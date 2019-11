Entrevista. Alberto Montero: "Nunca había vivido la situación de parar un penalti en el último minuto de un partido"."

El catalán Alberto Montero Vega, "Montero", (Barcelona, 1985), fue el encargado de defender la portería del Sestao River durante la temporada 2012/2013. Forjado en las categorías inferiores del FC Barcelona, y tras su paso por diversos equipos de la categoría de bronce como Badalona, Roquetas, Deportivo Alavés o Lleida, desembarcó en el Sestao River en el verano de 2012, tras una fallida tentativa el año anterior. Su actuación en el Sestao - Barakaldo disputado en Las Llanas la psada temporada le convirtió en el héroe del derbi para los aficionados del River. Más de un año después, recuerda para VAVEL los momentos vividos y su visión general sobre este partido de máxima rivalidad.

PREGUNTA. Alberto Montero terminó su relación contractual con el Sestao River el 30 de junio y desde entonces no sabemos nada de él. ¿Qué es de su vida?

RESPUESTA. Pues actualmente estoy sin equipo, no he jugado en toda la temporada y aprovecho mientras tanto para ir haciendo cursos de formación y no quedarme parado.

P. En Sestao se avecina el derbi de la Margen Izquierda y es imposible no acordarse de Montero. ¿El recuerdo es recíproco?

R. Por supuesto, es un momento muy bonito para un portero. Un derbi de rivalidad y parar un penalti en el descuento, cuando veníamos de remontar el marcador en la segunda parte, a pesar de jugar con uno menos, es algo que no se olvida.

"Mi compañero Mikel Orbegozo, que es hermano del delantero que lanzaba el penalti, me había comentado la forma que tenía siempre de hacerlo".

P.. Ayúdenos a recordar la jugada al completo desde su perspectiva.

R. Para empezar quiero comentar que a mí no me pareció penalti. Recuerdo que fue un balón al área que rebota en Eneko y la despeja, y el árbitro considera que es mano. Luego, del lanzamiento en sí, mi compañero Mikel Orbegozo, que es hermano del delantero que lanzaba el penalti, me había comentado la forma que tenía siempre de hacerlo Jon. Además como ya había convertido uno en el primer tiempo, me ayudó a acertar el lado por donde tiraría.

P. Supongo que es la jugada soñada por todo portero, parar un penalti decisivo en la última jugada de partido. Como no sabemos cómo se siente uno, ¿se disfruta desde el mismo instante, o está uno tan concentrado que hasta que no pasa un rato no se es consciente de la importancia de la jugada?

R. El partido aún no había terminado, pero desde el mismo momento que paras el penalti siente esa euforia. Luego cuando suena el silbato ya explotas. Yo ya había detenido otros penaltis, alguna vez en alguna ronda de lanzamientos, pero nunca había vivido la situación de parar un penalti en el último minuto de un partido.

P. Es de entender que las felicitaciones recibidas desde todas partes tras terminar el partido le hicieran comprender de verdad lo que significa este derbi en Sestao.

R. Realmente yo ya sabía lo que significaba este derbi, y desde antes ya estás experimentando esa sensación. Luego es verdad que los compañeros te felicitan en el vestuario, y también estaba la gente que tenía tu Whatsapp o que te había buscado en Twitter para transmitirte su alegría y darte la enhorabuena. Son momentos que te hacen estar satisfecho con tu trabajo.

P. Sabemos que ha cambiado la plantilla casi por completo, pero, ¿mantiene usted contacto con algunos de sus ex-compañeros o gente del club? ¿Qué le parece la temporada que está realizando su ex-equipo?

R. Sinceramente apenas guardo contacto con nadie, pero sí que estoy al tanto de lo que está haciendo el River. Yo ya intuía que iban a hacer una buena campaña desde el momento que supe de las incorporaciones de gente con calidad contrastada como Álex García, Jito Silvestre,… También ficharon gente experimentada en defensa y la portería. En fin, había buenos mimbres para afrontar la temporada, pero aun así es una sorpresa que estén dónde están a estas alturas. Que el River fuese primero a falta de tres jornadas es algo con lo que pocos contarían.

P. No sabemos si ese fue su mejor partido con el River, porque tuvo usted otra serie de intervenciones milagrosas que, según las crónicas, salvaron puntos importantísimos para lo que se estaban jugando esa temporada. A pesar de que también cometió errores puntuales y trascendentales como en Ipurúa. ¿Considera en el balance global que su aportación al equipo dio más puntos de los que restó?

R. No sé cuál fue mi mejor partido. No me gusta valorarme y eso lo dejo para otros. Sí que estoy satisfecho con mi temporada en el Sestao, pues, además de lo mencionado, a pesar de movernos todo el año en la zona de abajo, acabé como uno de los porteros menos goleados.

"Si el Sestao gana el derbi tiene muchas posibilidades de acabar campeón"

P. Otro de los méritos de su trayectoria como portero del Sestao River fue el hecho de que usted fuese el único jugador de todo el grupo segundo que disputó todos los minutos en juego de la liga, algo que contrasta con la situación de esta temporada donde por la portería del River han pasado hasta tres guardametas diferentes. ¿Cuáles fueron, a su juicio, las claves de este récord?

R. Principalmente la confianza que el entrenador, José Luis Ribera, depositó en mí. Se lesionó de gravedad en pretemporada el otro portero de la plantilla, Aitor Alcalde, y la directiva decidió no fichar otro portero, con lo que nos quedamos Laín y yo. Además tuve la suerte de no sufrir ninguna lesión, y, consciente de la responsabilidad, supe medir las acciones para no asumir riesgos de posibles tarjetas

P. Sin embargo, a pesar de todos estos datos, ni renueva por el Sestao ni encuentra acomodo en ningún equipo esta temporada. ¿Tan difícil está el mundo del fútbol o las ofertas no le convencieron ni en lo deportivo ni en lo económico?

R. Es cierto. Cuando llegó Del Barrio a la secretaría técnica del Sestao, decidió apostar por otro tipo de portero y no contar conmigo, y no le guardo rencor por ello. Tuve un par de ofertas de equipos del sur que no me convencían en lo económico, y además mi intención era no moverme muy lejos de casa, esperando algún club de Castilla-León o del País Vasco. Me apunté a las sesiones AFE pero no tuve la suerte de que me eligieran, y también estuve una semana con un combinado de jugadores catalanes sin equipo. Como no surgió nada pues me quedé en casa.

P. Para terminar, no sabemos si está siguiendo con regularidad la temporada en el grupo pero, ¿cuál es su pronóstico para el derbi y para el final de temporada del River?

R. Pues estoy convencido de que el River se va a clasificar para los playoffs, e incluso puede optar al primer puesto. Creo que todo dependerá de lo que suceda el sábado: si el Sestao gana el derbi tiene muchas posibilidades de acabar campeón. Yo me voy a mojar con un 2-1.