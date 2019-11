180 minutos para abandonar el infierno

El tópico de que la igualdad reinante en Segunda División B no puede ser más acertado. Hasta nueve equipos se encuentran todavía con posibilidades de no estar en la categoría de bronce la temporada que viene y no precisamente por una alegría en forma de ascenso. Todo lo contrario. La guadaña de Tercera está afilada y deseosa de recibir a tres clubes que el próximo 11 de mayo a las ocho de la tarde llorarán su mala suerte. El mismo día, a la misma hora, otro conjunto seguirá al borde del infarto porque, si bien evitará el descenso directo, tendrá que sufrir la tortura de la promoción de descenso y eso, ya se sabe, no es plato de buen gusto para nadie.

Nueve equipos se jugarán la permanencia en estas dos últimas jornadas

Siete andaluces (tres gaditanos, un sevillano, un cordobés, un malagueño y un almeriense), un extremeño y un manchego componen este grupo del terror. De ellos, tres son filiales y saben lo importante que es para sus clubes que el segundo equipo se mantenga en esta categoría (Córdoba, Sevilla y Almería), mientras que el resto (El Palo, Algeciras, San Fernando, La Roda, Arroyo y Sanluqueño) sienten la presión de sus respectivas aficiones que se dejarán la vida por hacer que el equipo de su localidad continúe el próximo año en Segunda B. La mayoría son clubes que tuvieron un pasado reciente glorioso y se encuentran en esta delicada situación de la que querrán salir indemnes para no empañar su particular historia.

Y todo pasa por estos dos partidos. Ciento ochenta minutos que pasarán en un suspiro o se harán eternos dependiendo de los colores que se defiendan y de los resultados que se vayan produciendo. Un sinfín de combinaciones que harán que los seguidores de cada equipo se conviertan en auténticos magos de la matemática. El mensaje es claro: ¡sálvese quien pueda!

Córdoba B: el filial blanquiverde no debería de pasar excesivos apuros. Ya los pasó a comienzos de curso y ahora con Romero a los mandos ha completado un sprint final tremendo con cuatro victorias consecutivas que le hicieron llegar hasta los 42 puntos. No obstante, su derrota ante La Hoya Lorca el domingo pasado y la visita al Carlos Belmonte de Albacete (a pesar de que los de Sampedro ya son campeones) hacen que los blanquiverdes puedan jugársela ante un Arroyo que, al cien por cien, llegará obligado a llevarse los puntos de El Carpio. Si gana uno de los dos partidos que le restan estará salvado matemáticamente, mientras que un empate le haría sacar la calculadora y dos derrotas harían sufrir en exceso a los cordobesistas. El segundo equipo del Córdoba tiene ganado el goalaverage a El Palo, Algeciras y Almería, igualado con La Roda y Sevilla Atlético y lo pierde con el San Fernando.

El Palo: los altibajos en su primera temporada de bronce hacen que el modesto equipo de la barriada malagueña se encuentre todavía en esta delicada situación con 42 puntos tras empatar en El Palmar. Confía en ganar su próximo partido ante un Granada B que solo se jugará la honra en el coqueto campo de San Ignacio para sumar los 45 puntos que le harían alcanzar matemáticamente la salvación. Hay miedo en la entidad paleña a la última jornada en casa de un Sevilla Atlético que necesita imperiosamente sacar los seis puntos que le restan, ya que un duelo a muerte en la Ciudad Deportiva nervionense haría sufrir y mucho a los de Rafa Muñoz. El Palo superaría en el empate a puntos a Algeciras, La Roda y Almería B, empata en el duelo particular con el San Fernando y acabaría detrás de Córdoba B y Arroyo en caso de empate a puntos.

Foto: cdelpalo.com

Algeciras: el punto sumado en Sevilla le ha servido a los de Manolo Sanlúcar para respirar un poco y salir de una dinámica negativa que le llevaba de cabeza a Tercera División. Los rojiblancos suman también 42 puntos y su técnico lo tenía claro desde semanas atrás: “con una victoria más nos salvamos”. Pero ese triunfo no ha llegado y el calendario de los campogibraltareños invita al pesimismo incluso para lograr rascar un punto de los seis que quedan en disputa, ya que el domingo recibirán al Cartagena (en plena lucha por los playoffs) y terminarán en el Municipal de La Roda con los rojillos jugándose la vida, aunque, eso sí, el 2-0 conseguido frente a los manchegos en la primera vuelta bien puede valer una permanencia ante la importancia del goalaverage. En este apartado, el Algeciras solo lo tiene favorable con respecto al Almería B. Lo empata con el San Fernando y sería superado en caso de empate con Arroyo, El Palo, Sevilla Atlético y Córdoba B a la espera de la citada última jornada en casa de La Roda.

Córdoba B, El Palo, Algeciras y Almería B suman 42 puntos, tres por encima del descenso

Almería B: el filial de Miguel Rivera es el último de los cuatro equipos con 42 puntos debido a que pierde el goalaverage particular con Algeciras, El Palo y Córdoba B, además de con La Roda y el San Fernando. Tan solo estaría delante del Sevilla Atlético en caso de empate a puntos. Sin embargo, los almerienses cotizan al alza, ya que llegan en un gran estado de forma (empataron a dos con el Albacete el pasado domingo) y su calendario es relativamente asequible. El próximo sábado visita al Arroyo en una auténtica final por la permanencia. Si los rojiblancos puntúan, dejarán a los arlequinados prácticamente sin opciones, mientras que si son derrotados en tierras extremeñas dispondrán de una, a priori, plácida última jornada en casa ante un Melilla que no se juega nada para alcanzar los 45 puntos que les permita huir del descenso.

