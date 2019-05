Resultado Atlético de Madrid - Málaga en la Liga BBVA 2014 (1-1)

21:05 Con esto despedimos la retransmisión de hoy en esta jornada de infarto en la Liga BBVA. Esperamos que la hayan disfrutado/sufrido. La semana que viene, el punto final con el título y el descenso en juego. Lo podrás presenciar a través de VAVEL. ¡Hasta entonces!

21:02 Así está la lucha por el título a falta de una jornada. Vía @FunnyFootballl

20:59 La próxima jornada, la última, el Málaga tendrá un duelo descafeinado en La Rosaleda contra el Levante para terminar la liga, mientras que el Atlético defenderá su liderato en el último obstáculo contra el otro contendiente que opta al título, el Barcelona. Una liga en 90 minutos.

20:55 Se acabó este partido frenético. No ha podido el Atlético. Ha resultado ser un hueso el Málaga, que se ha adelantado con el gol de Samu y no se ha dejado intimidar por la fe del Atlético, que estaba a un gol de ser campeón. Lo ha rozado, lo ha tenido, pero finalmente no se ha movido el marcador tras el 1-1. Increíble partido, vivido con mucha pasión y emoción en el Calderón. El Málaga lo ha conseguido. Gran actuación y un punto de mérito para conseguir ahora sí, la permanencia. El Atlético se la jugará en el Camp Nou en la última jornada en idéntica situación a como arrancaba la jornada. Con la derrota en Vigo, el Madrid queda definitivamente sin opciones.

FINAL. Atlético de Madrid 1-1 Málaga.

90´+4 ¡¡¡¡¡¡¡¡Ha salvado Caballero!!!!!!! Qué paradón del guardameta argentino para evitar que el Atleti sea campeón hoy. Qué bien se la guisó Adrián, orientándose para su pierna derecha y buscando el palo largo. Pero sacó una mano prodigiosa el meta para desviar a córner.

90´+2 Insiste el Atlético. Bombardea el área malaguista, pero se mantien firme el Málaga

90´ Cinco de descuento en el Calderón. Entra Pawlowski por Amrabat. Agota sus cambios Schuster.

89´ ¡¡¡¡¡Por milímetros Sosa!!!!!! La puso ajustada buscando la escuadra, pero pasó rozando el marco de Willy, que no podía hacer nada. Incluso parte de la afición cantó gol.

89´ Era la segunda amarilla para Angeleri así que se va expulsado. El Málaga con 10 en estos últimos minutos.

88´ Falta peligrosa favorable al Atleti cercana al área. Vio amarilla Angeleri por una entrada abajo a Diego.

87´ Se pone brusco el juego ahora. Muchos choques. Muchas caídas. El juego se interrumpe. Y aquí impera la nube de nervios que sobrevuela el Calderón.

82´ Seguidamente viene la segunda sustitución. Juanmi adentro por el autor del gol, Samu.

79´ Cambio en el Málaga. Delantero por delantero. Sale Rescaldani y se sienta Santa Cruz.

79´ Centro a balón parado que se fue envenenando y despejó de puños Caballero. Sigue el acoso.

77´ Tarjeta amarilla para Tiago por juego peligroso

77´ Se viene arriba el estadio y los jugadores del Atlético. Buscando un gol que les haga campeón. Empieza la recta final del campeonato.

74´ ¡¡¡¡¡¡Gooooooooooooooooool del Atleti!!!!!! Si no sale nada, pues un córner y gol. La puso Sosa con música y Alderweireld emergió en el primer palo para cabecear picando al palo largo. Vuelven las tablas. Atlético 1-1 Málaga

74´ ¡¡¡¡Qué parada de Caballero!!!! Fantástica jugada ensayada en una falta a la frontal. Sosa engañó y asistió a Villa, que lo tenía todo a favor, pero sacó la mano milagrosamente Willy y desvió a córner.

72´ Último cambio en el Atlético. Se va Arda e ingresa Diego.

71´ Cuidado porque el Málaga ha tenido un par de llegadas con peligro para poner el 0-2. El Atlético necesita reaccionar.

