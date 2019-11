El análisis amarillo: los problemas de Lobera

La UD las Palmas es un serio candidato al ascenso a Primera visto lo visto esta temporada. Sin embargo, las estadísticas muestran que el equipo sufre mucho para conseguir sacar adelante los partidos. A lo largo de lo que va de curso, y a 7 partidos para el final, se ha echado la culpa a los delanteros amarillos por su falta de acierto de cara a la portería.

Desde varios sectores de la afición y la directiva se han alzado voces en contra del Nigeriano Macaluey Chrisantus,máximo goleador del equipo en esta temporada con siete tantos, y Aranda, responsables de la parcela del gol para los amarillos, cuyo rendimiento y efectividad están por debajo de un plantel que a estas alturas tiene claras posibilidades de subir de manera directa a la Liga BBVA.

A la poca pólvora que hasta el día de hoy han demostrado los dos principales arietes amarillos, hay que sumar la poca aportación de los refrescos en el banquillo. La poca aportación de Máyor, la escasa llegada de gente de segunda línea como Nauzet, Valerón y Masoud, y la poca pegada de Asdrúbal y Tana ha mermado mucho al equipo en los últimos metros de la cancha así como la marcha de Tato y Delev, en busca de minutos, en el mercado invernal.

Por eso, la delantera esta temporada está siendo un verdadero rompecabezas para el técnico Sergio Lobera que cansado de la poca efectividad del nigeriano, relegado al ostracismo en las últimas jornadas, ha buscado varias soluciones para solventar la papeleta del gol.

El entrenador ha colocando a jugadores del medio o de banda en la punta del ataque. Incluso ha subido al goleador del filial, Héctor Figueroa, que aunque bien ya suma goles importantes con el equipo, no ha gozado de muchas oportunidades en el terreno de juego al igual que Benja, último fichaje amarillo.

Poca concentración y solidez defensiva

No obstante, no son los únicos problemas para Lobera. Tampoco se puede recriminar no ganar puntos o partidos decisivos al poco gol de los delanteros amarillos, además de que sería injusto. Parte de culpa de los tropiezos también vienen por errores en la defensa amarilla.

El equipo ha sufrido en los últimos partidos, concediendo goles con mucha facilidad sobre todo en los primeros compases del encuentro. Cierto es que el gol falta y tal vez debido a las soberbias actuaciones de Mariano Barbosa no se ha hablado tanto de la fragilidad amarilla en campo propio.

No hay que olvidar que en lo que va de curso Las Palmas ha encajado un total de 37 goles en contra, 24 de ellos lejos del Gran Canaria, muy alejados de los 24 y 26 goles concedidos por Deportivo y Eibar respectivamente que lideran la clasificación.

Si se analiza esta fragilidad defensiva, se observa que existen varios puntos determinantes que explican esta cuestión. Por un lado, los números demuestran que el equipo insular tarda en acomodarse al encuentro, lo que se va solucionando con el paso de los minutos cuando el balón pasa a ser ya propiedad de los medios amarillos. Por otro lado, Lobera ha tenido serios problemas para dar galones en el centro campo a un pivote defensivo, donde ahora no encuentra complemento que tenga regularidad al lado de Javi Castellano. Como punto final, una defensa que no acaba de convertirse en un muro para los artilleros contrarios, especialmente en las últimas jornadas.

Falta de galones en el pivote defensivo

En la primera vuelta la gran noticia en el centro campo fue Vicente Gómez, que durante fases ha cuajado sus mejores minutos con la camiseta amarilla, acompañando a un Apoño muy irregular debido a sus salidas de tono, que le han mantenido fuera de juego varias semanas por sanción, y su baja forma.

No obstante Vicente se fue diluyendo y el técnico apostó por Javi Castellano, indiscutible actualmente, y que ofrece grandes actuaciones con otras que no tan reseñables a lo que hay que destacar el experimento de Leo, jugador del filial, que de la noche a la mañana pasó del segundo equipo a titular en el primero y cuyo resultado no fue el deseado.

El centro del campo es uno de los frentes abiertos de Lobera junto a la delantera. El curso pasado el de Aragón dejó claro que ese puesto era para Hernán, uno de los más regulares la temporada pasada y que debido a las lesiones no ha gozado de continuidad este año, que en muchos partidos estuvo acompañado de Nauzet Alemán que rindió bastante bien en esa posición pese a ser un jugador de banda.

Una defensa intermintente

En lo referente a la defensa grancanaria solo Deivid ha mostrado cierta regularidad, siendo un fijo para Sergio Lobera pese a protagonizar algún que otro despiste. Acompañando al ex de Sevilla en el centro de la zaga acumula silbidos y críticas el ex deportivista Aythami Artiles, que empezó bastante mal y que alterna buenas actuaciones en defensa con errores importantes que cuestan goles a Barbosa.

En los laterales y tal vez por debajo del nivel que se esperaba dada su trayectoria, ha estado por la derecha uno de los fichajes de la temporada, Ángel López. Luces y sombras para el internacional canario, del que se esperaba mucho más por su hoja de ruta en primera. Por la izquierda y tras las continuas lesiones de Atouba, hoy sin ficha, se han disputado el puesto Dani Castellano y Xabi Castillo, donde el grancanario ha estado mejor pese a no ser de los habituales en la primera vuelta, aunque se perderá el resto de temporada debido a una lesión. Xabi Castillo tendrá que defender el carril izquierdo y demostrar el buen juego que durante parte de la temporada le acompañó en sus actuaciones.

Pese a todos los problemas que el equipo ha sufrido, tanto de cara al gol como a la hora de defender, los de Lobera están en una situación privilegiada para afrontar el tramo final de la temporada con claras opciones de consumar un hipotético ascenso a Primera.

El técnico no ha encontrado la continuidad deseada en el once y la aportación de algunos de los jugadores de la plantilla no ha estado al nivel de las expectativas. Sin embargo, eso no quiere decir que no le hayan dado un buen rendimiento. La Liga es el torneo de la regularidad y aunque precisamente el cuadro amarillo haya dado muestras de irregularidad, alternando brillantes rachas con otras no tan buenas, los amarillos han estado en los puestos nobles de la clasificación durante toda la temporada.