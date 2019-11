Calderón: "Lo importante es que el Betis se organice"

Viernes previo a la penúltima jornada del campeonato nacional de Liga y tras el entrenamiento, Gabriel Huberto Calderón, atendía a los medios de comunicación congregados en la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín. El albiceleste se mostró cansado y abatido, pero respondió a todo tipo de cuestiones de diferentes ámbitos de la entidad.

En primer lugar, sobre la visita de los pucelanos, el rawense apostilló: “Es una situación difícil estar como estamos hoy. Hay que dar la cara hasta el final. Tenemos la obligación de estar a la altura de la afición y de este club. Vamos a seguir peleando en los dos partidos que quedan para intentar ganar, algo que perseguimos y que no conseguimos dese hace seis partidos”.

Con respecto a su futuro, asume que no seguirá el próximo curso: “Nunca pensé en eso. Mi único objetivo era el que era. Lo más importante es que el Betis se organice, que el Club sea de Primera División. Aquí no importamos ninguno, solo el club, que debe estar a la altura a una afición de primera; el futuro está en la organización, que debe estar a la altura de la afición. Se confirmó desgraciadamente el descenso, así que lo antes posible es fundamental organizarse bien para que el Betis luche por lo que tiene que luchar, que es volver a Primera división”, precisaba.

Calderón piensa que para regresar lo más pronto posible a Primera división, lo primordial es la unión del colectivo verdiblanco: “La unión es lo único que nos puede dar fuerzas. Con tantos frentes abiertos y divisiones, en vez de fortalecer al club, lo debilita. Sé por dónde van las cosas. Hasta que realmente no se ponga interés en la afición y en el Club, en lugar de poner la atención en los intereses personales, no vamos a ser tan fuertes como debemos para luchar en la Primera división”.

"La unión es lo único que nos puede dar fuerzas"

Otro de los temas que salió a la palestra fue el del exmandatario Manuel Ruiz de Lopera. Sobre el residente de Jabugo, Calderón explicó con claridad: “Una persona que estuvo 20 años y deja 90 millones de deuda, no entiendo la razón por la que tiene que volver. ¿Otra oportunidad para qué, para otros 90 millones? Queremos engañar a la afición del Betis. Debemos realmente ayudarla, tenemos que ser generosos con el Betis. Vamos a dejar de lado las habladurías".

La ausencia de respaldo desde su llegada al banquillo verdiblanco es una circunstancia que se le ha referido al técnico albiceleste, que maduraba así: “La gente que me trajo al club me ha hecho sentirme respaldado. He sido respetado y he sentido el cariño de la afición en las derrotas. El equipo ha mejorado mucho, pero sí es verdad que los resultados fueron malos por diferentes razones”.

En torno a la entrega de sus jugadores, el exseleccionador saudí indicó que “el 90% de los jugadores ha levantado su nivel”, sin embargo “siempre pasa que en un grupo, hay jugadores que te pueden rendir más o menos”: “El partido del Athletic Club de Bilbao lo tengo marcado, porque si hubiéramos ganado, iba a ser difícil que nos frenasen esa dinámica ganadora. Los triunfos hubiesen ayudado a recuperar a algunos futbolistas”, esgrimía.

Sin embargo, del mismo modo, Calderón no quiso culpar a su plantilla con toda la parte de culpa del descenso: “Las responsabilidades siempre se reparten, somos todos responsables. Los entrenadores, habiendo tenido tres en toda la temporada y viendo los resultados, también somos responsables. Los jugadores también han tenido su responsabilidad. No voy a entrar en porcentajes, pero es obvio que todos hemos tenido parte de culpa, no se puede señalar a nadie en particular", finalizaba.