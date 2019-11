Larrivey: “Han cambiado los resultados, pero las ganas son las mismas”

El delantero del Rayo Vallecano, y máximo goleador del equipo junto con Alberto Bueno con once dianas, habló en sala de prensa después del entrenamiento de cara al partido del sábado frente al Granada C.F.

"Cambiaron los resultados, las ganas siempre fueron las mismas, la metodología del trabajo igual y la forma de juego también”, explicaba Joaquín Larrivey después la transformación en cuanto a resultados y sensaciones vividas en esta segunda vuelta. “Evidentemente antes nos llegaban con más facilidad, nos hacían más goles, llegábamos nosotros menos, y convertíamos menos, obviamente. Eso fue lo que cambió, pero el resto fue que mantuvimos la misma idea, las mismas ganas, y eso hace que hoy estemos en otra situación completamente distinta a la de hace dos meses, pero siempre con la misma intensidad y felicidad de afrontar cada entrenamiento y cada partido", sostuvo el argentino.

"Mantuvimos la misma idea y eso hace que hoy estemos en una situación distinta a la de hace dos meses"

Sobre el rival, el equipo del ex rayista Piti, Larrivey afirmó que están en una situación comprometida, y que va a ser una final. “Es una final más, hay que tratar de ganar, como siempre lo hemos hecho, dar el máximo y dejarlo todo. Es la mentalidad de este equipo. Lo demostramos contra el Betis, que salimos desde el minuto cero a por el partido".

Si el Rayo Vallecano continúa con la buena línea que demostró la pasada jornada contra el Betis, no es descabellado que pueda acabar entres los diez primeros. No obstante, el delantero franjirrojo no piensa en ello. "Me encantaría quedar entre los diez primeros, sin duda, pero me gusta ponerme metas más cercanas. El partido de Granada el próximo sábado es el primer gran objetivo. Cuando falte una jornada ya veremos para qué nos da, pero me parece que hay que pensar solamente en el partido del Granada, honrar la camiseta y en ganar, porque matemáticamente todavía no estamos salvados. Después, lo que tenga que venir, vendrá", aseguró.

"El partido contra el Granada es una final más, y hay que dar el máximo para ganar"

Y es que dentro de esta recuperación del equipo, se encuentra la recuperación de Larrivey. Una evolución que parece haber ido de la mano, y con la que se refleja el jugador rayista, siendo actualmente el máximo goleador del equipo. "La verdad que estoy contento porque los goles están aportando puntos, pero me veo reflejado en el equipo. En la primera vuelta fui parte de lo que vivió el equipo, que todavía no estaba asentado en el camino. Tenía una ideología y una idea, pero le costaba. A mí me pasó lo mismo. Fui parte de eso. Hoy disfruto como lo hace todo el equipo. Está armado, el que juega lo hace bien, soy también el reflejo de lo que se vivió en la temporada. A nivel personal muy feliz, porque me está tocando hacer goles y sirven para conseguir resultados. Lo mismo le pasa a la defensa, que no encaja goles porque lo está haciendo muy bien", afirmó.

Por último, no quiso hablar de su futuro en el Rayo Vallecano, aunque sí comentó que le gustaría seguir en el club de Vallecas. Y sobre poseer la autoría del gol 400 en Primera en el Estadio de Vallecas, Larrivey tildó la proeza de linda casualidad. "Es lindo estar en la historia de un club. Está siendo un año muy feliz. Una linda casualidad que haya hecho el gol número 400".