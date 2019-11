Cristian Fernández: "Queremos sacar esto adelante por todos"

Cristian Fernández volvió a la titularidad después de cinco jornadas en las que solo había disputado dos minutos. Fue uno de los once jugadores iniciales, pero no en su posición habitual, extremo, sino de delantero centro, incluso por delante de Jesús Berrocal. Aún así intentó aprovechar su velocidad, esfuerzo en vano debido a la consistencia defensiva lucense. “Sabemos los errores que tuvimos en el partido. Fuera de casa no estamos bien, en casa sí pero con poco que hubiéramos arañado fuera estaríamos en otra posición” dijo el jugador.

"El fútbol es muy ingrato. Hoy eres un tuercebotas y mañana un dios con botas" Sobre si habían recibido algún reproche del entrenador contestó con rotundidad: “Los jugadores somos conscientes de lo que nos estamos jugando ahora y las broncas ahora es lo peor porque nosotros estamos en una situación que queremos sacarlo y los mensajes negativos no ayudan ahora”. Además quiso mandar unas palabras a los aficionados: “No somos tan malos como ahora puede pensar la gente. No somos unos tuercebotas. Somos los mismos que hemos ganado al Mallorca, al Zaragoza…pero el fútbol es muy ingrato. Hoy eres un tuercebotas y mañana un dios con botas. Somos un buen equipo y somos grandes jugadores. Por eso no desistimos y queremos la unión de todos porque muchas veces tenemos impotencia porque se piensa que somos unos pasotas y no es así. El vestuario está fastidiado y sabemos que la dinámica no es la idónea. Pero queremos sacar esto adelante por nosotros, por la ciudad…a todos nos beneficia estar en Segunda División”.

Asignatura pendiente: ganar fuera de casa

La Ponferradina es el peor equipo como visitante, estadística que se volvió a confirmar una vez más en el Anxo Carro de Lugo. En 17 partidos, solo ha ganado uno —en Alcorcón— y ha empatado siete, con lo que ha sumado diez puntos en sus partidos lejos de El Toralín. Cristian es realista y sabe que eso ya no se puede cambiar, aunque afirma que han merecido mucho más: “En casa, tanto nosotros como muchos equipos, tenemos una intensidad diferente. Nos está costando fuera, unos días por una cosa y otros por otra. Pero si recopilamos partidos hay algunos o bastantes que no merecimos perder o empatar y otros que no ha salido el partido que queríamos. Que nadie dude de que nosotros queremos sacar esto adelante. Vamos a pelear, quedan 21 puntos y estamos ahí, que ganando 2 o 3 partidos te puedes meter arriba”.

Próximo partido en Riazor ante el líder

Si ya la situación fuera de casa de la Ponferradina es muy negativa, para colmo visitará al primer clasificado el próximo fin de semana. El sábado jugará ante el Deportivo de La Coruña en Riazor. A pesar de que el equipo gallego tiene mejores números lejos de la ciudad herculina, tras el mercado invernal no conoce la derrota en casa, por ello la misión de la Deportiva aún es más complicada.

Sin embargo, Cristian es optimista de cara a este enfrentamiento en A Coruña: “Sabemos que es un partido complicado pero hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera. Ojalá que veamos la versión buena del equipo, que es intenso, agresivo, que presiona y que podamos sacar los tres puntos”. “No podemos ir a Riazor con una actitud derrotista de cómo es contra el líder nos van a meter 4-0…” declaró. Además también mencionó el partido de la ida en que el equipo entrenado por Fernando Vázquez consiguió la victoria con un penalti un tanto dudoso de Carpio sobre Luisinho. “Aquí el Deportivo nos ganó con muy poco, pero es cierto que en invierno ficharon muy buenos jugadores y el objetivo de ellos es el que es, pero nunca se sabe ya que pueden salir confiados” finalizó con claros síntomas positivos de cara a la salvación de la Ponferradina.