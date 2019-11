El Sevilla no estuvo a la altura

En el mes de febrero todo hacía presagiar que el Sevilla lucharía hasta final de temporada por clasificarse para la Europa League, la clasificación para la Liga de Campeones era una utopía, ni al más optimista se le ocurría tal posibilidad. En aquella fecha, el conjunto hispalense se encontraba sumido en una gran crisis deportiva. Tres puntos de 18 posibles en Liga y la pobre imagen de los de Emery tuvieron la culpa de ello. Esta situación dejó al equipo muy tocado y parecía que la única opción de clasificarse para Europa sería consiguiendo el séptimo puesto, siempre y cuando el campeón y subcampeón de Copa del Rey estuvieran entre los seis primeros.

Escalada milagrosa

El giro a la situación se produjo en Vallecas, dónde se llegó a hablar de que Emery se jugaba su puesto en el banquillo sevillista. El encuentro terminó con victoria sevillista por 0-1. Desde ese momento, el Sevilla consiguió 27 puntos de 30 posibles, o lo que es lo mismo, nueve victorias en diez encuentros. Algo que llevó a los hispalenses de estar a 13 puntos de los puestos de Liga de Campeones, a estar tan solo a tres.

En esos diez encuentros el Athletic de Bilbao, cuarto clasificado, cosechó tres empates, dos derrotas y cinco victorias, lo que permitió que el Sevilla le diera caza y fuera el único rival serio en la lucha por ser campeones de la otra liga y poder estar en la ronda previa de Liga de Campeones de la próxima temporada.

Con la cabeza en Valencia

Este encuentro era uno de los más importantes de la temporada, ya que por primera vez el Sevilla dependía de si mismo para asaltar el cuarto puesto en Liga. Pero había otro factor que hacía que los andaluces no estuvieran totalmente centrados en el partido y prueba de ello fue la alineación que sacó de inicio Unai Emery. Jugadores como M'Bia, Vitolo, Reyes, o Rakitic comenzaron el partido desde el banquillo para poder darles descanso de cara al encuentro del próximo jueves ante el Valencia. Es difícil abstraerse de un partido que te puede llevar a jugar una final europea, y finalmente no lo pudieron conseguir Emery, ni los jugadores, que no mostraron la intensidad que requiere un partido de estas características.

El Athletic supo lo que quería desde el inicio y los sevillanos no pudieron desarmarlos, menos aún después del gol local a los cuatro minutos. El centro del campo y las bandas estuvieron controlados en todo momento por los rojiblancos. Emery colocó a Coke y Diogo en la banda derecha para contrarrestar al Athletic, que es el equipo de Primera que más centros al área ha realizado esta temporada, un total de 1045. La banda derecha estuvo bien cubierta, no así la izquierda, que es por donde llegaron los dos últimos goles del conjunto vasco. Alberto Moreno no estuvo presente en ninguno de ellos y Trochowski fue el único jugador que intentó tapar las dos asistencias.

Gameiro suma y sigue

Kevin Gameiro, tras marcar ayer, volvió a igualar los goles de Bacca esta temporada, 21, y se convierte en el máximo goleador sevillista en la competición liguera con 15 tantos. El francés aprovechó la asistencia de Jairo y anotó su único remate a puerta del partido. Entre él y Bacca ya acumulan 42 goles oficiales esta temporada. Estas cifras confirman a esta dupla como una de las mejores de la historia sevillista, en cuanto a anotación se refiere. Cuatro partidos, cinco en el mejor de los casos, son los que restan hasta final de temporada y no sería descabellado pensar que entre ambos consiguieran llegar al medio centenar de goles.

Esta derrota no ha sido tan dolorosa si vemos el ilusionante final de temporada que resta para los sevillistas, pero es un varapalo el no poder luchar hasta el último partido por estar la próxima campaña en la máxima competición europea, más aún después del gran ascenso de las últimas jornadas. En septiembre cualquier sevillista habría firmado la actual situación, pero viendo la progresión y sabiendo que la ambición siempre ha sido una de las máximas del Sevilla, esta quinta plaza puede saber a poco. Pero no podemos olvidar que más de la mitad de la plantilla de esta temporada es nueva, y que con esta ambición, lucha y esfuerzo todos los objetivos son posibles, ya sean a corto o a largo plazo.