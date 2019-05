Marc Bartra: “La final de Copa fue agridulce”

Marc Bartra, uno de los jugadores mejor valorados en este duro tramo final para el Barcelona, atendió a varios medios (Esport3 y Barça TV) tras la victoria frente el Athletic Club en la que volvió a ser titular. Así valoraba el partido el jugador: “Sabíamos que sería un partido muy disputado, que sufriríamos porque el Athletic pone un ritmo muy alto, pero creo que hemos sufrido más de lo que pensábamos”.

La valoración de lo que suponía el triunfo para el equipo fue muy positiva para el joven central: “Viniendo de dos golpes tan duros, en un partido tan difícil, llevarnos la victoria ha sido muy bueno para el equipo”. “Sabíamos que si las cosas no acababan de marchar bien costaría aún más de lo normal. Psicológicamente viniendo de dos eliminatorias en las que nos quedamos fuera y en un partido como el de hoy, encima empezando con un gol en contra, no ha sido nada fácil pero estoy súper orgulloso de todos mis compañeros, hemos corrido como nunca”, añadió orgulloso de sus compañeros.

La plantilla no se rinde

Bartra quiso dejar claro que, pese a que el título ya no dependía exclusivamente de sus actuaciones, la plantilla no se rendía y lucharía hasta que fuera matemáticamente posible: “Sabemos que no dependemos de nosotros, pero que tenemos que estar en el pie del cañón por si los demás fallan estar ahí. En ese sentido hoy ha sido una prueba de fuego, porque empezar perdiendo nos hubiera podido hacer tirar la toalla y no la hemos tirado, hemos seguido para adelante. Hemos seguido con las ganas de querer ganar el partido y ha podido ser así”.

“Somos el Barça. Tenemos que ir a por todas. Sabemos que si hemos ganado, esa presión hará que tanto el Atlético como el Madrid sepan que si fallan estaremos ahí”, remarcó en clave optimista.

Una final de Copa con sabor agridulce

La final de copa fue un encuentro de sentimientos para el central, que jugó su primera final y su primer clásico como titular, en el que fue protagonista indiscutible a lo largo del partido y su recompensa vino en forma de gol. Laureado por la afición culé, el partido supuso su consagración en el equipo titular.“Fue agridulce. Perder una final contra el Madrid es doloroso pero por otro lado también estoy contento por el trabajo. Cuando eres pequeño sueñas con jugar un partido así y más haciendo un gol, es algo que no se olvida”, explicaba el zaguero.

El azulgrana remarcó que tenía molestias físicas y que hacia el final del encuentro las empezó a notar: “Llegué muy justo físicamente pero aún así me sentí muy bien durante todo el partido, menos en los últimos diez minutos que no me encontré del todo bien”.

Mientras en el programa Hat Trick Barça de la cadena catalana Esport3 repetían la jugada del gol de Bale, el central la miraba y comentó entre risas: “La he visto muchas veces y le tendría que haber metido todavía más fuerte. Cuando hice dos zancadas ya vi que se me empezaba a subir todo hacia arriba”.

“Son situaciones límite en las que estas uno contra uno, intenté que no se la tirara larga pero no estuve a tiempo porque venía de la cobertura. Si me llega a coger en la primera parte hubiera podido hacerle falta o tirar el balón a córner pero me sentí muy fatigado”, explicó preguntado por si podría haber hecho más.

Finalmente, preguntado por si se molestaba cuando escuchaba que el Barcelona tenía que fichar centrales estando él, se sinceró: “Es el hecho de estar en el Barça, siempre estamos con eso, que puedan fichar a gente o no. Es un poco como nuestra situación de ahora en la que yo estaba. Yo pensaba que no fallaría, estando donde tenía que estar por si acaso se lesionaba alguien o no se fichaba y fue así. Si siempre haces tu trabajo bien hecho, tienes más opciones de estar donde quieres”.