Alemania marca el camino hacia la décima Copa de Europa

Una nueva eliminatoria, el camino hacia la Décima cada vez más corto, y de nuevo todo pasa por Alemania. Después de conseguir vencer en la final de la Copa del Rey al FC Barcelona con un auténtico golazo, ejemplo de velocidad y potencia de Gareth Bale, el conjunto blanco se centra de nuevo en la Liga de Campeones. Tendrán que medir sus fuerzas con el Bayern Múnich, un rival conocido ya que fue el que dejó fuera de la final en el año 2012 al Real Madrid en la tanda de penaltis. Una oportunidad de revancha para el conjunto blanco que tendrá como motivación el devolverle la moneda al club germano y dejar fuera de la final a su bestia negra en los banquillos, Pep Guardiola.

Alemania es territorio enemigo para el Real Madrid, costándole mucho conseguir buenos resultados y cayendo eliminado en varias ocasiones. En las 25 ocasiones que el Real Madrid había jugado en Alemania hasta esta temporada, solo había conseguido la victoria en una ocasión, pobre bagaje en territorio alemán. La historia es totalmente diferente si se refiere a los enfrentamientos contra alemanes en el Santiago Bernabéu, consiguiendo la victoria en 19 de los 25 partidos disputados, siendo territorio maldito para los clubes alemanes. Esta temporada estaba escrito que el conjunto blanco tuviese que pisar Alemania de nuevo en su lucha desesperada por conseguir la décima, pero lo que no estaba escrito es que tuviese que repetir el mismo trayecto en tres ocasiones. Schalke 04, Borussia Dortmund y ahora Bayern Múnich son los obstáculos de las rondas eliminatorias en el camino hacia la final de la Liga de Campeones.

El primer rival era el Schalke 04

Esta temporada, en un nuevo intento por alzarse con la Liga de Campeones, tuvo que superar una difícil fase de grupos donde quedó encuadrado con Juventus, Galatasaray y Copenhague. Fue líder indiscutible del grupo consiguiendo 5 victorias y solo concediendo un empate frente a la Juventus. Gran estado de forma y de juego, de esa manera llegaba a los octavos de final.

A partir de ese momento empezó el tour del Real Madrid por Alemania. La primera parada fue Gelsenkirchen para enfrentarse al Schalke 04 en una eliminatoria que se presentaba fácil para los blancos y así fue. Los pupilos de Carlo Ancelotti dejaron encarrilado el pase a los cuartos de final en el encuentro de ida con un recital ofensivo comandado por la BBC (Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo) con un doblete cada uno que cerraba el partido con un contundente 1-6 en el marcador. El encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu sería solo un trámite donde el Schalke 04 no quería dar la eliminatoria por perdida pero era consciente de que iba a ser muy difícil conseguir darle la vuelta. La estrella portuguesa no quiso descansar, demostrando una gran ambición por jugar y ayudar a sus compañeros, siendo de la partida y terminando de cerrar la eliminatoria con dos goles. Álvaro Morata tuvo sus minutos y los aprovechó como de costumbre marcando el tercero, aunque no se fue del todo contento por varios fallos injustificables, siendo admitidos tras el partido por el propio jugador ante los medios de comunicación. Huntelaar, que no pudo jugar el partido de la vuelta, marcó un golazo imparable para Iker Casillas que no serviría de nada pero sí para que los mineros no se fuesen de Madrid con las manos vacías.

Jürgen Klopp y los suyos esperaban en cuartos

Una ronda menos para el objetivo de la Décima, cuartos de final donde quedaron encuadrados con el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. A pesar de que todo el mundo les daba por favoritos para pasar a semifinales, Carlo Ancelotti y los suyos no querían lanzar las campanas al vuelo, recordando sobre todo lo sucedido la temporada anterior, cuando los de Jürgen Klopp les dejaron fuera de la final con la goleada en Alemania, donde su delantero estrella, Lewandowski, marcó cuatro goles. Este Borussia Dortmund no era el mismo que la campaña anterior, dando menos muestras de seguridad y llegando a esta ronda con varias bajas en su plantilla. A la conocida marcha de Götze al Bayern Múnich, se le unía las bajas de varios pilares fundamentales como Subotic, Gündogan o Lewandowski, entre otros. En resumen, un equipo muy mermado pero que aun así plantaría cara al Real Madrid. Esta vez sería al revés, ida en el Santiago Bernabéu y vuelta en Dortmund.