70´ Ahora mismo el Atlético seguiría siendo líder, con 88 puntos. El Barcelona sería segundo con 86 y el Real Madrid se quedaría con 84 puntos, sin opciones de título.

69´ Ha reaccionado el público levantando al equipo, pero realmente esto ha sentado como un jarro de agua fría. Si ya teníamos la liga ardiendo, ahora ya está al borde del sofoco.

66´ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Goooooooooooooool del Málaga!!!!!!!! ¡¡¡Marca Samu García!!!! Se adelanta el Málaga en el Calderón con un balón largo que el canterano ganó a Miranda e intentó elevar por encima de Courtois. Esa vaselina acabó siendo una especie de autopase para cabecear suavemente a la red. Sorpresa. Atlético 0-1 Málaga.

64´ Pasada la hora de partido. El Atlético no puede abrir el marcador pero no se perjudicado por los resultados en otros campos. El Barcelona no puede hasta el momento con el Elche (0-0) y el Real Madrid pierde ya 2-0 en Vigo

63´ Otra vez mueve el banquillo Simeone. Introduce a Sosa en reemplazo de Raúl García.

61´ ¡¡¡¡¡¡Qué ocasión del Málaga!!!!!! Vaya susto ha dado el Málaga a la contra, ejecutada otra vez gracias a Amrabat, que se la dio a Samu para que asistiera en un balón al espacio a Santa Cruz. EL paraguyao pudo rematar pero Courtois se le echó encima a tiempo para taponar.

57´ Primer cambio en los colchoneros. Entra Adrián y se retira Koke.

55´ ¡¡¡La tuvo Villa!!!! Otra vez creándose el espacio a la espalda de Eliseu. Gran pase filtrado desde la derecha pero el 'Guaje' esperó y se anguló demasiado. Mandó a córner Caballero su disparo.

53´ Otra vez lo probó Koke, que recibió en la frontal, pero su disparo fue mordido.

52´ Lo intentó Koke en una jugada a balón parado desde el lateral del área. Pero no sorprendió a Caballero, bien colocado.

50´ Esto se mueve por los mismos cauces. El Atlético se desvive en cada jugada y trata de ganar cada balón en disputa, pero el Málaga no se achica y puede encontrar espacios por explotar en la reanudación.

45´ Todo listo. ¡Segunda parte en juego!

19:57 Se debió lamentar el 'Guaje' Villa al fallar esta ocasión ante Willy Caballero. La más clara en los primeros 45 minutos. Vía @LiveSoccerTV

19:54 Esta es la jugada donde se aprecia mano de Alderweireld al parar con el codo el cabezazo de Santa Cruz. Vía @JaviPintoCald

19:51 Partido disputado en el Calderón. Los nervios a flor de piel. Los dos equipos están dando la talla y nadie se relaja con lo que hay en juego. Gran Málaga. De más a menos pero sabiendo contener la euforia de los locales. Genial Amrabat, que está en todos los ataques del Málaga aportando sentido al juego. Hoy el Atlético está más disperso que otros días. Se apoya fundamentalmente en el poderío de Raúl García y las apariciones de Arda.

Descanso. Atlético de Madrid 0-0 Málaga

44´ ¡¡Uuuuy Santa Cruz!! Qué bien movió el balón ahora el Málaga para asomarse otra vez al área. Centro desde la izquierda que cabecea dentro del área Santa Cruz, pero bloquea Alderweireld, aparentemente con la mano.

42´ ¡¡¡¡No acertó Raúl García!!!! Otra ocasión clara desaprovechada por los rojiblancos. Otro centro con muchas opciones de remate y no se entendieron Alderweireld y Raúl García para rematar y el cabezazo del navarro no cogió portería.

40´ ¡¡¡La tuvo Koke!!!! Llegada con muchos jugadores al área del Atlético, que se vuelca por momentos. El centro raso de Juanfran desde la derecha lo conectó Koke, pero no enganchó bien y salió desviado.

35´ Tarjeta amarilla para Arda Turan. El árbitro interpretó que fingió una caída dentro del área ante Camacho. Lo único claro es que no es penalti.

