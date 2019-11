Perquis: "El que no quiera pelear con la camiseta del Betis hasta final de temporada, va a tener problemas"

Nueva jornada del acto ‘Del Cole al Fútbol’ donde varios integrantes de la institución de heliopolitana hacen las delicias de los más pequeños. Esta mañana le tocó el turno al Centro Escolar Andalucía, de Camas. El acto, que ha tenido lugar en la céntrica Plaza de San Francisco, contó con la presencia de alrededor de 300 estudiantes y la compañía del presidente Domínguez Platas, así como Rafael Gordillo y los jugadores Antonio Adán y Damien Perquis.

Fue este último, el que tras la conclusión de la ceremonia trató ante los micrófonos la candente actualidad del Real Betis. El zaguero reconoce no haber tomado una decisión aún sobre su devenir en el club: “No he hablado por el momento con nadie del club. Cuando llegue el nuevo director deportivo, hablaré con él. Me parece mal hablar de cosas que no he hablado por ahora. Tengo ganas de que llegue el nuevo director deportivo para hablar de mi caso”.

A pesar del ya confirmado descenso, el ex del Auxerre subrayó que si ve un compañero que se relaja “va a tener problemas”: “Somos profesionales. Somos los más tontos del club, porque somos los jugadores los que jugamos cada fin de semana. El que no quiera pelear con la camiseta del Betis hasta final de temporada, va a tener problemas”, recalcaba.

La delicada situación interna de la entidad es un lastre que sigue condenando a la escuadra de La Palmera, sin embargo, Perquis, explicaba: “Hay gente que está haciendo un trabajo lo mejor posible para que las cosas sean un poco más bonitas en poco tiempo. A nosotros nos queda trabajar mucho hasta final de temporada por el club y la afición, que son los que nos pagan”.

Cuestionado por una hipotética desconcentración de aquí a final de temporada, el franco-polaco, esgrimió: “Cada uno tiene su problema. Cuando te pones la camiseta del Betis y saltas al campo, se debe olvidar todo. El que no lo haga, va a sancionarse solo”.

Por último, tuvo palabras para explicar cómo se vivió el descenso antes del partido frente a la Real Sociedad, además de dar muestras de apoyo a todo el beticismo: “Estábamos muy tocados. Sabíamos antes del partido que habíamos bajado y era complicado. En mi carrera nunca he conocido el descenso y me ha tocado mucho. Fue un momento muy malo porque tenemos un sentimiento de trabajar para ganar y no para bajar. Ha sido un golpe muy duro, se vio durante el partido”. Bajo el mismo hilo, prosiguió comentando:“Hay que pedir perdón porque lo hemos hecho muy mal. Ellos tienen el Betis en el corazón y van a estar a muerte con el club. Es verdad que bajamos, pero seguro que pronto este club vuelve a Primera división”, finalizaba.