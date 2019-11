Lucía García y Nuria Rábano, conexión astur-gallega para guiar a la sub 16

Una gallega y una asturiana. El norte peninsular ha unido a dos jovencísimas jugadoras para convertirse en las máximas referentes ofensivas de la selección española sub 16. El cuadro dirigido por Pedro López se coronó merecidamente y de manera apabullante en el Torneo de Desarrollo disputado la semana pasada en la localidad de Stara Pazova (Serbia).

En la cita balcánica, las internacionales se deshicieron de Bulgaria, Serbia y Rumanía contabilizando tres sets en blanco y también de Eslovaquia por 4-0. En definitiva, ningún gol en contra y 22 a favor, diez de ellos firmados por la pareja ofensiva formada por Lucía García y Nuria Rábano. Con cinco goles cada una, las atacantes norteñas cuajaron un gran torneo y evidenciaron el enorme futuro que atesoran en sus botas.

Amigas dentro y fuera del campo, las dos futbolistas han atendido en exclusiva a Vavel.com para conocer mejor a dos futuribles estrellas del fútbol femenino nacional que, pese a su juventud, han conseguido ya destacar por encima de la media y evidenciar sobre un terreno de juego lo que son capaces de hacer, que no es poco.

Precocidad en sus carreras

Tanto Lucía como Nuria cuentan con apenas 15 y 14 años, respectivamente. Su juventud no ha sido un hándicap a la hora de analizar sus meteóricas carreras futbolísticas y ambas se han destapado ya como dos perlas a tener muy en cuenta.

Lucía García se ha convertido, sin duda alguna, en una de las grandes revelaciones de la temporada en Primera División. La delantera asturiana, canterana del Oviedo Moderno, se hizo con un hueco en la primera plantilla de Emilio Cañedo. De complexión atlética, su constante trabajo, encomiable presión, velocidad en carrera, inteligencia en los desmarques y olfato goleador la fueron asentando en el once hasta convertirse en pieza clave. Es la undécima jugadora de la plantilla con más minutos y la máxima goleadora del conjunto ovetense, sumando la sensacional cifra de ocho goles en su primera temporada en la élite, participando además diferencialmente en la salvación matemática de las suyas ante el Granada con un gol y una asistencia.

Lucía García se convirtió una de las revelaciones en Primera División al anotar ocho goles

Pero la gran temporada de Lucía no se ha quedado ahí y se amplía a nivel de selecciones. Con Asturias consiguió la clasificación para la fase final del Campeonato Autonómico Sub 16, siendo jugadora diferencial al anotar tres goles en cuatro partidos, uno de ellos en el decisivo encuentro ante Murcia y que servía para certificar la presencia del cuadro asturiano entre los cuatro mejores del país. Con la selección nacional sub 16, debutó en el citado Torneo de Desarrollo, convirtiéndose en una de las máximas goleadoras con cinco goles en cuatro partidos, anotando además en todos ellos.

Nuria Rábano se trata de una talentosa extremo zurda, peleona, rápida de movimientos e ideas, de buena llegada al área y diferencial en los últimos metros. Formada desde sus primeros pasos en el Milladoiro SD, la atacante gallega se ha mantenido fiel a sus colores pese a los cantos de sirena que la llamaban desde el fútbol femenino. Actualmente sigue jugando con chicos en el club coruñés, donde ejerce como una de las capitanas y una de las jugadoras más importantes dentro y fuera del terreno de juego. Una de las líderes de un vestuario en el que seguirá hasta que la edad no le permita seguir compitiendo con el sexo contrario. Esta temporada acumula cerca de veinte goles en liga.

Nuria Rábano ha permanecido fiel al Milladoiro, donde juega con chicos

Al igual que aconteciese con Lucía, Nuria también ha destacado a nivel de selecciones. Aunque Galicia no pudo finalmente clasificarse para la fase final en el Campeonato Autonómico Sub 16, sí terminó invicta, con dos victorias y dos empates. Una de las jugadoras intocables del conjunto gallego fue precisamente la talentosa extremo, que se hizo dueña de su banda. Curiosamente, Nuria no había sido seleccionada en un primer momento por la selección española sub 16 para viajar a Serbia, pero la lesión de Laia Muñoz le otorgó la oportunidad, una oportunidad que no desaprovechó, convirtiéndose en una de las máximas goleadoras del combinado nacional con cinco goles y siendo partícipe de un buen puñado de asistencias. Campeonato reivindicativo.

Unidas por la selección

Amigas fuera del campo, su conexión también se hace patente dentro del mismo. Nuria y Lucía comenzaron juntas hace unos meses en la selección nacional y, desde aquella, mantienen un fuerte lazo de unión. Lucía no escatima en elogios hacia su compañera, a la que define como “genial, la mejor amiga que me llevo de la selección. Es una persona que me transmite confianza y con la que se puede contar a pesar de estar lejos. Nunca quiero estar sin ella”.

Tampoco Nuria se queda atrás al hablar de la delantera asturiana, a la que considera “cariñosa, gran amiga, amable y simpática. Desde que la conocí no me quiero separar de ella. Es la mejor de la selección, siempre está ahí haciéndome reír y es imposible olvidarla”, comentó la gallega. “Ya la echo de menos y más que la echaré. ¡Es muy grande y va a llegar muy alto!”, añadió.

