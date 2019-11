Real Valladolid - Real Madrid: licencia para soñar

Una bola extra. O una obligación de ganar. Dos conceptos diferentes para un mismo encuentro, es lo que tienen tanto Real Valladolid como Real Madrid para el compromiso que les enfrenta en este miércoles tan poco habitual de Liga, dado el aplazamiento de dicho partido por la disputa de la final de Copa y las semifinales de Champions League. Varias semanas después de que se tuvieran que haber enfrentado, se verán las caras en el Estadio José Zorrilla, que tratará de vestirse de gala aún siendo jornada laboral y horario un tanto complicado.

Sin que sirva de precedente, la jornada anterior fue más favorable para el conjunto pucelano que para el merengue. Los de Juan Ignacio vencieron en la primera de sus cuatro finales para mantener la categoría, a un timorato Espanyol que no dio sobre el verde castellano todo lo que podría haber dado, a pesar de que a los cuarenta segundos ya tuviera su mejor ocasión del encuentro. Tres puntos que cayeron como agua de mayo, ante la necesidad imperial de sumar que tenían los albivioleta. A pesar de ello, el Real Valladolid continúa en puestos de descenso, sumando un total de 35 puntos, necesitando al menos seis para no complicarse la permanencia, o cuatro, siendo esta puntuación un tanto más complicada de gestionar dada la igualdad existente en la parte baja de la clasificación.

En el otro lado de la moneda se encuentra el Real Madrid, que no fue capaz de superar a un Valencia sentenciado a terminar la temporada sin objetivos mayores que hacerlo con el mayor de los honores posibles. Los de Ancelotti empataron en el descuento, con un remate de espuela de Cristiano, como si de una coz de un caballo se tratase, derrumbando la muralla que Diego Alves había erigido ante el luso. Un punto que le sirvió al equipo merengue para poder seguir aspirando a levantar el título de Liga, pero necesitando al menos un tropiezo del Atlético de Madrid, desaprovechando el que ya tuvo en tierras levantinas.

Zorrilla ha dado sustos al conjunto blanco

Estos dos históricos de la categoría de oro del fútbol nacional se han visto las caras en 48 ocasiones en el feudo pucelano, tanto el Viejo como el actual Zorrilla. En estos envites, el Real Madrid es claro vencedor, habiendo ganado en 21 ocasiones, por 13 triunfos albivioletas y 14 empates. Sin embargo, la victoria a orillas del Pisuerga nunca ha sido sencilla para el equipo capitalino. Sin ir más lejos, en la temporada pasada el conjunto local se adelantó por dos veces, con sendos cabezazos de Manucho, que se perderá el partido por una lesión en la rodilla. Los de por entonces Mourinho se supieron reponer, igualando ambos goles y superando el marcador adverso para vencer por 2-3, en un choque en el que el Real Valladolid mostró que puede competir a gran nivel bajo el calor de su público.

El Real Valladolid venció al Real Madrid en el primer choque que disputaron en el Viejo Zorrilla

Cabe destacar también el primer enfrentamiento que tuvieron en Primera División, fue en la campaña 1948/1949, concretamente en la decimonovena jornada del torneo de la regularidad. Un encuentro marcado por las continuas idas y vueltas que pudieron decantar la balanza hacia cualquier lado. Pero el Real Valladolid, dirigido por aquella época por Helenio Herrera, se impuso por dos tantos a cero gracias a los goles transformadas por Mario y Peralta en tres minutos mágicos que hicieron vibrar a la afición pucelana que veía como su equipo vencía en su primer partido al Real Madrid.

Los dos equipos han protagonizado grandes encuentros, como el de la campaña 2003-2004, choque en el que el Real Valladolid se puso con 2-0 en el marcador, con dos goles de Óscar, el mago salmantino. Pero a la fiesta de trucos no quiso faltar el mago por antonomasia del fútbol, Zidane. El galo, cuando su equipo ya había igualado el marcador, realizó una jugada soberbia, con una de sus clásicas ruletas, levantando a todo el público y recibiendo los aplausos de su afición y la local, aunque no terminara en gol. Finalmente, el Real Madrid se llevó los tres puntos. Amantes del Real Valladolid recordarán también el empate en la 2007-08, en el que Pedro López marcó el que es, para Casillas, el mejor gol que ha encajado. Un obús desde 30 metros que llevó a la cabeza las manos de Borja Fernández, y aunque tampoco sirviera para la victoria pucelana, si pasó a la historia de este partido.

Recordando también la última victoria pucelana, esta se remonta a la temporada 2008-09, gracias a un gol de Canobbio, único del partido y que sirvió para dar los tres puntos al Real Valladolid. Este es el último encuentro en el que los aficionados albivioletas pudieron levantar los brazos, como lo hiciera Borja, para celebrar los tres puntos ante el gigante merengue.