San Fernando: los azulinos sufrirán hasta el final. Suman 39 puntos y se benefician de ganar en el goalaverage a la mayoría de sus rivales directos (Córdoba B, Almería B, La Roda y Arroyo), si bien es cierto que lo pierden con el Sevilla Atlético y están igualados con el Algeciras y El Palo. Deben ganar sí o sí al Cacereño este domingo en el fortín de Bahía Sur para alcanzar los 42 y la ciudad entera está concienciada para ello. A partir de ahí, soñar con rascar en la última jornada un punto en Guadalajara. Si no lo hace, estarán a expensas del Sevilla Atlético y Arroyo, con calendarios más asequibles, para ser superados en la clasificación y caer a promoción o descenso directo. El tanto de Raúl Espínola en el 89’ el pasado fin de semana en La Roda le resta al equipo de Masegosa dos puntos vitales. Pese a todo, se salvaría matemáticamente este domingo si gana al cuadro extremeño y pierden La Roda y Arroyo y el Sevilla Atlético no consigue los tres puntos en Écija.

Foto: elmonolito.es

La Roda: el partido frente al San Fernando del pasado domingo ha deprimido bastante al equipo de Sánchez de la Nieta que se ve, a falta de dos jornadas para el final, por primera vez metido de lleno en los puestos de peligro también con 39 puntos. En los planes manchegos no entraba ni mucho menos un pinchazo en casa ante los azulinos que, con todo, estuvieron a nada de llevarse la victoria y condenar al descenso a los albaceteños. El calendario de los rojillos no invita al optimismo, ya que visitan el Ramón de Carranza este domingo y acaban recibiendo al Algeciras. Las cuentas están claras: seis puntos más dan la salvación, cuatro asegurarían al menos la promoción y tres dependería del goalaverage con el Algeciras, al que deben remontar el 2-0 de la primera vuelta. En ese apartado, La Roda gana al Sevilla Atlético, al Arroyo y al Almería B, lo empata con el Córdoba B y lo pierde ante el San Fernando.

San Fernando, La Roda y Arroyo, con 39 puntos, luchan por hacerse con el 15º puesto

Arroyo: el equipo de “Pato” Grao parecía desahuciado en el mes de febrero pero supo encadenar una racha de magníficos resultados que le llegaron a colocar en una zona desahogada de la tabla. Un espejismo que, sin embargo, le ayuda a tener opciones de salvación, puesto que suma 39 puntos y está empatado con La Roda y San Fernando. El empate en Melilla no le sirvió para evitar caer a descenso pero sí le deja en una posición en la que tiene claro cuáles son sus objetivos. Tiene a priori mejor calendario que sus rivales directos, ya que recibe al Almería B y acaba en casa del Córdoba B y sumando más puntos que manchegos y andaluces en estas dos jornadas lograría asegurarse al menos la promoción.

Sevilla Atlético: posiblemente, el “tapado” de los equipos de abajo. Tienen el mejor calendario de los implicados en la zona baja y hay quien incluso, ya les suma seis puntos más a los 37 que tiene ahora. ¿La razón? Este fin de semana juega en San Pablo ante un Écija ya descendido y cerrará la liga regular en casa frente a un El Palo que puede llegar matemáticamente salvado. Por ello, el Sevilla se muestra confiado al cien por cien en la salvación de su filial, si bien es cierto que su técnico Ramón Tejada no quiere relajación de ningún tipo y su plantilla, la más joven del grupo, puede acusar la presión de jugarse toda la temporada en 180 minutos de infarto. En caso de empate a puntos, el filial estaría por delante de Arroyo, Algeciras y San Fernando, por detrás de Almería B y La Roda y con el Córdoba B tendría que acudir a la diferencia de goles general.

El Sevilla Atlético confía en conseguir seis puntos para salvarse; el Sanluqueño espera un milagro

Sanluqueño: el Atleti está virtualmente descendido. De hecho, si San Fernando y La Roda no hubieran empatado el domingo, el equipo de Puma ya sería equipo de Tercera División. Por tanto, sus escasas opciones de salvación pasan por llegar a los 40 puntos ganando en Lucena y a La Hoya Lorca en El Palmar y rezar para que San Fernando, Arroyo y La Roda no sumen ningún punto más y el Sevilla Atlético no consiga ganar ninguno de los dos partidos que le quedan. Si alguno de estos casos ocurre, el equipo verdiblanco sería el primer acompañante del Écija en la vuelta del conjunto astigitano al Grupo X de Tercera División.

Duelos directos

Visto lo visto, si usted, querido lector, quiere sentir la emoción de la lucha por la salvación en estado puro, no debe perderse ninguno de los encuentros en los que estos nueve equipos están implicados, prestando especial atención a los duelos directos. Este sábado tendrá lugar el Arroyo - Almería B, mientras que para la última fecha quedará el Sevilla Atlético -El Palo y el Córdoba B - Arroyo y La Roda - Algeciras.

Cuatro partidos donde un gol puede cambiar la historia de toda una temporada. Cuatro partidos decisivos, pero no menos importantes que los que se celebrarán en localidades que estarán pendientes de esos duelos por la radio y con calculadora en mano. Nueve equipos luchando por no caer al infierno. Nueve entrenadores que este verano contarán con más canas en sus cabelleras. Nueve escudos, en definitiva, que no quieren ser pasto de las llamas de la Tercera División. Tres serán abrasados el próximo 11 de mayo (o, en el caso del Sanluqueño puede serlo ya este día 4) y otro buscará desviar el incendio hacia otras zonas de España en el playout.