Así llega el CD Tenerife al derbi canario

El CD Tenerife afronta el partido más importante de la vigente temporada. La fiesta del fútbol canario une dos equipos de diferentes objetivos incipientes y semejantes posiciones coetáneas. Los chicharreros fueron creciendo en credibilidad conforme los resultados positivos aterrizaban en la Calle San Sebastián. Álvaro Cervera, gestor de la magnífica temporada, capitaneó en todo momento los achaques que del devenir de la empresa provenían y hacían tambalear las ilusiones blanquiazules. Tras más de ocho meses de disputa, sin levantar grandes polémicas y con el objetivo de la permanencia conseguido, luchan por un puesto en los playoffs de ascenso a la añorada Primera División. La gloria pasa por una victoria en el Estadio de Gran Canaria.

Un histórico

92 años desde su fundación. 13 temporadas en Primera División y 36 en Segunda A. A sus espaldas hacedor de perlas futbolísticas como Arencibia, Luis Molwny o Ángel Arocha. Una semifinal en la renovada Copa de la UEFA frente al Shalke 04 y otra en Copa del Rey ante el Celta de Vigo y más de diez años en primera, fue en lo que se denomina la era dorada del final de los 80’ y hasta 1998, en la que brillaron nombres como Redondo, Pizzi, Miñambres, Valdano, Heynckes... y entre otras aspiraciones, el representativo se convertiría en Sociedad Anónima Deportiva.

En 2001 el CD Tenerife volvería a ascender a la máxima categoría nacional. En aquella ocasión daría lugar el único derbi que en Primera División se disputara hasta la fecha en Las Palmas de Gran Canaria. El Estadio Insular acogería la 37º jornada de liga y Bruno Marioni marcaría el único gol del encuentro -noveno de la temporada- para dar la victoria al cuadro blanquiazul con Javier Clemente en el banquillo. Aquella misma campaña habría dado en su partido de ida una victoria a la UD Las Palmas en el Heliodoro Rodríguez López por 1-3, Lussenholl marcaría el incipiente gol local y Tevenet, Josico y Nacho González en pro del equipo amarillo. Posteriormente sendos cuadros descenderían a la categoría de plata.

Tras siete años el Tenerife ascendería en 2008 por cuarta vez en su historia, clasificándose terceros tras vencer al Girona 0-1 y caer en la última jornada frente al Castellón. La entidad se mantendría un año con Jose Luis Oltra en la banqueta.

El Tenerife hoy día

Actualmente el CD Tenerife disputa en Segunda División A la Temporada 2013/2014, tras haber ascendido del pozo de Segunda B el año pasado. Los chicharreros mantienen una plantilla de 27 años media y con Álvaro Cervera al frente puntúan 54 en su favor y clasifican sextos en la tabla. Los insulares se encuentran a un punto del borde del descenso (Sporting de Gijón) y restan ocho del ascenso directo (Eibar). El Tenerife mantiene una desventaja de tres puntos frente a su próximo y eterno rival, la UD Las Palmas.

ÚLTIMOS 10 PARTIDOS DEL CD TENERIFE CD Tenerife - Girona FC 0-1 Real Jaén - CD Tenerife 1-0 CD Tenerife - CD Numancia 3-2 SD Eibar - CD Tenerife 1-2 CD Tenerife -CD Alavés 2-0 RC Deportivo - CD Tenerife 1-1 CD Tenerife - SD Ponferradina 5-0 RCD Mallorca - CD Tenerife 2-0 CD Tenerife - Recreativo de Huelva 1-0 Real Madrid Castilla - CD Tenerife 2-2

En la cuenta goleadora, con 46 tantos en su favor, el cuadro tinerfeño es sólo superado por Sporting -48-, Alavés y Barcelona B -49-, Murcia y Recreativo -47-. En cuanto a los goles que esta temporada han encajado, los chicharreros sopesan 42, convirtiéndose en el equipo más goleado por detrás del Sporting de Gijón en los playoffs. Fuera de casa los de Álvaro Cervera han perdido en 8 ocasiones: Alcorcón 1-0, Mirandés 2-0, Zaragoza 3-0, Recreativo 2-1, Córdoba 1-0, Barcelona B, Mallorca 2-0 y Jaén 1-0. Cinco victorias, cinco empates, 19 goles a favor y 26 encajados completan los datos de la entidad tinerfeñista como visitantes.

Nombres propios

La segunda vuelta ha sido la del punto de inflexión blanquiazul. En el Heliodoro jamás pensaron antes de Navidad, estar disputando a estas alturas del campeonato los puestos de playoff de ascenso. Y es que, con su buque insignia: Ayoze Pérez y la favorable evolución del equipo, han hecho de su juego una constante disputa del balón. Los jugadores, siempre comprometidos, imprimen presión en la salida del cuero rival y saben mantener la posesión cuando es oportuno. En los últimos encuentros el conjunto capitalino ha cosechado dos derrotas inesperadas a la par que no correlativas. Los varapalos ante Jaén y Girona, por la mínima y de penalti, han servido para postular como favoritos a la UD Las Palmas de cara al próximo derbi. ​

Las principales dudas en el once inicial, como es habitual en los encuentros como foráneo de los blanquiazules, se encuentran en las bandas. Édgar Méndez ocupará el costado izquierdo, mientras que en la derecha pueden jugar Suso Santana, Chechu Flores o Luismi Loro, aunque también tiene opciones de ser titular Quique Rivero, quien reforzaría el centro del campo. En la defensa, vuelve Bruno González al centro de la zaga tras cumplir sanción, mientras que Raúl Cámara podría ocupar el lugar de Javi Moyano en el lateral derecho.

Ayoze Pérez no estará en Gran Canaria al encontrarse sancionado por la RFEF por cupo de amonestaciones. Los recursos en primera instancia al Comité de Competición y posteriormente al Comité de Apelación no han surtido efecto. El CD Tenerife decidió en la mañana de este viernes no pedir el cese cautelar de la sanción al Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Álvaro Cervera envió un mensaje de agradecimiento a la afición del CD Tenerife en horas previas al derbi: “Le damos muchas gracias a los aficionados que van allí, también a los que se quedan en la Isla, y que confíen en este equipo... y que tampoco se crean todo lo que se dice de este CD Tenerife. Si ganamos volveremos a meternos, de lo contrario habrá que seguir luchando”. Acerca del próximo rival sentenció: “Las Palmas es un equipo más de manejar el balón. Masoud es un futbolista importante, pero no queremos que se lesione para que no esté. Si Valerón se siente cómodo puede decidir un partido. Bajo mi punto de vista es un futbolista que se puede vigilar dependiendo su ubicación”. Finalmente, el técnico valoró el significado de los derbis: “Un CD Tenerife-Las Palmas siempre es importante. Nunca me parecen iguales los partidos. No puedo hablar de Las Palmas, porque no la veo todos los días. Las aficiones están por encima de resultados y animarán seguro”.

Otros datos de interés

Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz) arbitrará el encuentro. El colegiado ha impartido justicia en dos ocasiones al CD Tenerife, una derrota y una victoria es el saldo blanquiazul.

Más de 1.500 aficionados del CD Tenerife se trasladarán al Estadio de Gran Canaria. Está previsto que la expedición tinerfeña haga noche en Las Palmas de Gran Canaria y el domingo por la mañana partan hacia el Areropuerto de Los Rodeos (Tenerife Norte).