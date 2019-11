Resumen de la jornada 35 en la Liga Adelante

Lugo 3 - 0 Ponferradina

El CD Lugo se hizo con los tres puntos del derbi dos Ancares, puntos que otorgan prácticamente la permanencia a los de Setién y complican a los bercianos. El partido siguió el guión previsto, en donde la Ponferradina atacó con rápidos contragolpes y los locales dispusieron del balón y las oportunidades. A pesar de que el primero de los goles -obra de Sergio Rodríguez- fue en los primeros 45 minutos, éstos se podrían calificar de anodinos, con pocos tintes de derbi, ya que ninguno de los dos equipos mostró demasiado intensidad ni dispuso de ocasiones claras para ponerse por delante de manera contundente. En la segunda mitad, el Lugo se vino arriba y sometió al cuadro berciano, que poco pudo hacer salvo acometer las llegadas gallegas. El canterano Iago Díaz y Enzo Rennella sellaron el resultado con sendas dianas.

Hércules 0 - 1 Córdoba

Tercera victoria consecutiva de un Córdoba que sigue distanciándose de los puestos bajos y comienza a mirar de nuevo el playoff. Muy pronto se adelantaron los blanquiverdes, cuando en una rápida combinación Gunino se adentró en el área, su disparo lo rechazó Falcón, pero Xisco atento al rechace mandó el balón al fondo de las mallas. El Hércules llevaba la iniciativa del partido ante un Córdoba bien plantado, al que no conseguía generarle ocasiones de gol. En la segunda parte, con la lesión de López Garai, los andaluces dieron un paso atrás y el Hércules se encontró más cómodo, jugando todo el tiempo en campo contrario. Ferreiro fue el jugador más activo de los alicantinos, generando sensación de peligro constante. Juan Carlos evitó el gol en un par de ocasiones, y a continuación Pedro en una contra pudo sentenciar, pero su definición fue muy inocente. Con el tiempo cumplido, una pérdida de Juanlu acabó en un centro que remató solo Portillo, pero que fue al centro de la portería donde Juan Carlos se encontró el balón y blocó para asegurar los tres puntos para el conjunto de Ferrer.

Mirandés 2 - 1 Las Palmas

El Club Deportivo Mirandés consigue una nueva victoria en Anduva, que ya empieza a ser un verdadero fortín difícil de asaltar. En esta ocasión la víctima ha sido la Unión Deportiva Las Palmas, quien pese a disfrutar de grandes momentos en la primera parte, se vio abatido por el equipo local en los segundos 45 minutos. Garmendia adelantaba a los rojillos, pero rápidamente Momo, tras una contra perfecta de la Unión Deportiva, ponía las tablas en el marcador. Ya en la segunda mitad, el juego fue creado por parte local, al igual que el peligro en cada ocasión, hasta que Pablo Infante, en una gran jugada personal, conseguía batir a Barbosa. De esta manera, el Mirandés se hizo con tres puntos más que le sirven para alejarse un poco más del descenso y colocarse a su vez a tres puntos de los play off de ascenso. Los de Terrazas, paso a paso, van acercándose a su objetivo, mientras que los jugadores de Lobera buscarán reencontrarse con la victoria en el próximo encuentro para encauzar su camino hacia Primera División.

RM Catilla 0 - 1 Eibar

El Eibar se llevó la victoria de un partido que se ha repetido en multitud de ocasiones con el Castilla como oponente. Los madrileños dominan, mueven el balón, pero no concretan sus ocasiones, a diferencia de sus rivales. Capa se hizo con un balón en la frontal, antes del minuto 15 de la primera parte, y tras colocársela en la derecha, conectó un tremendo derechazo que superó a Pacheco por bajo. El filial madridista remó durante todo el encuentro sin encontrar el gol del empate, bien fuera por un excelente Irureta, el desacierto de sus delanteros o una errónea decisión del colegiado catalán que, a instancias de su juez de línea, anuló un gol legal a Cabrera aún en la primera parte. Con el Castilla volcado sobre la meta armera en la segunda mitad, el Eibar dispuso de ocasiones para aumentar la ventaja, pero el guardameta blanco mantuvo a su equipo en la pelea, al igual que Irureta por el bando vasco, que tuvo una tarde especialmente inspirada, y ayudó a su equipo a seguir en la pelea por lograr el ascenso directo.