33´ No consiguió llegar Villa ahora a un balón al espacio de Arda. Una de las pocas veces que ha podido correr el Atlético. Muy serio el Málaga.

30´ Juego espeso. Muchas precauciones. El Málaga nivela al Atlético y maneja bien el balón. Los colchoneros aun no rugen. Media hora de mucho rigor a un guión plano en el Calderón.

23´ ¡¡Crea peligro el Málaga!! Está consiguiendo el cuadro de Schuster plantarse en tres cuartos con relativa sencillez y buscando las bandas puede caer alguna ocasión clara. Jugando con fuego el Atlético.

17´ ¡¡Lo busca el Atlético!! Otra llegada de los colchoneros a base de empuje. Se plantó Filipe dentro del área, le salió Caballero y buscó el pase atrás, pero acertó la defensa.

12´ ¡¡¡¡Al larguero Villa!!!! La que ha liado el Atlético en tres toques. Balón largo desde la derecha de Koke que peina Raúl García para la carrera del Guaje, que estrelló su disparo en el travesaño.

11´ Buena salida del Málaga, que se ha asentado bien en el terreno de juego y está logrando producir ataques en campo contrario.

7´ Otra llegada profunda del banda por la izquierda. Acabó con centro a media altura de Antunes que nadie tocó.

6´ A punto de marcar el Atlético. Aguanta el Málaga las embestidas a balón parado y en segunda jugada de los colchoneros. No llegó por poco Tiago ahora a cabecear un centro de Miranda. Despeje providencial de la defensa.

4´ Comienza el partido con dureza. Primera amarilla para Weligton por un codazo a Raúl García y falta peligrosa para el Atleti en la esquina.

2´ Avisó el Málaga, con un centro de Duda desde la izquierda sin oposición. Atrapó Courtois en dos tiempos.

0´ Comienza el partido. Ya hay fútbol en el Calderón. Muerde el Atlético desde el saque de centro.

18:59 Canta la afición el himno a capela. Ondean banderitas rojas y blancas. El partido está a punto de comenzar.

18:58 Salen los dos equipos al campo. Mosaico rojiblanco en las gradas. Se respira fútbol en el Calderón.

18:52 Así pintan las gradas del Vicente Calderón a diez minutos para el arranque del encuentro. Tarde apacible en la capital. Vía @SUR_deportes

18:48 Y así está la fuente de Neptuno, vallada durante el día de hoy por si el Atlético canta el alirón esta noche. Vía @fermurciago

18:46 Calientan ambos equipos sobre el césped del estadio. Los jugadores rojiblancos, muy mentalizados ya desde el calentamiento antes de volver a vestuarios para la última charla del cuerpo técnico. También se ejercita con mucha actividad el cuadro costasoleño.

18:43 Recibimiento de masas el que ha recibido el Atlético de Madrid a su llegada al Vicente Calderón. Hoy más que nunca, la hinchada colchonera se ilusiona, ya que están ante el penúltimo escalón hacia la gloria. Sino, fíjense en las calles abarrotadas de aficionados camino al estadio que se contemplaban hace un rato. Vía @Atleti

18:41 En el Málaga, la novedad es la presencia obligada de Eliseu en el lateral derecho ya que el equipo está en cuadro en defensa y el portugués volverá a actuar a pierna cambiada. Lo que sí parece es que Schuster no repetirá el esquema del partido en La Rosaleda, con tres centrales y dos carrileros.

18:40 Se confirma la noticia finalmente. No juega Diego Costa. Simeone lo ha descartado a última hora para el partido y no figura ni en el banquillo. Villa y Raúl García son los elegidos para salir de inicio

18:40 Banquillo del Málaga: Kameni, Casado, Portillo, Iakovenko, Pawlowski, Juanmi, Rescaldani.

18:38 Banquillo del Atlético de Madrid: Aranzubia, Mario Suárez, Giménez, Insúa, Sosa, Diego, Adrián

18:31 Alineación del Málaga: Caballero, Eliseu, Angeleri, Weligton, Antunes, Camacho, Sergi Darder, Amrabat, Samu García, Duda, Santa Cruz.

