Alcoyano – Espanyol B: una victoria obligada para un sueño alejado

La última jornada será apoteósica. En un solo día se decidirá el liderato y los playoffs - a los que aspiran siete equipos -, quién juega el playout y el equipo que resta por descender automáticamente. Mientras se libra un crucial Llagostera – Elche Ilicitano y nos difíciles Olímpic – L’Hospitalet y Badalona – Lleida en horario unificado otros equipos se la juegan contra conjuntos que solamente se juegan el orgullo. Aunque parezca que esto sean 3 puntos asegurados el Alcoyano no lo tendrá tan fácil contra un Espanyol B en plena forma, que se ha quedado a 10 puntos de poder luchar por los playoffs.

La esperanza es lo último que se pierde

El Alcoyano necesitará mucho más que moral para entrar los playoffs. Solamente una victoria contra el Espanyol B no sería suficiente para los alcoyanistas si al menos dos rivales directos no pinchan en sus respectivos partidos. La ventaja para el Alcoyano es que su próximo rival no tiene nada en juego.

Los blanquiazules salieron de la zona de playoff hace un par de jornadas y el cansancio parece haber afectado a un equipo que fue arrollador en la primera vuelta. Contra el Prat se vieron las carencias del Alcoyano, que creó peligro pero no pudo hacer otra cosa que marcar un solitario gol en la primera parte. Uno de los factores de la actual situación del Alcoyano es el bajón que ha sufrido el equipo en este último tramo de temporada, donde ha mostrado una versión menos eficaz en cuestiones goleadoras.

Ahora mismo, en un símil con la Primera División, el Alcoyano sería como el Real Madrid, ya que necesita una carambola de resultados que no invitan al optimismo. No ascender a Segunda no sería un fracaso pero sí lo sería no llegar a clasificarse para los playoffs después de estar 30 jornadas en dichos puestos. Aun así, no está todo decidido.

Para el partido contra el filial espanyolista, el técnico David Porras tendrá a todos sus hombres disponibles aunque solamente se espera la introducción de Rayco por Calderón.

Un filial que no baja la marcha

Hasta que no se acabe el último minuto de la Liga regular los periquitos no piensan bajar los brazos. Ya lo hicieron contra el Ontinyent, al que descendieron con una soberana remontada, y lo ratificaron contra el Valencia Mestalla, dejándoles sin opciones de permanencia matemática. Si eso lo hicieron con equipos que se jugaban la categoría ahora les toca poner a prueba a un equipo que en las dos últimas jornadas ha tirado por la borda todo el trabajo de la temporada.

Para el partido que se disputará en El Collao se esperan cambios en las filas del conjunto periquito, algo que Sergio González lleva haciendo desde que el Espanyol B consiguiera la salvación matemática. El filial no se lo pondrá fácil al Alcoyano pero es cierto que los espanyolistas, pese haber ganado partidos complicados, no muestran su mejor versión lejos de la Dani Jarque.

Uno de las promesas del Espanyol B y que está teniendo mucho protagonismo en el equipo, Joan Jordán, ha dejado claro que “hemos olvidado la goleada que recibimos en casa. Eso es el pasado y ahora el equipo está fuerte y con ganas de competir”.

Posibles alineaciones

Alcoyano: Rangel; Carles, Javi, López, Navarro; Cesar Remón, Javi Rubio; Rayco, Bello, Devesa, min.74; Nacho

Espanyol B: Koke; Heras, Ferrán, Héctor, Aitor; Quaye, Jordán, Puerto, Borja, Luque; Jairo