El Real Valladolid no quiere frenar su racha casera

El Real Valladolid acumula 10 partidos sin perder en Zorrilla

De los 35 puntos con los que cuenta en su haber el Real Valladolid, 26 de ellos han sido logrados en el José Zorrilla. Algo que convierte al conjunto pucelano en el equipo más casero de la Liga, o lo que es lo mismo, el que más puntos, del total que ha logrado, ha conseguido ante su público. Un 74% que convierte a los encuentros que se disputan a orillas del Pisuerga en capitales para los hombres de Juan Ignacio, en parte por la clara diferencia de juego que muestran cuando juegan a domicilio. Además, para más inri, el club blanquivioleta acumula un total de 10 choques sin dar su brazo a torcer en el feudo pucelano, desde que cayera derrotado ante Osasuna en la primera vuelta, un record que no conseguía desde la campaña 2000-01.

Pero ante él, tendrá al Real Madrid. Los 37 puntos logrados lejos del Bernabéu, solo por detrás del Atlético y los 40 que han ganado los de Simeone, le convierten en un feroz rival para tratar de continuar esta dinámica. Además, los de Ancelotti no han tenido clemencia con sus adversarios, marcando un total de 40 dianas, goleando y avasallando a sus rivales, imposibilitando cualquier reacción local. Un potencial, el del conjunto merengue, complicado de contrarrestar.

La Liga, en su momento caliente

Como ya se ha comentado, este encuentro es de vital importancia para ambos. Para el Real Madrid por tener que vencer y esperar a ver qué hace el Atlético, principal rival en la pelea por la Liga. Tras el traspiés ante el Valencia, los de Ancelotti tienen que sumar nueve puntos de los nueve restantes, y esperar que el equipo rojiblanco tropieza con, al menos, un empate. Bajo ojos de analistas, el haber sumado un punto puede beneficiar al Madrid, y tiene una sencilla explicación. Ese punto hace que el Barcelona aún guarde esperanzas de vencer en la Liga, puesto que con un empate blanco dependería de sí mismo, por lo que tendrá que batallar frente a los de Simeone, pudiendo vencerles, dando así la opción a los del Bernabéu a superar a su vecinos. Teorías puras, que sobre el campo, se convierten en mera palabrería, puesto que ahí tan solo hablan 22 futbolistas y un esférico.

Por su parte, las cuentas del Real Valladolid parecen más sencillas. Los pucelanos deben lograr al menos seis puntos, llegando hasta los 41, que este año darán la permanencia en Primera División. Sumar tan solo cuatro significaría depender de terceros, y visto el nivel de competitividad que está trayendo esta recta final, resulta complicado jugar las cartas a los errores de los rivales.

Casillas debuta en Liga

La previa del encuentro está marcada por las palabras de Ancelotti, quien aclaró que Iker Casillas partiría como titular en Zorrilla, debutando así, a tres jornadas del final, en Liga. El de Móstoles ha vivido su temporada más atípica en la disciplina del Real Madrid desde que se hiciera con la titularidad, siendo únicamente de la partida en Copa y Champions, competiciones en las que llevó a su equipo a la final. Ahora, por la lejanía de la cita en Lisboa, el italiano ha decidido rotar a sus porteros para que Casillas no pierda rodaje y pueda llegar en plenitud de condiciones a la histórica final de Champions.

El Real Madrid ha llegado a la final de las dos competiciones en las que Casillas es titular

Además, el técnico transalpino tendrá que lidiar con el cansancio acumulado de sus hombres, que han disputado cinco partidos en pocos días, de máximo nivel. Una final de Copa, dos semifinales de Champions y dos envites de Liga, ante Osasuna y Valencia. Tras varias semanas de extrema exigencia, los jugadores blancos pueden acusar en sus piernas el cansancio y la tensión física, algo que puede aprovechar el Real Valladolid, algo más fresco en esta recta final de campeonato.

La medular, lugar de batalla

Además del tridente ofensivo del Real Madrid, que destaca por su velocidad y disparo lejano, el conjunto blanco ha encontrado una puesta en escena que acorrala a sus rivales y les imposibilita realizar su mejor juego. Pasó ante el Barcelona en Mestalla, y pasó ante el Bayern en los dos partidos de la eliminatoria. El centro del campo, conformado por hombres como Alonso, Modric, Illarramendi o Casemiro, se muestra plenamente superior al de su rival.

Esta vez, tendrá ante sí a Álvaro Rubio y, presumiblemente, Marc Valiente, que volverá a ocupar el mismo puesto que ostentó en la victoria ante el FC Barcelona. La posibilidad de sumar un hombre más, para Juan Ignacio, está en su mano, pudiendo quitar un atacante para situar a Víctor Pérez con mayor libertad y con la responsabilidad de hacer jugar tanto a medular como a parcela ofensiva. Una batalla que, además de en las áreas, se disputará en esta zona del campo, de la que buenamente saldrá victorioso el vencedor del encuentro.

Juan Ignacio, en busca de la perfección

El técnico alicantino, que ya sabe lo que es vencer al Real Madrid ante su público, lo tiene claro. Su equipo debe estar perfecto, sin cometer fallos, para poder hacer frente a todo un gigante blanco. Así lo afirmó en rueda de prensa previa al partido: “No hay nada imposible, sabemos que es difícil, pero esto es fútbol. Tenemos que tener los conceptos claros y equivocarnos lo menos posible”.

