UD Logroñés - Racing de Santander: llegó la hora de cumplir objetivos

Segunda ocasión esta temporada en la que el Racing de Santander visita el Estadio de Las Gaunas. La primera vez fue para visitar a la SD Logroñés y ahora lo hace para encontrarse con el otro equipo que convive bajo el afamado estadio riojano. Partido cargado de tensión y emoción, como suelen ser todos los que caen por estas fechas, en la que ambos equipos se juegan mucho pero en escenarios distintos. La UD Logroñés quiere mantener la categoría y el Racing de Santander salir de ella pero para ascender a la superior: la Liga Adelante.

La directiva de la UD Logroñés no quiere que sus jugadores se sientan solos este domingo. Es el momento de que la afición local juegue su papel y le dé un plus de fuerza a sus jugadores. Con la visita del líder e histórico de fútbol español, el Racing de Santander, el equipo presidido por Pedro Martínez ha puesto en marcha la maquinaria social de club y ha lanzado un comunicado para instar a los seguidores a que vayan al campo a animar al equipo. Se espera un gran ambiente en el mítico Estadio de Las Gaunas que espera repetir las tremendas tardes de fútbol ocurridas no hace tanto tiempo en Logroño. Por último, el club ha movilizado también a sus propios trabajadores para dar todas las facilidades posibles a aquellos que quieran asistir al partido.

UD Logroñés: no dejes para la semana que viene lo que puedas hacer este domingo

Tres puntos perdió la UD Logroñés en el último encuentro disputado en León y tres goles encajaron los jugadores de Raúl Llona. Los blanquirojos no estuvieron acertados de cara al gol unido también a la sobresaliente actuación del portero de la Cultural Leonesa, Toño. No acaba de afinar la puntería el conjunto riojano que acumula una preocupante renta de tres goles en los últimos cinco partidos. El partido estaba bastante encaminado para la Cultural Leonesa ya en la segunda parte. La primera mitad había terminado con dos goles para los locales y alguna ocasión para los visitantes. Sin embargo, un penalti transformado por Góngora en los últimos compases de la primera parte provocó un bajón anímico en la UD Logroñés. En la segunda parte, los riojanos salieron decididos a retomar el partido pero continuamente se encontraban con Toño en sus intentos de recortar distancias. Un gol tardío obra de Diego Torres sumó el tercero de los leoneses y el segundo del delantero cordobés. No se movió el resultado ya más. Además en los minutos finales se produjo la expulsión por roja directa de Iriarte por una entrada dura y a destiempo. El conjunto del partido había sido muy negativo para los riojanos.

Faltarán a este encuentro lriarte por la ya comentada expulsión así como Diego Garrido por lesión. Además, el técnico riojano ha decidido prescindir de Omar Chamadoira, Javier Pascual y Sergio Domínguez. La lista de convocados es : Sergio López, Miguel Martínez de Corta; Iñigo Zubiri, Javier Herreros, Sergio Martínez, Asier Ormazábal, José Carlos Gil; Moisés Eguizábal, Adrien Goñi, Fernando González, Ibai Ardanaz, Alain Barrón, Jaime Moreno, Javier Rodríguez, Eduardo Ubis; Iñigo Rodríguez.

De haber ganado en León los aficionados de la UD Logroñés habrían podido respirar tranquilos estas últimas jornadas. Sin embargo, con la derrota y los resultados de otros equipos, se encuentra el equipo de Raúl Llona a cinco puntos del descenso. Se juegan mucho los riojanos pero enfrenten tendrán al actual líder del grupo. Mal encuentro para sumar y mal momento para no hacerlo. Las próximas jornadas pueden ser críticas para el equipo logroñés con enfrentamientos ante la SD Logroñés y el Compostela. Partido a morir entre los dos equipos logroñeses de la categoría con un punto de diferencia, a dia de hoy, entre ambos.

Racing de Santander: atar el primer puesto del grupo

Segundo empate consecutivo y sin goles para el Racing de Santander. Se pide mucho más al líder del grupo y aspirante a todas luces a ascender a la Segunda División del fútbol español. Mediocres resultados ante equipos teóricamente inferiores pero que supieron, y de qué manera, hacer frente al equipo de Paco Fernández. Los verdiblancos aburrieron a los presentes en los Campos de Sport con un encuentro rácano y soso para cerrar los enfrentamientos entre cántabros de la categoría de bronce. Tienen que espabilar los jugadores santanderinos que ya recibieron aviso de la afición local con ciertos silbidos al trabajo del equipo. Ha de tomarse en serio el Racing de Santander estos partidos restantes para sellar su primer puesto y poder preparar con mayor tranquilidad el objetivo de la temporada: subir a la categoría de plata.

El equipo afrontará el encuentro con la crucial baja del asturiano Miguélez. El talentoso centrocampista será baja casi un mes por una rotura de fibras en gemelo de su pierna derecha. Por otro lado y a pesar de que está entrenando con relativa normalidad, no se espera que se convoque al capitan Mario Fernández. Francis será duda así como Juanpe con un golpe en el tendón de Aquiles de su pierma derecha. A falta de la convocatoria, el Racing cuenta con numerosas dudas de los efectivos que podrá desplazar a Logroño y deberá convocar a jugadores de las secciones inferiores.

El primer puesto del grupo le está costando a los santanderinos más de lo que esperaban. Probablemente eso haya sido el error: pensar que todos los partidos restantes son un trámite es una de las tretas de esta categoría. Un grupo en el que la calidad no te asegura la victoria sino que lo hace la intensidad y la concentración. Dos factores que no han tenido en su cabeza los jugadores de Paco Fernández. Racing de Ferrol, Guijuelo y Real Avilés ya se han aprovechado de esa falta de tensión. Actualmente, la diferencia entre ellos y el Racing es, como mínimo, de cinco puntos. Diferencia aún importante para los santanderinos pero que, sin embargo, contaban con una mayor renta no hace mucho. No deberían los jugadores cántabros dormirse en los laureles porque la caída puede ser dura para un equipo que se veía ya en Segunda División. Los próximos compromisos serán en casa contra el Ourense (lejos de los puestos de ascenso) y terminarán la temporada regular en Vigo para enfrentarse al Coruxo (en viva lucha por no descender a Tercera División).

Koné decidió en la primer vuelta

El anterior partido entre ambos equipos terminó con victoria de los entonces locales, el Racing de Santander. Éste ha sido hasta la fecha el único encuentro oficial que han disputado ambos equipos, dada la reciente historia del conjunto de Raúl Llona. El choque se decidió con un gol de Koné, inapelable para Sergio. Los riojanos tuvieron varias ocasiones y le dieron intensidad al encuentro pero la balanza se desequilibró para los locales. Ese gol le acercaba al Racing a un liderato que ostentaba el Guijuelo, ahora perseguidor de los santanderinos. Los protagonistas de aquel día volverán a verse las caras la tarde del último domingo de abril.

Como viene siendo habitual, si no es posible acudir al estadio, desde VAVEL se retransmitirá el encuentro con todo lujo de detalles. ¡Os esperamos!

Posibles onces

UD Logroñés

Racing de Santander

​