora fue la guerra abierta entre Oriol Riera y Seydou Keita por los balones aéros.

Estrada Fernández no vio un penalti claro de Bertrán por mano

No obstante, antes de finalizar la primera parte, hubo una jugada en la que el Valencia estuvo cerca del empate. Más o menos. Bernat se incorporaba por decisión por banda derecha para meter un balón en el lado contrario de la frontal, donde esperaba Feghouli prácticamente solo. Sin embargo, el argelino, cumpliendo la tónica del partido, estuvo lento, permitió la llegada de Marc Bertrán y... pidió penalti. En un intento de superar al lateral catalán, el jugador rojillo metió la mano para cortar el balón pero, en lugar de continuar la jugada, el valencianista se paró en seco pidiendo la penal máxima, que parecía clara, aunque no para Estrada Fernández.

Para finalizar los primeros 45 minutos, una falta rasita botada por Fede al primer palo era tocada dentro del área por Joao Pereira y desviada —intencionada o desintencionadamente— cerca del palo izquierdo de Andrés. No obstante, la pelota iba demasiado lenta como para sorprender al meta murciano en el caso de haber ido entre los tres palos.

Sin riesgo de empate al comienzo de la segunda mitad

Osasuna pudo poner tierra de por medio con un remate al palo de Torres en el 51

Tras el paso por vestuarios, el Valencia saltó al césped algo más voluntarioso. No es precipitado apostar por una charla de pocos amigos a cargo del temperamental Pizzi, que parecía el hombre más metido en el encuentro entre los visitantes. Sin embargo, sería Osasuna quien daría el primer golpe sobre la mesa a los cinco minutos de la reanudación. Jugadón espectacular de Marc Bertrán en banda derecha y centro a la frontal para Torres que, aunque lento, remata tras recorte y la manda al palo zurdo de Guaita. En el rechace, el tiro de De las Cuevas tocó en un defensor y a punto estuvo de cazarla de nuevo Oriol Riera como en el 1-0. El banquillo rojillo se echaba las manos a la cabeza.

Pero aquella ocasión solo fue un espejismo. Osasuna cada vez cedía más metros a su rival y con el paso de los minutos se encerraba poco a poco en su área. Significativo fue ver a Oriol Riera tapando una internada de Paco Alcácer por línea de fondo. En una de estas, fue Fede quien, con un magistral toque de primeras, servía para la incorporación de Joao Pereira por el lateral del área, desde donde el lateral luso no pudo encontrar portería.

Aún así, el Valencia en ataque era un esperpento. Desde aquella de Fede Cartabia a los diez minutos no había tenido una sola ocasión considerable y Andrés todavía no había tenido que intervenir para evitar el empate ché. Fue entonces cuando Pizzi decidió dar entrada a la bestia negra, que no es otro que Jonas Gonçalves.

Jonas detonó la resistencia

Hasta el día de hoy, el delantero carioca del Valencia había endosado 6 tantos a los rojillos en 5 partidos, siendo el conjunto navarro su presa preferida en Primera División. No obstante, O`Detonador —como le conocen en su país— no atraviesa su mejor momento en la ciudad del Turia. Con solo 9 goles esta campaña, ha acabado cediendo su sitio al joven y enrachado Paco Alcácer. Pero Jonas sabía que si había un partido para reivindicarse era este.

Su entrada por Feghouli cambió el partido. Con dos puntas referencias —y Vargas tirado a banda derecha—, Osasuna se vio obligado a retrasar aún más su línea del centro de campo, dando más libertad de movimientos a Dani Parejo, el jugador con más criterio de este Valencia. Y no tardaron en apreciarse los primeros resultados. Entre él, el brasileño y Alcácer, trenzaron la mejor jugada del Valencia en todo el partido y solo la compostura de Arribas pudo dificultar el remate final de Jonas, que se perdió por mucho a la derecha de Andrés. Aún así, el Valencia parecía otra cosa y todavía quedaban 30 minutos por jugarse. Además, a Osasuna cada vez le duraba menos la posesión de la pelota y el cansancio acumulado de 50 minutos corriendo detrás del balón empezaba a hacer mella en el cuadro rojillo.

Los navarros ya apenas salían a la contra y, si lo intentaban, era con pocos efectivos. Había miedo de perder el sitio y en cuanto Cejudo o De las Cuevas levantaban la cabeza para mirar aunque fuera de lejos la portería rival, Loé mandaba a todos de vuelta a su campo. Ahora sí, tocaba aguantar. Tocaba saber sufrir.

Vargas dejaba su sitio a Vinícius Araújo y el central Vezo hacía lo propio con Piatti. Pizzi iba a por el partido. Keita se incrustaba en la defensa y Parejo se quedaba solo en la medular. Por delante suyo, un arsenal de jugadores con hambre de gol: Fede, Alcácer, Jonas y los propios Araújo y Piatti. Hasta seis jugadores valencianista llegaron a verse en el área rojilla durante un ataque ché.

El gol fue el primer y único disparo a puerta del Valencia en todo el partido

Pero Osasuna aguantaba. Los minutos pasaban y las ocasiones brillaban por su ausencia. Se pasaba el 75, se llegaba al 80 y el Valencia todavía vivía de aquella ocasión de Fede en la primera parte. Ni un solo tiro a puerta en todo el partido hasta el minuto 81, la hora del despertar de la bestia. Parejo a banda, Araújo de primeras para del desmarque en carrera de Jonas y control exquisito del brasileño hacia fuera para despegarse de su defensor. Flaño, con más del doble de minutos sobre las piernas de Jonas, solo pudo achicar y lanzarse al suelo para cortar el remate del delantero valencianista. Su remate tocó en el de Noáin y superó a Andrés con lentitud y alevosía. Era el primer tiro a puerta del Valencia, la primera ocasión clara, el cuarto gol de Jonas esta temporada a Osasuna —de un total de diez—. Pero lo peor de todo: era el 1-1.

Una nueva decepción rojilla

Osasuna no supo aguantar. Se echó atrás demasiado pronto y la fatiga pasó factura antes de lo previsto. Al valencia, desanimado e indolente, le bastó con un sprint de un jugador necesitado para igualar la contienda. Osasuna no había hecho más allá de aquel balón al palo de Torres y un buen trabajo defensivo —que tampoco notable ni sobresaliente—, pero es que el Valencia ni eso. Aún así era el 1-1 que marcaba el luminoso lo que contaba, que, además, era probablemente el resultado más justo.

Gracia sacó Acuña, como siempre ocurre en los minutos finales. En primer lugar iba a ser por Oriol, pero tras una severa pitada el cuarto árbitro cambió su tablilla para señalar el 8 de De las Cuevas —quizá por error, quizá por rectificación del técnico—. Pero si había tiempo para algo era para el 1-2 del Valencia. Los de Pizzi se habían animado con el gol y en vistas del once que habían planteado sobre el terreno de juego, la única opción que tenían de mantener el resultado era no dejando atacar a Osasuna —"la mejor defensa es un buen ataque", dicen—.

Sin embargo, apenas un remate desviadísimo de Fede desde el pico del área y poco más. Reparto de punto que sirve al Valencia para colgar el cartel de cerrado por vacaciones —ni opta a puestos europeos ni tiene opción de meterse en la lucha por el descenso— y a Osasuna para meterle el miedo en el cuerpo. Los resultados de la jornada pueden dejar a los navarros a un punto de la zona de descenso y el próximo fin de semana toca visita al Real Madrid, un partido para el que ni Torres, ni Silva estarán a disposición de Gracia tras haber visto la quinta amarilla.