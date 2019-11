Entrevista. Toché: "El Dépor no se va a romper por nada"

Antiguo jugador de las categorías inferiores del Atlético de Madrid, del Cartagena y del Panathinaikos griego entre otros, José Verdú Nicolás, conocido futbolísticamente como 'Toché' (Murcia, 1983), ha encontrado en el Dépor un nuevo reto que añadir a su ya larga carrera: convertirse en el ariete titular de un equipo coruñés que ansía por recuperar la categoría perdida hace poco menos de un año. Incluido en la disciplina blanquiazul desde enero del actual 2014, ha demostrado con creces su puntería al haber anotado cuatro dianas en los pocos partidos que ha jugado debido al mes de parón que ha pasado por lesión, siendo dos de ellos (ante Sporting y Hércules) vitales para mantener a los gallegos en una posición aventajada en la tabla clasificatoria. Así, tras ya varios meses vividos dentro del entorno deportivista, el jugador atendió a VAVEL para valorar lo que éstos han sido para él y a la vez tener una pequeña charla sobre su pasado y su futuro próximo.

A continuación, la entrevista en vídeo. Realizada por David Dopico (@Nedas89) y Álex Varela (@AlexVFdez).

Pregunta: Van a cumplirse casi cuatro meses desde su llegada a Coruña. ¿Como ha sido su adaptación tanto al equipo como a la ciudad?

Respuesta: Muy buena. El vestuario nos ha acogido muy bien a todos los que llegamos y creo que eso es importante para formar parte rápido de la dinámica del grupo. Estoy contento, la ciudad me encanta, creo que me he adaptado perfectamente y espero que por muchos años; es magnífica porque lo tienes todo a mano y comparado con otros lugares en los que he vivido como Atenas o Madrid resulta algo mucho más acogedor. Creo que lo único que me cuesta es el tema del tiempo, pero quitando eso estoy muy contento de estar aquí.

P: Llegó en invierno y ya lleva cuatro goles anotados en la cuenta, uno de ellos el del partido ante el Sporting de Gijón. A partir de ese momento el equipo pareció notarse con mucha motivación y los buenos resultados llegaron muy regularmente. ¿Fue ese tanto un golpe de moral, un punto de inflexión?

R: Ese gol fue muy importante porque fue contra un rival directo, además era en casa y en un momento en el que veíamos que se nos escapaban los puntos. Significó mucha alegría en el vestuario, da mucho gusto el sacar algo positivo como en ese día; a raíz de ahí el equipo ha estado jugando cada vez mejor, nos hemos puesto en la primera posición y esperemos no dejarla hasta final de año.

P: Estaba firmando sus mejores registros cuando sufrió esa lesión que le mantuvo apartado varias semanas. ¿Fue por esa razón un percance más complicado de encajar que los de otras ocasiones?

R: Las lesiones forman parte del fútbol. Sí que es verdad que ese mes de adaptación ya lo tenía, ya había cogido forma física. Los problemas de ese tipo nunca llegan en buen momento, es cierto que ya había conseguido hacerme con un puesto en el once y el salir y luego tener que volver a entrar siempre es difícil, pero hay que sobreponerse a esas cosas e intentar adaptarse otra vez lo antes posible para volver a formar parte de la dinámica del equipo.

P: Si algo tiene la plantilla del Dépor es tanto jugadores veteranos como jóvenes, con Manuel Pablo y Marchena por un lado y Pablo Insua y Luís Fernández por el otro, por ejemplo. ¿Cree que esa mezcla de juventud y experiencia es el secreto de este equipo?

R: En un grupo sí que es verdad que hace falta gente que a la hora de afrontar momentos difíciles aconsejen a los jóvenes, pero lo más importante es que tanto los veteranos como la gente joven son buenas personas y sobre todo humildes. Independientemente de la edad que tenga cada uno creo que eso es lo principal. Este vestuario lo es y eso influye mucho para la buena dinámica.

P: Adentrándonos un poco en sus inicios, se ha formado en el Atlético de Madrid, un club que actualmente está pasando por un momento brillante. ¿Qué opina de sus opciones para conseguir títulos y cual pudo ser el cambio que provocó esta etapa de gloria?

R: Cuando yo estaba y ahora son dos épocas muy diferentes. Creo que ahora se vive un positivismo que antes no existía. Sin duda gran parte de esto se debe a Simeone, su trabajo está siendo fenomenal, además los jugadores van a muerte y todos a una. La gente del Atlético está disfrutando de este buen momento y esperemos que ganen la Liga y la Champions. Yo particularmente así lo espero.

P: Uno de los activos más importantes de los rojiblancos es Diego Costa, con el que usted coincidió en el Albacete. ¿Desde ese momento ya se le veían maneras o su evolución ha sido una sorpresa?

R: Cuando jugué con él ya venía cedido del Atlético. Era un jugador muy joven, al que se le veía bastante potencial pero desde luego no tenía ese gol que está demostrando ahora. Ese año marcó pocas veces y en la Segunda División. Ahora, aparte de esa intensidad y agresividad que le caracterizan ha sumado el gol, que para un delantero es esencial.

P: Mezclando su pasado y su presente, en su paso por el Panathinaikos coincidió con el que ha vuelto a ser su compañero de equipo, Ibrahim Sissoko. ¿Cree que aunque haya cogido forma aún no ha llegado a su tope? ¿Nos queda todavía mucho que ver de él?

R: Sissoko es un jugador que cuando se siente importante, útil e imprescindible en un equipo va cada vez a más. Es otro chico joven del que aún no sabemos donde está su tope, pero a su 80% sobresale del resto de jugadores y ojalá nos pueda dar algún punto más. Yo creo que lo está haciendo bien y esperemos que siga así.

P: A partir de este momento le voy a transmitir una serie de preguntas cortas que hemos recopilado de la afición y de nuestros lectores. La primera es sencilla y directa: ¿cuantas veces estuvo cerca de fichar por el Deportivo?

R: Sí que es verdad que he sonado alguna vez. Pero opciones reales, pocas.

P: ¿Qué significa el Dépor actualmente para usted?

R: Es mi equipo, por el que doy todo y con el que quiero ascender.

P: ¿Ves al vestuario unido para afrontar los partidos que quedan con compromiso?

R: Absoluta y rotundamente que sí. Este equipo no se va a romper con nada.

P: ¿Se siente más cómodo estando de único delantero o con una pareja?

R: Durante mi carrera he jugado en todo tipo de esquemas. Para un delantero es mejor tener otro al lado. Aún así, el que decide es el entrenador y nosotros tenemos que adaptarnos.

P: ¿Continuará en caso de ascender o no a la Liga BBVA?

R: Si se sube está estipulado por contrato. Si no, evidentemente habría que hablarlo pero yo estoy encantado. Ahora mismo no tengo en mente el no subir, pero si se diera el caso yo creo que llegaríamos a un acuerdo.

P: Háganos una valoración sobre su paso por el Cartagena. ¿Le gustaría volver algún día?

R: Fueron dos años buenísimos y les tengo mucho cariño. Ellos me dieron luego la opción de irme al Panathinaikos. Creo que fue un acierto en mi carrera y les estaré siempre agradecido, nunca sabes hacia donde te llevará el fútbol pero ahora solo pienso en el Deportivo. Eso sí, ojalá ascendamos los dos.