Enero de 2014 siempre será recordado por ambas futbolistas, ya que ese fue el mes en el que por primera vez fueron llamadas para entrenamientos con la selección española sub 16. Ahí comenzó su estancia futbolística con el combinado nacional, pero también una amistad que seguro perdurará por tiempo.

Lucía García

Nombre: Lucía García Córdoba

Edad: 15 años (14/07/1998)

Posición: delantera

Dorsal: 9

Equipo: Oviedo Moderno CF

Pregunta: ¿Cómo empezó en el fútbol?

Lucía García: Empecé en el cole, como cualquier niño empieza. Todo comenzó porque mi profesor de Educación Física conocía el club (Oviedo Moderno). Me dijo que me veía buena, entonces fui y empecé entrenos y a jugar partidos en Segunda Infantil. A raíz de eso continué en el club hasta hoy.

P: ¿Cómo vivió la llamada de la selección española sub 16 y el torneo en sí?

LG: La primera vez que me llamaron para ser convocada, la verdad es que no daba crédito. Era una cosa que soñaba desde pequeñita y pensé que sería imposible. Y las cosas imposibles no existen. De la llamada para el torneo me enteré de imprevisto. Un martes iba a entrenar como de costumbre, y me dice una compañera "felicidades por la convocatoria". Entonces lo miré. Estaba muy feliz.

Luci García: "Pensé que sería imposible que me llamasen de la selección. Pero las cosas imposibles no existen"

P: Ocho goles en Primera, fase final con la selección asturiana y campeonato con la española sub 16, ¿se esperaba una primera temporada en la élite así? ¿Cómo la valora?

LG: Pienso que esta temporada es de aprendizaje para mí. Quiero aportar al equipo siempre lo mejor, intento ayudar lo mejor que puedo, independientemente de que unas veces salga mal y otras bien. Con la territorial estoy muy contenta ya que la sub 16 femenina nunca había llegado tan lejos (fase final del Campeonato Autonómico), y eso es fruto de todas las jugadoras. Estamos seguras de que oportunidades tendremos para hacer algo grande, por eso hemos llegado hasta aquí.

P: ¿Cuáles son sus objetivos en el futuro?

LG: No lo sé, de momento. No me planteo irme, más que nada porque soy pequeña aún y estoy muy contenta en el Oviedo Moderno.

Nuria Rábano

Nombre: Nuria Rábano Blanco

Edad: 14 años (15/06/1999)

Posición: extremo izquierdo

Dorsal: 10

Equipo: Milladoiro SD

Pregunta: ¿Cómo empezó en el fútbol?

Nuria Rábano: Empecé jugando con mis amigos en el colegio cuando era la hora del patio. A los cuatro, cinco años entré en el Milladoiro S.D, en el que llevo ya como diez años. Es mi familia.

P: ¿Cómo vivió la llamada de la selección española sub 16 y el torneo en sí?

NR: Me quedé en blanco. En un principio no iba a ir, y después al saber que cayó una y ver mi nombre en su lugar me alegró muchísimo. Del torneo decir que somos todas muy grandes, que sabíamos que podíamos ganarlo y lo hemos hecho. Dimos todo de nosotras, dimos lo que necesitaba el equipo de cada una. Todo ha sido genial.

Nuria Rábano: "Es difícil llegar alto en el fútbol femenino, pero es mi sueño y los sueños se intentan cumplir"

P: Capitana y clave en un equipo mixto, partícipe de una invicta Galicia sub 16 y máxima goleadora con la selección española sub 16, ¿cómo valora este curso?

NR: Muy positivo y con grandes éxitos. Pero hay que seguir entrenando, luchando y creciendo más a nivel futbolístico, porque son muchas las que pelean por estar ahí. Y como dijo Pedro López (seleccionador español): "Aún estáis dando los primeros pasos'". Este torneo fue una experiencia para no olvidar pero también para aprender y seguir creciendo.

P: ¿Cuáles son sus objetivos en el futuro?

NR: Mi único objetivo es poder llegar alto en el mundo del fútbol femenino. Sí, sé que es difícil, pero es mi sueño y los sueños se intentan cumplir.

Test personal

1. Mejor apoyo:

Lucía García: mis padres y mis hermanos.

Nuria Rábano: mi padre y mis amigos.

2. Una compañera:

LG: Celia e Irene.

NR: son muchas.

3. Un ídolo:

LG: Diego Costa y Vero Boquete.

NR: Vero Boquete y Raúl González.

4. Principal afición:

LG: fútbol.

NR: jugar al fútbol.

5. Comida preferida:

LG: filete con huevo y patatas.

NR: pasta.

6. Una pasión:

LG: fútbol.

NR: fútbol.

7. Una manía:

LG: llevar la camiseta por dentro y los pantalones altos.

NR: llevar siempre una pulsera en la mano izquierda.

8. Una virtud:

LG: simpática y buena gente.

NR: como persona soy amable, en lo futbolístico no soy egoísta.

9. Defina a su compañera futbolísticamente:

LG: buena jugadora, encaradora y con facilidad para el gol.

NR: muy rápida, de definición genial y buen regate.

10. Defina a su compañera personalmente:

LG: es genial, la mejor amiga que me llevo de la selección, una persona que me transmite confianza. Nunca quiero estar sin ella.

NR: cariñosa, gran amiga, amable, simpática, siempre está ahí haciéndome reír. Es imposible olvidarla. La echo de menos y más que la echaré.

Fotos del cuerpo: Lucía García, Nuria Rábano, Oviedo Moderno y Milladoiro SD.