18:28 Alineación del Atlético de Madrid: Courtois, Juanfran, Miranda, Alderweireld, Filipe Luis, Gabi, Tiago, Koke, Arda Turan, Raúl García, Villa

18:25 Ya estamos de vuelta con el directo de este Atlético de Madrid-Málaga. Y vamos con alineaciones porque hay cosas que comentar.

17:57. Hacemos un pequeño parón y continuamos ahora en cuanto se conozcan las alineaciones. Para consultar más sobre el partido, pueden acceder a la previa y otros textos complementarios sobre la situación del Atlético para este duelo.

17:54. Así que, a falta de una hora, todo está en juego para esta penúltima jornada, donde jugarán de manera simultánea los aspirantes al título liguero. Habrá que estar pendientes porque al acabar el partido de hoy, el Atlético de Madrid podría ser campeón de liga matemáticamente en el caso de ganar y que no gane el Barcelona en Elche o empatar y que azulgranas y merengues pierdan sus partidos.

17:50. Hay que recordar el partido de ida en enero, donde el Atlético sacó adelante un partido duro en La Rosaleda ante un Málaga que trató de limitar la capacidad ofensiva de los colchoneros. Un gol de Koke en el último cuarto de hora fue definitivo para consolidar al cuadro de Simeone. Schuster ha dejado caer en rueda de prensa que planteará un escenario parecido esta vez.

17:48. Otro protagonista para el partido es Thibaut Courtois. El guardameta belga ha dejado la portería a cero esta temporada en veinte ocasiones, una cifra elevadísima que podría suponer un récord en los dos partidos que faltan. Si no encaja contra el Málaga, logrará el mejor registro de partidos imbatido de un portero en el siglo XXI.

17:45. El Málaga se presenta en el Manzanares lastrado por las interminables bajas en defensa. Schuster no podrá contar ni con Jesús Gámez, ni con Flavio, ni con Sergio Sánchez; por lesión los tres. En su lugar, recupera a Casado y Angeleri, que no estaban disponibles contra el Elche. También regresa Amrabat, sancionado con dos partidos por un gesto contra el árbitro en el duelo contra el Villarreal. El holandés ha declarado esta semana que no descarta su continuidad en el Málaga el año que viene pero que su intención es quedarse en el Galatasaray. Camacho, que se tuvo que retirar contra los ilicitanos el pasado sábado, no tiene ningún problema y también será de la partida.

17:42. La titularidad o no de Diego Costa marca la previa para el partido de esta tarde. El ariete rojiblanco ha sufrido una pequeña rotura de fibras en su bíceps durante la semana, según los servicios médicos, y parecía que su presencia estaba descartada, pero ha sido incluido en la convocatoria y a nadie le sorprendería que forzara si lo cree conveniente, para jugar de inicio. Del equipo base del Atlético, se cae Diego Godín, sancionado por acumulación de tarjetas. Su lugar lo ocuparía Alderweireld. Lo demás es lo de siempre excepto la duda entre Tiago y Mario Suárez en la medular. Imagen: Getty Images

17:38. Algo similar ocurre con David Villa, que tiene en el Málaga a una de sus víctimas preferidas. De los últimos siete partidos que se ha enfrentado a los malacitanos, ha anotado siete goles, en cinco de esos partidos. Ante la previsible baja de Diego Costa, que partiría desde el banquillo, el Guaje sería el jugador más adelantado junto con Raúl García

17:34. El entrenador del Málaga guarda buen recuerdo del Vicente Calderón, donde jugó como jugador. Pero como entrenador además siempre ha salido reforzado de allí. En sus cinco visitas con Getafe y Real Madrid, ha ganado en tres ocasiones y ha empatado en otra.