Juan Ignacio: "Tenemos que salir con ambición y actitud, y demostrar lo que nos estamos jugando"

Además, el alicantino expresó que no podrán estar todo el partido en su campo defendiendo, puesto que este es uno de los mayores errores que pueden cometer: “Ante el Madrid tenemos que competir, ya lo hemos hablado estos días durante los entrenamientos, hay que estar perfectos y evitar cualquier error que nos condene. Tenemos que salir con ambición y actitud, y demostrar lo que nos estamos jugando. Ellos están peleando por ganar una Liga, pero nosotros un descenso”.

Durante la semana, breve y corta por disputarse el compromiso el miércoles, diversos jugadores pasaron por los micrófonos para expresar su opinión del encuentro. De la bola extra de Peña, al no poder dejar escapar esta ocasión de Jaime. El lateral, indicó que es un encuentro añadido que tienen para sumar, al contrario de lo que piensan sus rivales por la permanencia: “Solo miramos el partido del Madrid, los puntos del miércoles pueden ser vitales. Son puntos que el resto de los equipos creen que no vamos a conseguir, son puntos como una bola extra. Podemos sacar algo positivo, salir del descenso incluso el miércoles. Hay que fijarse únicamente en ese partido, estar centrados en ello. Pienso que es una buena oportunidad, no podemos renunciar a ningún punto”.

Jaime, guardameta titular tras la permuta por Mariño bajo los palos, comentó que deben ir a muerte a por el partido, tratando de hacer frente a las características del Real Madrid: “Es un club de gran entidad, está preparado para ganar todas las competiciones que juega. Nosotros también nos jugamos la vida, no tenemos nada que perder. Hay que ir a muerte a por ello y a ganar”. Por último, el capitán Álvaro Rubio afirmó que todos afrontan el envite con la máxima ilusión y ganas por, porqué no, dar la campanada de nuevo: “Está claro que es muy importante para nosotros, ante un rival muy complicado, vamos a intentar ponerles las cosas muy difíciles. Ahora mismo nos jugamos mucho, tenemos que darlo todo”.

Ancelotti no se rinde

El míster italiano, fiel reflejo de la mentalidad blanca de no rendirse nunca, comentó en rueda de prensa que su equipo batallará por la Liga hasta el final, aunque los resultados no les beneficien: "Es una final, determinante para los dos equipos. No será fácil jugar contra un equipo que pelea por la salvación". En esa misma línea, asegura que lo que deben hacer es ganar los tres partidos que faltan. "Estos tres partidos están en nuestra mano y hay que ganar. El de mañana es fundamental, porque no vencer significa perder la Liga. Estamos focalizados en él. Será diferente al del Valencia, porque tenemos más energía. Es fundamental para la Liga".

Ancelotti: "Tenemos jugadores de gran experiencia para luchar por los títulos"

A su vez, el transalpino destapó que varios jugadores no podrán estar al ser baja, caso de Carvajal y Bale, quien guarda un gran recuerdo del Real Valladolid, dado que anotó su primer hattrick con la camiseta blanca en el encuentro disputado en el Bernabéu. Carletto defendió que su equipo, tras el tropiezo ante el Valencia, no ha pegado un bajón físico: "Tenemos jugadores de gran experiencia para luchar por los títulos. Tienen gran personalidad. Físicamente estábamos mejor que el Valencia el domingo; el problema fue mental".

También tuvo palabras para uno de los temas sonados de esta semana, la reunión de Zubizarreta con Luís Enrique, algo que calificó como normal en estas fechas: "No veo nada de particular. Puede que sondee a otro entrenador. Creo que han hablado del futuro, no de nuestro partido. En cualquier caso, del Celta hablaremos el sábado no hoy", declara el italiano, al tiempo que no entiende las primas a terceros. "Los jugadores no necesitan dinero para ser profesionales. No es tan grave como pagar por dejarse ganar".

Sin Manucho ni Bale

Los dos equipos llegan con importantes bajas a este partido. En el Real Valladolid no podrá vestirse de corto Manucho, por un esguince en el ligamento lateral externo de su rodilla izquierda. Tampoco estará Rossi, que vio su décima amarilla de la temporada y deberá cumplir sanción por acumulación de tarjetas. Heinz y Valdet Rama han sido los descartes de Juan Ignacio, que ha convocado a los siguientes jugadores: Jaime, Mariño, Rukavina, Rueda, Valiente, Mitrovic, Bergdich, Peña, Álvaro Rubio, Sastre, Baraja, Víctor Pérez, Larsson, Óscar, Omar, Jeffren, Osorio y Guerra.

En el Real Madrid no estará Bale, por molestias físicas, al igual que Carvajal, dejando tocados los costados de Ancelotti. Di María y Nacho serán sus sustitutos, respectivamente. La lista de convocados, en la que vuelve a entrar Khedira, está formada por Casillas, Diego López, Jesús, Varane, Pepe, Sergio Ramos, Coentrão, Marcelo, Nacho, Khedira, Xabi Alonso, Casemiro, Modric, Di María, Isco, Illarramendi, Cristiano Ronaldo, Benzema y Morata. El italiano deberá hacer un descarte.

Posibles alineaciones