Schuster: "Después del partido del Villarreal hay jugadores irreconocibles"

El técnico del Málaga, Bernd Schuster, volvió a señalar como principales culpables de la derrota de su equipo a la plantilla, especialmente a algunos, de los que no dió nombre pero dijo lo siguiente: "Después del partido del Villarreal hay jugadores irreconocibles, no los conocemos. Están en el campo pero no están". El alemán destacó también la diferencia en intensidad entre ambos conjuntos: "El bajón es tremendo. Se están relajando de manera extrema. Como en Getafe así no se puede disputar un partido. Así no se puede ganar. Cuando no somos capaces tenemos un problema. No es por ganas... Es que no quieres ir al límite y ahí te quedas. Si no somos capaces tenemos problemas. El Málaga tiene que disfrutar, estar suelto, no tener miedo... No se ve esto. Los veteranos no están ayudando mucho en este tema. Quizá por ustedes, u otros o por opiniones de fuera, que les convencen".

Sobre la mala imagen que dejó el conjunto ilicititano en La Rosaleda, señaló: "La actitud del Elche me parece perfecta. Yo habría hecho lo mismo en su situación. No hay nada que comentar. El árbitro... No sé si pasaban demasiadas cosas cada dos por tres. Fue difícil para él. Veo bastante normal todo lo que ha pasado con su necesidad".

Schuster también habló sobre el tema de la permanencia matemática: "Veo que se está pensando en todas las posiblidades que hay, que los equipos juegan entre ellos, y no se va a llegar a 41 puntos, y eso nos hace mucho daño en general. Pienso que tenemos que tener cuidado, lo hemos avisado bastantes veces, y espero que nos haga daño para despertar de verdad".