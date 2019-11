Sorpresa en el “derbi del hierro”

El derbi de la margen izquierda volvió a demostrar la grandeza del fútbol que en partidos de la máxima rivalidad no entiende de locales, ni favoritos, dinámicas ni de estadísticas. Todos los factores previos apuntaban a un resultado muy diferente al que se dio en Las Llanas, y que no sólo sorprendía a las peñas verdinegras que prepararon el día a lo grande, sino a la propia afición visitante, que, en un número muy escaso para lo que suele acostumbrar, no esperaba celebrar una victoria en el campo del eterno rival.

Mientras el Sestao saltaba al césped con la alineación prevista, repitiendo Ángel Viadero el mismo once de la semana anterior, Iñaki Zurimendi apostaba por introducir novedades es su zona de vanguardia, escorando a Arriaga y Dañobeitia en sendos extremos, para dar entrada a Trujillo como hombre más adelantado. Parecidos dibujos sobre el campo, y sobre todo similares intenciones en ambas formaciones, más preocupadas de no hacer concesiones en defensa y esperar el error del contrario para hacer daño.

Más cómodo desde el minuto inicial, al Barakaldo le vino bien jugar sin la presión de jugarse más que la honrilla del derbi frente al vecino y una clasificación para Copa que no deja se ser un leve consuelo para un equipo que hace poco aspiraba a algo más. Caso contrario al de su anfitrión, a quien se le presuponía un arranque de partido con más intensidad e iniciativa, apoyado en el empuje de una hinchada entregada.

Nada de ello hubo, y si mucho balón largo en una y otra dirección. El exverdinegro Izurza dominaba la zona ancha mientras que en el equipo local era Jito el encargado de canalizar el juego de ataque a base de parar y recibir ayudas desde los costados de Álex y Josu Hernáez, aunque las escasas aproximaciones locales durante este primer tiempo no pasaban de córners y jugadas de estrategia siempre bien defendidas por una sólida retaguardia donde ya descollaban con nombre propio las figuras de Neira y Odei.

Arriaga repite como en la ida

Una indecisión de Esnaola ante el avance de Trujillo iba a propiciar el primer susto para la grada local, aunque la internada del delantero gualdinegro por la derecha no iba a encontrar el remate de su compañero Dañobeitia en el segundo caso.

Perdonaría el Barakaldo la primera, pero no la segunda oportunidad que se le iba a presentar. Pasaba el ecuador del primer tiempo cuando una jugada mal defendida desde el costado derecho del ataque visitante permitía centrar libre de marca a Expósito. El balón colgado no era bien atrapado por el cancerbero del River y caía por sorpresa a los pies de Eneko Rubio, que agradecía el regalo involuntario para asistir a su compañero Arriaga, que, solo y a puerta vacía, convertía a placer el que a la postre sería único gol del partido.

Al igual que ocurría en el derbi de la primera vuelta, el pequeño atacante del Barakaldo aparecía como “bestia negra” de los verdinegros, que no supieron reponerse del mazazo hasta el descanso. El escenario se tornó ideal para el cuadro de Zurimendi, que apenas sí pasaba algún apuro por el incordio del combativo Gerardo. La incapacidad del dúo Cabero – Urkizu, dos defensas recovertidos en mediocentros, a la hora de elaborar jugadas hacía añorar la ausencia del sancionado Diamanka, verdadero motor del cuadro de Viadero en su casi impecable segunda vuelta liguera.

No supieron sin embargo los visitantes aprovechar la pérdida de brújula en el equipo local para hacer más estragos en su defensa, salvo en un contraataque peligroso que dejó a Trujillo en un mano a mano frente a Esnaola, que, esta vez sí, interceptó con acierto el avance contrario.

Serantes evita el atisbo de remontada

Tras el descanso, Zurimendi optaba por colocar a Arriaga como hombre más adelantado, situando a Goti como hombre de refresco por la banda. Y aunque el River parecía arrancar con nuevos ánimos insuflados, serían los visitantes los que volvían a tener cerca el segundo tanto en llegadas de Delgado, Dañobeitia e Izurza. El River por su parte comenzó a animar a su sufrida hichada, y Jito tenía su primera oportunidad de partido con un difícil remate de tacón que se marchaba ligeramente desviado a la derecha del guardameta Serantes.

Viadero apostaba por un cambio táctico para enderezar el rumbo del partido, sacrificando al lateral Bingen por Dani Guerrero, retrasando a Urkizu a cubrir el flanco izquierdo de la defensa. El juego local agradeció la presencia de un centrocampista específico como el catalán, y sobrevendrían los mejores minutos en lo que a producción de ocasiones se refiere.

Así llegaba una de las mejores jugadas del partido, con la intervención estelar del capitán del Sestao, Josu Hernáez, que ponía un maravilloso centro desde la banda derecha hacia la cabeza de su compañero Jito Silvestre, El remate de cabeza del pichichi del grupo desde dentro del área hizo temblar Las Llanas pero no al guardameta Serantes, que con una increíble intervención evitaba el vigésimo quinto gol del delantero catalán, y repelía el remate en segunda instancia de Gerardo Carrera.

El gol espoleó al conjunto local, pero el Barakaldo no se descomponía en defensa y también gozaba de ocasiones claras. Seguía sin fluidez el ataque del Sestao, que ganaba metros más por la voluntad de sus individualidades y el empuje de una grada que se calentaba reclamando como pena máxima en esta segunda parte unas posibles manos y un derribo de Jito.

De una falta vendría la segunda gran oportunidad para empatar el encuentro. Un lanzamiento lejano pero que el especialista a balón parado del equipo, Josu Hernáez, ejecutó con tal maestría que la grada no supo distinguir si fue repelida por el poste o por la prodigiosa estirada del meta Serantes. Esta vez la suerte no quiso acompañár al emblemático jugador en su partido 150 como verdinegro, quedándose sin poder emular el éxito del derbi de la temporada pasada.

El partido decreció en intensidad y en frescura, aunque los cambios introducidos por ambos técnicos en el tramo final no tuvieron consecuencia alguna. Viadero se la jugaba sacrificando a dos defensas, Resines y Alberto, acabando con una línea de tres defensas, mientras que Zurimendi daba entrada a otro ex del River como Etxaniz, y un nuevo defensa, Quintanilla, para contener el quiero y no puedo del River.

No supo el Barakaldo sentenciar el partido en alguno de sus contraataques, pero Dañobeitia y Goti no acertaron. Tampoco hubo lugar para la épica y los goles in extremis como la jornada anterior en Las Llanas, y la subida al ataque del portero local Raúl Domínguez en el último córner no pasó más allá de simple anécdota.

El pitido final del colegiado confirmaba el fin de una racha de doce partidos invicto del Sestao River, que queda a expensas de lo que suceda mañana en el resto de la jornada para ver si mantiene su condición de líder o retrocede uno o dos puestos en la clasificación; en el bando contrario, la sonrisa reapareció en los rostros de los jugadores y cuerpo técnico de un Barakaldo que anuncia próxima rueda de prensa con la posible confirmación de la no renovación del contrato de su técnico para la próxima temporada.

