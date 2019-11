Ancelotti: "La táctica no es lo importante, sino el aspecto mental"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa en el día previo al partido de vuelta de las semifinales de Champions, un encuentro que determinará la suerte de los blancos en la prseente campaña. El técnico italiano relegaba a un plano secundario la trascendencia de la táctica y confería una mayor importancia al aspecto psicológico con el que los jugadores afronten el choque: “No creo que cambie mucho tácticamente el partido de mañana con el de la ida. La táctica no es lo más importante sino el aspecto mental y las ganas que tenemos todos de llegar a esta final. En la ida estuvimos muy tímidos al principio y empezar así mañana sería muy peligroso. Lo más importante es que en este tipo de partidos tenemos que trabajar todos juntos. Defender los delanteros y atacar los defensas”.

"Con delanteros como Bale, Benzema y Cristiano es complicado jugar con posesión; necesitan espacios"

Después de los ríos de tinta que han corrido por el diferente estilo que ambos conjuntos presentaron en el partido de ida, Ancelotti se congratuló por la existencia de esto y reiteró que por las características de sus hombres de ataque, el Madrid no puede ser una escuadra caracterizada por la posesión del balón: “Veo un partido de fútbol y dos equipos con filosofías diferentes por las características de los jugadores. Con delanteros como Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo es complicado jugar con posesión porque necesitan espacios. El fútbol es bonito por esto. Cada uno tiene su idea y yo personalmente creo que es mejor un fútbol de transiciones rápidas”.

"No somos tan tontos de pensar que ya hemos ganado"

El de Regiolo respondió a Guardiola que afirmaba haber leído que el Real Madrid se considera ya clasificado y prácticamente dueño del trofeo. El italiano negó tal aspecto e incidió de nuevo en la dureza del choque: “Creo que nadie es tan superficial para pensar que hemos ganado ya. El partido de mañana es muy complicado. Jugamos contra un gran equipo y tenemos una pequeña ventaja de la ida, pero necesitamos disfrutarlo. No somos tan tontos de pensar que ya hemos ganado”. Ancelotti hizo también referencia a las palabras del director deportivo del Bayern de Múnich, ironizando sobre las mismas: “Estamos centrados en ganar el partido y lo que pasa fuera no es tan importante. Rummenigge dijo que iban a arder los árboles y está lloviendo. Todo puede cambiar muy rápido”.

El entrenador madridista hizo mención también a otro factor del aspecto piscológico que considera fundamental, si bien el martes no contará con ello al menos de forma excesiva: la afición. Son muchos los seguidores que se desplazarán hasta Alemania para seguir el encuentro pero pocos en comparación con los muniqueses que harán del Allianz Arena una caldera. Para Ancelotti, no obstante, por encima de la cantidad está la calidad de la afición: "Necesitamos todos una concentración máxima y una gran ilusión. Gran parte del mérito de la victoria ante el Barcelona en la Copa fue por el ambiente. No es tan importante la cantidad de nuestra afición como su calidad. No tenemos ventaja al jugar aquí. Eso está claro. El Bayern tiene también una afición que tiene mucho cariño por su equipo”.

"Tenemos atletas y futbolsitas de gran nivel"

Volviendo a las declaraciones del entrenador del Bayern, Pep Guardiola, 'Carletto' fue cuestionado por el apelativo que este empleó para calificar a los jugaodres del Real Madrid, a quienes se refirió como "atletas": “No creo que fueran palabras de desprecio porque tenemos atletas y futbolistas de gran nivel con un alto nivel físico. Es evidente. La mayor parte de los partidos tratamos de ser ofensivos. Necesitamos transiciones rápidas para dar oportunidad a los delanteros de disfrutar sus características técnicas y físicas”.

Si algo han dejado claro jugadores y técnico en el seno del conjunto blanco es la nula intención de especular con el 1-0 en el Allianz, algo que podría costarles muy caro. Lo primero y principal es marcar un gol y con esa intención llega el equipo blanco a Múnich: "Hemos marcado muchos goles en la Champions y en la Liga y esa es nuestra intención para mañana. Catenaccio no es una mala palabra para los italianos porque es algo que nos trajo mucho éxito. Cada partido es diferente. El encuentro de Dortmund fue un partido aislado y hay que dar lo mejor y hacer lo máximo”

"Lo bueno es que tengo a toda la plantilla en buena condición física y mental"

A pesar de que Ancelotti no ha querido profundizar ni dar demasiadas pistas sobre el equipo que podrá en liza ante el Bayern ni tampoco sobre la táctica a seguir, sí respondió a varias preguntas valorando las actuaciones de hombres como Di María, con quien se mostró encantado con su adaptación a un nuevo rol dentro del equipo: “Está haciendo una temporada fantástica adaptándose a una nueva posición. Es un jugador importante porque le puedo utilizar en diferentes posiciones en el campo y estamos muy contentos con su trabajo”. También tuvo elogios para Bale, a quien le augura un futuro muy prometedor: “Lo bueno es que tengo a toda la plantilla en buena condición física y mental. Tengo que elegir a once pero como no es lo más importante no lo digo. No es una pregunta nueva. Estoy muy satisfecho con la temporada de Bale. Estamos convencidos de que progresará aún más”.

Asismimo hizo mención al peligro que correrán algunos jugadores como Sergio Ramos, apercibido de sanción. En caso de disputar una hipotética final, el de Camas se la perdería si viese una cartulina amarilla durante el encuentro. A pesar de eso, Carlo no duda de que el sevillano se empleará a fondo durante el encuentro: “Son muy profesionales. Así es el fútbol. Necesitamos el trabajo de todos para llegar a la final”.

Y si hubo elogios para los suyos, también los tuvo el técnico italiano para los rivales. Así habló de Alaba: “Tiene una gran calidad técnica, táctica y física y es un jugador completo. Después de Marcelo y Coentrão es uno de los mejores laterales izquierdos que hay”.

"Tengo intención de quedarme durante mucho tiempo en el Real Madrid; es mi club"

Finlamente, el de Regiolo puso punto y final a la comparecencia zanjando de forma contundente los rumores que le han situado en la órbita del Manchester United tras la destitución de David Moyes: “Hablar de ello ahora mismo no es bueno. No necesito tener contacto con clubes porque tengo la intención de quedarme durante mucho tiempo en el Real Madrid. El Real Madrid es mi club y estoy feliz aquí”.