ENTREVISTA. Robert Simón: "Hay un grupo con mucha calidad y cuesta hacerse un hueco"

Robert Simón (22 de mayo de 1993, Badalona) llegó a mediados del pasado mes de julio a la entidad aragonesa. Tras entrar en las filas del Badalona cuando tenía tan sólo 4 años, fue pasando por todas sus categorías inferiores hasta llegar al primer equipo, en Segunda División B, con el que debutó y jugó 12 partidos cuando todavía tenía edad de juvenil de segundo año. Allí, en Badalona, coincidió con Tarsi Aguado, ahora compañero en el filial del Real Zaragoza, y también con Víctor Rodríguez, jugador de la primera plantilla blanquilla.

A Robert Simón le costó separarse de su familia y empezar una nueva vida en Zaragoza, pero la ilusión por seguir creciendo y formándose como futbolista, y los compañeros, ayudaron a que pronto se sintiera como en casa.

El Real Zaragoza B entra en la recta final de la temporada, y quiere acabar fuerte para afrontar al 100% los playoffs de ascenso a Segunda B. El catalán es el cuarto goleador del conjunto aragonés, con 10 tantos, logrando así su mejor cifra goleadora en su carrera profesional.

Comienzos y llegada al Real Zaragoza

Pregunta: ¿Cómo comenzó Robert Simón a jugar al fútbol?

Respuesta: Empecé a jugar a fútbol a los 4 años, en el equipo en el que he estado toda la vida, el Badalona. Desde que nací, estaba detrás de la pelota. Yo quería empezar a jugar ya con 3 años, pero la edad mínima para entrar al equipo eran 4. En cuanto cumplí los 4, mis padres me apuntaron.

"Llevaba años buscando jugar en un filial, y la propuesta del Real Zaragoza me pareció interesante. No me lo pensé"

P: Cuando llegó la propuesta del Real Zaragoza, ¿le costó mucho aceptarla y salir del club en el que había estado toda la vida?

R: Cuando me propusieron venir al Real Zaragoza, no me lo pensé. Pensé que era ya el momento de salir del Badalona y dar un paso adelante en mi carrera. Llevaba ya años buscando jugar en un filial, y la propuesta del Real Zaragoza me pareció interesante, aunque fuera en Tercera División. No me pensé dos veces el venir a Zaragoza.

P: ¿Qué diferencias ve entre un equipo de Segunda B humilde como del que viene (el Badalona) y un filial de un club histórico?

R: Los cambios que veo entre un equipo 'normal' y un filial es, sobre todo, la edad de los jugadores. También que es todo más profesional, yo venía de un club muy humilde y venir aquí ha sido un paso muy grande. Entrenamientos, instalaciones, compañeros… todo es muy diferente, es un cambio muy grande.

P: Nuevo equipo, nueva ciudad, nueva vida… ¿Cómo llevó el comenzar una nueva etapa sólo y tan joven?

R: Empezó una nueva etapa en mi vida en muchos aspectos: el cambio de ciudad, estar alejado de mi familia… Me costó mucho separarme de mi familia, sobre todo al principio, ahora ya lo llevo mejor, pero al principio cuesta mucho.

P: Cuando firmó el contrato con el filial zaragocista, ¿qué prioridad era la que se marcaba a corto plazo: llegar pronto al primer equipo o centrarse en ascender con la segunda plantilla?

R: No vine con la idea de mirar pronto al primer equipo, si tiene que llegar, llegará, hay que ir poco a poco, porque a veces las prisas son peores.

Un equipo ganador dirigido por Emilio Larraz

P: ¿Cómo es Emilio Larraz como entrenador? ¿En qué pone más empeño durante los entrenamientos?

R: Larraz nos insiste sobre todo en la posesión del balón, en que si tenemos el balón, tendremos más posibilidades de ganar. Y cuando no tengamos el balón, presionar después de la pérdida. Es un entrenador muy cercano y siempre está en contacto con nosotros para ver qué hemos hecho mal, en qué podemos mejorar… Nos tiene muy motivados a todos, es muy buen entrenador en ese aspecto.

"Larraz es un entrenador muy cercano, que siempre está en contacto con nosotros. Nos tiene muy motivados"

P: Un equipo que lo ganaba todo domingo tras domingo y, en numerosas ocasiones, con goleadas abultadas, ¿cómo sigue manteniendo la motivación y las ganas de seguir a tope cada partido, sabiendo que incluso con varios tropiezos seguiría distanciado del resto?

R: Siempre tienes a alguien mirándote, y si lo haces bien, puedes dar el salto y entrenar la siguiente semana con el primer equipo. Además, todos los jugadores de la plantilla somos ganadores, queremos ganar siempre y no nos cansamos de ganar.

P: Tras una temporada casi impecable, el último mes está siendo el que más puntos les ha hecho perder, con dos victorias, tres derrotas y un empate en las seis últimas jornadas. ¿Cómo se superan los pequeños baches que están teniendo?

R: Sobre todo haciendo autocrítica y mejorando en los fallos cometidos, y trabajar a partir de ahí. Un tema muy importante también es que nunca dudamos de nuestro trabajo, y por parte del cuerpo técnico y jugadores no hay nerviosismo, sino ganas de mejorar. No nos podemos relajar en Liga, aunque llevemos cierta ventaja, porque el objetivo de la temporada está al final, y es el playoff, y si llegamos relajados de la Liga, nos puede pasar factura.