Barcelona B 2 - 1 Girona

Dura derrota del Girona en el Miniestadi, feudo del equipo más en forma de Segunda División, el Barcelona B. El equipo gerundense, gracias a la llegada de Machín, gozó de muchas oportunidades de gol e incluso mereció en más ocasiones una victoria que no llegó. Antes del cuarto de hora, Ortuño remató flojo a las manos de Masip. Sandro pudo adelantar a su equipo de no ser porque falló la pena máxima -cometida por Migue a Dongou-, mandando el balón al palo, y el mismo Ortuño no falló en el minuto 27 tras un gran centro de Juncà. En el descanso, Eusebio, que no estaba contento con lo que veía en el campo, dio entrada a Adama Traoré, que revolucionó el partido. En el 65, un pase de la muerte del jugador con origen maliense lo remató a bocajarro Sandro, estableciendo las tablas en el marcador. En el minuto 87, El juvenil Munir, que acababa de ingresar al terreno de juego, mandó un balón a la escuadra. Con el 2 a 1 se llegó al final del partido. El Barcelona B se aposenta en las posiciones de playoff -aunque no puede ascender- con 54 puntos, y el Girona vuelve a ser colista con 37 puntos, tras la sorprendente victoria del Alavés por 0 a 2 en la Nueva Condomina ante el Recreativo.

Mallorca 0 - 3 Deportivo

Golpe de autoridad del Deportivo, que afianza su ventaja sobre el tercer clasificado hasta los 9 puntos. A tenor de lo visto en el terreno de juego, el Mallorca mereció, al menos, no marchar perdiendo al descanso, ya que durante la primera media hora las fuerzas estuvieron muy igualadas, mostrándose dos equipos que se tenían respeto entre ellos. Dominó algo más el Deportivo en esta primera parte y sólo un gol de Sissokó de penalti pudo desnivelar la balanza. En la portería de Lux, sin embargo se sucedieron, las ocasiones y los costados del Mallorca pusieron en aprietos a los laterales blanquiazules. Todo cambió en la segunda mitad, cuando un contraataque de libro tras un robo de laure en su defensa, derivó en el segundo gol del Dépor. El Mallorca se vino abajo y el divorcio con la afición se hizo palpable. El partido se cerró, si no lo estaba ya, con el tercero del Deportivo en otro gran contraataque.

Recreativo 0 - 2 Alavés

El Recreativo sigue su particular carrera cuesta abajo en la clasificación, más pronunciada con su derrota en casa ante el Alavés, que llegaba como colista de la categoría. Los 90 minutos dejaron la sensación de que el que iba último en la clasificación de la Liga Adelante era el Decano, que se vio dominando en todo momento por su rival. El tanto que abrió el marcador llegó en el minuto 26, obra de Manu García, que anotó tras no poder rechazar la defensa onubense un centro desde la banda. El segundo periodo siguió el mismo guión que el primero, y ya en el minuto 48 sentenció el Alavés, con un error de entrega del central Ruymán que aprovechó Viguera para poner el definitivo 0-2 y sumar su gol número 22. Los de Alberto López toman así oxígeno y dejan el farolillo rojo en manos del Girona, quedando los vitorianos a tres puntos de la salvación. El Recre por su parte, se queda sexto con 51 puntos, cada vez más lejos de los dos primeros clasificados, y con una tendencia negativa que está haciendo que peligre incluso el que pueda jugar play off de ascenso. El técnico recreativista, Sergi Barjuan, acabó muy discutido por la grada, que pidió su dimisión.