17:32. Por su parte, Bernd Schuster insistió en la actitud de sus jugadores para el duelo y en mostrar otra cara tras las dos últimas derrotas. "Es un partido complicado, pero es un partido que tiene que gustar jugar a cualquier profesional. Estamos entrenando bien y el equipo no se está relajando. Pero tras estos dos partidos tenemos que tirar de orgullo profesional", declaró el germano, quien reconoció los méritos del Atlético para salir campeón, pero exige que la obligación de los suyos es ganar el partido.

17:28. El entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone no cambia el discurso para esta cita. Apela a la entrega máxima de sus jugadores sin esperar ningún favor de sus rivales en la carrera por el título. "Uno tiene que dar continuamente sin esperar lo que te puedan devolver. Hasta que nos quede una gota de sudor haremos todo lo posible por ganar mañana", expuso el técnico, que avisó de la obligación de ganar para que no les alcancen. Imagen: VAVEL.

17:24. En el global histórico, ambos equipos se han medido en 65 ocasiones, con una mayoría de victorias del Atlético (36), por 12 de los costasoleños. En el Vicente Calderón, lo que mencionábamos antes. 3 victorias logradas por el Málaga en 32 partidos, con 24 triunfos atléticos

17:21. El Vicente Calderón siempre ha sido territorio inexpugnable para el cuadro andaluz, que llevaba medio siglo sin ganar a la orilla del Manzanares hasta que lo hiciera en la temporada 2009-2010, venciendo por 0-2 con los goles de Duda y Javi Lopez. Unos puntos clave para la agónica permanencia malaguista. La temporada siguiente se daría un festín ante el Atlético (0-3) ya con Pellegrini en el banquillo para asegurarse la salvación final. Imagen: Europa Press

17:18. El panorama ha variado mucho desde la temporada pasada, cuando Málaga y Atlético de Madrid se codeaban cara a cara en la parte más honorífica de la tabla y eran alternativas de distintos perfiles a Barcelona y Real Madrid. El Atlético ganó a los malacitanos en el Calderón en el minuto 90 merced a un gol controvertido de Weligton en propia puerta. En La Rosaleda, igualada sin goles en otro partido muy disputado.

17:14. El Málaga es decimotercero en la tabla con 41 puntos, cinco más que el Getafe, que marca la frontera con los puestos de descenso. La situación es relativamente cómoda para los de Schuster, pero pese a ello ha habido una llamada a la profesionalidad para el vestuario hasta el final. Si ganan o empatan en el Calderón están matemáticamente salvados. Si pierden y dos de entre Valladolid, Almería, Getafe y Osasuna no ganan, también lo estarán. Imagen: EFE

17:10. Mucho más desahogado afronta este encuentro el Málaga, que hace tres jornadas que confirmó casi con certeza su estadía en Primera División para la próxima temporada. Los boquerones han perdido sus últimos dos compromisos contra Getafe y Elche, rivales directos por abajo. Ante los ilicitanos la pasada semana, no pudieron superar el entramado defensivo de los de Fran Escribá en un partido accidentado. Pese a ello y aun perdiendo los dos partidos que faltan, sus posibilidades de descender son minúsculas

17:07.Y eso que el Atlético pudo enterrar muchas de esas opciones de ser campeón el domingo pasado, cuando cayeron 2-0 en Levante en un encuentro en el que a los de Simeone les salió cruz cuando habitualmente les sale cara. Afortunadamente, se beneficiaron de los tropezones de culés y madridistas para no verse muy perjudicados. Imagen: VAVEL.

17:04. El conjunto colchonero llega a esta cita histórica en la primera posición, en una temporada de ensueño en la que aun luchan por el doblete en Liga y Champions. Suman 88 puntos, tres más que el Barcelona y cuatro más que el Atlético de Madrid. El título liguero está en sus manos.

17:02. ¡¡Saludos!! Bienvenidos a una nueva jornada de la Liga BBVA, la penúltima de la temporada. La cosa está que arde, ya solo quedan seis puntos en juego y muchos equipos están en distintos frentes. Hoy el Atlético se juega defender su liderato de cara a la última jornada en el Camp Nou o incluso podrían cantar el alirón hoy si el Barça pincha en el Elche. Esto es un Atlético de Madrid-Málaga y lo viviremos en directo a través de VAVEL.