"Nunca dudamos de nuestro trabajo. No existe el nerviosismo, solo las ganas de mejorar"

P: ¿Cuáles son, para usted, los rivales más fuertes de la categoría?

R: Los rivales más fuertes que veo son el Teruel, el Barbastro, que no sé por qué está abajo, son muy fuertes y me gustó mucho, el Ejea también me gustó mucho, y el Almudévar, que también es un equipo joven como nosotros y tienen muy buen equipo.

P: Este año, Emilio Larraz debe tener auténticos quebraderos de cabeza para elegir cada fin de semana el once titular, ya que hay mucha calidad en el vestuario. ¿Cómo es la competencia en el Real Zaragoza B? ¿Cuesta tener minutos?

R: Hay un grupo con mucha calidad, con jugadores muy buenos, y hacerse con un puesto en el equipo cuesta. La competencia es muy sana. El entrenador siempre dice que para que un equipo funcione, debe haber competencia, y eso en los entrenamientos se nota, todo el mundo va al 100%. Y cuando uno sale al campo, aunque sean cinco minutos, quieres aprovechar la oportunidad. La verdad es que en este equipo jugar está muy caro. Somos un equipo muy competitivo.

La cantera, presente con el primer equipo

P: ¿Qué sintió cuando le dijeron una mañana en la Ciudad Deportiva a principios de abril que ese día entrenaba con el primer equipo? ¿Hablaron con usted los compañeros o el entrenador?

R: Sentí una alegría inmensa por poder entrenar con el primer equipo y tengo muchas ganas de poder repetirlo otra vez. Los compañeros del filial que normalmente entrenan con ellos me dijeron que estuviera tranquilo y que lo disfrutara. Víctor Muñoz se presentó y fuimos rápido a entrenar.

P: ¿Motiva a los miembros de la plantilla del filial ver cómo varios jugadores, como Rico, Tarsi, Anton, Suárez, Esnáider, Carlos Javier o Whalley entrenan cada día con el primer equipo, siendo alguno fijo en el once titular y otros teniendo varios minutos?

R: Es una motivación ver cómo Rico, Suárez o Tarsi están con el primer equipo. Son uno más de nuestro equipo, porque se siguen cambiando con nosotros, y nos dicen que, si nos llega la oportunidad estemos tranquilos, que lo haremos muy bien.

P: ¿Cree que la situación económica actual del Real Zaragoza es favorable a que se cuente más con la cantera?

R: Creo que es el momento en el Real Zaragoza para tirar de cantera, ya que la situación económica no es la mejor.

"Creo que es el momento en el Real Zaragoza para tirar de cantera"

En el plano personal…

P: Ha marcado en lo que va de temporada 10 goles, siendo la campaña en la que más veces ha visto portería. ¿Cómo se siente personalmente?

R: Me encuentro genial, con muchas ganas de seguir aportando mi granito de arena al equipo para poder devolver al filial a la categoría que se merece.

P: ¿Qué sueño tiene Robert Simón en el ámbito futbolístico?

R: Llegar a ser futbolista profesional.

P: ¿Un ídolo en los terrenos de juego?

R: Luis García (ex del Barcelona, Atleti y Liverpool, entre otros), que es de mi barrio y en verano lo veo a veces por allí.

P: ¿Una anécdota dentro del mundo del fútbol?

R: En el primer partido de Liga con el Real Zaragoza B, estaba dando la charla Emilio y, no sé por qué, me levanté para estirar un poco, me resbalé y casi me caigo, y todos se empezaron a reír y corté la charla del entrenador.

20 chuts de Robert Simón

1. Nombre: Robert Simón.

2. Edad: 20.

3. Lugar de nacimiento: Badalona.

4. Trayectoria deportiva: Badalona y Real Zaragoza.

5. Apodo: Robert.

6. Quién le inculcó el interés por el fútbol: Mi familia, sobre todo mis padres.

7. De no ser futbolista, ¿qué habría sido? Algo relacionado con el deporte.

8. Un vicio: Salir a tomar algo con mis amigos.

9. Un defecto y una virtud:

Defecto : Mi timidez.

: Mi timidez. Virtud: Generoso.

10. Un sueño futbolístico: Llegar a ser futbolista profesional.

11. Un estadio: Wembley.

12. Un equipo: Barcelona.

13. Un entrenador: Manolo, un entrenador que tuve en el juvenil en Badalona. Me aconsejó mucho y aún seguimos en contacto, nos llevamos genial.

14. El mejor consejo recibido: Que siempre sea yo mismo.

15: Jugador favorito por línea:

Portero : Víctor Valdés.

: Víctor Valdés. Defensa : Puyol.

: Puyol. Medio : Xavi.

: Xavi. Delantero: Messi.

16. ¿Con qué compañero relacionarías las siguientes palabras?

Ídolo : Diego Rico.

: Diego Rico. Promesa : Tarsi.

: Tarsi. Humildad : Meseguer.

: Meseguer. Gracioso : Josete.

: Josete. Despistado : David Aroca.

: David Aroca. Amigo: Santigosa.

17. Fuera de los terrenos de juego:

Una película : En busca de la felicidad.

: En busca de la felicidad. Un libro : El secreto.

: El secreto. Un lugar : La playa.

: La playa. Un hobby: Jugar a la play con mis amigos.

18. Palabra que no existe en tu vocabulario: Rendirme.

19. Una frase: Pase lo que pase, nunca pierdas la sonrisa.

20. Supersticiones antes de jugar: Siempre entro a entrenar y a jugar con el pie derecho, y siempre me empiezo a cambiar por la parte derecha.