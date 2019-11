La goleada perica deja la voluntad del Mestalla en nada

En la Dani Jarque se preveía un partidazo y lo ha sido en toda regla. Los filiales de Espanyol y Valencia no han decepcionado en un encuentro vibrante y con muchos goles. Los valencianistas llegaban a Barcelona con la obligación de sumar 3 puntos que los alejaran de la zona roja. Contra el Espanyol B tenían una buena opción para hacerlo ya que los periquitos no se jugaban pero ya se sabe que el conjunto de Sergio González no sale al campo a pasearse.

La necesidad del Valencia Mestalla hizo que tuviera el balón en todo el partido, aunque eso no se tradujo en ocasiones. Si el Espanyol B siempre acorrala a sus rivales cuando juegan en casa esta vez ha sido al revés. El Mestalla ha salido al terreno de juego una marcha por encima de los periquitos y la zaga local ha tenido bastante trabajo despejando y cortando balones, sobre todo aéreos. En esta faceta del juego tanto Raíllo, Eric y el centrocampista Caballé han estado de lujo.

Los centros de los blanquinegros, hoy de naranja, eran constantes pero ninguno causó peligro para los locales. Lo cierto es que por más que lo intentaba el Valencia Mestalla no conseguía ver puerta. Los que sí avisaron fueron los blanquiazules. Con un poco de fortuna, Jairo remató un balón suelto en el área pero Ayala estaba en el sitio correcto para sacar el balón cuando ya se cantaba gol.

La posesión no lo es todo para el Espanyol B

Ya se venía viendo en los anteriores partidos: cuando Jairo avisa no perdona. El “rifle” de Gilena volvió a rematar otra vez, ahora con toda la intención del mundo, para reventar el larguero y marcar el primer gol del partido. El arquero taronja no pudo hacer nada ante semejante trallazo a quemarropa. En el Día de la Madre, Jairo se besó la muñeca para dedicárselo.

El guardaespaldas de Jairo, Mamadou Sylla, pudo hacer el segundo a los pocos minutos con un sutil testarazo que se marchó muy cerca del poste. El Valencia Mestalla estaba poniendo el fútbol pero Espanyol B ponía los contragolpes, que casi siempre llegaban a las inmediaciones del área de Antonio.

La segunda parte empezó igual que acabó la primera. Esta vez el que comenzó el contrataque fue Jairo, que se fue de su defensor, para pasársela a Caballé. El catalán cedió de maravilla para Mamadou y el senegalés no falló ante el portero. Al igual que Jairo, el africano también se lo dedicó a su madre. Por su fuera poco, en menos de diez minutos Caballé, con un golazo de media vuelta, hacía del partido una fiesta blanquiazul. Por supuesto, con dedicación para su madre.

Los que no estaban para celebraciones y sí para dedicarse a meter un gol eran los jugadores del Valencia Mestalla. Asqueados, viendo que tenían el control del partido, veían cómo su trabajo no había servido para nada. Otro equipo se hubiera rendido ya pero los valencianista no lo hicieron, algo que avivó aún más el partido.

El Valencia Mestalla se acerca

Tras un palo de Canario, los visitantes cazaron a los espanyolistas en un mal repliegue y Gayà hizo el primer gol del filial blanquinegro con un gran disparo raso al que Pau, por más que se estiró, no pudo llegar. El Espanyol B, esperando que sus rivales no se vinieran arriba, trató de retener el balón algo que no le salió nada bien ya que Chumbi, que había estado batallando con toda la zaga espanyolista, remataba a placer un centro que precedía una falta inocente de Jordán.

El encuentro se había puesto realmente bonito. Los locales, tras ponerse por delante con una renta amplia, se veía tan solo un gol por encima del Valencia Mestalla. Como es habitual en estas ocasiones el equipo que va perdiendo se pone el mundo por montera y va a por todas. El Mestalla volvió a encerrar al Espanyol B, que intentaba achicar agua mientras esperaba a que el tiempo pasara lo más rápido posible.

Jairo sentencia el encuentro

La única arma del Espanyol B presente contra el Mestalla volvió a ser útil una vez más cuando más se temía por el empate. Jairo Morillas, en una galopada eterna, se deshizo de su defensor y regateó al portero para definir a puerta vacía. “Aquí estoy yo”, decía Jairo con gestos. El sevillano puso tierra de por medio con su gol.

Todavía quedaba tiempo para alguna oportunidad más para los espanyolistas Puerto y Luque pero la defensa supo deshacer el ataque perico. Ya solamente quedaba esperar el pitido final que otorgaba los 3 puntos al Espanyol B y dejaba al Valencia Mestalla en el puesto de playout.