Sporting 0 - 0 Murcia

Somnoliento partido el que se vivió en El Molinón entre dos de los aspirantes a entrar en playoff, Sporting y Murcia. La primera parte fue un auténtico tostón con ambos equipos muchos más pendientes de defender su portería que de atacar la contraria. Ninguno de los dos conjuntos era capaz de dar ese plus de velocidad y criterio a sus acercamientos al área rival, lo que hizo que el marcador no se moviera. En el segundo acto, el Sporting trató de proponer algo más, pero siempre con más corazón que cabeza, argumento muy pobre para atacar a la zaga pimentonera, tan osadamente adelantada como agresiva, y que apenas concedió huecos. Conforme se agotaba el tiempo, Sandoval, que prácticamente firmó su destitución con este resultado, puso todo lo que tenía en el campo, pero los suyos no fueron capaces de materializar ninguna de las ocasiones de las que dispusieron.

Real Zaragoza 1 - 0 Real Jaén

En un partido sin brillo, la fortuna se aliaba con el Real Zaragoza en el descuento y la victoria se quedaba en La Romareda gracias a un gol de Hugo Álvarez en propia puerta. Con la novedad de Henríquez en el once inicial, el equipo maño salía dispuesto a conseguir una victoria que continuara la buena dinámica que seguía el conjunto blanquillo desde hacía ya varias semanas. El Jaén necesitaba puntuar para salir del descenso y creaba peligro a balón parado, pero era el Real Zaragoza quién tenía las mejores ocasiones de las botas de un participativo Montañés. Mediada la segunda mitad, el técnico zaragocista intentaba dotar de ideas al ataque con la entrada de Víctor Rodríguez y Esnáider, pero el marcador continuaba sin moverse. Cumplido el minuto 90 y con los aficionados perdiendo la poca fe que les quedaba, llegaba el gol de la esperanza. Montañés se internaba en el área y su centro lo despejaba Hugo Álvarez hacía su propia portería cuando Roger esperaba para empujarla. El tanto llevaba el delirio a las gradas de La Romareda y permitía al Real Zaragoza coger el último tren hacia los Playoffs.

Tenerife 3 - 2 Numancia

Tres puntos de oro logró el Tenerife en la visita del Numancia al Rodríguez López. Los blanquiazules, intensos en el comienzo, se pusieron por delante a base de trabajo y esfuerzo ante un conjunto numantino bien colocado, y que consiguió que el juego tinerfeño no fuera todo lo fluido que suele ser en el feudo isleño. Aridane abrió el marcador antes del descanso, tras una gran acción individual de Ayoze, que dejaba al grancanario delante de Biel Ribas. Ya en la segunda parte, los sorianos pusieron toda la carne en el asador para sacar algo positivo de la isla. Primero, Sergi Enrich y, después, Juanma pusieron por delante a los de Anquela, que se dejaron remontar en cinco minutos, para acabar cayendo. Juanjo y Rivero sellaron un triunfo que permite al Tenerife soñar con los playoffs de ascenso a Primera y, quizás, algo más, si el equipo sigue con esta buena racha de resultados durante las próximas jornadas.

Alcorcón 3 - 1 Sabadell

Importante victoria del conjunto madrileño en casa, la segunda seguida en Santo Domingo. Este hecho no ocurría desde septiembre, y al haberlo conseguido, los alfareros han cogido una buena renta de tres puntos por encima del descenso, beneficiado por los resultados de sus rivales más próximos. En el choque ante el Sabadell, los amarillos dominaron por completo la primera mitad, y se pusieron en ventaja de 2-0 gracias a Dani Pacheco. El andaluz, que fue el hombre más destacado del partido, marcó el primero con un soberbio disparo y provocó el penalti del segundo, aunque el árbitro debió pitar falta fuera del área. Juli no marró desde los once metros. El Sabadell se metió en el partido gracias a otro dudoso penalti de Serrán, que no perdonó Aníbal al filo del descanso. En la segunda parte, los arlequinados salieron mejor y tuvieron alguna ocasión de conseguir el empate, pero no acertaron ante la portería de Dani Giménez. En el minuto 70, Dani Pacheco daba la tranquilidad a la grada amarilla con un golazo de falta por la escuadra ante el que nada pudo hacer Nauzet, poniendo el definitivo 3-1. Tres puntos de oro para la Agrupación Deportiva Alcorcón gracias a un partido excelente de Pacheco, el auténtico artífice del triunfo alfarero.