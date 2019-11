Racing de Santander - Ourense: 8.383 días esperando este momento

Después de tres partidos en los cuales el conjunto verdiblanco no ha hecho más que sumar de uno en uno y sembrar serias dudas entre la hinchada santanderina, este domingo puede dejar a un lado esa pequeña crisis y celebrar, junto a su afición –que ha pasado un difícil año-, el título de campeón del grupo primero de la Segunda División B a falta de una jornada por disputarse. Para lograr tal objetivo, 'los hombres de Paco' deben puntuar en el encuentro que le enfrentará a partir de las 18:00 al CD Ourense, o incluso también les podría valer la derrota siempre y cuando Real Avilés y Guijuelo empaten entre ellos en el partido de la jornada en la categoría de bronce. Su rival parece el propicio para cantar el alirón, pues el cuadro gallego, sin opciones matemáticas de Copa del Rey y con la permanencia atada, viaja a la capital cántabra sin objetivo alguno.

A pesar de que la Segunda División B no es la categoría que le corresponde al Racing por historia, bien es cierto que un primer puesto siempre es bien recibido y siempre proporciona un balón anímico importante. Además, que mejor manera de atarlo que ante tu público, afrontando así la última jornada sin presión alguna y permitiendo a Paco Fernández dosificar a los más habituales de cara a la promoción de ascenso. Si echan un vistazo a la historia verdiblanca, podrán corroborar la veracidad del titular de esta previa. Hace 23 años que el Racing no es campeón de nada. La última vez fue en la campaña 1990/91, cuando el cuadro santanderino quedó líder del grupo 2 de Segunda B, para semanas después retornar tan solo un año después a la categoría de plata en aquel histórico duelo en Las Margaritas (Getafe 3-4 Racing). El domingo pueden comenzar a revivir aquellas ‘gloriosas tardes en el infierno’ de principios de los 90, aquellas tardes en las que se forjó la etapa más dorada en la historia del centenario equipo cántabro.

El Racing, a ganar y a olvidarse de otros resultados

Un equipo de la talla del Racing de Santander no puede andar especulando con otros resultados a falta de dos jornadas para la finalización de la temporada regular. Aunque tiene un 99% de posibilidades de acabar líder, las matemáticas dicen que aún no está hecho, y que el alirón tendrá que certificarse este domingo. Aunque el empate vale a los jugadores verdiblancos, de seguro saldrán a por la victoria. Y es que querrán brindar a la afición una victoria en el último encuentro como local antes del playoffs, y más todavía teniendo en cuenta los tres últimos pinchazos del equipo verdiblanco (0-0 en La Caseta ante la SD Noja, 0-0 en El Sardinero ante el Tropezón y 1-1 en Las Gaunas ante la UD Logroñés), que han desencadenado las primeras dudas entre la afición. El equipo no gana desde la jornada 33, en la cual se imponía 1-0 al Burgos CF; y no marca de otra manera que no sea de penalti desde el 23 de marzo en la importante victoria 2-0 ante el Real Oviedo. Desde entonces, los dos únicos tantos racinguistas han sido de Javi Soria desde los once metros.

El Racing no marca lejos del punto de penalti desde el 23 de marzo

Para este importante duelo, Paco Fernández podrá contar con 16 futbolistas de la primera plantilla. El juvenil habitual últimamente en las convocatorias del técnico asturiano, David Concha, está ya camino de Almería con el División de Honor para disputar la Copa de Campeones. Del primer equipo, causarán baja Mario Fernández (quien ultima ya su proceso de recuperación para tratar de llegar al playoffs de ascenso), David Miguélez (lesionado hace dos semanas en el entrenamiento; se prevee que pueda llegar a la promoción) y Rubén Durán (quien viese en pasado domingo en Las Gaunas la quinta cartulina amarilla). Ante estas dos últimas e importantes bajas, Paco Fernández ha declarado que jugara de inicio con dos puntas: Mariano y Koné. Sin duda, un juego más directo que quizá acabe con la sequía goleadora verdiblanca.

El partido será lo de menos para el Ourense

Con la permanencia ya matemáticamente atada, y sin opción alguna de clasificarse para la Copa del Rey ni de disputar la promoción de ascenso a Segunda División, el conjunto dirigido por Luisito viaja a Santander con el único objetivo de ser competitivo hasta el final y, si es posible, aplazar el alirón verdiblanco hasta la última jornada. El cuadro orensano disputará su primer encuentro oficial desde que el Consejo de Administración dimitiese el pasado domingo tras la finalización del encuentro CD Ourense 1-1 Cultural Leonesa. Este hecho fue la culminación de una serie de protestas pacíficas de plantilla y afición, entre las cuales se encuentran la amenaza de no jugar la final de la Copa Federación, el escrache realizado por la primera plantilla en las empresas de los directivos, y la pitada de la afición y entrega de una petición escrita de dimisión por parte del capitán orensano al palco.

Al igual que el Racing, el Ourense sudó para librarse del Consejo de Administración

Sin duda, el equipo gallego se merece la ovación de la afición cántabra, que también pasó por una situación similar hace tan solo unos meses, recibiendo el apoyo de las hinchadas rivales a cada campo que visitaba. En lo referente a lo deportivo, Luisito no podrá contar para este intrascendente partido con los lesionados Josu, Juan Martínez y Taboas; ni con los sancionados Moisés y Capi. El Ourense tratará de vencer tras seis jornadas sin hacerlo, en las cuales solo ha cosechado dos puntos de 18 posibles. Además, no gana fuera de casa desde que el 2 de febrero diese la sorpresa de la jornada al imponerse por 0-1 en el Carlos Tartiere. Lo dicho, intentarán revertir esta negativa situación, generada en gran parte por la debacle institucional vivida; que no de haber tenido que pasarla, probablemente este equipo estaría ahora mismo peleando por el playoffs de ascenso.

Precedentes entre ambos conjuntos

Racing de Santander y CD Ourense se han enfrentado en competición liguera en un total de once ocasiones, todas ellas en Segunda División, excepto, obviamente, el partido de ida (0-0 en O Couto). El balance es muy favorable al conjunto cántabro: ha vencido en cinco ocasiones, ha empatado en otras cinco, y tan solo ha caído derrotado una vez. Fue en tierras gallegas, en el primer partido oficial entre ambos -allá por 1959-, y en aquel partido el Ourense se impuso por un gol a cero. En sus cinco visitas oficiales a El Sardinero, el cuadro de Luisito tan solo ha podido sacar dos empates; es decir, nunca ha ganado, por lo que cualquiera de los resultados ya dados en tierras santanderinas daría este domingo el título de campeón de grupo al Racing.

El bagage goleador es de quince goles favorables al Racing y de siete para el Ourense. No obstante, no nos podemos dejar llevar por unas estadísticas las cuales la más reciente es de hace 40 años; y como ya ha sucedido varias veces esta temporada, equipos a priori muy inferiores al Racing han dado la sorpresa y han privado al conjunto cántabro de la victoria. La magia del fútbol modesto.

