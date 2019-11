Paulao: "Tengo que demostrar que no soy un cobarde"

El central brasileño del Real Betis, Paulao, ha comparecido ante los medios oficiales del club verdiblanco para dar a conocer su versión de lo acontecido en la jornada dominical frente al Rayo. Su desafortunada actuación le costó a la entidad de La Palmera encajar dos de los tres goles. Además, tras ellos, el ex del Braga pidió el cambio alegando no estar mentalmente acorde el nivel que requería el duelo, hecho que sorprendió a propios y extraños.

Pues bien, tras aparecer pintadas esta mañana en contra del zaguero, el carioca ha salido al paso para esclarecer el triste suceso vivido en la capital de España.

Paulao iniciaba el comunicado con las siguientes palabras: “Quiero que la gente sepa que no estoy aquí para quedar bien o mal ni para vender humo. Estoy aquí dando la cara para explicar qué pasó por mi cabeza. Mentalmente, después de los dos fallos tan seguidos, me fui del partido. Tenía esa impresión y creo que fui honesto. No estaba centrado en el partido y pensé que había jugadores que podían aportar más al equipo que yo en el momento en el que estaba. Sé que hay gente enfadada, pero la gente que me conoce sabe cómo soy y no soy de quitarme de en medio. Estaba mentalmente jodido y pedí el cambio para no perjudicar más al equipo”.

"Pedí el cambio para no perjudicar más al equipo"

El sudamericano llegó admitir que es “la peor situación que he vivido en un campo”. En el mismo hilo, sobre el cambio, apostilló: “En fútbol ser honesto cuesta mucho y yo lo fui. No podía más y estoy pagando la factura. Pero no quise mentir ni engañar simulando que estaba bien. La repercusión ha sido más grande por el gesto. Podía haberlo hecho de otra forma, con la mirada y la gente quizá lo habría entendido”, esgrimía.

Paulao alude, en otro orden de términos, a sus compañeros y al club: “Ha habido gente que me ha dado ánimos. Los fallos están ahí, soy un ser humano pero tenía la sensación de que iba a seguir fallando. A las personas que se enfadaron conmigo quiero pedirles perdón porque mi pensamiento no era quitarme de en medio. Siempre he intentado darlo todo por la afición, el club, y los compañeros”.

Por otra parte, el central apuesta por mirar hacia el futuro y disputar el próximo partido: “Yo sí estoy preparado para volver a jugar. La situación es muy, muy, muy dura para mí pero qué hago. Ahora tengo que demostrar que no soy el que la gente está pensando, un cobarde o un mentiroso. Tengo que dar la cara”, finalizaba.