El encuentro de ida en Madrid fue un dominio constante de los locales, pasando por encima de su rival y encarrilando la victoria con un 3-0 con los goles de Bale, Cristiano e Isco. El Real Madrid no tuvo ningún problema en conseguir la victoria e incluso pudo hacerlo por un marcador mayor. Todo parecía muy sencillo, aficionados y prensa daban la eliminatoria por cerrada, pero Carlo Ancelotti ya avisaba: “No hay que confiarse, no hay nada hecho”. Estaba totalmente en lo cierto. El primer golpe fue la baja de Cristiano Ronaldo quien se marchó lesionado en el encuentro de ida y no llegaba en condiciones para disputar la vuelta. A esto se le sumó el mal juego desplegado por el equipo durante los 90 minutos de juego, la falta de intensidad y los errores constantes en la salida del balón, es decir, un partido para olvidar. La presencia de Lewandowski sobre el terreno de juego daba vida a su equipo, superando a Sergio Ramos y Pepe, junto a un gran Marco Reus que lideró a su equipo, el cual se puso rápidamente con un 2-0 en el marcador que lo dejaba a solo un paso de igualar la eliminatoria. Las ocasiones no paraban de llegar, un constante asedio local sobre la portería defendida por Iker Casillas quien con paradas de mucho mérito, junto a la falta de acierto del rival, estaba salvando a su equipo de una autentica goleada. Mjitaryán tuvo la ocasión más clara a portería vacía tras evitar la salida del portero pero su disparo se estrelló en la madera, al igual que Marco Reus que se encontró con Pepe, dos ocasiones claras que pudieron dar la vuelta a la eliminatoria. El Real Madrid mejoró un poco su versión en la segunda parte para acabar pidiendo la hora pero consiguió el pase a semifinales donde la dichosa bolita del sorteo quiso que vuelva a tener que viajar hasta Alemania para disputar las semifinales de la Liga de Campeones.

La última parada es el Bayern de Múnich

El Bayern de Múnich será el último obstáculo del conjunto blanco hacia la final de Lisboa. Un equipo que viene totalmente relajado tras haber conseguido la Bundesliga con varias jornadas de adelanto, pudiendo dar descanso a sus jugadores y centrarse única y exclusivamente en la competición europea. El club germano quiere revalidar el título conseguido la campaña anterior frente al Borussia Dortmund, entrenado en ese momento por Jupp Heynckes. Ahora la orquesta alemana está dirigida por Pep Guardiola, quien intentará seguir la línea positiva marcada por su antecesor. No le ha sido fácil al entrenador implantar su estilo de juego, teniendo que dar marcha atrás en algunas de sus decisiones y siendo criticado tras empezar con mal pie al perder la Supercopa Alemana frente al Borussia Dortmund. Al final ha conseguido hacer un equipo competitivo, intratable en todas las competiciones, consiguiendo con mucha superioridad la Bundesliga y siendo el favorito para llevarse este año la Champions League. No se espera que Guardiola varíe mucho su alineación, siendo habitualmente: Neuer, Rafinha, Dante, Javi Martínez, Alaba, Lahm, Schweinsteiger, Kroos, Müller, Arjen Robben, Ribery. En esa alineación pueden estar las variantes de Götze y Mandzukic.

El miércoles a las 20:45 en el Santiago Bernabéu se verán las caras el Real Madrid y el Bayern de Múnich para afrontar una eliminatoria muy igualada donde los pequeños detalles decidirán uno de los finalistas. Cada equipo ya ha empezado a usar sus armas antes del partido, como Pep Guardiola, quien ha puesto la piel de cordero a su equipo aprovechando la mala racha por la que pasan debido a la relajación tras proclamarse campeones de la Bundesliga. Ninguno quiere la presión del papel de protagonista, dejando eso a su rival para centrarse en hacer su juego con un papel secundario. Solo dos partidos separan al Real Madrid de la final de Lisboa, un último paso en una Liga de Campeones que para el conjunto blanco más parece la Bundesliga por las tres eliminatorias consecutivas que disputan frente a un conjunto alemán. La consecución de la deseada Décima la marca Alemania.