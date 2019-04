Scardina: "Hemos tenido muchas oportunidades y no hemos sabido aprovechar ninguna"

El zaguero italiano comenzó sus declaraciones diciendo: "Es la peor entrevista de año, hay poco que decir, se acabó todo, la oportunidad que hemos tenido al final no se ha logrado aunque ayer hicimos el partido que teníamos que hacer, tuvimos cinco ocasiones clarísimas para ganar y ellos nos metieron un golazo. El problema de verdad no fue ayer, ha sido durante toda la temporada y ahora lo único que podemos decir, yo personalmente lo siento, por el equipo, por el club, por la afición y por la ciudad y pienso que ese es el mismo sentimiento de todo el equipo. El tren normalmente pasa una vez, nosotros hemos tenido un montón de oportunidades y no hemos sabido aprovechar ninguna".

Francesco habló de cuales han sido, para él, las causas que han provocado que el Huesca no juegue esta temporada el playoff de ascenso: "Todos somos culpables, todo el equipo, desde el primero hasta el último. Todos hemos fallado y somos los culpables, pero no hace falta hablar más. Las palabras se las lleva el viento, donde hay que demostrarlo es en el campo y en cuanto empieza el partido las palabras se acaban y tienes que hacerlas hechos, y los hechos es que nosotros hemos fallado ocasiones, delante, atrás y en todo. Ha faltado un poco de personalidad y de querer. Ahora podemos analizar el partido un montón de veces y nunca llegaremos a la solución final, hay muchas cosas que no han ido bien y cada uno tiene que hacer un poco de autocrítica y pensar en el próximo año".

Cuando le preguntaron si a lo largo de su extensa carrera profesional había vivido una situación similar, contestó: "Así no, con la calidad que tenemos y las oportunidades que hemos desaprovechado, no me ha pasado nunca. Hubo veces que entré en el play off sin merecerlo, pero así no, aunque siempre hay una primera vez para todo".

Scardina comentó como afronta el equipo el último partido de liga, frente al Tudelano en El Alcoraz: "Son los peores partidos porque no te juegas nada, pero tenemos que ganar delante de nuestra afición y en nuestra casa".