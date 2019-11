Ernesto Valverde: "No sé cómo tengo que decir que tengo contrato con el Athletic"

El Athletic encara una jornada que puede ser decisiva para conseguir la tan deseada cuarta plaza. El partido ante el Sevilla es de aquellos que marcan el trabajo de todo un año. Valverde reconoció que está siendo una semana especial: "Estamos ansiosos de que llegue el domingo a las siete. Sólo tenemos ojos para este partido". El técnico piensa que sus chicos no notarán la presión, ya que pesará más la motivación por lo que se puede ganar, además de considerar el choque como una final: "No estaría todo hecho, pero marcaría mucho, el que salga dependiendo de sí mismo tendrá una ventaja importante".

"Sólo pensamos en ganar"

La ventaja de tres puntos con la que parten los rojiblancos posibilita que el empate le baste al equipo para mantenerse cuartos, en opinión de Ernesto Valverde: "Es menos malo que perder, pero solo pensamos en la ilusión de ganar. La victoria nos da mucho". El preparador extremeño advirtió de los peligros del Sevilla: "Son especialistas a balón parado y al contraataque, con buenos lanzadores, buenos rematadores y bastantes jugadas". Valverde también destacó la importancia de parar a un jugador como Ivan Rakitic: "Es el que les lanza a los de arriba. En la estrategia es fundamental, decide lo que van a hacer y luego tiene un lanzamiento bastante preciso".

Txingurri recalcó la importancia del partido: "Posiblemente mi partido más importante como entrenador en el Athletic". Además, aceptó que San Mamés y los tres puntos de ventaja les da cierto favoritismo, al que restó importancia. El técnico reconoció que el Sevilla sabe utilizar los bloqueos, como demostró ante el Valencia en la Europa League: "Es verdad que se benefician de los bloqueos. Ayer había jugadas que remataban sólos porque Mathieu estaba en el suelo, son lances del juego pero me gustaría que el árbitro estuviera más atento".

"Yo de mis clausulas no voy a hablar públicamente"

El otro tema estrella fue el futuro de Ernesto Valverde y su posible marcha al F.C. Barcelona. Las palabras del entrenador de Athletic, tras el partido del Camp Nou, dieron la sensación de dejar abierta la posibilidad. El de Viandar de la Vera aseveró de forma seria: "Los que hablan de eso son la prensa y me parece bien, pero desde el punto de vista del entrenador yo no puedo entrar a hablar de esas cosas". El entrenador de los vizcaínos quiso además ser respetuoso con Tata Martino: "En el Barcelona hay otro entrenador que es mi compañero de trabajo y no le gustará que estén sacando nombres de sustitutos permanentemente".

Los medios se mostraron insistentes en el asunto Barcelona ante la incredulidad de Valverde, que decidió tirar de ironía ante la pregunta de si podía asegurar que seguiría en el Athletic el año que viene: "¿Si yo lo puedo asegurar?. Pues no lo puedo asegurar, porque igual me cesan mañana". El rumor sobre la existencia de una claúsula en el contrato de Txingurri, que le permitiría irse al equipo culé, terminó de cansar al entrenador: "No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Yo de mis claúsulas y mis contratos no voy a hablar públicamente, pero vamos, no sé cómo tengo que decir que tengo contrato con el Athletic para el año que viene, porque es así".

Valverde confirmó la total recuperación de Mikel Rico a la par que se mostraba contrariado por el estado físico y anímico de Iker Muniain: "Está tocado, porque no termina de estar bien, tiene que infiltrarse para jugar y está llegando muy justo a final de temporada". La posibilidad de que Borja Viguera refuerce el conjunto bilbaíno la próxima temporada se ha venido comentando, el técnico extremeño afirmó no haber elaborado ningún informe sobre el jugador. Valverde dedicó también unas sentidas palabras a Tito Vilanova unas horas antes del fatal desenlace: "Es una pena, fue compañero mio en el Mallorca, desde aquí un abrazo y esperemos que se reponga". Por desgracia los deseos del entrenador del Athletic se vieron truncados pocas horas después.